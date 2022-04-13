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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком Башинформсвязь Bashtel Башсвязьинформ

Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1557 дел, на cумму 3 710 290 433 ₽*

Судебные дела (1557) на сумму 3 710 290 433 ₽*
в качестве истца (1452) на сумму 2 689 272 606 ₽*
в качестве ответчика (75) на сумму 877 465 584 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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13.04.2022 «Башинформсвязь» перешла под бренд «Ростелекома»

Компания «Башинформсвязь», телекоммуникационный оператор Республики Башкортостан, присоединилась к брен
03.09.2019 «Башинформсвязь» установит в Башкортостане более 600 комплексов фотовидеофиксации

Дочерняя компания «Ростелекома» — «Башинформсвязь» — реализует на территории Республики Башкортостан цифровой проект в области б
25.01.2017 Решения «Лаборатории Касперского» защищают ИТ-инфраструктуру «Башинформсвязи»

усного решения Kaspersky Endpoint Security for Business и Kaspersky Security для почтовых серверов «Башинформсвязь». Как рассказали CNews в компании, в результате реализации проекта свыше тысяч
27.11.2015 Марат Долгоаршинных возглавил «Башинформсвязь»

Марат Долгоаршинных назначен генеральным директором компании «Башинформсвязь». Марат Долгоаршинных родился 13 апреля 1971 г. В 1993 г. окончил Кировский по
24.11.2015 «Ростелеком» консолидировал 100% обыкновенных акций «Башинформсвязи»

рных обществах», «Ростелеком» осуществил выкуп у оставшихся владельцев обыкновенных акций компании «Башинформсвязь», полностью завершив консолидацию 100% обыкновенных акций оператора. В результ
28.07.2015 «Ростелеком» подвел итоги приобретения обыкновенных акций «Башинформсвязи» на основании добровольного предложения

итоги реализации добровольного предложения о приобретении обыкновенных акций у акционеров компании «Башинформсвязь». Приобретение на основании добровольного предложения стало первым этапом проц
15.06.2015 Газпромбанк помог «Ростелекому» консолидировать башкирский телеком за 2 млрд рублей

ций) «Башинформсвязи». Об этом говорится в сообщении «Ростелекома». Сумма сделки составит i2 млрд. «Башинформсвязь» - крупнейший оператор фиксированной связи республики Башкортостан. «Ростелеко
10.04.2015 «Ростелеком» консолидириует башкирский телеком за 2,4 млрд рублей

у миноритарных акционеров компании по цене i8,53 за одну акцию. Согласно оценке «Ростелекома», вся «Башинформсвязь» стоит i12,53 млрд. При этом в среду, 8 апреля 2015 г., торги акциями «Башинфо
19.09.2014 CTI модернизировала центр обработки вызовов для «Башинформсвязи»

Компания CTI провела комплексные работы по модернизации центра обработки вызовов для компании «Башинформсвязь». Компания владеет высокотехнологичной и мощной технической базой, предоставля
16.09.2013 «Башинформсвязь» построила коммерческий центр обработки данных

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и компания «Башинформсвязь» сообщили о завершении работ по построению первого модуля коммерческого центра
19.03.2013 «Техносерв» завершил первый этап создания комплексной системы мониторинга сети передачи данных «Башинформсвязи»

ю комплексной системы мониторинга телекоммуникационного оборудования сети передачи данных компании «Башинформсвязь», основного оператора фиксированной связи в Башкирии. На первом этапе «Техносе
24.04.2012 «Башинформсвязь» передает «Техносерву» на сервисное обслуживание оборудование магистральной инфраструктуры

Компания «Техносерв» объявила о подписании с компанией «Башинформсвязь», основным оператором фиксированной связи в Башкирии, контракта на сервисное о
24.08.2011 Количество пользователей IPTV-услуг «Башинформсвязи» превысило 50 тыс. абонентов

Оператор связи в уральском регионе «Башинформсвязь», оказывающий свои услуги во всех районах республики Башкортостан с брендом Ba
09.08.2011 «Техносерв» обеспечил модернизацию инфраструктуры биллинговых расчетов «Башинформсвязи»

«Башинформсвязь», оператор фиксированной связи в Башкирии, и компания «Техносерв», российский

01.06.2011 “Ростелеком” прорвался в Башкирию

сточник, близкий к компании. Сумма сделки составила 3,64 млрд руб. Продавцом пакета выступает сама «Башинформсвязь» в лице своей «дочки» - «Баштелекоминвест». Сейчас 17,8% акций «Башинформсвязи
10.11.2010 «Ай-Теко» модернизировала магистральную сеть «Башинформсвязи»

Компания «Ай-Теко» сообщила о завершении проекта по модернизации магистральной сети компании «Башинформсвязь». По состоянию на начало 2009 г., использовавшаяся «Башинформсвязью» магистрал
27.04.2010 «Корус Консалтинг» автоматизировал документооборот в «Башинформсвязи»

ию системы электронного документооборота телекоммуникационной компании уральского региона России – «Башинформсвязь». Особенностью проекта стал «быстрый старт» – от принятия решения о внедрении

13.08.2008 Абоненты «Башинформсвязи» получили доступ к Dr.Web AV-Desk

ОАО «Башинформсвязь», подразделения которого работают во всех городах и районных центрах республик
22.06.2007 «Башинформсвязь» лишилась передающего оборудования

Арбитражный суд Республики Башкортостан в ходе заседания по иску Российской телерадиовещательной сети (РТРС) к «Башинформсвязи» о возврате в федеральную собственность незаконно отчужденного имущества принял решение возвратить в федеральную собственность передающее оборудование на всей территории Республи
16.05.2007 Чистая прибыль "Башинформсвязи" незначительно снизилась

Чистая прибыль компании «Башинформсвязь» в I квартале 2007 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сни
01.11.2006 Чистая прибыль "Башинформсвязь" по итогам 9 месяцев снизилась на 7,2%

Чистая прибыль компании "Башинформсвязь" по итогам 9 месяцев 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. снизи
11.01.2006 Чистая прибыль "Башинформсвязи" в 2005 г. выросла на 3,4%

Чистая прибыль ОАО «Башинформсвязь» в 2005 г. выросла на 3,4% и составила 602 млн руб., говорится в сообщении ком
17.08.2004 Полугодовая выручка "Башинформсвязи" увеличилась на 29,2%

Пресс-служба компании «Башинформсвязь» сообщила о результатах 1 финансового полугодия 2004 г. Выручка от реализации товаров, работ и услуг за отчетный период составила 1673 млн.руб. (129,2% по сравнению с соответству
13.07.2004 ОАО "Башинформсвязь" приобрело 100% акций ООО "Баштелекоминвест"

ОАО "Башинформсвязь" приобрело 100% акций ООО "Баштелекоминвест". Об этом говорится в официальном

24.06.2004 "Башинформсвязь" начала эксплуатацию сети кабельного телевидения

ОАО "Башинформсвязь" начало эксплуатацию сети кабельного телевидения. Как сообщили РБК в пресс-слу
04.06.2004 В новом совете директоров ОАО "Башинформсвязь" нет независимых директоров

В новом совете директоров ОАО "Башинформсвязь" нет независимых директоров, информирует РБК. Как сообщается в материалах комп
02.04.2004 "Башинформсвязь" прогнозирует увеличение доходов на 25%

ОАО "Башинформсвязь" планирует в 2004 г. получить за услуги связи 3,4 млрд. руб. дохода, что на 25
18.03.2004 Утверждены кандидатуры в совет директоров ОАО "Башинформсвязь"

Совет директоров ОАО "Башинформсвязь" утвердил список кандидатов в совет директоров, сообщила пресс-служба компании
27.02.2004 "Башинформсвязь" увеличит капвложения на 6%

Предполагаемый объем капитальных вложений ОАО "Башинформсвязь" в 2004 г. увеличится на 6% по сравнению с 2003 г. - до 462 млн. руб., сообщил
13.02.2004 "Башинформсвязь" увеличила объем оказания услуг на 25,9%

ОАО "Башинформсвязь" в 2003 г. оказало услуг связи на 766 млн. руб., что составляет 125,9% к уровн
29.12.2003 "Башинформсвязь" увеличит объемы капстроительства в 1,5 раза

В 2004 г. ОАО "Башинформсвязь" планирует направить на капитальное строительство 376,4 млн. рублей, что в 1,4
28.10.2003 ОАО "Башинформсвязь" с начала года увеличило доходы от услуг связи на 25%

ОАО "Башинформсвязь" в январе–сентябре 2003 г. увеличило доходы от предоставления услуг связи по с
13.08.2003 Доход "Башинформсвязи" за полугодие увеличился на 21,5%

Выручка ОАО "Башинформсвязь" за 1 полугодие 2003 г. увеличилась на 21,5% по сравнению с аналогичным период
25.10.2002 В секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО "Башинформсвязь"

вертируемых облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением ОАО фирмы "Башинформсвязь". Информация по облигациям: государственный регистрационный номер - 4-06-00011

Публикаций - 145, упоминаний - 239

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 73
Ростелеком - Связьинвест 1719 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
МегаФон 10742 22
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 12
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 10
Ингушэлектросвязь 16 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 8
Cisco Systems 5372 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Старт2ком 7 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Прометей - Prometey 55 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Ростелеком - АльянсТелеком 9 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 3
СИНХ - Таттелеком 229 3
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 13 3
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 3
Вайнах Телеком 50 3
Google LLC 12690 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Почта России ПАО 2370 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 3
Газпром ПАО 1493 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 2
Мортон 26 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
РегБлок 7 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
Pandao 24 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
FGI Wireless 13 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Газпром трансгаз 157 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Эйприл групп 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
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Apple iPhone 6 4861 4
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OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 2
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Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 2
DartIT Amplos 2 2
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Linux OS 11533 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Windows 16882 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
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SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
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МегаФон - NetByNet - WiFire TV 10 1
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Путин Владимир 3454 5
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Васильев Евгений 132 3
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Тимошенко Любовь 19 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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