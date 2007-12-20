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ABN AMRO
СОБЫТИЯ
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|20.12.2007
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Деньги из голландского банка «утекали» в Россию и Украину
стовала 14 подозреваемых, которые «выводили» киберпреступников России и Украины на банковские счета ABN Amro. После приема на работу мошенники использовали средства для фишинга и переводили дан
|24.09.2007
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Данные о клиентах ABN Amro утекли в P2P-сеть BearShare
Данные о более чем 5 тыс. клиентов группы займов ABN Amro Mortgage Group были неумышленно размещены в P2P-сети BearShare бывшей сотрудницей ко
|26.07.2007
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«КомпьюЛинк» получил крупный кредит зарубежного банка
Группа «КомпьюЛинк» и российское подразделение международной банковской группы ABN AMRO подписали кредитное соглашение на сумму $20 млн. сроком на один год. Полученные сред
|30.03.2007
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ABN AMRO выбрала студию HP Halo
Компания HP объявила о том, что компания ABN AMRO, международная банковская организация, выбрала студию HP Halo для проведения совещан
|14.12.2006
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"Комстар-ОТС" привлечет кредит у ABN Amro для рефинансирования покупки доли в "Связьинвесте"
Совет директоров «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») одобрил заключение кредитного договора с ABN Amro Bank на сумму до $675 млн., сообщает РБК. Процентная ставка — одномесячный LIBOR плюс ставка в размере до 1,6% годовых плюс обязательные расходы. Срок погашения — до одного г
|06.10.2004
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МТС подписали соглашение о синдицированном займе на сумму $600 млн.
ьно запланированный объем займа увеличен на $100 млн. Уполномоченными организаторами займа являются ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING), Raiffeisen Z
|05.07.2004
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МТС займёт в июле $0,5 млрд.
ется на уровне $500 млн. Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу МТС. ОАО «МТС» поручило ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING) и Raiffeisen
|17.04.2002
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ABN Amro совершенствует технологии автоматизированного клирингового дома
Коммерческий банк ABN Amro объявил о предстоящем усовершенствовании своего сервиса автоматизированного клиринго
|11.12.2001
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Количество абонентов сотовой связи в Индии вырастет за 5 лет на 57%
Исследование, проведённое агентством ABN-Amro India, показывает стремительный рост рынка телекоммуникаций Индии. Так, за последние
|27.09.2001
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Крах "дот-комов": остатки сладки...
раций с 31 октября прошлого года. Она продала свое фирменное наименование и адрес в интернете банку ABN AMRO Bank за 2,2 млн. долл. США. "Это была прекрасная возможность получить внушительный "
|21.09.2001
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ABN Amro Asset Management перешла на виртуализированное хранение данных
Datacore Software отчиталась о внедрении своего ПО виртуализации в филиале австрийского банка ABN AMRO, ABN Amro Asset Management (Люксембург), по сообщению www.Infosan.ru. Програм
|14.08.2001
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NASDAQ: на безрыбье и рак рыба
ли внимания на более осторожные и озабоченные комментарии другой брокерской компании - Lehman Brothers - и опять же по поводу будущего полупроводникового сектора, а также отрицательными комментариями ABN Amro и Merrill Lynch по поводу ряда других технологических компаний. На широком рынке дела обстояли не столь хорошо, там позитивный эффект от прогнозов известной брокерской компании был сма
|14.08.2001
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NASDAQ: один шаг вперед после шести назад
ли внимания на более осторожные и озабоченные комментарии другой брокерской компании - Lehman Brothers - и опять же по поводу будущего полупроводникового сектора, а также отрицательными комментариями ABN Amro и Merrill Lynch по поводу ряда других технологических компаний. На широком рынке дела обстояли не столь хорошо, там позитивный эффект от прогнозов известной брокерской компании был сма
|18.12.2000
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Домен Mortgage.com продан за $1,8 млн.
Компания Mortgage.com продала принадлежащее ей доменное имя www.mortgage.com фирме ABN AMRO Mortgage, структурному подразделению банка ABN AMRO. Стоимость домена состави
ABN AMRO и организации, системы, технологии, персоны:
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