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Ростелеком Башинформсвязь Bashtel Башсвязьинформ
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СОБЫТИЯ
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|13.04.2022
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«Башинформсвязь» перешла под бренд «Ростелекома»
Компания «Башинформсвязь», телекоммуникационный оператор Республики Башкортостан, присоединилась к брен
|03.09.2019
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«Башинформсвязь» установит в Башкортостане более 600 комплексов фотовидеофиксации
Дочерняя компания «Ростелекома» — «Башинформсвязь» — реализует на территории Республики Башкортостан цифровой проект в области б
|25.01.2017
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Решения «Лаборатории Касперского» защищают ИТ-инфраструктуру «Башинформсвязи»
усного решения Kaspersky Endpoint Security for Business и Kaspersky Security для почтовых серверов «Башинформсвязь». Как рассказали CNews в компании, в результате реализации проекта свыше тысяч
|27.11.2015
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Марат Долгоаршинных возглавил «Башинформсвязь»
Марат Долгоаршинных назначен генеральным директором компании «Башинформсвязь». Марат Долгоаршинных родился 13 апреля 1971 г. В 1993 г. окончил Кировский по
|24.11.2015
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«Ростелеком» консолидировал 100% обыкновенных акций «Башинформсвязи»
рных обществах», «Ростелеком» осуществил выкуп у оставшихся владельцев обыкновенных акций компании «Башинформсвязь», полностью завершив консолидацию 100% обыкновенных акций оператора. В результ
|28.07.2015
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«Ростелеком» подвел итоги приобретения обыкновенных акций «Башинформсвязи» на основании добровольного предложения
итоги реализации добровольного предложения о приобретении обыкновенных акций у акционеров компании «Башинформсвязь». Приобретение на основании добровольного предложения стало первым этапом проц
|15.06.2015
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Газпромбанк помог «Ростелекому» консолидировать башкирский телеком за 2 млрд рублей
ций) «Башинформсвязи». Об этом говорится в сообщении «Ростелекома». Сумма сделки составит i2 млрд. «Башинформсвязь» - крупнейший оператор фиксированной связи республики Башкортостан. «Ростелеко
|10.04.2015
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«Ростелеком» консолидириует башкирский телеком за 2,4 млрд рублей
у миноритарных акционеров компании по цене i8,53 за одну акцию. Согласно оценке «Ростелекома», вся «Башинформсвязь» стоит i12,53 млрд. При этом в среду, 8 апреля 2015 г., торги акциями «Башинфо
|19.09.2014
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CTI модернизировала центр обработки вызовов для «Башинформсвязи»
Компания CTI провела комплексные работы по модернизации центра обработки вызовов для компании «Башинформсвязь». Компания владеет высокотехнологичной и мощной технической базой, предоставля
|16.09.2013
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«Башинформсвязь» построила коммерческий центр обработки данных
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и компания «Башинформсвязь» сообщили о завершении работ по построению первого модуля коммерческого центра
|19.03.2013
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«Техносерв» завершил первый этап создания комплексной системы мониторинга сети передачи данных «Башинформсвязи»
ю комплексной системы мониторинга телекоммуникационного оборудования сети передачи данных компании «Башинформсвязь», основного оператора фиксированной связи в Башкирии. На первом этапе «Техносе
|24.04.2012
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«Башинформсвязь» передает «Техносерву» на сервисное обслуживание оборудование магистральной инфраструктуры
Компания «Техносерв» объявила о подписании с компанией «Башинформсвязь», основным оператором фиксированной связи в Башкирии, контракта на сервисное о
|24.08.2011
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Количество пользователей IPTV-услуг «Башинформсвязи» превысило 50 тыс. абонентов
Оператор связи в уральском регионе «Башинформсвязь», оказывающий свои услуги во всех районах республики Башкортостан с брендом Ba
|09.08.2011
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«Техносерв» обеспечил модернизацию инфраструктуры биллинговых расчетов «Башинформсвязи»
«Башинформсвязь», оператор фиксированной связи в Башкирии, и компания «Техносерв», российский
|01.06.2011
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“Ростелеком” прорвался в Башкирию
сточник, близкий к компании. Сумма сделки составила 3,64 млрд руб. Продавцом пакета выступает сама «Башинформсвязь» в лице своей «дочки» - «Баштелекоминвест». Сейчас 17,8% акций «Башинформсвязи
|10.11.2010
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«Ай-Теко» модернизировала магистральную сеть «Башинформсвязи»
Компания «Ай-Теко» сообщила о завершении проекта по модернизации магистральной сети компании «Башинформсвязь». По состоянию на начало 2009 г., использовавшаяся «Башинформсвязью» магистрал
|27.04.2010
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«Корус Консалтинг» автоматизировал документооборот в «Башинформсвязи»
ию системы электронного документооборота телекоммуникационной компании уральского региона России – «Башинформсвязь». Особенностью проекта стал «быстрый старт» – от принятия решения о внедрении
|13.08.2008
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Абоненты «Башинформсвязи» получили доступ к Dr.Web AV-Desk
ОАО «Башинформсвязь», подразделения которого работают во всех городах и районных центрах республик
|22.06.2007
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«Башинформсвязь» лишилась передающего оборудования
Арбитражный суд Республики Башкортостан в ходе заседания по иску Российской телерадиовещательной сети (РТРС) к «Башинформсвязи» о возврате в федеральную собственность незаконно отчужденного имущества принял решение возвратить в федеральную собственность передающее оборудование на всей территории Республи
|16.05.2007
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Чистая прибыль "Башинформсвязи" незначительно снизилась
Чистая прибыль компании «Башинформсвязь» в I квартале 2007 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сни
|01.11.2006
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Чистая прибыль "Башинформсвязь" по итогам 9 месяцев снизилась на 7,2%
Чистая прибыль компании "Башинформсвязь" по итогам 9 месяцев 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. снизи
|11.01.2006
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Чистая прибыль "Башинформсвязи" в 2005 г. выросла на 3,4%
Чистая прибыль ОАО «Башинформсвязь» в 2005 г. выросла на 3,4% и составила 602 млн руб., говорится в сообщении ком
|17.08.2004
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Полугодовая выручка "Башинформсвязи" увеличилась на 29,2%
Пресс-служба компании «Башинформсвязь» сообщила о результатах 1 финансового полугодия 2004 г. Выручка от реализации товаров, работ и услуг за отчетный период составила 1673 млн.руб. (129,2% по сравнению с соответству
|13.07.2004
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ОАО "Башинформсвязь" приобрело 100% акций ООО "Баштелекоминвест"
ОАО "Башинформсвязь" приобрело 100% акций ООО "Баштелекоминвест". Об этом говорится в официальном
|24.06.2004
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"Башинформсвязь" начала эксплуатацию сети кабельного телевидения
ОАО "Башинформсвязь" начало эксплуатацию сети кабельного телевидения. Как сообщили РБК в пресс-слу
|04.06.2004
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В новом совете директоров ОАО "Башинформсвязь" нет независимых директоров
В новом совете директоров ОАО "Башинформсвязь" нет независимых директоров, информирует РБК. Как сообщается в материалах комп
|02.04.2004
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"Башинформсвязь" прогнозирует увеличение доходов на 25%
ОАО "Башинформсвязь" планирует в 2004 г. получить за услуги связи 3,4 млрд. руб. дохода, что на 25
|18.03.2004
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Утверждены кандидатуры в совет директоров ОАО "Башинформсвязь"
Совет директоров ОАО "Башинформсвязь" утвердил список кандидатов в совет директоров, сообщила пресс-служба компании
|27.02.2004
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"Башинформсвязь" увеличит капвложения на 6%
Предполагаемый объем капитальных вложений ОАО "Башинформсвязь" в 2004 г. увеличится на 6% по сравнению с 2003 г. - до 462 млн. руб., сообщил
|13.02.2004
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"Башинформсвязь" увеличила объем оказания услуг на 25,9%
ОАО "Башинформсвязь" в 2003 г. оказало услуг связи на 766 млн. руб., что составляет 125,9% к уровн
|29.12.2003
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"Башинформсвязь" увеличит объемы капстроительства в 1,5 раза
В 2004 г. ОАО "Башинформсвязь" планирует направить на капитальное строительство 376,4 млн. рублей, что в 1,4
|28.10.2003
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ОАО "Башинформсвязь" с начала года увеличило доходы от услуг связи на 25%
ОАО "Башинформсвязь" в январе–сентябре 2003 г. увеличило доходы от предоставления услуг связи по с
|13.08.2003
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Доход "Башинформсвязи" за полугодие увеличился на 21,5%
Выручка ОАО "Башинформсвязь" за 1 полугодие 2003 г. увеличилась на 21,5% по сравнению с аналогичным период
|25.10.2002
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В секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО "Башинформсвязь"
вертируемых облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением ОАО фирмы "Башинформсвязь". Информация по облигациям: государственный регистрационный номер - 4-06-00011
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 13
|Брюквин Юрий 300 5
|Путин Владимир 3454 5
|Шумейко Анна 20 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Васильев Евгений 132 3
|Флорентьева Мария 17 3
|Тимошенко Любовь 19 3
|Гайсин Салават 3 3
|Ибрагимов Рафаиль 3 3
|Скрябин Олег 3 3
|Осеевский Михаил 350 3
|Иванов Олег 153 3
|Новодворский Алексей 114 2
|Солдатенков Сергей 162 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Овчинников Борис 129 2
|Яшин Валерий 80 2
|Казьмин Андрей 17 2
|Кульмухаметов Энгельс 2 2
|Грибов Сергей 3 2
|Иванова Наталья 11 2
|Курносов Евгений 2 2
|Тагиров Рамиль 2 2
|Квашнин Петр 2 2
|Кальметьев Ильгиз 2 2
|Чесский Владимир 2 2
|Авакимян Анна 6 2
|Зверьков Ярослав 2 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Вермишян Геворк 67 1
|Кузяев Андрей 72 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Анохин Сергей 121 1
|Любимов Олег 57 1
|Делицын Леонид 137 1
|Кулин Филипп 53 1
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