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ABN AMRO

ABN AMRO

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.12.2007 Деньги из голландского банка «утекали» в Россию и Украину

стовала 14 подозреваемых, которые «выводили» киберпреступников России и Украины на банковские счета ABN Amro. После приема на работу мошенники использовали средства для фишинга и переводили дан
24.09.2007 Данные о клиентах ABN Amro утекли в P2P-сеть BearShare

Данные о более чем 5 тыс. клиентов группы займов ABN Amro Mortgage Group были неумышленно размещены в P2P-сети BearShare бывшей сотрудницей ко
26.07.2007 «КомпьюЛинк» получил крупный кредит зарубежного банка

Группа «КомпьюЛинк» и российское подразделение международной банковской группы ABN AMRO подписали кредитное соглашение на сумму $20 млн. сроком на один год. Полученные сред
30.03.2007 ABN AMRO выбрала студию HP Halo

Компания HP объявила о том, что компания ABN AMRO, международная банковская организация, выбрала студию HP Halo для проведения совещан
14.12.2006 "Комстар-ОТС" привлечет кредит у ABN Amro для рефинансирования покупки доли в "Связьинвесте"

Совет директоров «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») одобрил заключение кредитного договора с ABN Amro Bank на сумму до $675 млн., сообщает РБК. Процентная ставка — одномесячный LIBOR плюс ставка в размере до 1,6% годовых плюс обязательные расходы. Срок погашения — до одного г
06.10.2004 МТС подписали соглашение о синдицированном займе на сумму $600 млн.

ьно запланированный объем займа увеличен на $100 млн. Уполномоченными организаторами займа являются ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING), Raiffeisen Z
05.07.2004 МТС займёт в июле $0,5 млрд.

ется на уровне $500 млн. Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу МТС. ОАО «МТС» поручило ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING) и Raiffeisen

17.04.2002 ABN Amro совершенствует технологии автоматизированного клирингового дома

Коммерческий банк ABN Amro объявил о предстоящем усовершенствовании своего сервиса автоматизированного клиринго
11.12.2001 Количество абонентов сотовой связи в Индии вырастет за 5 лет на 57%

Исследование, проведённое агентством ABN-Amro India, показывает стремительный рост рынка телекоммуникаций Индии. Так, за последние
27.09.2001 Крах "дот-комов": остатки сладки...

раций с 31 октября прошлого года. Она продала свое фирменное наименование и адрес в интернете банку ABN AMRO Bank за 2,2 млн. долл. США. "Это была прекрасная возможность получить внушительный "
21.09.2001 ABN Amro Asset Management перешла на виртуализированное хранение данных

Datacore Software отчиталась о внедрении своего ПО виртуализации в филиале австрийского банка ABN AMRO, ABN Amro Asset Management (Люксембург), по сообщению www.Infosan.ru. Програм
14.08.2001 NASDAQ: на безрыбье и рак рыба

ли внимания на более осторожные и озабоченные комментарии другой брокерской компании - Lehman Brothers - и опять же по поводу будущего полупроводникового сектора, а также отрицательными комментариями ABN Amro и Merrill Lynch по поводу ряда других технологических компаний. На широком рынке дела обстояли не столь хорошо, там позитивный эффект от прогнозов известной брокерской компании был сма
14.08.2001 NASDAQ: один шаг вперед после шести назад

ли внимания на более осторожные и озабоченные комментарии другой брокерской компании - Lehman Brothers - и опять же по поводу будущего полупроводникового сектора, а также отрицательными комментариями ABN Amro и Merrill Lynch по поводу ряда других технологических компаний. На широком рынке дела обстояли не столь хорошо, там позитивный эффект от прогнозов известной брокерской компании был сма
18.12.2000 Домен Mortgage.com продан за $1,8 млн.

Компания Mortgage.com продала принадлежащее ей доменное имя www.mortgage.com фирме ABN AMRO Mortgage, структурному подразделению банка ABN AMRO. Стоимость домена состави

Публикаций - 100, упоминаний - 120

ABN AMRO и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 14
Microsoft Corporation 25775 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
Intel Corporation 12811 9
Oracle Corporation 7074 9
Steel Connect - CMGI 142 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
Ciena 221 6
JDSU - JDS Uniphase 219 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Lenovo Motorola 3566 5
Yahoo! 3726 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
HPE - Juniper Networks 460 5
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Verizon - WorldCom 501 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Check Point Software Technologies 829 4
HP EDS - Electronic Data Systems 239 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 4
Commerce One - CMRC 176 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
AT&T Inc 1725 3
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 3
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 17
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 11
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 10
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 9
Merrill Lynch 454 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 8
Bank of America - Банк Америки 271 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 7
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 7
eBay Inc 1640 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 3
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 3
Олимпийский КБ 7 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Альфа-Банк 1979 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Транснефть 335 3
Barclays 122 3
Citi - Citibank 158 3
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 3
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 2
TD Ameritrade 64 2
Expedia - Travelocity 60 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
Morgan Stanley Dean Witter & Co 12 2
The Home Depot Inc 66 2
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 2
Moven - MovenBank 6 2
Societe Generale Group - Kleinwort Hambros - Kleinwort Wasserstein - Kleinwort Benson 15 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 2
Microsoft Windows 2000 8678 7
SAP Ariba 309 5
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Linux OS 11533 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
SAP Sybase 292 2
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
Splash Damage - Brink - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 26 1
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 1
TTI Team Telecom - Netrac 12 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
DataCore Software - DataCore SANsymphony - DataCore Hyperconverged Virtual SAN 10 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 1
Cisco IOS Firewall 6 1
InfoWatch Enterprise Solution 5 1
Microsoft MapPoint - Vexcel, Vicinity Corporation, GeoTango 12 1
Oracle Grid Computing - Oracle Grid Infrastructure - Oracle Grid Control 23 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 1
Check Point FireWall 15 1
HP Halo Studios - HP Halo Collaboration Studios 8 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
IBM DB2 396 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Apple iPhone 6 4861 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Гилаури Ираклий 2 2
Gibbs Michael - Гиббс Майкл 2 2
Версавел Эрик 2 2
Goldman Al - Голдман Ол 14 2
Mansurov Ulvi - Мансуров Ульви 2 2
Смаков Всеволод 2 2
Солтанов Евгений 2 2
Lengyel Istvan - Лендьель Иштван 2 2
Kriman Salim - Криман Салим 2 2
Kaczmarek Piotr - Качмарек Пиотр 2 2
McAlinden Joseph - Макалинден Джозеф 4 2
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Wawoe Kilian - Ваву Килиан 2 2
Hughes John - Хьюз Джон 9 2
Barbesino Paolo - Барбезино Паоло 2 2
Анесян Артак 2 2
Tower Ken - Тауэр Кен 5 2
Hyman Barry - Хайман Барри 40 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
King Brett - Кинг Бретт 6 2
Демурджян Юлий 5 1
Грановский Олег 21 1
Дроздов Андрей 9 1
Гордеев Эдуард 3 1
Яхин Дэн 1 1
Деляфонтейн Андре Франсуа 1 1
Дрягин Сергей 4 1
Nilekani Nandan - Нилекани Нандан 4 1
Scheepbouwer Ad - Шипбувер Эд - Шипбауэр Эд 5 1
Зеленский Андрей 6 1
Елисеева Мария 4 1
Кравцова Анна 3 1
Астахов Александр 4 1
Альменбаев Марат 1 1
Greenbaum Joshua - Гринбаум Джошуа 4 1
Lawson Stuart - Лоусон Стюарт 1 1
Курач Алексей 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 35
Россия - РФ - Российская федерация 166167 25
Нидерланды 3746 19
Европа 24964 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Швеция - Королевство 3782 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Индия - Bharat 5869 6
Япония 13807 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Франция - Французская Республика 8177 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Украина 7928 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Венгрия 855 3
Китай - Тайвань 4245 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 3
Украина - Киев 1151 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 3
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 2
Казахстан - Республика 6048 2
Армения - Республика 2449 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния 4829 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Грузия 1332 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 2
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