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Фондовая биржа SPO Secondary Public Offering Вторичное публичное размещение акций компании



24.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO

комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г. В сумме по акцептованным офертам было продано более 400 тыс. акций по заявкам, удовлетворяющим условиям оферты, по фиксированной цене. Всего для покупки уч
17.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет об открытии окна реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO

мплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале периода акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». С момента SPO акции компании прибавили в цене около 22%. Ключевые параметры оферты С 10-00 17 июня

19.04.2024 Доля акций в свободном обращении «Группы Астра» увеличивается до 15% по итогам вторичного предложения обыкновенных акций (SPO)

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и разработчик инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает об итогах вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Финальные параметры предложения Цена размещения составила 555 руб. за акцию. По итогам закрытия биржевой книги суммарный размер SPO
18.04.2024 «Группа Астра» сообщает уточненную цену и объем размещения в рамках вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на «Московской бирже»

Дополнительно к объявленным 17 апреля 2024 г. уточненным параметрам SPO ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и разработчик инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает о ценовом ориентире и объеме SPO. Об этом CNews сообщили пре
17.04.2024 «Группа Астра» объявляет уточненные параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на Московской бирже

й акционер группы Денис Фролов планирует предложить к приобретению часть принадлежащих ему акций группы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Уточненные параметры предложения В рамках SPO Продающий акционер предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций «Группы Астра» в количестве от 10,5 до 21,0 млн шт., что составляет 5–10% от общего количества акций компании. Сделка
15.04.2024 «Группа Астра» объявляет о начале вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на «Московской бирже»

включению акций компании в первый уровень листинга и базу расчета ряда индексов «Московской биржи». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Предварительные параметры предложения В рамках SPO продающий акционер – Денис Фролов – предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций «Группы Астра» в размере от 10,5 млн штук, но не более 21,0 млн штук, что составляет 5–10% от общего
08.04.2024 Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна»

Кто стал институциональным инвестором «Софтлайна» «Софтлайн» раскрыл название институционального инвестора, который в конце 2023 г. вложился в капитал компании параллельно с проведением ей SPO (вторичного размещения акций). Им стал банк «Синара» (в лице своего подразделения - ECM & Private Equity), который приобрел 3,8% акций. Сумма сделки не сообщается, но если она происходила п
08.12.2023 Таинственный инвестор потратит миллиарды на акции «Софтлайн»

«Сотфлайн» провел SPO Группа компаний «Софтлайн» сообщила о результатах вторичного размещения своих акций (SPO) на Московской бирже. Всего розничным инвесторам было продано 4 млн акций (1,3%) от общего чи
07.12.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет итоги вторичного предложения акций на Московской бирже

нной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании (далее также — предложение или SPO) на «Московской бирже». Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Компания также объявляет, что достигнута принципиальная договоренность о приобретении не менее 20 млн акций ПАО «Соф
29.11.2023 «Софтлайн» продаст на бирже свои акции на 3,7 миллиарда

«Софтлайн» проводит SPO «Софтлайн» объявил о намерении провести вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже. Объектом предложения станут до 25 млн обыкновенных акций (8% от общего числа) компании,

29.11.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного публичного предложения акций на Московской бирже

мационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании (далее также — предложение или SPO) на «Московской бирже». Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Объявленное предложение нацелено на финансирование перспективных проектов компании, обеспечивающих ускоренный рост с
28.09.2023 Positive Technologies подвела итоги реализации оферты на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене для участников SPO

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI, подвела итоги оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости для участников SPO, проходившего в сентябре 2022 г. Инвесторы суммарно в течение года дополнительно приобрели около 205 тыс. акций компании на сумму около 218 млн руб. Практика Positive Technologies стала при
20.06.2023 Positive Technologies открывает третье окно реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене для участников SPO

ies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), 20 июня открывает третье из четырех окон акцепта оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости 1061,8 руб. для участников SPO, проходившего в сентябре 2022 г. С 20 по 26 июня 2023 г. инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций Positive Technologies в сентябре 2022 г., смогут подать заявки на приобре
28.03.2023 Участники SPO Positive Technologies в рамках оферты дополнительно приобрели 88 тысяч акций компании на сумму 93,5 млн рублей

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), подвела итоги реализации второго окна акцепта оферты о возможности дополнительного приобретения участниками SPO, проходившего в сентябре 2022 г., акций компании по фиксированной стоимости 1061,8 руб. Общая сумма удовлетворенных заявок составила 93,5 млн рублей. Расчеты по сделке завершены 27 марта 20
29.09.2022 Акционеры Positive Technologies заработали на бирже почти миллиард

Итоги SPO компании Positive Technologies Компания Positive Technologies сообщила об итогах проведения вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже. С 19 по 27 сентября 2022 г. было пр
29.09.2022 Positive Technologies объявила итоги SPO

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) объявила итоги SPO. За период с 19 по 27 сентября было собрано заявок на 1 млрд руб. Заявки удовлетворены 28 сентября 2022 г. по цене закрытия торгов 27 сентября 2022 г. — 1061,8 руб. Размещение было проведен
19.09.2022 Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов

Positive Technologies проводит SPO Компания Positive Technologies объявила о намерении провести вторичное размещение акций (SPO). Планируется продать 2,64 млн акций или 4% от их общего числа головной структуры Positiv
19.09.2022 Positive Technologies объявляет о запуске secondary public offering (SPO)

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа позитив»), участник российского рынка кибербезопасности, объявляет о старте SPO, в рамках которого крупные акционеры компании предложат до 2640000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании. SPO пройдет без дополнитель
07.06.2021 Хозяева Headhunter заработают на бирже дополнительную пару сотен миллионов долларов

SPO Headhunter Акционеры HeadHunter намерены провести вторичное размещение акций компании (SPO). Как говорится в проспекте размещения, опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам, к продаже планируется 4,5 млн американских депозитарных акций (ADS), что составляет

17.06.2014 Qiwi оценили в $2,167 млрд

Платежная система Qiwi сообщила, что в ходе предстоящего вторичного размещения акций компании (SPO) одна американская депозитарная акция (ADS) будет оценена в $40. Эти ниже котировок акций компании на бирже  NASDAQ: последние торги акциями Qiwi завершились на отметке $41,6, а 9 июня 2014

Публикаций - 72, упоминаний - 72

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Россия - УФО - Екатеринбург 3942 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2939 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 1
Россия - СФО - Новосибирск 4293 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2451 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 1
Казахстан - Республика 5527 1
Венгрия 812 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Польша - Республика 1959 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1112 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17035 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Америка Южная 851 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - УФО - Свердловская область 1495 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16304 43
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1950 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48024 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7490 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 15
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 165 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 11
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 10
Финансовые показатели - Financial indicators 2475 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6124 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6915 7
Рыночная капитализация - Market capitalization 521 7
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 946 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6703 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1636 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1585 6
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 533 5
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 113 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14328 4
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 380 4
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 38 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29045 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13501 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6947 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 2
Паспорт - Паспортные данные 2512 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11242 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
Yahoo! Finance 120 1
Forbes - Форбс 817 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
CNews TV 747 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 961 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 4
Gartner - Гартнер 3556 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
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Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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