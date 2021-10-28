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ABN AMRO



28.10.2021 От больших данных к озеру данных: почему складировать все в одно мега-хранилище — не лучший вариант 1
23.07.2013 «Армада» предложит банкам портальное решение Backbase Bank 2.0 1
15.06.2011 PayPro Global внедрила новые способы оплаты для европейского рынка 1
30.11.2010 Спам-письма легко распознать по ошибкам киберпреступников 1
14.07.2008 АФК «Система» привлекла в Сбербанке кредит на $450 млн для проекта в Индии 1
06.06.2008 АФК «Система» привлекает синдицированный кредит на $613,3 млн 1
03.06.2008 АФК "Система" привлекла кредит в объеме $613,3 млн для финансирования проекта в Индии 1
20.12.2007 Деньги из голландского банка «утекали» в Россию и Украину 1
24.09.2007 Данные о клиентах ABN Amro утекли в P2P-сеть BearShare 1
26.07.2007 «КомпьюЛинк» получил крупный кредит зарубежного банка 2
29.06.2007 «Газком» привлечет кредит в $220 млн. 1
27.06.2007 «Ситроникс» выкупит евробонды на $200 млн 1
08.06.2007 «Комстар» одолжит $1 млрд в Сбербанке 1
30.03.2007 ABN AMRO выбрала студию HP Halo 2
12.12.2006 Введена в эксплуатацию ВОЛС "Алматы-Караганда" 1
14.02.2006 "Система" накачивает Sitronics перед IPO 1
07.02.2006 Герман Греф обещает перегнать Индию в сфере ИТ 1
08.12.2005 Голландия продала 8% акций телекоммуникационной компании KPN 1
12.10.2005 Индия: аутсорсинговый бум продолжается 1
06.10.2004 МТС подписали соглашение о синдицированном займе на сумму $600 млн. 2
05.07.2004 МТС займёт в июле $0,5 млрд. 1
22.01.2004 ИТ-аутсорсинг переживает бум 1
06.10.2003 Ericsson перезанял $1 млрд. 1
21.04.2003 JP Morgan вынeceт рекомендации по приватизации «Связьинвеста» к концу июня 1
25.12.2002 NASDAQ снизился в преддверии Рождества 1
25.12.2002 NASDAQ снизился в преддверии Рождества 1
18.06.2002 Hutchison повысил прогноз числа абонентов 3G-cвязи в Великобритании и Италии 1
24.05.2002 Акции COLT выросли после слухов о возможности ее приобретения группой BT 1
17.04.2002 ABN Amro совершенствует технологии автоматизированного клирингового дома 1
15.03.2002 NASDAQ: инвесторы в ожидании новостей 1
15.03.2002 NASDAQ: инвесторы в ожидании новостей 1
05.12.2001 British Telecom уволит 20% сотрудников отдела розничных продаж 1
27.11.2001 Alcatel выпустит долговые обязательства на сумму 1 млрд. евро 1
22.11.2001 KPN получит кредиты на сумму $2,2 млрд. 1
14.11.2001 Акции Oracle подешевели 1
14.11.2001 Акции Oracle упали в цене 1
08.11.2001 Аналитики повысили годовой прогноз доходов Cisco 1
11.10.2001 АРПО подвела итоги первого месяца работы 1
26.09.2001 Инвесторы вновь обратились к сектору телекоммуникаций 1
21.09.2001 ABN Amro Asset Management перешла на виртуализированное хранение данных 1

Публикаций - 62, упоминаний - 66

ABN AMRO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4621 14
Microsoft Corporation 20951 8
Intel Corporation 10774 8
JDSU - JDS Uniphase 214 6
Oracle Corporation 5767 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1396 6
Amazon Inc - Amazon.com 2510 6
Ciena 197 6
Juniper Networks 402 5
IBM 8627 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 5
Yahoo! 3467 5
Oracle - Sun Microsystems 2106 5
АФК Система ПАО 1597 5
Corning Inc 193 4
EDS - Electronic Data Systems 225 4
HP Compaq 1820 4
Verizon - WorldCom 416 4
Lenovo Motorola 3318 4
Check Point Software Technologies 680 4
HP - Hewlett-Packard 3422 4
Dell Technologies - Dell Computer 753 4
Commerce One 173 4
TI - Texas Instruments Incorporated 755 4
Broadvision 68 3
Nortel Networks 1269 3
Ericsson 2271 3
Nokia Corporation 5230 3
BT Group - British Telecommunications 578 2
General Electric - Дженерал электрик 390 2
Ростелеком - Связьинвест 1654 2
NTT DoCoMo 1061 2
Ситроникс - Sitronics 780 2
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 193 2
Micron Technology - Crucial 278 2
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 2
Infosys 79 2
Solectron 49 2
Eastman Kodak 460 2
Dell EMC 4463 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1734 14
Merrill Lynch 427 9
CMGI 124 9
Credit Suisse First Boston (CSFB) 158 9
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 8
Citigroup 270 6
eBay Inc 1559 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 6
UBS AG 288 6
Deutsche Bank 288 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 5
BNP Paribas 60 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 110 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4790 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 2
Credit Suisse 105 2
Bank of America - Банк Америки 208 2
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 100 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Home Depot - сеть магазинов 55 2
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 1
Grupo Santander 14 1
Priceline.com - online travel agency 133 1
Mannesmann 92 1
Rakuten Shopping - Buy.com 76 1
Базэл - Базовый Элемент 37 1
Barclays 81 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 234 1
Walmart - Wal-Mart Stores 318 1
Газпром ПАО 741 1
ГПБ - Газпромбанк 790 1
Daimler AG 170 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 689 1
Visa International 1638 1
Boeing 895 1
Citibank - Ситибанк 250 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 365 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7299 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 148 2
Счётная палата РФ 554 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1943 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1624 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 607 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 191 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 5
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 61 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 520 1
Big Data - Большие данные 1232 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
Виртуализация 78 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 790 1
3G - Стандарт мобильной связи 5061 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 294 1
Data Lake - Озеро данных 94 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 1
ИТ-аутсорсинг 840 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12101 1
Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 11 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 28 1
SAP Ariba 271 4
Microsoft Windows 10 10079 2
Java - Язык программирования 2384 2
IBM DB2 298 1
Linux OS 7152 1
Cisco Webex 143 1
AltaVista 158 1
Тройка - транспортная карта 44 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 277 2
Dell Michael - Делл Майкл 184 2
Кочетков Владислав 222 1
Токарев Николай 6 1
Филиппов Сергей 28 1
Голубева Надежда 36 1
Санарова Елена 8 1
Новицкий Евгений 27 1
Жумагалиев Аскар 17 1
Евтушенкова Татьяна 9 1
Сидоров Алексей 15 1
Путин Владимир 2401 1
Дерипаска Олег 32 1
Евтушенков Владимир 186 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 134 1
Прохоров Александр 91 1
Греф Герман 337 1
Рейман Леонид 985 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33826 16
Россия - Российская федерация - РФ 82012 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11530 6
Индия - Республика 4064 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9394 4
Италия - Итальянская Республика 2814 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1226 3
Индия - Махараштра - Мумбаи 71 2
Нидерланды 1986 2
Украина 5500 2
США - Флорида 661 2
Япония 7881 2
Европа 7238 2
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 10 1
США - Иллинойс - Чикаго 384 1
Индия - Карнатака - Бангалор 172 1
Бразилия - Сан-Паулу 145 1
Африка Северная 178 1
Греция - Греческая Республика 630 1
Люксембург Великое Герцогство 355 1
Европа Западная 1275 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 304 1
Эстония - Эстонская Республика 650 1
США - Калифорния 3063 1
Северная Америка 2525 1
Саудовская Аравия - Королевство 487 1
Турция - Турецкая республика 1472 1
Великобритания - Лондон 1837 1
Нидерланды - Амстердам 487 1
Венгрия 609 1
Франция - Французская Республика 4917 1
Ближний Восток 2480 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 624 1
Германия - Федеративная Республика 7768 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1437 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1160 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11506 1
Швеция - Королевство 1758 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 1
ISDEX интернет-индекс 196 7
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 394 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4063 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 205 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 148 1
Аутсорсинг 110 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 143 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3619 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5007 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10410 6
CNET - Издание 1557 6
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 4
Thomson Reuters - Рейтер 5606 3
FT - Financial Times 1067 2
The Register 1224 2
Nikkei - Издание 248 2
CBS MarketWatch 269 2
Total Telecom 260 2
Коммерсантъ - Издательский дом 782 1
Silicon.com 350 1
Newsbytes News Network 215 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
Internet Stock Report 992 17
S&P - Standard and Poor’s 448 7
Juniper Research 419 2
Gartner 3169 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 2
IDC - International Data Corporation 4512 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 117 1
Datamonitor 82 1
Bear Stearns 77 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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