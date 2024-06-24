ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г. В сумме по акцептованным офертам было продано более 400 тыс. акций по заявкам, удовлетворяющим условиям оферты, по фиксированной цене. Всего для покупки уч

ПАО «Софтлайн» объявляет об открытии окна реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO мплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале периода акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». С момента SPO акции компании прибавили в цене около 22%. Ключевые параметры оферты С 10-00 17 июня

Доля акций в свободном обращении «Группы Астра» увеличивается до 15% по итогам вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и разработчик инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает об итогах вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Финальные параметры предложения Цена размещения составила 555 руб. за акцию. По итогам закрытия биржевой книги суммарный размер SPO

«Группа Астра» сообщает уточненную цену и объем размещения в рамках вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на «Московской бирже» Дополнительно к объявленным 17 апреля 2024 г. уточненным параметрам SPO ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и разработчик инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает о ценовом ориентире и объеме SPO. Об этом CNews сообщили пре

«Группа Астра» объявляет уточненные параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на Московской бирже й акционер группы Денис Фролов планирует предложить к приобретению часть принадлежащих ему акций группы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Уточненные параметры предложения В рамках SPO Продающий акционер предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций «Группы Астра» в количестве от 10,5 до 21,0 млн шт., что составляет 5–10% от общего количества акций компании. Сделка

«Группа Астра» объявляет о начале вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на «Московской бирже» включению акций компании в первый уровень листинга и базу расчета ряда индексов «Московской биржи». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Предварительные параметры предложения В рамках SPO продающий акционер – Денис Фролов – предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций «Группы Астра» в размере от 10,5 млн штук, но не более 21,0 млн штук, что составляет 5–10% от общего

Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна» Кто стал институциональным инвестором «Софтлайна» «Софтлайн» раскрыл название институционального инвестора, который в конце 2023 г. вложился в капитал компании параллельно с проведением ей SPO (вторичного размещения акций). Им стал банк «Синара» (в лице своего подразделения - ECM & Private Equity), который приобрел 3,8% акций. Сумма сделки не сообщается, но если она происходила п

Таинственный инвестор потратит миллиарды на акции «Софтлайн» «Сотфлайн» провел SPO Группа компаний «Софтлайн» сообщила о результатах вторичного размещения своих акций (SPO) на Московской бирже. Всего розничным инвесторам было продано 4 млн акций (1,3%) от общего чи

ПАО «Софтлайн» объявляет итоги вторичного предложения акций на Московской бирже нной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании (далее также — предложение или SPO) на «Московской бирже». Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Компания также объявляет, что достигнута принципиальная договоренность о приобретении не менее 20 млн акций ПАО «Соф

«Софтлайн» продаст на бирже свои акции на 3,7 миллиарда «Софтлайн» проводит SPO «Софтлайн» объявил о намерении провести вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже. Объектом предложения станут до 25 млн обыкновенных акций (8% от общего числа) компании,

ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного публичного предложения акций на Московской бирже мационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании (далее также — предложение или SPO) на «Московской бирже». Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Объявленное предложение нацелено на финансирование перспективных проектов компании, обеспечивающих ускоренный рост с

Positive Technologies подвела итоги реализации оферты на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене для участников SPO Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI, подвела итоги оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости для участников SPO, проходившего в сентябре 2022 г. Инвесторы суммарно в течение года дополнительно приобрели около 205 тыс. акций компании на сумму около 218 млн руб. Практика Positive Technologies стала при

Positive Technologies открывает третье окно реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене для участников SPO ies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), 20 июня открывает третье из четырех окон акцепта оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости 1061,8 руб. для участников SPO, проходившего в сентябре 2022 г. С 20 по 26 июня 2023 г. инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций Positive Technologies в сентябре 2022 г., смогут подать заявки на приобре

Участники SPO Positive Technologies в рамках оферты дополнительно приобрели 88 тысяч акций компании на сумму 93,5 млн рублей Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), подвела итоги реализации второго окна акцепта оферты о возможности дополнительного приобретения участниками SPO, проходившего в сентябре 2022 г., акций компании по фиксированной стоимости 1061,8 руб. Общая сумма удовлетворенных заявок составила 93,5 млн рублей. Расчеты по сделке завершены 27 марта 20

Акционеры Positive Technologies заработали на бирже почти миллиард Итоги SPO компании Positive Technologies Компания Positive Technologies сообщила об итогах проведения вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже. С 19 по 27 сентября 2022 г. было пр

Positive Technologies объявила итоги SPO Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) объявила итоги SPO. За период с 19 по 27 сентября было собрано заявок на 1 млрд руб. Заявки удовлетворены 28 сентября 2022 г. по цене закрытия торгов 27 сентября 2022 г. — 1061,8 руб. Размещение было проведен

Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов Positive Technologies проводит SPO Компания Positive Technologies объявила о намерении провести вторичное размещение акций (SPO). Планируется продать 2,64 млн акций или 4% от их общего числа головной структуры Positiv

Positive Technologies объявляет о запуске secondary public offering (SPO) Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа позитив»), участник российского рынка кибербезопасности, объявляет о старте SPO, в рамках которого крупные акционеры компании предложат до 2640000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании. SPO пройдет без дополнитель

Хозяева Headhunter заработают на бирже дополнительную пару сотен миллионов долларов SPO Headhunter Акционеры HeadHunter намерены провести вторичное размещение акций компании (SPO). Как говорится в проспекте размещения, опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам, к продаже планируется 4,5 млн американских депозитарных акций (ADS), что составляет