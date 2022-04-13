Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ

«Башинформсвязь» перешла под бренд «Ростелекома» Компания «Башинформсвязь», телекоммуникационный оператор Республики Башкортостан, присоединилась к брен

«Башинформсвязь» установит в Башкортостане более 600 комплексов фотовидеофиксации Дочерняя компания «Ростелекома» — «Башинформсвязь» — реализует на территории Республики Башкортостан цифровой проект в области б

Решения «Лаборатории Касперского» защищают ИТ-инфраструктуру «Башинформсвязи» усного решения Kaspersky Endpoint Security for Business и Kaspersky Security для почтовых серверов «Башинформсвязь». Как рассказали CNews в компании, в результате реализации проекта свыше тысяч

Марат Долгоаршинных возглавил «Башинформсвязь» Марат Долгоаршинных назначен генеральным директором компании «Башинформсвязь». Марат Долгоаршинных родился 13 апреля 1971 г. В 1993 г. окончил Кировский по

«Ростелеком» консолидировал 100% обыкновенных акций «Башинформсвязи» рных обществах», «Ростелеком» осуществил выкуп у оставшихся владельцев обыкновенных акций компании «Башинформсвязь», полностью завершив консолидацию 100% обыкновенных акций оператора. В результ

«Ростелеком» подвел итоги приобретения обыкновенных акций «Башинформсвязи» на основании добровольного предложения итоги реализации добровольного предложения о приобретении обыкновенных акций у акционеров компании «Башинформсвязь». Приобретение на основании добровольного предложения стало первым этапом проц

Газпромбанк помог «Ростелекому» консолидировать башкирский телеком за 2 млрд рублей ций) «Башинформсвязи». Об этом говорится в сообщении «Ростелекома». Сумма сделки составит i2 млрд. «Башинформсвязь» - крупнейший оператор фиксированной связи республики Башкортостан. «Ростелеко

«Ростелеком» консолидириует башкирский телеком за 2,4 млрд рублей у миноритарных акционеров компании по цене i8,53 за одну акцию. Согласно оценке «Ростелекома», вся «Башинформсвязь» стоит i12,53 млрд. При этом в среду, 8 апреля 2015 г., торги акциями «Башинфо

CTI модернизировала центр обработки вызовов для «Башинформсвязи» Компания CTI провела комплексные работы по модернизации центра обработки вызовов для компании «Башинформсвязь». Компания владеет высокотехнологичной и мощной технической базой, предоставля

«Башинформсвязь» построила коммерческий центр обработки данных Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и компания «Башинформсвязь» сообщили о завершении работ по построению первого модуля коммерческого центра

«Техносерв» завершил первый этап создания комплексной системы мониторинга сети передачи данных «Башинформсвязи» ю комплексной системы мониторинга телекоммуникационного оборудования сети передачи данных компании «Башинформсвязь», основного оператора фиксированной связи в Башкирии. На первом этапе «Техносе

«Башинформсвязь» передает «Техносерву» на сервисное обслуживание оборудование магистральной инфраструктуры Компания «Техносерв» объявила о подписании с компанией «Башинформсвязь», основным оператором фиксированной связи в Башкирии, контракта на сервисное о

Количество пользователей IPTV-услуг «Башинформсвязи» превысило 50 тыс. абонентов Оператор связи в уральском регионе «Башинформсвязь», оказывающий свои услуги во всех районах республики Башкортостан с брендом Ba

«Техносерв» обеспечил модернизацию инфраструктуры биллинговых расчетов «Башинформсвязи» «Башинформсвязь», оператор фиксированной связи в Башкирии, и компания «Техносерв», российский

“Ростелеком” прорвался в Башкирию сточник, близкий к компании. Сумма сделки составила 3,64 млрд руб. Продавцом пакета выступает сама «Башинформсвязь» в лице своей «дочки» - «Баштелекоминвест». Сейчас 17,8% акций «Башинформсвязи

«Ай-Теко» модернизировала магистральную сеть «Башинформсвязи» Компания «Ай-Теко» сообщила о завершении проекта по модернизации магистральной сети компании «Башинформсвязь». По состоянию на начало 2009 г., использовавшаяся «Башинформсвязью» магистрал

«Корус Консалтинг» автоматизировал документооборот в «Башинформсвязи» ию системы электронного документооборота телекоммуникационной компании уральского региона России – «Башинформсвязь». Особенностью проекта стал «быстрый старт» – от принятия решения о внедрении

Абоненты «Башинформсвязи» получили доступ к Dr.Web AV-Desk ОАО «Башинформсвязь», подразделения которого работают во всех городах и районных центрах республик

«Башинформсвязь» лишилась передающего оборудования Арбитражный суд Республики Башкортостан в ходе заседания по иску Российской телерадиовещательной сети (РТРС) к «Башинформсвязи» о возврате в федеральную собственность незаконно отчужденного имущества принял решение возвратить в федеральную собственность передающее оборудование на всей территории Республи

Чистая прибыль "Башинформсвязи" незначительно снизилась Чистая прибыль компании «Башинформсвязь» в I квартале 2007 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сни

Чистая прибыль "Башинформсвязь" по итогам 9 месяцев снизилась на 7,2% Чистая прибыль компании "Башинформсвязь" по итогам 9 месяцев 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. снизи

Чистая прибыль "Башинформсвязи" в 2005 г. выросла на 3,4% Чистая прибыль ОАО «Башинформсвязь» в 2005 г. выросла на 3,4% и составила 602 млн руб., говорится в сообщении ком

Полугодовая выручка "Башинформсвязи" увеличилась на 29,2% Пресс-служба компании «Башинформсвязь» сообщила о результатах 1 финансового полугодия 2004 г. Выручка от реализации товаров, работ и услуг за отчетный период составила 1673 млн.руб. (129,2% по сравнению с соответству

ОАО "Башинформсвязь" приобрело 100% акций ООО "Баштелекоминвест" ОАО "Башинформсвязь" приобрело 100% акций ООО "Баштелекоминвест". Об этом говорится в официальном

"Башинформсвязь" начала эксплуатацию сети кабельного телевидения ОАО "Башинформсвязь" начало эксплуатацию сети кабельного телевидения. Как сообщили РБК в пресс-слу

В новом совете директоров ОАО "Башинформсвязь" нет независимых директоров В новом совете директоров ОАО "Башинформсвязь" нет независимых директоров, информирует РБК. Как сообщается в материалах комп

"Башинформсвязь" прогнозирует увеличение доходов на 25% ОАО "Башинформсвязь" планирует в 2004 г. получить за услуги связи 3,4 млрд. руб. дохода, что на 25

Утверждены кандидатуры в совет директоров ОАО "Башинформсвязь" Совет директоров ОАО "Башинформсвязь" утвердил список кандидатов в совет директоров, сообщила пресс-служба компании

"Башинформсвязь" увеличит капвложения на 6% Предполагаемый объем капитальных вложений ОАО "Башинформсвязь" в 2004 г. увеличится на 6% по сравнению с 2003 г. - до 462 млн. руб., сообщил

"Башинформсвязь" увеличила объем оказания услуг на 25,9% ОАО "Башинформсвязь" в 2003 г. оказало услуг связи на 766 млн. руб., что составляет 125,9% к уровн

"Башинформсвязь" увеличит объемы капстроительства в 1,5 раза В 2004 г. ОАО "Башинформсвязь" планирует направить на капитальное строительство 376,4 млн. рублей, что в 1,4

ОАО "Башинформсвязь" с начала года увеличило доходы от услуг связи на 25% ОАО "Башинформсвязь" в январе–сентябре 2003 г. увеличило доходы от предоставления услуг связи по с

Доход "Башинформсвязи" за полугодие увеличился на 21,5% Выручка ОАО "Башинформсвязь" за 1 полугодие 2003 г. увеличилась на 21,5% по сравнению с аналогичным период