Softline Projects Софтлайн проекты
Softline Projects и организации, системы, технологии, персоны:
|Лавров Владимир 69 7
|Боровиков Игорь 131 6
|Мельников Александр 87 5
|Лебедев Михаил 52 2
|Яппаров Тагир 103 2
|Касимов Игорь 17 2
|Сашин Геннадий 5 2
|Тараканов Артем 20 2
|Рубанов Владимир 75 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Лашин Ренат 69 1
|Массух Илья 232 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Галицкий Александр 106 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Попов Сергей 136 1
|Сергиенко Игорь 13 1
|Лейпи Игорь 13 1
|Гришина Мария 1 1
|Морозов Игорь 42 1
|Смирнов Роман 14 1
|Агринский Николай 8 1
|Несоговорова Светлана 1 1
|Сухман Сергей 13 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Серков Евгений 1 1
|Пумпянский Дмитрий 4 1
|Алихименко Светлана 1 1
|Гапонцев Валентин 9 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Болкисев Сергей 3 1
|Охорзин Павел 4 1
|Шпет Александр 13 1
|Кувшинов Роман 3 1
|Кожевников Андрей 1 1
|Евтихиев Николай 4 1
|Александров Павел 1 1
|Волуйский Николай 1 1
|Чертихин Евгений 1 1
|Савельев Евгений 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1889 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
|Forbes - Форбс 827 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 5
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 129 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341391, в очереди разбора - 768226.
Создано именных указателей - 168817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.