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Индексная книга CNews*
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Фондовая биржа Blue chips Голубые фишки акции крупнейших компаний



CNews: ИТ-тренды 2022 1
20.12.2021 «Тинькофф инвестиции» запустили собственный медиапортал 1
13.11.2019 5 технологий искусственного интеллекта, которые изменят бизнес в ближайшем будущем 1
09.04.2019 В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер» 1
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 1
11.01.2016 Softline на пути к IPO привлек 4 млрд для скупки зарубежных активов 1
27.10.2011 "Осенний документооборот": эксперты заглянули в будущее ЭДО 1
26.10.2011 Власти: кто-то манипулирует акциями “Ростелекома” 1
01.09.2011 Биржевая тряска обрушила ИКТ-сектор. Лидеры и аутсайдеры 1
01.08.2011 Акции: Уверенный рост «Ростелекома» и Mail.ru на фоне всеобщей лихорадки 1
30.05.2011 Акции в мае: хороший старт для «Яндекса» и обвал для остальных 1
18.01.2011 В Amadeus – новый президент и CEO 1
15.09.2010 В Juniper Networks назначен вице-президент по маркетингу в регионе EMEA 1
21.01.2010 Россия: две ИКТ-компании передумали идти на биржу 1
15.12.2008 Акции: ИКТ растут хуже рынка 1
08.12.2008 Акции: Путин не спас ИКТ от падения 1
24.11.2008 Акции: российский ИКТ подешевел на 78% 1
05.11.2008 ИКТ-акции рванули вверх, IBS и «Ситроникс» рухнули 2
10.07.2008 VSAT в России: продолжится ли взлет без господдержки? 1
11.01.2008 «Финам» открывает турнир торговых роботов 1
23.10.2007 24/7 Real Media превратили в систему доставки троянов 1
30.08.2007 ИТ-стартапы: кому завтра быть первым? 1
31.07.2007 Первая российская ИТ-компания провела IPO 1
31.07.2007 Акции допвыпуска «Армады» в ходе IPO полностью размещены 1
20.04.2007 На ММВБ произошел сбой 1
13.04.2007 Microsoft и Google: кто кого? 1
16.10.2006 "РБК daily": "ТрансТелеком" не исключает выхода на IPO 1
06.09.2006 МТС набивает себе цену 1
29.08.2006 Уоррен Баффетт пожертвовал $1,6 млрд. в фонд Гейтсов 1
14.07.2006 SAP не оправдал ожиданий аналитиков 1
07.06.2006 Акции в мае: "Великая ИТ-депрессия" образца 2006 года 1
27.03.2006 Акции Google прочно вошли в категорию "голубых фишек" 1
15.11.2005 "Алор-Трейд 2005": новая версия системы интернет-трейдинга 1
03.11.2005 Иностранные маркетологи не могут удержать российский телеком 1
03.10.2005 Администрация президента поддержала российский телеком 1
17.08.2005 МВД не смогла удержать телеком-рынок 1
01.08.2005 Акции телекомов отстают от Сбербанка и ТЭК 1
27.06.2005 Новый совет директоров стал камнем на шее «Билайн» 1
06.06.2005 «Слабые» доходы обвалили котировки МТС 1
06.06.2005 Мобильники Siemens станут тайваньскими 1

Публикаций - 233, упоминаний - 241

Фондовая биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 127
Cisco Systems 4720 113
Microsoft Corporation 22497 100
Intel Corporation 11262 99
Oracle Corporation 6035 83
Oracle - Sun Microsystems 2176 74
Amazon Inc - Amazon.com 2650 59
Yahoo! 3603 56
JDSU - JDS Uniphase 215 55
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 49
Dell Technologies - Dell Computer 984 44
Ciena 201 43
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 41
Lenovo Motorola 3463 38
Verizon - WorldCom 480 37
Nortel Networks 1287 37
Applied Materials 265 36
HP - Hewlett-Packard 3567 34
Dell EMC 4736 34
HP Compaq Computer Corp 1905 31
TI - Texas Instruments Incorporated 808 30
Juniper Networks 410 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 21
AMD - Advanced Micro Devices 3661 20
Apple Inc 10683 19
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 16
Check Point Software Technologies 694 16
Commerce One 174 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 15
AT&T Inc 1563 14
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 202 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 13
Nvidia Corp 3118 13
Tellabs 62 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
Honeywell 240 13
Novellus Systems 79 12
Micron Technology - Crucial 293 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 195
eBay Inc 1576 48
Merrill Lynch 427 32
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 25
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 23
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 18
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 15
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 15
First Call 238 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 13
Prudential Securities 68 11
CMGI 126 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 11
Walmart - Wal-Mart Stores 361 11
Boeing 957 10
American Express - Amex 309 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 9
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 105 8
Citi - Citigroup 283 8
Enron - Enrongate 121 8
UBS AG 295 8
Prudential Financial 52 8
Walt Disney Company 556 8
GM - General Motors 434 8
Coca-Cola Company 241 7
Federated Hermes - Federated Investors 57 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 7
McDonald’s - Макдоналдс 190 6
Expedia Group 132 6
Самолёт ГК 216 6
Ticketmaster 40 6
Procter&Gamble - P&G 202 6
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 6
Bank of America - Банк Америки 219 6
Nike 157 5
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 71 5
Priceline.com - online travel agency 137 5
Thomas Weisel Partners 38 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 83
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 15
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 10
Верховный суд Российской Федерации 709 5
Администрация Президента РФ 904 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
U.S. FRB - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 205
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 61 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 21
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 1162 15
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 427 12
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 9
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 304 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 457 2
BMC - Baseboard Management Controller 97 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 403 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 234 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли 473 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 132 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 648 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 1
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 728 1
SAP Ariba 280 16
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 12
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 79 8
Linux OS 7669 7
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 73 6
Oracle PeopleSoft 373 6
Yahoo Overture - Overture Services 74 4
ЭОС Дело СЭД 4365 4
Microsoft Windows 10 11713 4
AltaVista Search Engine 197 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 3
InterActiveCorp Excite@Home 123 3
SUN UltraSPARC 110 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Intel Celeron - Серия процессоров 924 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 2
OpenText Documentum 350 2
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 44 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 1
Stafory - робот Вера 122 1
Cisco Webex - Intranets.com 155 1
Microsoft Exchange 1222 1
Apple iPhone 6 2649 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 222 1
Apple iPod 1369 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 2 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
OpenText Experience Suite Platform 1 1
Тройка - транспортная карта 427 1
Honeywell LEAP 42 1
IBM FileNet 107 1
Yammi - Ямми - Инвестиционный сервис 2 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 177 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 55 1
Google Gmail 802 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 1
Bush George - Буш Джордж 301 13
Граванова Юлия 20 8
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 8
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 7
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 7
Chambers John - Чемберс Джон 116 5
Dell Michael - Делл Майкл 189 5
Schrader Tom - Шрейдер Том 0 3
Скляров Дмитрий 59 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 2
Греф Герман 345 2
Дарчинов Станислав 1 1
Лесин Михаил 24 1
Mangtani Nitin - Мангтани Нитин 2 1
Изосимов Александр 192 1
Калганов Игорь 6 1
Гудым Денис 19 1
Якимов Антон 2 1
Чегодаев Станислав 2 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Хазов Даниил 5 1
Колупаев Максим 1 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 1
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 1
Штейнсапир Дмитрий 0 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
Морозова Тамара 14 1
Blair Tony - Блэр Тони 56 1
Фомичев Андрей 68 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
Соколовский Александр 38 1
Гарланд Ольга 1 1
Мещеряков Илья 2 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Горшкова Алена 3 1
Виноградов Александр 46 1
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 1
Бейдер Александр 75 1
Макаров Станислав 116 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 215
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 371 36
Ирак - Республика 666 19
Россия - РФ - Российская федерация 108428 19
Европа 12319 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 9
Япония 10069 8
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 7
США Восточное побережье - Восточное взморье 39 7
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Ближний Восток 2549 4
США - Нью-Йорк 2616 4
Кувейт 129 4
Аргентина - Аргентинская Республика 483 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 3
Индия - Республика 4263 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 267 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Греция - Греческая Республика 744 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 2
Саудовская Аравия - Королевство 492 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 2
Германия - Бремен 2 1
Ирак - Багдад 54 1
Польша - Республика 1559 1
Америка 2011 1
Болгария - Республика 657 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
Австрия - Австрийская Республика 1020 1
Украина 6212 1
США - Мичиган - Детройт 82 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Америка Северная 2650 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 110 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 130
ISDEX интернет-индекс 196 39
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 15
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 3
ВВП - Валовой внутренний продукт 305 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 2
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 47 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 571 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 1
Абонентская база - Абонентская плата 1383 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Экономический эффект 694 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 68 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 14 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 88 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 201
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 51
CBS MarketWatch 305 37
Barron's 25 7
Briefing 29 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 5
WSJ - The Wall Street Journal 1225 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 4
NYT - The New York Times 956 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Los Angeles Times 69 2
NBC News 165 2
FT - Financial Times 1118 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Silicon 459 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Times 500 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
Bloomberg 1009 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
23ABC News 152 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
Fortune 196 1
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