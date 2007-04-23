Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Комстар ОТС МТУ-Информ
Публикаций - 180, упоминаний - 319
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рабовский Семен 30 11
|Евтушенков Владимир 194 9
|Дронов Дмитрий 26 9
|Гончарук Александр 89 8
|Рейман Леонид 1009 6
|Лагутин Владимир 38 6
|Алимбеков Саид 6 6
|Репин Николай 14 5
|Новицкий Евгений 32 5
|Солонин Виталий 89 3
|Голубева Надежда 43 3
|Фридман Михаил 98 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
|Яшин Валерий 75 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 2
|Бородянский Борис 22 2
|Чубайс Анатолий 193 2
|Розанов Всеволод 41 2
|Королев Игорь 61 2
|Аитов Тимур 188 2
|Вексельберг Виктор 143 2
|Громов Александр 16 2
|Сидоров Василий 50 2
|Авен Петр 22 2
|Лужков Юрий 109 2
|Морозюк Владимир 12 2
|Лейвиман Александр 12 2
|Чернович Михаил 3 2
|Путин Владимир 2542 2
|Смирнов Михаил 61 2
|Зубов Дмитрий 11 2
|Розинова Раиса 11 2
|Алексеев Михаил 28 2
|Бойко Анна 16 2
|Вронец Александр 8 2
|Червоный Виктор 8 2
|Иванников Дмитрий 41 1
|Малис Олег 73 1
|Nowak Peter - Новак Петер 1 1
|Якобашвили Давид 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru