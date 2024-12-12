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Силтэк ГК

Силтэк ГК

Группа компаний «Силтэк» (основана в 1994 г.) специализируется на разработке решений для обеспечения сохранности и безопасности материальных ценностей в цепях поставок, на основе сигнальных устройств, индикаторов воздействий и инновационной технологии сохранности. На своем заводе в г. Дмитров компания производит ассортимент пломбировочных устройств, сейф-пакетов, индикаторов магнитного поля, а также RFID-метки. В производстве используются немецкие автоматизированные линии и линии собственной разработки, а также европейские пресс-формы сверхточного литья. Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2015 TUV TURINGEN. «Силтэк» владеет 6000 кв. м производственных площадей, 16 действующими патентами на изобретения и полезные модели.


12.12.2024 Университет в Тольятти внедрил систему управления доступом на базе RFID-этикеток ГК «Силтэк» 5
29.10.2024 ИТ-система ГК «Силтэк» переведена на отечественное оборудование 1
09.10.2024 «Вулканы» грязи не боятся: «Силтэк» и «Тэндо Девелопер» провели успешные испытания RFID-меток для автошин 3
14.05.2024 Новая электронная бирка премиального качества «Силфлекс ER30-S» запущена в серию 4
25.04.2024 «Силтэк» запускает автоматизацию конвертации УНСМ в 15-значный цифровой номер для собственных электронных ушных бирок 3
28.11.2023 RFID-метки S-Tag 3D Plus помогают с ремонтом вагонов 3
13.10.2023 «Силтэк» запустила в серийное производство миниатюрную корпусную RFID-метку S-Tag 3D Micro 2
30.05.2023 Softline Digital внедрила платформу автоматизации учета и инвентаризации на предприятии «Портэнерго» 1
28.10.2022 ГК «Силтэк» представила новую вшивную UHF-метку для текстиля 3
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале 5
10.10.2022 Softline Digital и ГК «Силтэк» стали партнерами 5
12.07.2022 Инвестиционная программа ГК «Силтэк» в 2022 году превысит 110 млн рублей 2
12.02.2021 «Силтэк» протестировала программу «Силлинк» для учета RFID-меток на детской площадке 5
19.01.2021 «Силтэк» создала комплексное решение для маркировки малых архитектурных форм 6
13.11.2020 «Силтэк» и Neo запустили RFID-систему учета газобаллонного оборудования на заводе «Артон» 3
02.09.2020 «Айтипроект» внедрила RFID-систему на Тверском вагоностроительном заводе 1
06.08.2020 ГК «Силтэк» открыла новое RFID-направление 3
06.05.2020 «Силтэк» создал RFID-метку с закладными метизами 3
14.04.2020 Максим Селиванов, «Силтэк» -

Популярность RFID-меток в России продиктована необходимостью тотальной маркировки

 1
10.04.2020 ГК «Силтэк» разработала новый программный продукт для работы с RFID 3
27.11.2019 ГК «Силтэк» начала производство многоразовых RFID-меток S-TAG «SCAT» 3

Публикаций - 21, упоминаний - 65

Силтэк ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Chainway Information Technology 15 3
8213 2
Zebra Technologies 145 2
Softline - Софтлайн 2811 2
МойСклад - Логнекс 109 1
ITProject - АйТиПроект 13 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Seaory Technology 2 1
ОКТРОН - OCTRON 16 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Метиз завод 25 1
Портэнерго 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 19
Маркировка - Marking 1054 10
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
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Салин Антон 7 2
Нечаев Дмитрий 2 1
Кулдуев Тимур 1 1
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