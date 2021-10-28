Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ABN AMRO
Публикаций - 62, упоминаний - 66
ABN AMRO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP Ariba 271 4
|Microsoft Windows 10 10079 2
|Java - Язык программирования 2384 2
|IBM DB2 298 1
|Linux OS 7152 1
|Cisco Webex 143 1
|AltaVista 158 1
|Тройка - транспортная карта 44 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 277 2
|Dell Michael - Делл Майкл 184 2
|Кочетков Владислав 222 1
|Токарев Николай 6 1
|Филиппов Сергей 28 1
|Голубева Надежда 36 1
|Санарова Елена 8 1
|Новицкий Евгений 27 1
|Жумагалиев Аскар 17 1
|Евтушенкова Татьяна 9 1
|Сидоров Алексей 15 1
|Путин Владимир 2401 1
|Дерипаска Олег 32 1
|Евтушенков Владимир 186 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 134 1
|Прохоров Александр 91 1
|Греф Герман 337 1
|Рейман Леонид 985 1
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10410 6
|CNET - Издание 1557 6
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5606 3
|FT - Financial Times 1067 2
|The Register 1224 2
|Nikkei - Издание 248 2
|CBS MarketWatch 269 2
|Total Telecom 260 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 782 1
|Silicon.com 350 1
|Newsbytes News Network 215 1
|SiliconValley.com - SV.com 238 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru