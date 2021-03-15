Спецпроекты

«Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-ПО Интернет-доступ ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
«Ростелеком» потратил 1,7 млрд руб. на покупку разработчика DPI-систем «Рдп.ру». Продукты компании ранее предполагалось использовать для «умной» блокировки Telegram, а сейчас они применяются для обеспечения работы «суверенного интернета».

Как «Ростелеком» покупал «Рдп.ру»

«Ростелеком» раскрыл в своем годовом отчете параметры сделок по консолидации 100% долей в ООО «Рдп.ру» - разработчика ПО и программно-аппаратных комплексов, позволяющего интернет-провайдерам управлять сетевым трафиком и блокировать нежелательный контент.

Впервые «Ростелеком» через созданный им венчурный фонд «Коммит Кэпитал» инвестировал в «Рдп.ру» в 2016 г. Тогда за 130 млн руб. была получена 15% доля в компании.

В начале 2020 г. «Ростелеком» через принадлежащую ему компанию «Башинформсвязь» приобрел 59,99% в «Рдп.ру» за 1,19 млрд руб. Из этой суммы 929 млн руб. были выплачены сразу, а оставшиеся 257 млн руб. нужно было выплатить в течение года после завершения сделки.

Летом 2020 г., «Башинформсвязь» приобрел еще 25,01% в «Рдп.ру» за 494 млн руб. Половина этой суммы (247 млн руб.) была выплачена сразу, а вторую нужно было выплатить в течение года.

Таким образом, в 2020 г. «Ростелеком» заплатил за 85% долю в «Рдп.ру» 1,68 млрд руб. С учетом ранее заключенной сделки по приобретению по покупке 15% доли в компании получается, что всего «Ростелеком» потратил 1,81 млрд на приобретение «Рдп.ру».

Кто заработал на продаже «Рдп.ру»

По данным базы «Контур – Фокус», на начало 2020 г. основатели «Рдп.ру» Сергей Никулин и Николай Гузаков владели в компании долями размером по 29,995% каждый. Еще 25,01% долей владела компания «Эдвансмент групп», которая принадлежала Антону Сушкевичу.

rt600.jpg
«Ростелеком» потратил 1,7 млрд руб. на покупку разработчика DPI-систем «Рдп.ру»

Антон Сушкевич - основатель системного интегратора «Энвижн Груп», в настоящее время принадлежащего АФК «Система». Таким образом, Никулин и Гузаков получили за свои доли в «Рдп.ру» по 595 млн руб., Сушкевич – 247 млн руб.

Чем известна «Рдп.ру»

Основными продуктами, которые «Рдп.ру» предлагает для интернет-провайдеров, являются EcoFilter (фильтрация запрещенного контента), EcoBRAS (контроль доступа абонентам к услугами передачи данных, включая ограничение скорости и переадресация пользователя на портал оператора), EcoDPI (анализ трафика, включая распознавание трафика отдельных протокола и приложений), ExoZR (обеспечение выполнение требований по бесплатному доступу к социально-значимым сайтам) и др. Также компания производит маршрутизаторы EcoRouter.

Несостоявшаяся битва с Telegram

DPI-системы – наиболее эффективный способ блокировки запрещенного контента. В 2019 г. рабочая группа Роскомнадзора признала соответствующую разработку «Рдп.ру» наилучшей для блокировки мессенджера Telegram.

Борьбу с Telegram российские власти начали еще в 2018 г.: блокировка доступа к мессенджеру велась самым простым образом, путем блокировки IP-адресов. Однако Telegram стал активно менять IP-адреса. Тогда Роскомнадзор стал блокировать целые подсети IP-адресов зарубежных хостинг-провйадеров, с которыми сотрудничал Telegram.

Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы
Новое в СХД

На пике борьбы с Telegram под блокировку попало 19 млн IP-адресов. Это привело к недоступности большого числа ресурсов, не связанных с Telegram, включая сервисы Google. Такой подход вызвал серьезное общественное недовольство и через некоторое время Роскомнадзор вынужден был сократить количество блокируемых IP-адресов.

В 2019 г. представитель «Рдп.ру» рассказывал CNews, что разработанное компанией решение может эффективно блокировать Telegram, не затрагивая при этом сторонние ресурсы: это происходило бы за счет выявления сигнатур трафика мессенджера. Однако в итоге в 2020 г. блокировка Telegram в России была отменена.

Телекоммуникационный эксперт и автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев сомневается, что решение «Рдп.ру» смогло бы эффективно блокировать Telegram, - говорит Климарев. - «Рдп.ру» тестировал свое решение на сетях ограниченного масштаба с небольшим число абонентов. Чем больше становится сеть, тем, по закону больших чисел, становилось бы сложнее блокировать трафик Telegram таким путем».

Как «Рдп.ру» связан с суверенным интернетом и замедлением работы Twitter

В 2019 г. в России был принят закон о суверенном интернете, в соответствии с которыми интернет-провайдеры должны устанавливать у себя специальные Технические средства предотвращения угроз (ТСПУ). При возникновении угроз сети Роскомнадзор с помощью данных средств вводит централизованное управление сетью, начиная самостоятельно определять маршруты трафика. При этом ТСПУ должны устанавливаться за счет государства.

Первое публичное применение закона о суверенном интернете состоялось на прошлой неделе: Роскомнадзор принял решение замедлить скорость доступа к Twitter, так как через данную соцсеть распространяется «запрещенный контент».

В 2019 г. издание РБК писало, что пилотный проект по разворачиванию суверенного интернета стартует на Урале. Интегратором проекта была компания «данные центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая внедряет решения от «Рдп.ру».

«Роскомнадзор присылает провайдерам письма о необходимости обеспечить стойки и электричества для установки ТСПУ, - рассказывает автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. - В тех случаях, когда провайдеры раскрывали соответствующие письма, известно, что в них фигурировали решения от «Рдп.ру». Но пока Роскомнадзор не может обеспечить за счет бюджета установку ТСПУ для всех провайдеров: ведомство само признало, что из фиксированных операторов такие средства есть только у половины. Но многие провайдеры и ранее в рамках исполнения требований о блокировке запрещенного контента, самостоятельно закупили продукты «Рдп.ру»».

Другие материалы рубрики

Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн

Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга

«Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом

Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда

Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов

Техноблог

Как работают cookies и зачем мы разрешаем их сохранять

Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера