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Ростелеком
Башинформсвязь
Bashtel
Башсвязьинформ

Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ


03.09.2019 «Башинформсвязь» установит в Башкортостане более 600 комплексов фотовидеофиксации
25.01.2017 Решения «Лаборатории Касперского» защищают ИТ-инфраструктуру «Башинформсвязи»
27.11.2015 Марат Долгоаршинных возглавил «Башинформсвязь»
24.11.2015 «Ростелеком» консолидировал 100% обыкновенных акций «Башинформсвязи»
28.07.2015 «Ростелеком» подвел итоги приобретения обыкновенных акций «Башинформсвязи» на основании добровольного предложения
15.06.2015 Газпромбанк помог «Ростелекому» консолидировать башкирский телеком за 2 млрд рублей
10.04.2015 «Ростелеком» консолидириует башкирский телеком за 2,4 млрд рублей
19.09.2014 CTI модернизировала центр обработки вызовов для «Башинформсвязи»
16.09.2013 «Башинформсвязь» построила коммерческий центр обработки данных
19.03.2013 «Техносерв» завершил первый этап создания комплексной системы мониторинга сети передачи данных «Башинформсвязи»
24.04.2012 «Башинформсвязь» передает «Техносерву» на сервисное обслуживание оборудование магистральной инфраструктуры
24.08.2011 Количество пользователей IPTV-услуг «Башинформсвязи» превысило 50 тыс. абонентов
09.08.2011 «Техносерв» обеспечил модернизацию инфраструктуры биллинговых расчетов «Башинформсвязи»
01.06.2011 “Ростелеком” прорвался в Башкирию
10.11.2010 «Ай-Теко» модернизировала магистральную сеть «Башинформсвязи»
27.04.2010 «Корус Консалтинг» автоматизировал документооборот в «Башинформсвязи»
13.08.2008 Абоненты «Башинформсвязи» получили доступ к Dr.Web AV-Desk
22.06.2007 «Башинформсвязь» лишилась передающего оборудования
16.05.2007 Чистая прибыль "Башинформсвязи" незначительно снизилась
01.11.2006 Чистая прибыль "Башинформсвязь" по итогам 9 месяцев снизилась на 7,2%
11.01.2006 Чистая прибыль "Башинформсвязи" в 2005 г. выросла на 3,4%
17.08.2004 Полугодовая выручка "Башинформсвязи" увеличилась на 29,2%
13.07.2004 ОАО "Башинформсвязь" приобрело 100% акций ООО "Баштелекоминвест"
24.06.2004 "Башинформсвязь" начала эксплуатацию сети кабельного телевидения
29.12.2003 "Башинформсвязь" увеличит объемы капстроительства в 1,5 раза
28.10.2003 ОАО "Башинформсвязь" с начала года увеличило доходы от услуг связи на 25%
13.08.2003 Доход "Башинформсвязи" за полугодие увеличился на 21,5%

Публикаций - 94, упоминаний - 146

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7877 59
Ростелеком - Связьинвест 1658 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7561 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 16
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 0 11
АФК Система ПАО 1633 10
Центел - Центральный телеграф 366 10
VK - Mail.ru Group 2883 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 63 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1083 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 509 7
Cisco Systems 4651 7
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 609 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1477 6
Ситроникс - Sitronics 882 5
Ростех - Ростехнологии 2399 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 696 5
Старт2ком 6 5
Yandex - Яндекс 4692 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 733 4
Рустелеком ТК 256 4
Dell EMC 4492 3
Google LLC 9581 3
Ростелеком - Сахателеком 62 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 3
Ингушэлектросвязь 9 3
Прометей - Prometey 21 3
АльянсТелеком 8 3
iTeco - Ай-Теко 893 3
Таттелеком 155 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 157 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 3
Вайнах Телеком 42 2
NVision Group - Энвижн Груп 631 2
SafeData - Центр Хранения Данных 53 2
Крок - Croc 1579 2
Тывасвязьинформ ФГУПСИ 0 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 7
ГПБ - Газпромбанк 806 7
РТС - Фондовая биржа 326 5
Почта России ПАО 1806 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 395 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 4
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  14 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
Мортон 18 2
Уралсиб Банк 453 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1974 2
Эйприл групп 1 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 45 1
Гипросвязь ПАО 70 1
УЭК - Универсальная электронная карта 556 1
Орион-Экспресс - Телекарта 134 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 90 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Союзмультфильм - киностудия 28 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции 9 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Daikin 43 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Открытие ФК - Номос-банк 98 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 144 1
AliExpress 296 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 114 1
ПСБ - Промсвязьбанк 639 1
Евросеть 1366 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 338 1
Visa International 1660 1
Газпром ПАО 845 1
Норникель - Норильский никель 264 1
Связной ГК 1101 1
Башнефть ПАО АНК 112 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1789 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2078 5
Президент Российской Федерации 2144 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2851 4
Правительство РФ 3966 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3718 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 164 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1766 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 532 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 446 2
Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 2 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 957 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 54 1
ФРИИ Инвест 3 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 156 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 245 1
ГКУ РБ - Транспортная дирекция Республики Башкортостан 2 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 1
Совет Министров Республики Крым - Министерство имущественных и земельных отношений республики Крым - Республиканский комитет по земельным ресурсам 4 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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