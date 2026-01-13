Разделы

ФРИИ Инвест


СОБЫТИЯ


13.01.2026 Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов 1
15.10.2025 Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов 1
11.09.2025 ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят 2
10.03.2022 Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy 2
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 2
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 2
21.01.2020 «Ростелеком» стал соинвестором портфеля стартапов ФРИИ 2
24.08.2017 ФРИИ проинвестирует 15 млн в сервис для ресторанов и поставщиков DocsInBox 1

Публикаций - 8, упоминаний - 13

ФРИИ Инвест и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10364 3
Promobot - Промобот 150 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
Stafory - Стафори 16 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 1
ПСС - Передовые системы самообслуживания 13 1
АйТи - Аплана Диджитал - Aplana Digital 4 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - UBIC Technologies - Убик 6 1
АйТи Энергофинанс 4 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 39 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Логика BPM 48 1
АйТи-Ойл 36 1
АйТи - Мобико - Мобильный Интернет 6 1
АйТи Бизнес технологии 1 1
Т1 Иннотех - Дататех 98 1
Бизнес Технологии 36 1
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 1
DocsInBox - Доксинбокс 5 1
Реляционное программирование 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
Softline - Софтлайн 3303 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
Brandquad - Бренд Квад 16 1
АйТи 1440 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  23 1
Kama Flow - КФ Венчурс 22 1
FARШ 6 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 44 1
Китайские новости - ресторан 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Почта России ПАО 2254 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3008 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 445 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ФРИИ Акселератор 55 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 281 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2183 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5283 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 138 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1090 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3721 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
DAM - Digital Asset Management - Системы управления цифровыми архивами 21 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 1
Energy audit - Энергоаудит - инспекционное обследование и анализ энергетических потоков с целью энергосбережения в здании 16 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 202 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1402 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5727 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 941 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 60 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 223 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Nintendo Entertainment System - NES 10 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
DocsInBox Закупки 1 1
DocsInBox Алко 1 1
Google Android 14749 1
Apple iOS 8286 1
Новые облачные технологии - МойОфис 903 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Варламов Кирилл 42 2
Яппаров Тагир 105 1
Айвазов Александр 31 1
Чеглаков Андрей 57 1
Цуприк Василий 12 1
Тимченко Александр 15 1
Доброхотов Алексей 14 1
Кривенко Виталий 23 1
Касимов Игорь 17 1
Денисов Филипп 9 1
Савюк Виктор 40 1
Михайлов Евгений 18 1
Корольков Владимир 8 1
Басова Елена 7 1
Пакер Александра 5 1
Селезнев Станислав 4 1
Абдиев Олег 1 1
Ватутина Елена 1 1
Богородская Мария 1 1
Путин Владимир 3370 1
Осеевский Михаил 333 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 6
Камерун - Республика 60 1
Конго - Демократическая Республика 100 1
Джибути 18 1
Европа 24656 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 1
Япония 13555 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - СФО - Новосибирск 4678 1
Китай - Тайвань 4137 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 669 1
Бурунди - Республика 71 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 573 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 500 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2177 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
