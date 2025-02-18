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Softline Projects Софтлайн проекты



18.02.2025 Softline заплатит 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 1
28.10.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 927 тыс. акций компании на Московской бирже 4
22.10.2024 Белоруссия заплатила «Софтлайну» 6 миллиардов долга 1
22.10.2024 Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил обратный выкуп акций Компании 3
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 1
02.10.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении размещения дополнительного выпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии группы 2
09.09.2024 «Софтлайн» продал 9% акций таинственному инвестору 2
09.09.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о вхождении нового институционального инвестора в структуру акционерного капитала компании 2
15.08.2024 «Билайн» и «Софтлайн» заблокировали многомиллионный проект: в нем не было запрета на иностранное ПО 2
15.08.2024 «Софтлайн» получил контроль над ИТ-компанией - разработчиком решений для промышленности 2
24.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO 2
17.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет об открытии окна реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO 2
16.05.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о трехкратном росте валовой прибыли и рекордной рентабельности в I квартале 2024 года 3
08.04.2024 Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна» 1
08.04.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении сделки по передаче своих акций институциональному инвестору в рамках реализации стратегии роста 2
01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы 5
08.12.2023 Таинственный инвестор потратит миллиарды на акции «Софтлайн» 1
07.12.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет итоги вторичного предложения акций на Московской бирже 4
29.11.2023 «Софтлайн» продаст на бирже свои акции на 3,7 миллиарда 1
29.11.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного публичного предложения акций на Московской бирже 3
07.09.2023 Softline создала компанию для производства коммуникационного оборудования 2
16.12.2022 Фонду обязательного медстрахования продали российские серверы втрое дешевле, чем он собирался заплатить 3
21.10.2022 Госпоставщик российских серверов для транспортной отрасли обрушил цену контракта в три раза 3
11.10.2022 Госпоставщик вдвое уронил цену на 5 тыс. ПК, сэкономив казне 190 миллионов 2
20.09.2022 На ажиотажной миллиардной закупке МВД цена серверов обрушилась в 4 раза 2
18.08.2022 Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний 2
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 3
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил 1
04.09.2020 Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом 1
26.12.2019 Пенсионный фонд закупил «Мой офис» на один год за 70 миллионов 1
28.03.2017 Составлен рейтинг крупнейших госзакупок продуктов и услуг Oracle в России за 2016 год 1

Публикаций - 32, упоминаний - 66

Softline Projects и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2843 29
Softline Holding - Noventiq 62 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 3
ALMI partner - АЛМИ партнер 95 3
Microsoft Corporation 24666 2
Новые облачные технологии (НОТ) 450 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 2
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
АйТи 1372 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1055 2
Монко - Монитор компани 4 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 2
Рикор Холдинг - Rikor 125 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 2
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 2
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 2
Softline - Инверсум 7 2
Восход ФГБУ НИИ 644 1
GitHub 828 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Ланит Интеграция 190 1
Ростелеком 9741 1
Oracle Corporation 6705 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Axoft - Axoftbel - Аксофтбел 3 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 1
АйТи-Ойл 36 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
АйТи - Мобико - Мобильный Интернет 6 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 13
Аталайя 22 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 5
ГПБ - Газпромбанк 1086 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 4
Синара ГК - Sinara Group 101 4
Тетис Кэпитал - Tethys 22 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Транснефть 301 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Sapiens Advisors 1 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
Zubr Capital - Зубр Капитал 4 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 37 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 456 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
ФРИИ Инвест 5 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 155 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Росдормониторинг ФКУ - Росдорсервис - Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1996 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 3
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 35 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1268 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9355 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7906 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1138 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2313 2
Система жизнеобеспечения 148 2
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 62 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1443 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6184 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3228 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 1
DDR - Double data rate 2738 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7763 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3842 1
ARM64 - Архитектура процессора 537 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 1
Моноблок - Monoblock PC 936 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1068 4
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 4
Новые облачные технологии - МойОфис 789 3
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 236 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 2
Microsoft Windows 10 1769 1
Microsoft Windows 7 1979 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 82 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
Linux OS 10013 1
Intel x86 - архитектура процессора 1863 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 22 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
МВД РФ ЦОД - ФЦОД МВД РФ - Федеральный центр обработки данных 11 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 387 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 240 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
FreePik 1025 1
NVision Барьер 656 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Лавров Владимир 69 7
Боровиков Игорь 131 6
Мельников Александр 87 5
Лебедев Михаил 52 2
Яппаров Тагир 103 2
Касимов Игорь 17 2
Сашин Геннадий 5 2
Тараканов Артем 20 2
Рубанов Владимир 75 1
Смирнов Алексей 243 1
Лашин Ренат 69 1
Массух Илья 232 1
Кисляков Евгений 93 1
Галицкий Александр 106 1
Черноволенко Сергей 34 1
Попов Сергей 136 1
Сергиенко Игорь 13 1
Лейпи Игорь 13 1
Гришина Мария 1 1
Морозов Игорь 42 1
Смирнов Роман 14 1
Агринский Николай 8 1
Несоговорова Светлана 1 1
Сухман Сергей 13 1
Брыкин Арсений 54 1
Серков Евгений 1 1
Пумпянский Дмитрий 4 1
Алихименко Светлана 1 1
Гапонцев Валентин 9 1
Исмаилов Рашид 59 1
Болкисев Сергей 3 1
Охорзин Павел 4 1
Шпет Александр 13 1
Кувшинов Роман 3 1
Кожевников Андрей 1 1
Евтихиев Николай 4 1
Александров Павел 1 1
Волуйский Николай 1 1
Чертихин Евгений 1 1
Савельев Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 9
Европа 21802 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 4
Португалия - Португальская Республика 919 3
Ближний Восток 2950 2
Америка Латинская 1818 2
Индия - Bharat 5465 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1891 2
Беларусь - Белоруссия 5695 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 429 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Бразилия - Федеративная Республика 2371 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 997 1
Малайзия 868 1
Евразия - Евразийский континент 609 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 705 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 254 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Джерси - коронное владение Британской короны 39 1
Германия - Федеративная Республика 12704 1
Украина 7624 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Россия - УФО - Свердловская область 1508 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Казахстан - Республика 5556 1
Азия - Азиатский регион 5554 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
Франция - Французская Республика 7860 1
США - Массачусетс 505 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 9
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 72 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 7
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 168 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1962 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2494 4
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 382 4
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 223 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 4
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 113 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2197 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6950 3
Список системообразующих предприятий РФ 285 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 253 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9875 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 506 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1644 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1593 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5413 2
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