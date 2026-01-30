Создатель средств блокировки Рунета закупает американское и израильское оборудование

Отпочковавшаяся от главного производителя средств блокировки сайтов в Рунете «РДП.РУ» — компания «РДП Энтерпрайз» — начала закупать американское и израильское оборудование. Оно необходимо для выполнения контрактов и пополнения складов, пояснили в «Ростелекоме», которому косвенно принадлежит компания. Эксперты отмечают, что российских аналогов пока нет, а само оборудование для блокировок универсально. На аналогичном построены «Великий китайский файрвол», а также американская DPI-система и системы израильских спецслужб.



«РДП Энтерпрайз» покупает оборудование

Как стало известно CNews, новый игрок на рынке фильтрации трафика и блокировок в «Рунете» — ООО «РДП Энерпрайз», отпочковавшийся от основного производителя подобного ПО «РДП.РУ», — приступил к активной работе. Компания разрабатывает и внедряет технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное использование которых в России предусмотрено «законом о суверенном Рунете».

В январе 2026 г. новый игрок на российском рынке фильтрации трафика опубликовала коммерческие запросы цен и закупки на приобретение серверного оборудование и сетевых карт. Как следует из данных системы Bidzaar, структура приценивается к серверам под российской торговой маркой Gladius, но построенных на оборудовании американской Supermicro. Кроме того, «РДП Энтерпрайз» намерен приобрести сетевые карты израильской компании Silicom, следует из закупочной документации.

Telegram-канал «РДП.ру» ”РДП Энтерпрайз» закупает серверное оборудование, в том числе для пополнения складов

В запрос цен от «РДП Энтерпрайз» описаны различные варианты серверов Gladius (но компания готова рассмотреть аналоги). В их основе серверная платформа Supermicro, процессоры Intel Silver или Gold и другое иностранное оборудование. В составе серверов могут использоваться сетевые карты Nvidia (Mellanox), ConnectX-5, Silicom или LR-Link. В закупке не указано, сколько всего серверов будет приобретено и на какую сумму.

Также компания проводит закупку четырех сетевых карт под израильской торговой маркой Silicom (4 порта 10GBase-LR Bypass (LC, Intel XL710)), предназначенных для работы в системах DPI. Аналоги компания рассматривать не готова.

Как пояснили CNews в «Ростелекоме», закупки связаны с обслуживанием ранее заключенных сервисных контрактов, обязательства по которым перешли к «РДП Энтерпрайз», оборудование необходимо для пополнения склада ЗИП (набор запчастей).

«"РДП Энтерпрайз" следует курсом импортозамещения и активно работает с российскими производителями серверного оборудования», — пояснили в «Ростелекоме». Производитель серверов Gladius в ответ на запрос CNews добавил, что эти российские серверы строятся на оборудовании Supermicro, и в реестр Минпромторга они не включены.

Как появилась «РДП Энтерпрайз»

Как пояснили CNews в «Ростелекоме», «РДП.РУ», создающее ПО, ведет коммерческую деятельность с 2010 г., за это время компания сформировала клиентскую базу из более 300 заказчиков от небольших операторов связи до крупных корпораций. Компания продолжила наращивать свою экспертизу, выпускать новые коммерческие продукты и выходить смежные рынки и увеличивать свое присутствие в том числе на рынках СНГ и за рубежом. Как писал CNews, в 2020 г. «Ростелеком» заплатил за 85% долю в разработчике DPI-систем «РДП.РУ» 1,68 млрд руб. С учетом ранее заключенной сделки по приобретению 15% доли в компании получается, что всего «Ростелеком» потратил 1,81 млрд на приобретение этой компании.

«РДП Энтерпрайз» появилась в апреле 2025 г. Ее создали в рамках групповой реструктуризации, комментировали тогда в «Ростелекоме». На тот момент о компании было почти ничего не известно. Эксперты «Коммерсанта» предполагали, что реструктуризация могла быть связана с разделением сервисной модели таким образом, чтобы у клиентов государственного сектора и частных клиентов были разные «точки входа», равно как и разные тарифы и модели обслуживания.



В настоящее время у компании уже есть свой сайт, где она указана, как «российский производитель сетевых решений мирового уровня», занимающийся в том числе решениями для 100% фильтрации трафика по требованию РКН и Минюста.



В «Ростелекоме» CNews раскрыли подробности создания новой структуры. Прошедший, 2025 г., стал знаковым для «РДП.РУ», утверждают в «Ростелекоме». Продажи достигли объемов, при которых акционеры приняли решение выделить часть направлений бизнеса в отдельное юридическое лицо.

«При этом "РДП Энтерпрайз" приобрела конкурентный на рынке продукт DPI/PCEF, позволяющий, операторам мобильной связи разрабатывать гибкие тарифы, например, позволяющие оставлять доступными часть сервисов при отсутствии средств на балансе. Причем приобрела продукт вместе с командой разработки и действующими контрактами, что в свою очередь дополнительно усилило компанию на рынке мобильных операторов», — пояснили в «Ростелекоме».

Компания продолжает набирать специалистов. Так, на сайте hh.ru появилась вакансия о трудоустройстве сетевого инженера-аналитика, который займется исследованием сетевой активности ПО, написанием сигнатур и правил детектирования. В компании утверждают, что позиция уникальна для российского ИТ. В описании вакансии указано, что продукт DPI от «РДП Энтерпрайз» способен выявлять и распознавать трафик более, чем 3,2 тыс. приложений, а также он обладает функцией сбора статистики, проведения аналитики по протоколам и управления трафиком, в том числе для его ограничения и блокировки.

Иностранное оборудование — пока вынужденная мера

По мнению экспертов, необходимость закупки иностранного оборудования — вынужденная для блокировщика Рунета мера.

Например, производитель электроники Fplus указывает, что необходимые сетевые карты в России в промышленных партиях, а отдельные разработки пока не поступили на рынок (как, например, сетевая карта «Гравитона», которую представили в конце 2025 г.). Поэтому российских аналогов по этому направлению просто нет, утверждают в компании.

«Silicom делает карты на 100 Гбит/с с аппаратным ускорением DPI. Российские аналоги застряли на уровне 10-25 Гбит/с без продвинутого функционала. Разница в четыре-десять раз», — пояснил CNews генеральный директор ООО «Альянс Перспективных Технологий» Ильдар Саттаров.

Эксперт отмечает парадокс, что Silicom поставляет оборудование для израильских спецслужб, «Китайского великого файрвола» и одновременно для американских и российских DPI-систем

«Одно и то же оборудование используется противоборствующими сторонами для контроля, в том числе и взаимного», — указад эксперт.

Закупка именно такого оборудования — скорее, вынужденная мера, полагает Владислав Бахаудинов, руководитель направления системной интеграции Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг»).

«Разрабатываемое программное обеспечение могло изначально проектироваться под конкретную аппаратную платформу, что усложняет миграцию или делает ее более дорогой. И, наконец, при расчете совокупной стоимости владения импортные решения в ряде случаев по-прежнему оказываются экономически более эффективными, чем российские аналоги», — говорит эксперт. Проверка и адаптация такого ПО на новой архитектуре может потребовать значительных затрат, а иногда и вовсе это нереализуемый процесс, добавляет главный аналитик ИТ-интегратора AWG Алексей Ровдо.

Саттаров рассуждает и о необходимой совместимости. По его словам, оборудование должно работать с уже имеющимися системами «Ростелекома», софтом для DPI, системами мониторинга, а Supermicro и Silicom — индустриальный стандарт, под который «заточено» большинство коммерческого софта. Эксперт надеется, что за пять лет, которое проработают сервера, российское оборудованиие уже «дозреет» до нужного уровня.