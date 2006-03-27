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Фондовая биржа Blue chips Голубые фишки акции крупнейших компаний
СОБЫТИЯ
|27.03.2006
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Акции Google прочно вошли в категорию "голубых фишек"
Акции Google прочно вошли в категорию наиболее успешных ценных бумаг, так называемых «голубых фишек» (blue-chip). Рейтинговое агентство Standard & Poor’s анонсировало внесение компании в первую двадцатку индекса 500 самых успешных — S&P 500 — 31 марта после закрытия то
|09.02.2005
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Аналитики рынка: "Система" стала новой "голубой фишкой"
На рынке появилась достойная альтернатива бумагам МТС и новая «голубая фишка», прокомментировала ситуацию с размещением GDR АФК «Система» аналитик ИГ АТОН Елена Баженова, сообщает РБК. Также г-жа Баженова считает, что глобальные депозитарные расписки (GDR)
|28.03.2002
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"Голубые фишки" растут на фоне падения техсектора
Торги в среду, 27 марта, были отмечены значительным ростом отдельных "голубых фишек", обеспечившим неплохое продвижение индекса Dow по итогам дня. Верящие в перспективы отдельных индустриальных компаний инвесторы не столь уверенны в будущем техсектора, тем более
|07.03.2002
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NASDAQ растет на экономических показателях
сь по душе трейдерам и инвесторам и вызвала значительный рост в финансовом секторе. Таким образом, «голубые фишки» начали резко расти на позитивных макроэкономических данных, и даже информация
|07.03.2002
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NASDAQ растет на экономических показателях
сь по душе трейдерам и инвесторам и вызвала значительный рост в финансовом секторе. Таким образом, "голубые фишки" начали резко расти на позитивных макроэкономических данных, и даже информация
|01.10.2001
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ITinvest предоставит доступ к котировкам "голубых фишек" через торговую систему SmartTrade
С сегодняшнего дня пользователи получили доступ к ценам и котировкам американских "голубых фишек" в режиме реального времени. Инвестиционная компания Itinvest сообщила сегодня о подключении к новой версии торговой системы SmartTrade котировок акций компаний США в режиме реаль
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