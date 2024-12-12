Университет в Тольятти внедрил систему управления доступом на базе RFID-этикеток ГК «Силтэк»

Поволжский государственный университет сервиса (ФГБОУ ВО «ПВГУС») внедрил систему управления и контроля доступа с применением радиочастотной технологии (RFID). Проект реализован при участии и поддержке «АБС-Сервис», ГК «Силтэк» и центра безопасности «Римико» (партнёр ГК «Силтэк» в регионе).

Каждому студенту и сотруднику университета выданы индивидуальные RFID-метки, встроенные в студенческие билеты или пропуска, которые используются для прохода в здание.

Традиционные системы контроля доступа основаны на использовании карт-пропусков или PIN-кодов. Однако такие методы имеют свои недостатки, включая возможность потери карты или утечки информации. Использование RFID-меток позволяет значительно повысить уровень безопасности и удобства использования системы.

«Метки RFID содержат уникальные коды, которые невозможно скопировать или подделать. Это делает систему менее уязвимой для несанкционированного доступа, – сказал Сергей Сулямов, специалист по антитеррористической защищенности Управления комплексной безопасности ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Студенты и сотрудники университета могут использовать один и тот же идентификатор для различных целей: вход в здание, а при дальнейшем масштабировании проекта — доступ к библиотекам, лабораторным помещениям и другим ресурсам университета».

Особую роль в успешной реализации этого проекта сыграли компании «АБС-Сервис», центр безопасности «Римико» и ГК «Силтэк». Специалисты этих организаций обеспечили поставку необходимого оборудования, провели монтаж и настройку систем, а также предоставили консультационную и техническую поддержку на всех этапах внедрения.

«Их опыт и профессионализм позволили быстро и качественно реализовать проект, обеспечив университет современными и надёжными средствами управления и контроля доступом», – сказал Сергей Сулямов.

«Для этого проекта мы предложили несколько вариантов RFID-носителей разных размеров и форм, – сказал Максим Селиванов, руководитель центра систем идентификации ГК «Силтэк». – Заказчик сделал выбор в пользу самой миниатюрной бюджетной модели. Это NFC-метка в виде инлея, «зашитого» в бумажную оболочку. Благодаря буквально крошечным размерам она незаметно интегрирована в студенческие билеты и пропуска; её присутствие никак не сказалось на внешнем виде документов. С другой стороны, производительность чипа достаточно высока, чтобы обеспечить быстрое срабатывание пропуска и проход без задержек».

Системы на основе технологии RFID позволяют автоматизировать процессы учёта посещаемости, мониторинга перемещений студентов и сотрудников, а также управления доступом к различным объектам инфраструктуры. Система может легко адаптироваться под нужды конкретного учреждения, будь то расширение кампуса, добавление новых объектов или изменение требований к безопасности.

«Благодаря внедрению современных технологий и поддержке специалистов компаний-участников проекта университет смог создать высокий уровень защиты своих ресурсов и комфортные условия для обучения и работы», – сказал Сергей Сулямов.