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МТС Комстар ОТС МТУ-Информ



23.04.2007 "Комстар-ОТС" ликвидировал "МТУ-Информ"
22.02.2006 "Комстар" откупился от Чубайса
22.02.2006 "Комстар-Объединенные ТелеСистемы" увеличил долю в "МТУ-Информ" до 100%
04.03.2004 Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г.
03.03.2004 "МТУ-Информ" расширил функциональность "МАКСИкарты"
13.02.2004 "МТУ-Информ" внедрил систему обработки заявок клиентов
03.02.2004 "МТУ-Информ" начала предоставлять в аренду мощности call-центра
03.12.2003 "МТУ-Информ" внедрит OSS NetCracker
10.11.2003 "Система" начала объединение "Комстара" и "МТУ-Информ"
15.10.2003 Сеть "МТУ-Информ" приходит в элитные новостройки
06.10.2003 К сети МТТ присоединена сеть оператора ЗАО "Компания "МТУ-Информ"
30.07.2003 Интеллектуальные сети принесли "МТУ-Информ" $3,6 млн. за полгода
14.05.2003 «МТУ-Информ» решил заняться картами
13.05.2003 "МТУ-Информ" представил свою телефонную карту
13.05.2003 "МТУ-Информ" планирует занять 20% московского рынка телефонных карт
23.01.2003 Завершен первый этап объединения сетей "МТУ-Информ" и "Голден Лайн"
18.12.2002 "МТУ-Информ" обновил корпоративный сайт
01.08.2002 "МТУ-Информ" развивает кабельные сети
27.04.2002 Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2)
17.04.2002 "МТУ-Информ" провела модернизацию транспортной сети
03.04.2002 "МТУ-Информ" обеспечивает поддержку промо-акции "Старого мельника" и расширяет возможности телефонного центра
03.12.2001 Новогодние подарки от "МТУ-Информ"
03.12.2001 Компания "МТУ-Информ" стала партнером телеигры "Что? Где? Когда?"
21.08.2001 "МТУ-Информ": локальная сеть и высокоскоростной доступ в интернет по телефонным проводам
21.08.2001 "МТУ-Информ" внедряет новую технологию доступа в интернет
25.06.2001 "МТУ-Информ" обеспечит услугами связи жителей домов на юго-западе Москвы
16.05.2001 "МТУ-Информ" будет предоставлять услуги телевидения
22.02.2001 "МТУ-Информ" объявила о введении в эксплуатацию нового канала доступа в интернет
14.12.2000 Журнал "Компания" признал "МТУ-Информ" интернет-провайдером года
20.11.2000 "МТУ-Информ" и "ПТТ-Телепорт Москва" заключили межоператорское соглашение
17.11.2000 "МТУ-Информ" расширит модемный пул
13.11.2000 "МТУ-Информ" начала эксплуатацию сети кабельного телевидения в жилом комплексе "Кунцево"
08.11.2000 "МТУ-Информ" создает локальные сети для доступа в Интернет в домах компании "ДОН-Строй"
23.10.2000 "МТУ-Информ" автоматизировала процесс поддержки клиентов
19.10.2000 Акции "МТУ-Информ" "Московский образовательный Интернет" исполнилось два года
12.10.2000 "МТУ-Информ" снизила тарифы на предоплаченный доступ к международной и междугородной телефонной связи
04.09.2000 "МТУ-Информ" начала трансляцию ТВ-каналов через интернет
01.09.2000 "МТУ-Информ" предложила собственный вариант обеспечения населения Москвы телевидением
21.08.2000 "МТУ-Информ" ввела в эксплуатацию международный канал в интернет с пропускной способностью 16 Мбит/с
20.07.2000 МТУ-Информ сообщила о работе по телефонизации новостроек компаний "ДОН-Строй" и "Тема", а также Рублево-Успенского направления Подмосковья

Публикаций - 180, упоминаний - 319

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 71
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 66
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 59
АФК Система ПАО 1638 58
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 42
МТС - Система Телеком 223 35
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 31
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 17
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 15
Ростелеком - Связьинвест 1698 12
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 37 10
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 9
Cisco Systems 4720 9
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 8
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 99 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 151 6
МегаФон ПетерСтар 325 6
Сонет 156 6
Открытые технологии 600 5
Oracle - Sun Microsystems 2176 5
Intel Corporation 11262 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Oracle Corporation 6035 5
Nortel Networks 1287 5
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 5
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 4
Rambler Group - Рамблер ГК 811 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 4
РОСНО СК 171 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
Альфа-Банк 1476 6
Транснефть 232 5
Альфа-Групп 613 5
АФК Система - Система Масс-медиа 66 4
Visa International 1809 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 4
Societe Generale - Росбанк 438 3
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 3
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 3
Евросеть Техмаркет 76 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Лукойл Пермь 21 3
MIG - Metromedia International Group 57 2
Assist - Ассист 183 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 2
ТНК-ВР Холдинг 248 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 189 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 65 2
Комус 41 2
Точка 1820 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Империя-Фарма 90 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 2
Связь-банк 132 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 2
BP - British Petroleum 132 2
Русский стандарт Банк 370 2
Донстрой - Дон-Строй Инвест 17 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 24 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Правительство Москвы 1640 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Счётная палата РФ 628 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
Президент Российской Федерации 3770 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Администрация Президента РФ 904 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Правительство РФ 8292 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 56
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 13
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 6
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 6
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 112 5
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
ЦОВ - Центр обработки вызовов 272 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 221 4
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 411 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 680 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 3
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 167 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 2
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 2
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D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 128 2
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
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Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express 102 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 1
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Avaya Definity УАТС 100 1
Microsoft Windows 2104 1
IBM Tivoli 276 1
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Apple Mac - Apple Macintosh 2668 1
Rover - RoverBook 131 1
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Nokia 7650 62 1
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Rover - RoverPC 67 1
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Hitachi Freedom Storage - Hitachi Freedom SAN Solution 6 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 4
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Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 3
Польша - Республика 1559 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 3
Швеция - Стокгольм 361 3
Финляндия - Финляндская Республика 1816 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 2
Америка 2011 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Турция - Турецкая республика 1708 2
Россия - ЦФО - Тульская область 965 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 3
Абонентская база 1383 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 68 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
Экономический эффект 694 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 55 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 28 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 571 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 39
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
Говорит Москва - радиостанция 23 2
Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 2
ComNews - Медиа-бизнес 89 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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