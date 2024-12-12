Группа компаний «Силтэк» (основана в 1994 г.) специализируется на разработке решений для обеспечения сохранности и безопасности материальных ценностей в цепях поставок, на основе сигнальных устройств, индикаторов воздействий и инновационной технологии сохранности. На своем заводе в г. Дмитров компания производит ассортимент пломбировочных устройств, сейф-пакетов, индикаторов магнитного поля, а также RFID-метки. В производстве используются немецкие автоматизированные линии и линии собственной разработки, а также европейские пресс-формы сверхточного литья. Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2015 TUV TURINGEN. «Силтэк» владеет 6000 кв. м производственных площадей, 16 действующими патентами на изобретения и полезные модели.