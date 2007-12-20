Деньги из голландского банка «утекали» в Россию и Украину стовала 14 подозреваемых, которые «выводили» киберпреступников России и Украины на банковские счета ABN Amro. После приема на работу мошенники использовали средства для фишинга и переводили дан

Данные о клиентах ABN Amro утекли в P2P-сеть BearShare Данные о более чем 5 тыс. клиентов группы займов ABN Amro Mortgage Group были неумышленно размещены в P2P-сети BearShare бывшей сотрудницей ко

«КомпьюЛинк» получил крупный кредит зарубежного банка Группа «КомпьюЛинк» и российское подразделение международной банковской группы ABN AMRO подписали кредитное соглашение на сумму $20 млн. сроком на один год. Полученные сред

ABN AMRO выбрала студию HP Halo Компания HP объявила о том, что компания ABN AMRO, международная банковская организация, выбрала студию HP Halo для проведения совещан

"Комстар-ОТС" привлечет кредит у ABN Amro для рефинансирования покупки доли в "Связьинвесте" Совет директоров «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») одобрил заключение кредитного договора с ABN Amro Bank на сумму до $675 млн., сообщает РБК. Процентная ставка — одномесячный LIBOR плюс ставка в размере до 1,6% годовых плюс обязательные расходы. Срок погашения — до одного г

МТС подписали соглашение о синдицированном займе на сумму $600 млн. ьно запланированный объем займа увеличен на $100 млн. Уполномоченными организаторами займа являются ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING), Raiffeisen Z

МТС займёт в июле $0,5 млрд. ется на уровне $500 млн. Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу МТС. ОАО «МТС» поручило ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING) и Raiffeisen

ABN Amro совершенствует технологии автоматизированного клирингового дома Коммерческий банк ABN Amro объявил о предстоящем усовершенствовании своего сервиса автоматизированного клиринго

Количество абонентов сотовой связи в Индии вырастет за 5 лет на 57% Исследование, проведённое агентством ABN-Amro India, показывает стремительный рост рынка телекоммуникаций Индии. Так, за последние

Крах "дот-комов": остатки сладки... раций с 31 октября прошлого года. Она продала свое фирменное наименование и адрес в интернете банку ABN AMRO Bank за 2,2 млн. долл. США. "Это была прекрасная возможность получить внушительный "

ABN Amro Asset Management перешла на виртуализированное хранение данных Datacore Software отчиталась о внедрении своего ПО виртуализации в филиале австрийского банка ABN AMRO, ABN Amro Asset Management (Люксембург), по сообщению www.Infosan.ru. Програм

NASDAQ: на безрыбье и рак рыба ли внимания на более осторожные и озабоченные комментарии другой брокерской компании - Lehman Brothers - и опять же по поводу будущего полупроводникового сектора, а также отрицательными комментариями ABN Amro и Merrill Lynch по поводу ряда других технологических компаний. На широком рынке дела обстояли не столь хорошо, там позитивный эффект от прогнозов известной брокерской компании был сма

NASDAQ: один шаг вперед после шести назад ли внимания на более осторожные и озабоченные комментарии другой брокерской компании - Lehman Brothers - и опять же по поводу будущего полупроводникового сектора, а также отрицательными комментариями ABN Amro и Merrill Lynch по поводу ряда других технологических компаний. На широком рынке дела обстояли не столь хорошо, там позитивный эффект от прогнозов известной брокерской компании был сма