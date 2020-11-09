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Ciena
СОБЫТИЯ
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|09.11.2020
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RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme
RETN, международный магистральный оператор связи, внедрил решения на базе Ciena на своей сети для обеспечения бесперебойной передачи данных в условиях стремительно растущих объемов сетевого трафика. Используя технологии 800G компании Ciena, RETN поддерживает в
|02.07.2020
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Globalnet объявила о запуске первой в России сети 800G на базе Ciena Wavelogic 5
Globalnet, российская телекоммуникационная компания, завершила модернизацию своей адаптивной сети на базе предоставленной компанией Ciena когерентной оптической технологии. Модернизированная сеть позволит Globalnet предложить своим клиентам высокопроизводительные услуги подключения. Globalnet предлагает операторам связи и к
|26.09.2019
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Ciena представила аналитику по сетям со сквозной коммутацией пакетов
Согласно данным аналитических исследований Ciena, в последние несколько лет, благодаря постепенному переходу от традиционных транспортных технологий на решения Ethernet операторского класса, рост затрат, связанных с экспоненциальным рос
|19.09.2019
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Ciena представила аналитику по сетям со сквозной коммутацией пакетов
Согласно данным аналитических исследований Ciena, в последние несколько лет, благодаря постепенному переходу от традиционных транспортных технологий на решения Ethernet операторского класса, рост затрат, связанных с экспоненциальным рос
|09.04.2018
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«Раском» внедрил на своей сети новое решение Waveserver Ciena
«Раском» установил оборудование Waveserver Ciena, что увеличило пропускную способность сети компании на участке Москва – С.Петербург в 2 раза. Сеть «Раскома» представляет собой две, а на участке Москва – С.Петербург – три независимые си
|22.01.2016
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Telstra, Ericsson и Ciena продемонстрировали новую технологию оптического шифрования для защиты данных «на лету»
Ericsson и Telstra впервые в мире продемонстрировали работу решения WaveLogic Encryption компании Ciena с поддержкой когерентного оптического шифрования данных «на лету» в условиях сетей с высокой нагрузкой. Новое решение обеспечивает сохранность данных после того, как они покидают частное
|08.12.2014
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Ciena анонсировала программную платформу виртуальных услуг Agility Matrix
Компания Ciena представила программное решение Agility Matrix, позволяющее реализовать новую бизнес-модель для поставщиков управляемых услуг. Предложенный компанией подход позволяет поставщикам услуг ис
|30.05.2013
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BT и Ciena запускают суперканал 800G
Корпорация Ciena, специализирующаяся в области сетевых технологий, и BT, поставщик коммуникационных услуг, объявили о серии первых пробных испытаний на базе инфраструктуры опорной оптической сети BT в Вел
|16.05.2013
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«Раском» и Ciena запустили канал 100G от России до Западной Европы
Корпорация Ciena объявила о развертывании российским оператором «Раском» решения Ciena 6500 Packet-Optical Platform в рамках поддержки расширения сети и модернизации до уровня 100G маршрута, соедин
|09.08.2012
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Inoventica завершила тестовые испытания технологии 40 Гбит/с на базе оборудования Ciena
Головная компания группы Inoventica - «Коммуникации для инноваций», объявила об успешном завершении тестовых испытаний технологии 40 Гбит/с на базе оборудования Ciena на направлении Москва-Владимир-Нижний Новгород. В условиях увеличения доли оказываемых инфраструктурных сервисов, таких как объединение фрагментов гибридных облаков и предоставление в пол
|23.05.2012
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Ciena представила программное обеспечение следующего поколения для интеллектуального уровня Control Plane
Корпорация Ciena представила интеллектуальный уровень управления OneConnect — программное обеспечение следующего поколения для Control plane. OneConnect выводит на новый уровень возможности программирован
|06.03.2012
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Ciena представила программируемую когерентную технологию WaveLogic 3, масштабируемую до 400 Гбит/с
Корпорация Ciena, специализирующаяся в области сетевых технологий, представила WaveLogic 3 — программируемую средствами ПО когерентную технологию, масштабируемую до 400 Гбит/с. Это новое поколение семейст
|10.10.2011
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«Eвротранстелеком» и Ciena разворачивают первую в Восточной Европе коммерческую сеть 100G
Корпорация Ciena и украинский телекоммуникационный оператор «Евротранстелеком» (ETT) объявили о развертывании первого в Восточной Европе участка коммерческой сети 100G, входящей в состав национальной маги
|16.06.2011
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Ciena расширила ассортимент продукции для пакетно-оптических сетей
Корпорация Ciena, специализирующаяся в области вычислительных сетей, объявила о стратегическом расширении своего ассортимента продукции для пакетно-оптических сетей. Эта продукция предназначена для постро
|13.05.2011
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«Раском» выбрал решение Ciena для развертывания международной когерентной сети 40G
Корпорация Ciena обьявила о том, что была выбрана российским оператором «Раском» для расширения своей сети нового поколения. Новый сегмент сети соединил Россию с Германией через страны Северной Европы. На
|28.02.2011
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Mobily и Ciena построят сеть 100G в столице Саудовской Аравии
Корпорация Ciena и оператор мобильной связи Mobily объявили о запуске первой на Ближнем Востоке коммерче
|26.05.2010
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Ciena представила коммутатор CN 5150 Service Aggregation Switch
Корпорация Ciena, специализирующаяся в области сетевых технологий, представила коммутатор CN 5150 Service Aggregation Switch — новинку в линейке CESD (Carrier Ethernet Service Delivery). Благодаря CN 5150
|23.11.2009
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Ciena купила оптику Nortel за $769 млн
ний Ethernet операторского класса, предложив за него $769 млн. Компания задержала его на неделю для того, чтобы в нем смогло участвовать большее число заинтересованных лиц. Победителем стала компания Ciena, предложив $530 млн наличными и $239 млн в виде конвертируемых векселей, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, пожелавший остаться неизвестным, так как официально детали
|04.07.2008
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Ciena вступает в борьбу за российских операторов
Компания Ciena две недели назад в Москве открыла представительство в России, главой которого был назначен Григорий Баранов. В планах российского отделения - развитие бизнеса как на территории страны, та
|16.06.2008
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В Ciena назначен генеральный директор по России и СНГ
Корпорация Ciena, разработчик сетевых решений, назначила Григория Баранова генеральным директором в России и СНГ. Григорий Баранов будет отвечать за продажи и развитие бизнеса с операторами и сервис-прова
|18.05.2005
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FlexSelect: новая архитектура для конвергентных сетей от Ciena
Корпорация Ciena представила аппаратно-программную архитектуру FlexSelect для создания пакетных конвергентных сетей с поддержкой нескольких физических слоев: SONET/SDH, Ethernet и сетей хранилищ данных. F
|20.02.2003
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Квартальный убыток Ciena составил $107,1 млн.
Американский производитель телекоммуникационного оборудования Ciena Corp сообщил об увеличении квартального убытка несмотря на увеличение объёма продаж. Чистый убыток компании в третьем финансовом квартале составил $107,1 млн. (25 центов на акцию), год на
|24.01.2003
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Ciena выплатит Nortel $25 млн. за нарушение патента
Канадский производитель Nortel Networks получит единовременную выплату в размере $25 млн. от Ciena Corp. для внесудебного урегулирования иска по нарушению патента и разглашению коммерчес
|23.09.2002
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Ciena сократит 17% персонала
Компания Ciena Corp., производитель телекоммуникационного оборудования, сообщила в пятницу, что она со
|29.05.2002
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Квартальные убытки Ciena выросли в 12 раз
Производитель оборудования для оптических сетей связи Ciena сообщил, что доход компании за втoрой финансовый квартал 2002 года составил $87,05 млн., тогда как за подобный период прошлого года компания заработала $425 млн. Чистый убыток составил $6
|27.02.2002
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Квартальные убытки Ciena достигли рекордного уровня
учета дополнительных расходов. Год назад 1-й квартал принес $54,7 млн. прибыль. Ранее крупнейший убыток в истории компании был отмечен в 4-м квартале 1998 финансового года - $7,1 млн. После того, как Ciena предупредила 5 февраля о том, что убыток будет больше ожидаемого, аналитики изменили свои прогнозы до убытка в 19-22 цента вместо ранее предполагаемого убытка в 11 центов. Квартальный дох
|22.02.2002
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Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ
Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю
|22.02.2002
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Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ
не было из-за празднования Дня Президента) более чем на 5%. Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю
|20.02.2002
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Ciena приобретет ONI Systems за акции стоимостью $900 млн.
Производитель оборудования для оптических сетей Ciena Corp сообщил в понедельник о заключении соглашения по приобретению ONI Systems Corp за
|07.02.2002
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Доходы Ciena в первом квартале финансового года упали в два раза
Производитель коммутаторов для оптических сетей компания Ciena предупредила, что финансовые показатели по объему продаж и убытков в истекшем квартале будут хуже, чем предполагалось, и сообщила о сокращении 400 рабочих мест на заводе в штате Мэриленд,
|06.02.2002
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NASDAQ упал из-за потерь Ciena
остей, но не более того. В результате Dow потерял всего 0,02% (влияние General Electric), а S&P 500 опустился на 0,4%. Внутри техсектора негативные тенденции были выражены более ярко. Так, информация Ciena о значительном увеличении потерь компании в текущем квартале относительно прогнозов была негативно воспринято рынком и привела к падению как акций самой компании, так и бумаг других произ
|06.02.2002
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NASDAQ упал из-за потерь Ciena
На торгах во вторник, 5 февраля, продолжилось снижение котировок техсектора после предупреждения о расширении квартальных потерь, сделанного производителем сетевого оборудования Ciena, а также в связи с резким падением доходов оператора связи Sprint. Подозрения относительно правильности бухгалтерского учета в корпорациях также продолжали оказывать негативное давление н
|17.12.2001
|Ciena предупреждает о возможном падении объёма продаж на 40%
|14.12.2001
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Ciena отчиталась о доходах в 4-м квартале и за финансовый год
Производитель оборудования для оптических сетей, компания Ciena, опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал и весь финансовый год, который закончился для нее 31 октября. Квартальный доход составил $367,8 млн. - на 27% выше прошлогоднего, а чис
|14.12.2001
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Ciena, Lucent и слабые розничные продажи обрушили NASDAQ
знаков того, что ситуация продолжает ухудшаться, и это больно ударило по котировкам. Акции Lucent Technologies упали на 16% после того, как компания объявила о сокращении квартальных доходов, а акции Ciena - на 17%, после объявления о расширении квартальных прибылей. Корпорация Applied Materials, крупнейший в мире производитель оборудования для полупроводниковой индустрии, объявила о сокращ
|14.12.2001
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Ciena, Lucent и слабые розничные продажи обрушили NASDAQ
Предупреждения об ухудшении финансовых показателей компаний Ciena и Lucent Technologies, а также данные о слабых розничных продажах в ноябре вызвали на торгах в четверг, 13 декабря, широкую "распродажу" акций на американском фондовом рынке. Значительное
|13.11.2001
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Ciena реструктуризирует производство в связи с падением спроса
Производитель оборудования для оптических сетей, компания Ciena, сообщила о реструктуризации своего производства вследствие снижения спроса. Компания уволит 10% персонала (380 человек) и передаст часть производства своего оборудования сторонним компан
|24.09.2001
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Сокращения в Qwest повлияют на положение Ciena
По мнению аналитиков, сообщение Qwest Communications International о сокращении капитальных расходов на текущий и следующий годы ухудшит положение производителя телекоммуникационного оборудования Ciena. Майкл Чинг (Michael Ching ) из агенства Merrill Lynch считает, что Qwest приносит до 10% дохода Ciena. В прямой зависимости от Qwest находятся и такие производители, как ADC Telec
|17.08.2001
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Ciena удвоила прибыли в третьем квартале
Прoизводитель телекоммуникационного оборудования Ciena Corp. сообщила об удвоении текущей прибыли в III финансовом квартале. Причиной этому ст
|10.05.2001
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Ciena подписала $150 млн. контракт с TyCom на поставку оборудования для глобальной оптоволоконной сети
соединит все континенты (за исключением Антарктиды) при помощи подводных кабелей. Системы компании Ciena будут использованы на первых сегментах сети TyCom - трансатлантическом и североевропейс
Ciena и организации, системы, технологии, персоны:
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 13
|Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
|LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
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