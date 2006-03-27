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Фондовая биржа Blue chips Голубые фишки акции крупнейших компаний

СОБЫТИЯ


27.03.2006 Акции Google прочно вошли в категорию "голубых фишек"

Акции Google прочно вошли в категорию наиболее успешных ценных бумаг, так называемых «голубых фишек» (blue-chip). Рейтинговое агентство Standard & Poor’s анонсировало внесение компании в первую двадцатку индекса 500 самых успешных — S&P 500 — 31 марта после закрытия то
09.02.2005 Аналитики рынка: "Система" стала новой "голубой фишкой"

На рынке появилась достойная альтернатива бумагам МТС и новая «голубая фишка», прокомментировала ситуацию с размещением GDR АФК «Система» аналитик ИГ АТОН Елена Баженова, сообщает РБК. Также г-жа Баженова считает, что глобальные депозитарные расписки (GDR)
28.03.2002 "Голубые фишки" растут на фоне падения техсектора

Торги в среду, 27 марта, были отмечены значительным ростом отдельных "голубых фишек", обеспечившим неплохое продвижение индекса Dow по итогам дня. Верящие в перспективы отдельных индустриальных компаний инвесторы не столь уверенны в будущем техсектора, тем более

07.03.2002 NASDAQ растет на экономических показателях

сь по душе трейдерам и инвесторам и вызвала значительный рост в финансовом секторе. Таким образом, «голубые фишки» начали резко расти на позитивных макроэкономических данных, и даже информация

07.03.2002 NASDAQ растет на экономических показателях

сь по душе трейдерам и инвесторам и вызвала значительный рост в финансовом секторе. Таким образом, "голубые фишки" начали резко расти на позитивных макроэкономических данных, и даже информация

01.10.2001 ITinvest предоставит доступ к котировкам "голубых фишек" через торговую систему SmartTrade

С сегодняшнего дня пользователи получили доступ к ценам и котировкам американских "голубых фишек" в режиме реального времени. Инвестиционная компания Itinvest сообщила сегодня о подключении к новой версии торговой системы SmartTrade котировок акций компаний США в режиме реаль

Публикаций - 535, упоминаний - 583

Фондовая биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 255
Intel Corporation 12811 214
Microsoft Corporation 25775 208
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 183
Oracle Corporation 7074 164
IBM - International Business Machines Corp 9699 128
Amazon Inc - Amazon.com 3277 118
Yahoo! 3726 117
JDSU - JDS Uniphase 219 111
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 109
Dell Technologies - Dell Computer 2219 108
Applied Materials 305 95
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 90
Dell EMC 5180 88
Verizon - WorldCom 501 88
Ciena 221 86
HP - Hewlett-Packard 3662 74
TI - Texas Instruments Incorporated 848 68
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 67
HPE - Juniper Networks 460 66
Lenovo Motorola 3566 64
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 53
AMD - Advanced Micro Devices 4641 50
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 49
Commerce One - CMRC 176 49
Check Point Software Technologies 829 45
PMC-Sierra 82 45
Apple Inc 13156 44
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 40
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 39
AT&T Inc 1726 38
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 34
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 33
Steel Connect - CMGI 142 31
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 29
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 28
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 28
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 26
Silver Lake Partners - Altera 103 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 454
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 419
eBay Inc 1640 98
Merrill Lynch 454 86
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 63
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 58
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 53
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 50
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 46
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 43
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 41
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 32
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 29
Walmart - Wal-Mart Stores 405 26
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
Prudential Securities 68 24
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 22
American Express - Amex 338 22
Prudential Financial 52 22
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 20
Boeing 1031 19
Bank of America - Банк Америки 271 19
Walt Disney Company 647 18
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 18
Coca-Cola Company 261 18
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 18
Alcoa 49 17
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 17
Cowen - SG Cowen 66 16
Expedia Group 136 16
Priceline.com - online travel agency 139 16
Performance Specialist Group 15 15
Caterpillar - 93 15
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 14
McDonald’s - Макдоналдс 220 14
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 14
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 14
Federated Hermes - Federated Investors 57 14
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 192
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 23
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 22
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 20
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 13
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 8
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 6
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 37
Ассоциация менеджеров 107 27
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 10
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 7
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 2
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 209
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 145
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 141
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 57
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 43
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 36
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 25
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 10
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
SAP Ariba 309 50
Microsoft Windows 2000 8678 37
Apple iPhone 6 4861 21
Oracle PeopleSoft 426 20
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 14
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 11
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 9
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 9
Linux OS 11533 8
Microsoft Windows 16882 8
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 8
Stafory - робот Вера 377 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 3
SAP Sybase - AvantGo 21 3
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 3
Procter&Gamble - Gillette 38 2
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
IBM FileNet 140 2
SAP Sybase 292 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
Xperi TiVo 84 2
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 2
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Private - Цифровой private banking от Тинькофф 4 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 1
Московская Биржа - ММВБ СПРЭДО - Система проведения электронных дилинговых операций 6 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 39
Hogan Art - Хоган Арт 47 32
Bush George - Буш Джордж 336 25
Hyman Barry - Хайман Барри 40 22
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 20
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 18
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 18
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 18
Forelli John - Форелли Джон 25 16
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 16
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 15
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 14
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 12
Jay Linda - Джей Линда 18 12
Carty Michael - Карти Майкл 20 11
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 11
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 11
Green Peter - Грин Питер 16 11
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 11
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 10
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 10
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 10
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 9
Chambers John - Чемберс Джон 123 9
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 8
Goldman Al - Голдман Ол 14 8
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 8
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 8
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 8
Heekin Tim - Хикин Тим 21 8
Граванова Юлия 20 8
Johnson Hugh - Джонсон Хью 10 7
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 6
Holland Michael - Холланд Майкл 6 6
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 6
McManus Paul - МакМанус Пол 6 6
Stovall Robert - Стоволл Роберт 8 6
Waggoner Jim - Уэггонер Джим 7 6
Hill Chuck - Хилл Чак 9 6
Gunnar Joseph 23 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 400
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 72
Европа 24964 60
Россия - РФ - Российская федерация 166168 57
Ирак - Республика 709 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
Япония 13807 22
Канада 5082 18
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Ближний Восток 3154 16
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 16
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
США - Нью-Йорк 3180 14
Индия - Bharat 5870 12
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Нидерланды 3746 10
Швеция - Королевство 3782 9
Франция - Французская Республика 8177 9
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 9
США - Иллинойс - Чикаго 440 8
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Израиль 2856 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
США - Калифорния 4829 6
Аргентина - Аргентинская Республика 615 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Америка - Американский регион 2206 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Китай - Тайвань 4245 4
Великобритания - Лондон 2432 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 336
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 292
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 129
ISDEX интернет-индекс 250 128
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 111
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 66
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 53
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 49
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 36
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 31
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 28
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 27
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 25
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 25
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 20
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 20
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 19
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Exodus 76 18
Ирак - Война в Персидском заливе 224 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 17
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 17
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 16
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 16
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 14
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 13
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 12
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 12
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 440
CNET Networks - CNET News 1643 218
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 112
Dow Jones - MarketWatch 334 94
Известия ИД 770 32
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 22
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Dow Jones - Barron's 26 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Briefing 29 6
NYT - The New York Times 1100 6
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 6
Viacom - Video & Audio Communications 117 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
FT - Financial Times 1296 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Fortune 211 2
NBC News 188 2
Silicon 494 2
Silicon.com 364 2
Mercury Center 309 2
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 2
Upside Today 59 2
CNews ИТ в промышленности 5 1
Советский спорт 19 1
GlobalNetFinancial 2 1
ITToolbox.com 8 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Sunday Times 26 1
Axel Springer - Telegraph Media Group - Sunday Telegraph 17 1
Bloomberg 1627 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
23ABC News 183 1
Internet Stock Report 994 445
S&P 500 565 244
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