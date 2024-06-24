ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г.

В сумме по акцептованным офертам было продано более 400 тыс. акций по заявкам, удовлетворяющим условиям оферты, по фиксированной цене. Всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Привлеченные в результате реализации оферты средства будут направлены на реализацию M&A-стратегии компании, благодаря которой группа активно формирует продуктовую и сервисную линейку в портфеле собственных решений ПАО «Софтлайн».

Ключевые параметры оферты

С 17 по 20 июня 2024 г. инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций ПАО «Софтлайн» в декабре 2023 г., могли подать заявки на приобретение акций компании по цене SPO на основании ранее опубликованной оферты. Заявки, отвечающие критериям оферты, были удовлетворены 21 июня 2024 г.

В рамках предложения инвестор-участник SPO получил возможность купить 10 акций компании на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO, по цене SPO — 140 руб. за одну акцию ПАО «Софтлайн». Цена приобретения акций в рамках оферты не зависела от текущих рыночных котировок.

Максимальное количество акций, в отношении которых осуществлялся акцепт в течение периода акцепта, определялся с точностью до одного биржевого лота с округлением расчетного числа в меньшую сторону до ближайшего количества акций, кратного количеству акций, составляющему стандартный биржевой лот для торговли в режиме основных торгов, установленный ПАО «Московская Биржа» на момент начала периода акцепта.

Оферентом в рамках предложения выступило ООО «Софтлайн Проекты», 100% дочернее предприятие ПАО «Софтлайн».

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Мы рады, что наше предложение в рамках завершившегося SPO вызвало большой интерес участников SPO. Большой процент участия инвесторов в данном предложении говорит не только о его безусловной выгодности для инвесторов, но и растущем интересе рынка к нашему бизнесу. Хочется еще раз отметить, что полученные в рамках предложения средства мы используем для обеспечения роста нашего бизнеса и, в частности, для финансирования будущих M&A-сделок, поскольку в данный момент неорганический рост является важным фактором создания стоимости компании и приближает нас к нашей стратегической цели по увеличению капитализации в пять раз за пять лет, в том числе за счет вывода на IPO наших субхолдингов. Кроме того, в результате реализации оферты возросла доля акций ПАО «Софтлайн», находящихся в свободном обращении — это положительно влияет на ликвидность акции и поможет добиться включения в первый котировальный список и различные биржевые индексы».

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