RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme RETN, международный магистральный оператор связи, внедрил решения на базе Ciena на своей сети для обеспечения бесперебойной передачи данных в условиях стремительно растущих объемов сетевого трафика. Используя технологии 800G компании Ciena, RETN поддерживает в

Globalnet объявила о запуске первой в России сети 800G на базе Ciena Wavelogic 5 Globalnet, российская телекоммуникационная компания, завершила модернизацию своей адаптивной сети на базе предоставленной компанией Ciena когерентной оптической технологии. Модернизированная сеть позволит Globalnet предложить своим клиентам высокопроизводительные услуги подключения. Globalnet предлагает операторам связи и к

Ciena представила аналитику по сетям со сквозной коммутацией пакетов Согласно данным аналитических исследований Ciena, в последние несколько лет, благодаря постепенному переходу от традиционных транспортных технологий на решения Ethernet операторского класса, рост затрат, связанных с экспоненциальным рос

Ciena представила аналитику по сетям со сквозной коммутацией пакетов Согласно данным аналитических исследований Ciena, в последние несколько лет, благодаря постепенному переходу от традиционных транспортных технологий на решения Ethernet операторского класса, рост затрат, связанных с экспоненциальным рос

«Раском» внедрил на своей сети новое решение Waveserver Ciena «Раском» установил оборудование Waveserver Ciena, что увеличило пропускную способность сети компании на участке Москва – С.Петербург в 2 раза. Сеть «Раскома» представляет собой две, а на участке Москва – С.Петербург – три независимые си

Telstra, Ericsson и Ciena продемонстрировали новую технологию оптического шифрования для защиты данных «на лету» Ericsson и Telstra впервые в мире продемонстрировали работу решения WaveLogic Encryption компании Ciena с поддержкой когерентного оптического шифрования данных «на лету» в условиях сетей с высокой нагрузкой. Новое решение обеспечивает сохранность данных после того, как они покидают частное

Ciena анонсировала программную платформу виртуальных услуг Agility Matrix Компания Ciena представила программное решение Agility Matrix, позволяющее реализовать новую бизнес-модель для поставщиков управляемых услуг. Предложенный компанией подход позволяет поставщикам услуг ис

BT и Ciena запускают суперканал 800G Корпорация Ciena, специализирующаяся в области сетевых технологий, и BT, поставщик коммуникационных услуг, объявили о серии первых пробных испытаний на базе инфраструктуры опорной оптической сети BT в Вел

«Раском» и Ciena запустили канал 100G от России до Западной Европы Корпорация Ciena объявила о развертывании российским оператором «Раском» решения Ciena 6500 Packet-Optical Platform в рамках поддержки расширения сети и модернизации до уровня 100G маршрута, соедин

Inoventica завершила тестовые испытания технологии 40 Гбит/с на базе оборудования Ciena Головная компания группы Inoventica - «Коммуникации для инноваций», объявила об успешном завершении тестовых испытаний технологии 40 Гбит/с на базе оборудования Ciena на направлении Москва-Владимир-Нижний Новгород. В условиях увеличения доли оказываемых инфраструктурных сервисов, таких как объединение фрагментов гибридных облаков и предоставление в пол

Ciena представила программное обеспечение следующего поколения для интеллектуального уровня Control Plane Корпорация Ciena представила интеллектуальный уровень управления OneConnect — программное обеспечение следующего поколения для Control plane. OneConnect выводит на новый уровень возможности программирован

Ciena представила программируемую когерентную технологию WaveLogic 3, масштабируемую до 400 Гбит/с Корпорация Ciena, специализирующаяся в области сетевых технологий, представила WaveLogic 3 — программируемую средствами ПО когерентную технологию, масштабируемую до 400 Гбит/с. Это новое поколение семейст

«Eвротранстелеком» и Ciena разворачивают первую в Восточной Европе коммерческую сеть 100G Корпорация Ciena и украинский телекоммуникационный оператор «Евротранстелеком» (ETT) объявили о развертывании первого в Восточной Европе участка коммерческой сети 100G, входящей в состав национальной маги

Ciena расширила ассортимент продукции для пакетно-оптических сетей Корпорация Ciena, специализирующаяся в области вычислительных сетей, объявила о стратегическом расширении своего ассортимента продукции для пакетно-оптических сетей. Эта продукция предназначена для постро

«Раском» выбрал решение Ciena для развертывания международной когерентной сети 40G Корпорация Ciena обьявила о том, что была выбрана российским оператором «Раском» для расширения своей сети нового поколения. Новый сегмент сети соединил Россию с Германией через страны Северной Европы. На

Mobily и Ciena построят сеть 100G в столице Саудовской Аравии Корпорация Ciena и оператор мобильной связи Mobily объявили о запуске первой на Ближнем Востоке коммерче

Ciena представила коммутатор CN 5150 Service Aggregation Switch Корпорация Ciena, специализирующаяся в области сетевых технологий, представила коммутатор CN 5150 Service Aggregation Switch — новинку в линейке CESD (Carrier Ethernet Service Delivery). Благодаря CN 5150

Ciena купила оптику Nortel за $769 млн ний Ethernet операторского класса, предложив за него $769 млн. Компания задержала его на неделю для того, чтобы в нем смогло участвовать большее число заинтересованных лиц. Победителем стала компания Ciena, предложив $530 млн наличными и $239 млн в виде конвертируемых векселей, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, пожелавший остаться неизвестным, так как официально детали

Ciena вступает в борьбу за российских операторов Компания Ciena две недели назад в Москве открыла представительство в России, главой которого был назначен Григорий Баранов. В планах российского отделения - развитие бизнеса как на территории страны, та

В Ciena назначен генеральный директор по России и СНГ Корпорация Ciena, разработчик сетевых решений, назначила Григория Баранова генеральным директором в России и СНГ. Григорий Баранов будет отвечать за продажи и развитие бизнеса с операторами и сервис-прова

FlexSelect: новая архитектура для конвергентных сетей от Ciena Корпорация Ciena представила аппаратно-программную архитектуру FlexSelect для создания пакетных конвергентных сетей с поддержкой нескольких физических слоев: SONET/SDH, Ethernet и сетей хранилищ данных. F

Квартальный убыток Ciena составил $107,1 млн. Американский производитель телекоммуникационного оборудования Ciena Corp сообщил об увеличении квартального убытка несмотря на увеличение объёма продаж. Чистый убыток компании в третьем финансовом квартале составил $107,1 млн. (25 центов на акцию), год на

Ciena выплатит Nortel $25 млн. за нарушение патента Канадский производитель Nortel Networks получит единовременную выплату в размере $25 млн. от Ciena Corp. для внесудебного урегулирования иска по нарушению патента и разглашению коммерчес

Ciena сократит 17% персонала Компания Ciena Corp., производитель телекоммуникационного оборудования, сообщила в пятницу, что она со

Квартальные убытки Ciena выросли в 12 раз Производитель оборудования для оптических сетей связи Ciena сообщил, что доход компании за втoрой финансовый квартал 2002 года составил $87,05 млн., тогда как за подобный период прошлого года компания заработала $425 млн. Чистый убыток составил $6

Квартальные убытки Ciena достигли рекордного уровня учета дополнительных расходов. Год назад 1-й квартал принес $54,7 млн. прибыль. Ранее крупнейший убыток в истории компании был отмечен в 4-м квартале 1998 финансового года - $7,1 млн. После того, как Ciena предупредила 5 февраля о том, что убыток будет больше ожидаемого, аналитики изменили свои прогнозы до убытка в 19-22 цента вместо ранее предполагаемого убытка в 11 центов. Квартальный дох

Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю

Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ не было из-за празднования Дня Президента) более чем на 5%. Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю

Ciena приобретет ONI Systems за акции стоимостью $900 млн. Производитель оборудования для оптических сетей Ciena Corp сообщил в понедельник о заключении соглашения по приобретению ONI Systems Corp за

Доходы Ciena в первом квартале финансового года упали в два раза Производитель коммутаторов для оптических сетей компания Ciena предупредила, что финансовые показатели по объему продаж и убытков в истекшем квартале будут хуже, чем предполагалось, и сообщила о сокращении 400 рабочих мест на заводе в штате Мэриленд,

NASDAQ упал из-за потерь Ciena остей, но не более того. В результате Dow потерял всего 0,02% (влияние General Electric), а S&P 500 опустился на 0,4%. Внутри техсектора негативные тенденции были выражены более ярко. Так, информация Ciena о значительном увеличении потерь компании в текущем квартале относительно прогнозов была негативно воспринято рынком и привела к падению как акций самой компании, так и бумаг других произ

NASDAQ упал из-за потерь Ciena На торгах во вторник, 5 февраля, продолжилось снижение котировок техсектора после предупреждения о расширении квартальных потерь, сделанного производителем сетевого оборудования Ciena, а также в связи с резким падением доходов оператора связи Sprint. Подозрения относительно правильности бухгалтерского учета в корпорациях также продолжали оказывать негативное давление н

Ciena отчиталась о доходах в 4-м квартале и за финансовый год Производитель оборудования для оптических сетей, компания Ciena, опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал и весь финансовый год, который закончился для нее 31 октября. Квартальный доход составил $367,8 млн. - на 27% выше прошлогоднего, а чис

Ciena, Lucent и слабые розничные продажи обрушили NASDAQ знаков того, что ситуация продолжает ухудшаться, и это больно ударило по котировкам. Акции Lucent Technologies упали на 16% после того, как компания объявила о сокращении квартальных доходов, а акции Ciena - на 17%, после объявления о расширении квартальных прибылей. Корпорация Applied Materials, крупнейший в мире производитель оборудования для полупроводниковой индустрии, объявила о сокращ

Ciena, Lucent и слабые розничные продажи обрушили NASDAQ Предупреждения об ухудшении финансовых показателей компаний Ciena и Lucent Technologies, а также данные о слабых розничных продажах в ноябре вызвали на торгах в четверг, 13 декабря, широкую "распродажу" акций на американском фондовом рынке. Значительное

Ciena реструктуризирует производство в связи с падением спроса Производитель оборудования для оптических сетей, компания Ciena, сообщила о реструктуризации своего производства вследствие снижения спроса. Компания уволит 10% персонала (380 человек) и передаст часть производства своего оборудования сторонним компан

Сокращения в Qwest повлияют на положение Ciena По мнению аналитиков, сообщение Qwest Communications International о сокращении капитальных расходов на текущий и следующий годы ухудшит положение производителя телекоммуникационного оборудования Ciena. Майкл Чинг (Michael Ching ) из агенства Merrill Lynch считает, что Qwest приносит до 10% дохода Ciena. В прямой зависимости от Qwest находятся и такие производители, как ADC Telec

Ciena удвоила прибыли в третьем квартале Прoизводитель телекоммуникационного оборудования Ciena Corp. сообщила об удвоении текущей прибыли в III финансовом квартале. Причиной этому ст