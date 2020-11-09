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Ciena

Ciena

СОБЫТИЯ

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09.11.2020 RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme

RETN, международный магистральный оператор связи, внедрил решения на базе Ciena на своей сети для обеспечения бесперебойной передачи данных в условиях стремительно растущих объемов сетевого трафика. Используя технологии 800G компании Ciena, RETN поддерживает в
02.07.2020 Globalnet объявила о запуске первой в России сети 800G на базе Ciena Wavelogic 5

Globalnet, российская телекоммуникационная компания, завершила модернизацию своей адаптивной сети на базе предоставленной компанией Ciena когерентной оптической технологии. Модернизированная сеть позволит Globalnet предложить своим клиентам высокопроизводительные услуги подключения. Globalnet предлагает операторам связи и к
26.09.2019 Ciena представила аналитику по сетям со сквозной коммутацией пакетов

Согласно данным аналитических исследований Ciena, в последние несколько лет, благодаря постепенному переходу от традиционных транспортных технологий на решения Ethernet операторского класса, рост затрат, связанных с экспоненциальным рос
19.09.2019 Ciena представила аналитику по сетям со сквозной коммутацией пакетов

Согласно данным аналитических исследований Ciena, в последние несколько лет, благодаря постепенному переходу от традиционных транспортных технологий на решения Ethernet операторского класса, рост затрат, связанных с экспоненциальным рос
09.04.2018 «Раском» внедрил на своей сети новое решение Waveserver Ciena

«Раском» установил оборудование Waveserver Ciena, что увеличило пропускную способность сети компании на участке Москва – С.Петербург в 2 раза. Сеть «Раскома» представляет собой две, а на участке Москва – С.Петербург – три независимые си
22.01.2016 Telstra, Ericsson и Ciena продемонстрировали новую технологию оптического шифрования для защиты данных «на лету»

Ericsson и Telstra впервые в мире продемонстрировали работу решения WaveLogic Encryption компании Ciena с поддержкой когерентного оптического шифрования данных «на лету» в условиях сетей с высокой нагрузкой. Новое решение обеспечивает сохранность данных после того, как они покидают частное

08.12.2014 Ciena анонсировала программную платформу виртуальных услуг Agility Matrix

Компания Ciena представила программное решение Agility Matrix, позволяющее реализовать новую бизнес-модель для поставщиков управляемых услуг. Предложенный компанией подход позволяет поставщикам услуг ис
30.05.2013 BT и Ciena запускают суперканал 800G

Корпорация Ciena, специализирующаяся в области сетевых технологий, и BT, поставщик коммуникационных услуг, объявили о серии первых пробных испытаний на базе инфраструктуры опорной оптической сети BT в Вел
16.05.2013 «Раском» и Ciena запустили канал 100G от России до Западной Европы

Корпорация Ciena объявила о развертывании российским оператором «Раском» решения Ciena 6500 Packet-Optical Platform в рамках поддержки расширения сети и модернизации до уровня 100G маршрута, соедин
09.08.2012 Inoventica завершила тестовые испытания технологии 40 Гбит/с на базе оборудования Ciena

Головная компания группы Inoventica - «Коммуникации для инноваций», объявила об успешном завершении тестовых испытаний технологии 40 Гбит/с на базе оборудования Ciena на направлении Москва-Владимир-Нижний Новгород. В условиях увеличения доли оказываемых инфраструктурных сервисов, таких как объединение фрагментов гибридных облаков и предоставление в пол
23.05.2012 Ciena представила программное обеспечение следующего поколения для интеллектуального уровня Control Plane

Корпорация Ciena представила интеллектуальный уровень управления OneConnect — программное обеспечение следующего поколения для Control plane. OneConnect выводит на новый уровень возможности программирован
06.03.2012 Ciena представила программируемую когерентную технологию WaveLogic 3, масштабируемую до 400 Гбит/с

Корпорация Ciena, специализирующаяся в области сетевых технологий, представила WaveLogic 3 — программируемую средствами ПО когерентную технологию, масштабируемую до 400 Гбит/с. Это новое поколение семейст
10.10.2011 «Eвротранстелеком» и Ciena разворачивают первую в Восточной Европе коммерческую сеть 100G

Корпорация Ciena и украинский телекоммуникационный оператор «Евротранстелеком» (ETT) объявили о развертывании первого в Восточной Европе участка коммерческой сети 100G, входящей в состав национальной маги
16.06.2011 Ciena расширила ассортимент продукции для пакетно-оптических сетей

Корпорация Ciena, специализирующаяся в области вычислительных сетей, объявила о стратегическом расширении своего ассортимента продукции для пакетно-оптических сетей. Эта продукция предназначена для постро
13.05.2011 «Раском» выбрал решение Ciena для развертывания международной когерентной сети 40G

Корпорация Ciena обьявила о том, что была выбрана российским оператором «Раском» для расширения своей сети нового поколения. Новый сегмент сети соединил Россию с Германией через страны Северной Европы. На
28.02.2011 Mobily и Ciena построят сеть 100G в столице Саудовской Аравии

Корпорация Ciena и оператор мобильной связи Mobily объявили о запуске первой на Ближнем Востоке коммерче
26.05.2010 Ciena представила коммутатор CN 5150 Service Aggregation Switch

Корпорация Ciena, специализирующаяся в области сетевых технологий, представила коммутатор CN 5150 Service Aggregation Switch — новинку в линейке CESD (Carrier Ethernet Service Delivery). Благодаря CN 5150
23.11.2009 Ciena купила оптику Nortel за $769 млн

ний Ethernet операторского класса, предложив за него $769 млн. Компания задержала его на неделю для того, чтобы в нем смогло участвовать большее число заинтересованных лиц. Победителем стала компания Ciena, предложив $530 млн наличными и $239 млн в виде конвертируемых векселей, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, пожелавший остаться неизвестным, так как официально детали

04.07.2008 Ciena вступает в борьбу за российских операторов

Компания Ciena две недели назад в Москве открыла представительство в России, главой которого был назначен Григорий Баранов. В планах российского отделения - развитие бизнеса как на территории страны, та
16.06.2008 В Ciena назначен генеральный директор по России и СНГ

Корпорация Ciena, разработчик сетевых решений, назначила Григория Баранова генеральным директором в России и СНГ. Григорий Баранов будет отвечать за продажи и развитие бизнеса с операторами и сервис-прова
18.05.2005 FlexSelect: новая архитектура для конвергентных сетей от Ciena

Корпорация Ciena представила аппаратно-программную архитектуру FlexSelect для создания пакетных конвергентных сетей с поддержкой нескольких физических слоев: SONET/SDH, Ethernet и сетей хранилищ данных. F
20.02.2003 Квартальный убыток Ciena составил $107,1 млн.

Американский производитель телекоммуникационного оборудования Ciena Corp сообщил об увеличении квартального убытка несмотря на увеличение объёма продаж. Чистый убыток компании в третьем финансовом квартале составил $107,1 млн. (25 центов на акцию), год на
24.01.2003 Ciena выплатит Nortel $25 млн. за нарушение патента

Канадский производитель Nortel Networks получит единовременную выплату в размере $25 млн. от Ciena Corp. для внесудебного урегулирования иска по нарушению патента и разглашению коммерчес
23.09.2002 Ciena сократит 17% персонала

Компания Ciena Corp., производитель телекоммуникационного оборудования, сообщила в пятницу, что она со
29.05.2002 Квартальные убытки Ciena выросли в 12 раз

Производитель оборудования для оптических сетей связи Ciena сообщил, что доход компании за втoрой финансовый квартал 2002 года составил $87,05 млн., тогда как за подобный период прошлого года компания заработала $425 млн. Чистый убыток составил $6
27.02.2002 Квартальные убытки Ciena достигли рекордного уровня

учета дополнительных расходов. Год назад 1-й квартал принес $54,7 млн. прибыль. Ранее крупнейший убыток в истории компании был отмечен в 4-м квартале 1998 финансового года - $7,1 млн. После того, как Ciena предупредила 5 февраля о том, что убыток будет больше ожидаемого, аналитики изменили свои прогнозы до убытка в 19-22 цента вместо ранее предполагаемого убытка в 11 центов. Квартальный дох
22.02.2002 Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ

Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю
22.02.2002 Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ

не было из-за празднования Дня Президента) более чем на 5%. Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю
20.02.2002 Ciena приобретет ONI Systems за акции стоимостью $900 млн.

Производитель оборудования для оптических сетей Ciena Corp сообщил в понедельник о заключении соглашения по приобретению ONI Systems Corp за

07.02.2002 Доходы Ciena в первом квартале финансового года упали в два раза

Производитель коммутаторов для оптических сетей компания Ciena предупредила, что финансовые показатели по объему продаж и убытков в истекшем квартале будут хуже, чем предполагалось, и сообщила о сокращении 400 рабочих мест на заводе в штате Мэриленд,
06.02.2002 NASDAQ упал из-за потерь Ciena

остей, но не более того. В результате Dow потерял всего 0,02% (влияние General Electric), а S&P 500 опустился на 0,4%. Внутри техсектора негативные тенденции были выражены более ярко. Так, информация Ciena о значительном увеличении потерь компании в текущем квартале относительно прогнозов была негативно воспринято рынком и привела к падению как акций самой компании, так и бумаг других произ
06.02.2002 NASDAQ упал из-за потерь Ciena

На торгах во вторник, 5 февраля, продолжилось снижение котировок техсектора после предупреждения о расширении квартальных потерь, сделанного производителем сетевого оборудования Ciena, а также в связи с резким падением доходов оператора связи Sprint. Подозрения относительно правильности бухгалтерского учета в корпорациях также продолжали оказывать негативное давление н
17.12.2001 Ciena предупреждает о возможном падении объёма продаж на 40%
14.12.2001 Ciena отчиталась о доходах в 4-м квартале и за финансовый год

Производитель оборудования для оптических сетей, компания Ciena, опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал и весь финансовый год, который закончился для нее 31 октября. Квартальный доход составил $367,8 млн. - на 27% выше прошлогоднего, а чис
14.12.2001 Ciena, Lucent и слабые розничные продажи обрушили NASDAQ

знаков того, что ситуация продолжает ухудшаться, и это больно ударило по котировкам. Акции Lucent Technologies упали на 16% после того, как компания объявила о сокращении квартальных доходов, а акции Ciena - на 17%, после объявления о расширении квартальных прибылей. Корпорация Applied Materials, крупнейший в мире производитель оборудования для полупроводниковой индустрии, объявила о сокращ
14.12.2001 Ciena, Lucent и слабые розничные продажи обрушили NASDAQ

Предупреждения об ухудшении финансовых показателей компаний Ciena и Lucent Technologies, а также данные о слабых розничных продажах в ноябре вызвали на торгах в четверг, 13 декабря, широкую "распродажу" акций на американском фондовом рынке. Значительное
13.11.2001 Ciena реструктуризирует производство в связи с падением спроса

Производитель оборудования для оптических сетей, компания Ciena, сообщила о реструктуризации своего производства вследствие снижения спроса. Компания уволит 10% персонала (380 человек) и передаст часть производства своего оборудования сторонним компан
24.09.2001 Сокращения в Qwest повлияют на положение Ciena

По мнению аналитиков, сообщение Qwest Communications International о сокращении капитальных расходов на текущий и следующий годы ухудшит положение производителя телекоммуникационного оборудования Ciena. Майкл Чинг (Michael Ching ) из агенства Merrill Lynch считает, что Qwest приносит до 10% дохода Ciena. В прямой зависимости от Qwest находятся и такие производители, как ADC Telec
17.08.2001 Ciena удвоила прибыли в третьем квартале

Прoизводитель телекоммуникационного оборудования Ciena Corp. сообщила об удвоении текущей прибыли в III финансовом квартале. Причиной этому ст
10.05.2001 Ciena подписала $150 млн. контракт с TyCom на поставку оборудования для глобальной оптоволоконной сети

соединит все континенты (за исключением Антарктиды) при помощи подводных кабелей. Системы компании Ciena будут использованы на первых сегментах сети TyCom - трансатлантическом и североевропейс

Публикаций - 221, упоминаний - 234

Ciena и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 101
Intel Corporation 12811 77
Oracle Corporation 7074 73
Microsoft Corporation 25775 69
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 65
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 64
JDSU - JDS Uniphase 219 63
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 63
Amazon Inc - Amazon.com 3277 57
Yahoo! 3726 55
HPE - Juniper Networks 460 51
Dell Technologies - Dell Computer 2219 49
Verizon - WorldCom 501 46
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 39
IBM - International Business Machines Corp 9699 38
Applied Materials 305 37
Dell EMC 5180 35
TI - Texas Instruments Incorporated 848 35
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 33
HP - Hewlett-Packard 3662 30
PMC-Sierra 82 26
Commerce One - CMRC 176 24
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 24
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 24
Apple Inc 13156 23
Steel Connect - CMGI 142 22
Check Point Software Technologies 829 22
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
AT&T Inc 1726 21
Lenovo Motorola 3566 21
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 20
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Huawei 4677 17
MCI 177 16
Tellabs - NetCore Systems 65 16
Sycamore Networks - SCMR 57 15
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 14
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 115
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 106
eBay Inc 1640 51
Merrill Lynch 454 25
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 14
Enron - Enrongate 122 13
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 12
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 12
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 12
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 11
Prudential Securities 68 10
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 9
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 7
State Street Global Advisors 36 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 7
ABN AMRO 100 6
RBC Dain Rauscher Wessels 27 6
Federated Hermes - Federated Investors 57 5
Prudential Financial 52 5
Cowen - SG Cowen 66 5
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Charles Schwab 89 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 4
Alcoa 49 4
Miller Tabak & Co 10 4
Global Partners Securities 42 4
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
American Express - Amex 338 4
Walt Disney Company 647 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Мосводоканал МГУП 69 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Barnes & Noble 171 3
Thomas Weisel Partners 44 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 36
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 8
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 7
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Пропускная способность - Bandwidth 1907 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 5
SAP Ariba 309 22
Ciena WaveLogic 12 12
Apple iPhone 6 4861 12
Microsoft Windows 2000 8678 9
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 7
Oracle PeopleSoft 426 6
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 4
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 4
Ciena WaveServer 5 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 4
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
Stafory - робот Вера 377 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 2
Xperi TiVo 84 2
Ciena FlexiPort 2 2
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 2
Ciena ActivFlex 2 2
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Linux OS 11533 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 2
SAP Sybase 292 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Google Cloud Services 244 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 1
Fortinet Virtual SPU Technology 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks SD-WAN 10 1
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Hogan Art - Хоган Арт 47 12
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 6
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 5
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 5
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 5
Меднов Сергей 124 4
Chambers John - Чемберс Джон 123 4
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 4
Goldman Al - Голдман Ол 14 4
Pradilla Charles - Прадилья Чарлз 6 4
McManus Thomas - МакМанус Томас 8 4
Bayer Kari - Байер Кари 7 4
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 4
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 4
Малышев Александр 39 4
Вольпе Борис 92 4
Фролов Алексей 26 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Фишкин Сергей 7 3
Баранов Григорий 9 3
Carty Michael - Карти Майкл 20 3
Smith Gary - Смит Гэри 3 3
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Heekin Tim - Хикин Тим 21 3
Киреев Виталий 7 2
Sullivan Bill - Салливан Билл 4 2
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Kimmel Jordan - Киммел Джордан 6 2
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Forelli John - Форелли Джон 25 2
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
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Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
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Европа 24964 17
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США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 12
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Япония 13807 7
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Ближний Восток 3154 6
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Индия - Bharat 5870 5
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Франция - Французская Республика 8177 5
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
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Израиль 2856 4
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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