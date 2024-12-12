Силтэк ГК
Группа компаний «Силтэк» (основана в 1994 г.) специализируется на разработке решений для обеспечения сохранности и безопасности материальных ценностей в цепях поставок, на основе сигнальных устройств, индикаторов воздействий и инновационной технологии сохранности. На своем заводе в г. Дмитров компания производит ассортимент пломбировочных устройств, сейф-пакетов, индикаторов магнитного поля, а также RFID-метки. В производстве используются немецкие автоматизированные линии и линии собственной разработки, а также европейские пресс-формы сверхточного литья. Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2015 TUV TURINGEN. «Силтэк» владеет 6000 кв. м производственных площадей, 16 действующими патентами на изобретения и полезные модели.
Силтэк ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Chainway Information Technology 15 3
|1С 8213 2
|Zebra Technologies 145 2
|Softline - Софтлайн 2811 2
|МойСклад - Логнекс 109 1
|ITProject - АйТиПроект 13 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
|Seaory Technology 2 1
|ОКТРОН - OCTRON 16 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
|Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
|Селиванов Максим 27 13
|Зинченко Богдан 4 4
|Иванова Ольга 11 2
|Салин Антон 7 2
|Нечаев Дмитрий 2 1
|Кулдуев Тимур 1 1
|Чуркин Дмитрий 1 1
|Лодвиков Кирилл 1 1
|Путилин Владимир 1 1
|Дергунов Виталий 1 1
|Титов Александр 24 1
|Сулямов Сергей 1 1
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