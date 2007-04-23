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МТС Комстар ОТС МТУ-Информ
СОБЫТИЯ
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|23.04.2007
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"Комстар-ОТС" ликвидировал "МТУ-Информ"
Компания «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») присоединила дочернюю компанию «МТУ-Информ», тем самым ликвидировав ее как юридическое лицо, сообщает РБК. Дата внесения в Ед
|22.02.2006
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"Комстар" откупился от Чубайса
Компания «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» была образована путем объединения трех контролируемых АФК «Система» операторов фиксированной связи — «Комстар», «МТУ-Информ» и «Телмос». Де-факто консолидация этих компаний в одну структуру произошла еще два года назад, но де-юре она не завершена до сих пор. «Системе» и еще одному дочернему предприятию «К
|22.02.2006
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"Комстар-Объединенные ТелеСистемы" увеличил долю в "МТУ-Информ" до 100%
«Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о приобретении 1% акций компании «МТУ-Информ» в рамках проводимой реструктуризации пакетов миноритарных акционеров своих дочерн
|04.03.2004
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Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г.
диненного цифрового оператора связи на базе своих дочерних компаний фиксированной связи "Комстар", "МТУ-Информ", "МТУ-Интел", "Телмос", "Голден Лайн". По словам г-на Вронца, финансироваться сли
|03.03.2004
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"МТУ-Информ" расширил функциональность "МАКСИкарты"
Компания «МТУ-Информ», оператор телефонной связи города Москвы, объявила о расширении возможностей продукта «МАКСИкарта». С марта пользователи телефонных карт смогут создавать связанные PIN-коды, предост
|13.02.2004
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"МТУ-Информ" внедрил систему обработки заявок клиентов
Компания «МТУ-Информ» объявила о завершении работ по созданию специальной системы обработки заявок клиентов (ИС «Заявка»). Разработка и внедрение системы осуществлены специалистами компании «ИнтерТраст».
|03.02.2004
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"МТУ-Информ" начала предоставлять в аренду мощности call-центра
Компания «МТУ-Информ» стала эксклюзивным техническим партнером шведской компании IMP (International Master Publisher). В рамках партнерства «МТУ-Информ» предоставила в аренду рабочие места и опера
|03.12.2003
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"МТУ-Информ" внедрит OSS NetCracker
Компании "МТУ-Информ" и NetCracker Technology подписали контракт о внедрении системы поддержки операций (OSS) NetCracker в сети "МТУ-Информ". Как сообщили в пресс-службе "МТУ-Информ", поста
|10.11.2003
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"Система" начала объединение "Комстара" и "МТУ-Информ"
олжность первого заместителя генерального директора ОАО «МГТС». В тот же день совет директоров ЗАО «МТУ-Информ» принял решение об избрании Семена Рабовского председателем совета директоров комп
|15.10.2003
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Сеть "МТУ-Информ" приходит в элитные новостройки
Оператор телефонной связи "МТУ-Информ" и инвестиционно-строительная компания "Декра" объявили о заключении партнерского соглашения. Первым совместным проектом по обеспечению услугами связи объектов ИСК "Декра" станет нов
|06.10.2003
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К сети МТТ присоединена сеть оператора ЗАО "Компания "МТУ-Информ"
ой сети ЗАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ) присоединена сеть оператора связи ЗАО "Компания "МТУ-Информ". Как сообщила пресс-служба МТТ, центр коммутации оператора подключен к локальному
|30.07.2003
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Интеллектуальные сети принесли "МТУ-Информ" $3,6 млн. за полгода
Компания "МТУ-Информ" объявила вчера, 29 июля, о результатах реализации продуктов семейства "Лоджик Лайн" (услуг связи на базе интеллектуальной сети) в первом полугодии 2003 года. Выручка от продажи инте
|14.05.2003
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«МТУ-Информ» решил заняться картами
По данным собственного исследования «МТУ-Информ», объем московского рынка телефонных карт в 2003 г. должен составить около $50 млн., тогда как в 2002 г. он составил около $35 млн. По прогнозам компании, к 2005 г. этот показатель,
|13.05.2003
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"МТУ-Информ" представил свою телефонную карту
Компания ЗАО «МТУ-Информ» объявила сегодня о выводе на рынок нового продукта — телефонной «МАКСИкарты»
|13.05.2003
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"МТУ-Информ" планирует занять 20% московского рынка телефонных карт
Ежемесячный объем продаж телефонных карт компании ЗАО "МТУ-Информ" к середине 2004 г. составит $500 тыс. Как сообщил на пресс-конференции генеральны
|23.01.2003
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Завершен первый этап объединения сетей "МТУ-Информ" и "Голден Лайн"
Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет о создании единого центра управления сетями передачи данных компаний "МТУ-Информ" и "Голден Лайн". Таким обр
|18.12.2002
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"МТУ-Информ" обновил корпоративный сайт
Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет об окончании работ по реконструкции корпоративного сайта. Сегодня компания представила своим существующим и потенци
|01.08.2002
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"МТУ-Информ" развивает кабельные сети
Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет об успешном окончании тестирования кабельных модемов производства компании Motorola. Внедрение и запуск оборудовани
|27.04.2002
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Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2)
ет продукт, обладающий свойствами оборудования операторского класса". Юлия Ясиновская, PR-менеджер "МТУ-Информ": "Новые стандарты имеют колоссальные перспективы, так как мировые производители г
|17.04.2002
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"МТУ-Информ" провела модернизацию транспортной сети
Компания "МТУ-Информ", коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявила о завершении работ по модернизации периферийного кольца собственной волоконно-оптической транспортной сети SDH в Северно-Зап
|03.04.2002
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"МТУ-Информ" обеспечивает поддержку промо-акции "Старого мельника" и расширяет возможности телефонного центра
Компания "МТУ-Информ", коммерческий оператор телефонной связи, объявляет о расширении технических возмо
|03.12.2001
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Новогодние подарки от "МТУ-Информ"
Крупнейший столичный коммерческий оператор связи, компания "МТУ-Информ", объявляет о проведении маркетинговой акции по продвижению услуги Logic Line Office - "Интеллектуальный Новый Год". Акция будет проходить с 1 декабря 2001 года по 31 января 2002 год
|03.12.2001
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Компания "МТУ-Информ" стала партнером телеигры "Что? Где? Когда?"
Компания "МТУ-Информ" стала официальным партнером серии зимних игр "Что? Где? Когда?". "МТУ-Информ" обеспечивает техническую поддержку голосования телезрителей во время игры. Эта интеллектуальная
|21.08.2001
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"МТУ-Информ": локальная сеть и высокоскоростной доступ в интернет по телефонным проводам
скорость передачи данных - от 1 до 10 Мбит/с, а также возможность создания локальной сети без использования дополнительных кабелей. Данная технология теперь будет применяться при реализации проектов "МТУ-Информ" по оказанию комплексных услуг связи в жилых домах Москвы и ближайшего Подмосковья. "Технология HPNA позволяет организовать локальную сеть на базе существующей в здании стандартной т
|21.08.2001
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"МТУ-Информ" внедряет новую технологию доступа в интернет
Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявила о введении новой услуги подключения к интернету по технологии HPNA. Данная технология будет применяться, в первую оч
|25.06.2001
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"МТУ-Информ" обеспечит услугами связи жителей домов на юго-западе Москвы
Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, заключила договор с товариществом собственников жилья (ТСЖ) "На юго-западе" о предоставлении услуг связи в восьми жилых здани
|16.05.2001
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"МТУ-Информ" будет предоставлять услуги телевидения
На состоявшейся пресс-конференции, представители "МТУ-Информ" сообщили о новом проекте компании по предоставлению услуг мультисервисной сети. К
|22.02.2001
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"МТУ-Информ" объявила о введении в эксплуатацию нового канала доступа в интернет
Компания "МТУ-Информ", ведущий оператор связи Москвы, объявила о введении в эксплуатацию нового канала доступа в международную сеть Интернет с пропускной способностью 45 Мбит/с. Канал предоставлен компан
|14.12.2000
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Журнал "Компания" признал "МТУ-Информ" интернет-провайдером года
По итогам конкурса "Компания года-2000", проведенного журналом "Компания", группа компаний "МТУ-Информ" признана интернет-провайдером года. "МТУ-Информ" начала предоставлять дост
|20.11.2000
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"МТУ-Информ" и "ПТТ-Телепорт Москва" заключили межоператорское соглашение
Сегодня крупные операторы связи Москвы, ЗАО "Компания МТУ-Информ" и "ПТТ-Телепорт Москва", входящие в холдинг "Система Телеком", объявили о подписа
|17.11.2000
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"МТУ-Информ" расширит модемный пул
Группа компаний МТУ-Информ, коммерческий оператор телефонной связи и Интернет-провайдер Москвы, объявила о расширении своего модемного пула, обеспечивающего коммутируемый доступ в сеть Интернет и являющегося с
|13.11.2000
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"МТУ-Информ" начала эксплуатацию сети кабельного телевидения в жилом комплексе "Кунцево"
Компания "МТУ-Информ объявила о начале эксплуатации сети кабельного телевидения, построенной компанией
|08.11.2000
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"МТУ-Информ" создает локальные сети для доступа в Интернет в домах компании "ДОН-Строй"
Компания "МТУ-Информ", крупнейший коммерческий оператор телефонной связи и ведущий Интернет-провайдер Москвы, объявила о запуске локальных вычислительных сетей (ЛВС) в двух жилых зданиях, построенных ком
|23.10.2000
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"МТУ-Информ" автоматизировала процесс поддержки клиентов
Компания "МТУ-Информ", коммерческий оператор телефонной связи и крупный интернет-провайдер Москвы, совместно с компанией TopS, одним из российских системных интеграторов, завершила внедрение Системы опер
|19.10.2000
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Акции "МТУ-Информ" "Московский образовательный Интернет" исполнилось два года
Сегодня исполнилось два года с момента начала акции "Московский образовательный Интернет", осуществляемой группой компаний "МТУ-Информ" и Московским комитетом образования. В течение этих лет "МТУ-Информ" бесплатно подключила к интернету более 1000 средних школ, колледжей, техникумов, учебно-производственных к
|12.10.2000
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"МТУ-Информ" снизила тарифы на предоплаченный доступ к международной и междугородной телефонной связи
Сегодня компания "МТУ-Информ",- оператор телефонной связи и крупный интернет-провайдер Москвы, объявила о сниже
|04.09.2000
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"МТУ-Информ" начала трансляцию ТВ-каналов через интернет
Компания "МТУ-Информ", московский оператор телефонной связи и интернет-провайдер, подключилась к московской точке обмена мультикастовым трафиком М9-MIX (multiсаst - технология "группового вещания"). Благ
|01.09.2000
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"МТУ-Информ" предложила собственный вариант обеспечения населения Москвы телевидением
Компания "МТУ-Информ" предложила собственный вариант обеспечения населения Москвы многопрограммным ТВ-в
|21.08.2000
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"МТУ-Информ" ввела в эксплуатацию международный канал в интернет с пропускной способностью 16 Мбит/с
Компания "МТУ-Информ" - коммерческий оператор телефонной связи и интернет-провайдер Москвы, объявила сегодня о введении в эксплуатацию нового международного канала доступа в интернет с пропускной способн
|20.07.2000
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МТУ-Информ сообщила о работе по телефонизации новостроек компаний "ДОН-Строй" и "Тема", а также Рублево-Успенского направления Подмосковья
Исполнительный директор МТУ-Информ Александр Громов на семинаре, посвященном программе услуг связи компании для жилого комплекса Московского региона, сообщил, что в настоящее время транспортная SDH сеть компании имеет
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Рабовский Семен 33 12
|Дронов Дмитрий 27 10
|Евтушенков Владимир 217 9
|Алимбеков Саид 8 8
|Гончарук Александр 92 8
|Лагутин Владимир 39 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Репин Николай 18 5
|Новицкий Евгений 32 5
|Розинова Раиса 16 4
|Солонин Виталий 90 3
|Яшин Валерий 80 3
|Голубева Надежда 43 3
|Бойко Анна 20 3
|Чубайс Анатолий 222 3
|Лужков Юрий 113 2
|Сидоров Василий 53 2
|Алексеев Михаил 29 2
|Матвеева Ирина 18 2
|Лейвиман Александр 12 2
|Зубов Дмитрий 12 2
|Морозюк Владимир 13 2
|Вронец Александр 12 2
|Червоный Виктор 8 2
|Аветисян Сергей 5 2
|Чернович Михаил 3 2
|Гончарук Алексей 25 2
|Кострова Татьяна 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Аитов Тимур 197 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Фридман Михаил 146 2
|Громов Александр 17 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Авен Петр 67 2
|Петренко Сергей 33 2
|Розанов Всеволод 47 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 2
|Бородянский Борис 24 2
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