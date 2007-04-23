"Комстар-ОТС" ликвидировал "МТУ-Информ" Компания «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») присоединила дочернюю компанию «МТУ-Информ», тем самым ликвидировав ее как юридическое лицо, сообщает РБК. Дата внесения в Ед

"Комстар" откупился от Чубайса Компания «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» была образована путем объединения трех контролируемых АФК «Система» операторов фиксированной связи — «Комстар», «МТУ-Информ» и «Телмос». Де-факто консолидация этих компаний в одну структуру произошла еще два года назад, но де-юре она не завершена до сих пор. «Системе» и еще одному дочернему предприятию «К

"Комстар-Объединенные ТелеСистемы" увеличил долю в "МТУ-Информ" до 100% «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о приобретении 1% акций компании «МТУ-Информ» в рамках проводимой реструктуризации пакетов миноритарных акционеров своих дочерн

Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г. диненного цифрового оператора связи на базе своих дочерних компаний фиксированной связи "Комстар", "МТУ-Информ", "МТУ-Интел", "Телмос", "Голден Лайн". По словам г-на Вронца, финансироваться сли

"МТУ-Информ" расширил функциональность "МАКСИкарты" Компания «МТУ-Информ», оператор телефонной связи города Москвы, объявила о расширении возможностей продукта «МАКСИкарта». С марта пользователи телефонных карт смогут создавать связанные PIN-коды, предост

"МТУ-Информ" внедрил систему обработки заявок клиентов Компания «МТУ-Информ» объявила о завершении работ по созданию специальной системы обработки заявок клиентов (ИС «Заявка»). Разработка и внедрение системы осуществлены специалистами компании «ИнтерТраст».

"МТУ-Информ" начала предоставлять в аренду мощности call-центра Компания «МТУ-Информ» стала эксклюзивным техническим партнером шведской компании IMP (International Master Publisher). В рамках партнерства «МТУ-Информ» предоставила в аренду рабочие места и опера

"МТУ-Информ" внедрит OSS NetCracker Компании "МТУ-Информ" и NetCracker Technology подписали контракт о внедрении системы поддержки операций (OSS) NetCracker в сети "МТУ-Информ". Как сообщили в пресс-службе "МТУ-Информ", поста

"Система" начала объединение "Комстара" и "МТУ-Информ" олжность первого заместителя генерального директора ОАО «МГТС». В тот же день совет директоров ЗАО «МТУ-Информ» принял решение об избрании Семена Рабовского председателем совета директоров комп

Сеть "МТУ-Информ" приходит в элитные новостройки Оператор телефонной связи "МТУ-Информ" и инвестиционно-строительная компания "Декра" объявили о заключении партнерского соглашения. Первым совместным проектом по обеспечению услугами связи объектов ИСК "Декра" станет нов

К сети МТТ присоединена сеть оператора ЗАО "Компания "МТУ-Информ" ой сети ЗАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ) присоединена сеть оператора связи ЗАО "Компания "МТУ-Информ". Как сообщила пресс-служба МТТ, центр коммутации оператора подключен к локальному

Интеллектуальные сети принесли "МТУ-Информ" $3,6 млн. за полгода Компания "МТУ-Информ" объявила вчера, 29 июля, о результатах реализации продуктов семейства "Лоджик Лайн" (услуг связи на базе интеллектуальной сети) в первом полугодии 2003 года. Выручка от продажи инте

«МТУ-Информ» решил заняться картами По данным собственного исследования «МТУ-Информ», объем московского рынка телефонных карт в 2003 г. должен составить около $50 млн., тогда как в 2002 г. он составил около $35 млн. По прогнозам компании, к 2005 г. этот показатель,

"МТУ-Информ" представил свою телефонную карту Компания ЗАО «МТУ-Информ» объявила сегодня о выводе на рынок нового продукта — телефонной «МАКСИкарты»

"МТУ-Информ" планирует занять 20% московского рынка телефонных карт Ежемесячный объем продаж телефонных карт компании ЗАО "МТУ-Информ" к середине 2004 г. составит $500 тыс. Как сообщил на пресс-конференции генеральны

Завершен первый этап объединения сетей "МТУ-Информ" и "Голден Лайн" Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет о создании единого центра управления сетями передачи данных компаний "МТУ-Информ" и "Голден Лайн". Таким обр

"МТУ-Информ" обновил корпоративный сайт Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет об окончании работ по реконструкции корпоративного сайта. Сегодня компания представила своим существующим и потенци

"МТУ-Информ" развивает кабельные сети Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет об успешном окончании тестирования кабельных модемов производства компании Motorola. Внедрение и запуск оборудовани

Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2) ет продукт, обладающий свойствами оборудования операторского класса". Юлия Ясиновская, PR-менеджер "МТУ-Информ": "Новые стандарты имеют колоссальные перспективы, так как мировые производители г

"МТУ-Информ" провела модернизацию транспортной сети Компания "МТУ-Информ", коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявила о завершении работ по модернизации периферийного кольца собственной волоконно-оптической транспортной сети SDH в Северно-Зап

"МТУ-Информ" обеспечивает поддержку промо-акции "Старого мельника" и расширяет возможности телефонного центра Компания "МТУ-Информ", коммерческий оператор телефонной связи, объявляет о расширении технических возмо

Новогодние подарки от "МТУ-Информ" Крупнейший столичный коммерческий оператор связи, компания "МТУ-Информ", объявляет о проведении маркетинговой акции по продвижению услуги Logic Line Office - "Интеллектуальный Новый Год". Акция будет проходить с 1 декабря 2001 года по 31 января 2002 год

Компания "МТУ-Информ" стала партнером телеигры "Что? Где? Когда?" Компания "МТУ-Информ" стала официальным партнером серии зимних игр "Что? Где? Когда?". "МТУ-Информ" обеспечивает техническую поддержку голосования телезрителей во время игры. Эта интеллектуальная

"МТУ-Информ": локальная сеть и высокоскоростной доступ в интернет по телефонным проводам скорость передачи данных - от 1 до 10 Мбит/с, а также возможность создания локальной сети без использования дополнительных кабелей. Данная технология теперь будет применяться при реализации проектов "МТУ-Информ" по оказанию комплексных услуг связи в жилых домах Москвы и ближайшего Подмосковья. "Технология HPNA позволяет организовать локальную сеть на базе существующей в здании стандартной т

"МТУ-Информ" внедряет новую технологию доступа в интернет Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявила о введении новой услуги подключения к интернету по технологии HPNA. Данная технология будет применяться, в первую оч

"МТУ-Информ" обеспечит услугами связи жителей домов на юго-западе Москвы Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, заключила договор с товариществом собственников жилья (ТСЖ) "На юго-западе" о предоставлении услуг связи в восьми жилых здани

"МТУ-Информ" будет предоставлять услуги телевидения На состоявшейся пресс-конференции, представители "МТУ-Информ" сообщили о новом проекте компании по предоставлению услуг мультисервисной сети. К

"МТУ-Информ" объявила о введении в эксплуатацию нового канала доступа в интернет Компания "МТУ-Информ", ведущий оператор связи Москвы, объявила о введении в эксплуатацию нового канала доступа в международную сеть Интернет с пропускной способностью 45 Мбит/с. Канал предоставлен компан

Журнал "Компания" признал "МТУ-Информ" интернет-провайдером года По итогам конкурса "Компания года-2000", проведенного журналом "Компания", группа компаний "МТУ-Информ" признана интернет-провайдером года. "МТУ-Информ" начала предоставлять дост

"МТУ-Информ" и "ПТТ-Телепорт Москва" заключили межоператорское соглашение Сегодня крупные операторы связи Москвы, ЗАО "Компания МТУ-Информ" и "ПТТ-Телепорт Москва", входящие в холдинг "Система Телеком", объявили о подписа

"МТУ-Информ" расширит модемный пул Группа компаний МТУ-Информ, коммерческий оператор телефонной связи и Интернет-провайдер Москвы, объявила о расширении своего модемного пула, обеспечивающего коммутируемый доступ в сеть Интернет и являющегося с

"МТУ-Информ" начала эксплуатацию сети кабельного телевидения в жилом комплексе "Кунцево" Компания "МТУ-Информ объявила о начале эксплуатации сети кабельного телевидения, построенной компанией

"МТУ-Информ" создает локальные сети для доступа в Интернет в домах компании "ДОН-Строй" Компания "МТУ-Информ", крупнейший коммерческий оператор телефонной связи и ведущий Интернет-провайдер Москвы, объявила о запуске локальных вычислительных сетей (ЛВС) в двух жилых зданиях, построенных ком

"МТУ-Информ" автоматизировала процесс поддержки клиентов Компания "МТУ-Информ", коммерческий оператор телефонной связи и крупный интернет-провайдер Москвы, совместно с компанией TopS, одним из российских системных интеграторов, завершила внедрение Системы опер

Акции "МТУ-Информ" "Московский образовательный Интернет" исполнилось два года Сегодня исполнилось два года с момента начала акции "Московский образовательный Интернет", осуществляемой группой компаний "МТУ-Информ" и Московским комитетом образования. В течение этих лет "МТУ-Информ" бесплатно подключила к интернету более 1000 средних школ, колледжей, техникумов, учебно-производственных к

"МТУ-Информ" снизила тарифы на предоплаченный доступ к международной и междугородной телефонной связи Сегодня компания "МТУ-Информ",- оператор телефонной связи и крупный интернет-провайдер Москвы, объявила о сниже

"МТУ-Информ" начала трансляцию ТВ-каналов через интернет Компания "МТУ-Информ", московский оператор телефонной связи и интернет-провайдер, подключилась к московской точке обмена мультикастовым трафиком М9-MIX (multiсаst - технология "группового вещания"). Благ

"МТУ-Информ" предложила собственный вариант обеспечения населения Москвы телевидением Компания "МТУ-Информ" предложила собственный вариант обеспечения населения Москвы многопрограммным ТВ-в

"МТУ-Информ" ввела в эксплуатацию международный канал в интернет с пропускной способностью 16 Мбит/с Компания "МТУ-Информ" - коммерческий оператор телефонной связи и интернет-провайдер Москвы, объявила сегодня о введении в эксплуатацию нового международного канала доступа в интернет с пропускной способн