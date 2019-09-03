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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
Башинформсвязь
Bashtel
Башсвязьинформ
Публикаций - 94, упоминаний - 146
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шумейко Анна 20 4
|Брюквин Юрий 280 4
|Флорентьева Мария 17 3
|Осеевский Михаил 254 3
|Иванов Олег 128 3
|Путин Владимир 2452 3
|Медведев Дмитрий 1593 3
|Смирнов Михаил 60 2
|Соколенко Юлиана 15 1
|Колпаков Антон 55 1
|Акопьян Артур 23 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Клименко Алексей 12 1
|Бетсис Павел 96 1
|Учамприн Андрей 5 1
|Артемов Дмитрий 1 1
|Рудаков Борис 1 1
|Быстрой Константин 1 1
|Телятников Алексей 20 1
|Исеев Тимур 1 1
|Эфендиев Мурад 14 1
|Степаненко Кирилл 16 1
|Недбай Аркадий 1 1
|Милюков Анатолий 18 1
|Минц Борис 4 1
|Гильмутдинов Динар 1 1
|Чернышева Марина 1 1
|Данильченко Валерия 1 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Романов Олег 3 1
|Гузаков Николай 5 1
|Евкуров Юнус-Бек 5 1
|Зязиков Мурат 7 1
|Хамитов Рустэм 7 1
|Власова Светлана 11 1
|Клименко Антон 11 1
|Пшеничников Игорь 14 1
|Парфенов Константин 14 1
|Рычка Денис 17 1
|Тайнов Олег 18 1
|Связь-Экспокомм 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru