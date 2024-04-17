«Группа Астра» объявляет уточненные параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на Московской бирже

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявляет уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании, в рамках которого основной акционер группы Денис Фролов планирует предложить к приобретению часть принадлежащих ему акций группы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Уточненные параметры предложения

В рамках SPO Продающий акционер предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций «Группы Астра» в количестве от 10,5 до 21,0 млн шт., что составляет 5–10% от общего количества акций компании. Сделка не размывает доли существующих акционеров.

Итоговая цена одной акции в рамках SPO составит не менее 550 руб. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок – 18 апреля 2024 г.

Компания получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов, а также розничных инвесторов. На данный момент книга заявок покрыта внутри объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира.

Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 18 апреля 2024 г., брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок.

Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена не позднее 19 апреля 2024 г.

Ожидается, что в результате SPO free-float Группы может увеличиться до 15%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

Компания и продающий акционер, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение и ряд других действий c акциями компании (lock-up) в течение шести месяцев с даты завершения SPO.

Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.

SPO – это шаг на пути превращения «Группы Астра» в одну из голубых фишек российского фондового рынка. Компания нацелена на расширение базы акционеров за счет попадания в биржевые индексы.

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«Группа Астра» – участник российского ИТ-рынка, разработчик инфраструктурного ПО. В экосистеме группы – 21 продукт, который закрывает потребности заказчиков в стеке инфраструктурного программного обеспечения: сертифицированная операционная система Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др.

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