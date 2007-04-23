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МТС Комстар ОТС МТУ-Информ

СОБЫТИЯ

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23.04.2007 "Комстар-ОТС" ликвидировал "МТУ-Информ"

Компания «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») присоединила дочернюю компанию «МТУ-Информ», тем самым ликвидировав ее как юридическое лицо, сообщает РБК. Дата внесения в Ед
22.02.2006 "Комстар" откупился от Чубайса

Компания «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» была образована путем объединения трех контролируемых АФК «Система» операторов фиксированной связи — «Комстар», «МТУ-Информ» и «Телмос». Де-факто консолидация этих компаний в одну структуру произошла еще два года назад, но де-юре она не завершена до сих пор. «Системе» и еще одному дочернему предприятию «К
22.02.2006 "Комстар-Объединенные ТелеСистемы" увеличил долю в "МТУ-Информ" до 100%

«Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о приобретении 1% акций компании «МТУ-Информ» в рамках проводимой реструктуризации пакетов миноритарных акционеров своих дочерн
04.03.2004 Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г.

диненного цифрового оператора связи на базе своих дочерних компаний фиксированной связи "Комстар", "МТУ-Информ", "МТУ-Интел", "Телмос", "Голден Лайн". По словам г-на Вронца, финансироваться сли
03.03.2004 "МТУ-Информ" расширил функциональность "МАКСИкарты"

Компания «МТУ-Информ», оператор телефонной связи города Москвы, объявила о расширении возможностей продукта «МАКСИкарта». С марта пользователи телефонных карт смогут создавать связанные PIN-коды, предост
13.02.2004 "МТУ-Информ" внедрил систему обработки заявок клиентов

Компания «МТУ-Информ» объявила о завершении работ по созданию специальной системы обработки заявок клиентов (ИС «Заявка»). Разработка и внедрение системы осуществлены специалистами компании «ИнтерТраст».
03.02.2004 "МТУ-Информ" начала предоставлять в аренду мощности call-центра

Компания «МТУ-Информ» стала эксклюзивным техническим партнером шведской компании IMP (International Master Publisher). В рамках партнерства «МТУ-Информ» предоставила в аренду рабочие места и опера
03.12.2003 "МТУ-Информ" внедрит OSS NetCracker

Компании "МТУ-Информ" и NetCracker Technology подписали контракт о внедрении системы поддержки операций (OSS) NetCracker в сети "МТУ-Информ". Как сообщили в пресс-службе "МТУ-Информ", поста
10.11.2003 "Система" начала объединение "Комстара" и "МТУ-Информ"

олжность первого заместителя генерального директора ОАО «МГТС». В тот же день совет директоров ЗАО «МТУ-Информ» принял решение об избрании Семена Рабовского председателем совета директоров комп
15.10.2003 Сеть "МТУ-Информ" приходит в элитные новостройки

Оператор телефонной связи "МТУ-Информ" и инвестиционно-строительная компания "Декра" объявили о заключении партнерского соглашения. Первым совместным проектом по обеспечению услугами связи объектов ИСК "Декра" станет нов
06.10.2003 К сети МТТ присоединена сеть оператора ЗАО "Компания "МТУ-Информ"

ой сети ЗАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ) присоединена сеть оператора связи ЗАО "Компания "МТУ-Информ". Как сообщила пресс-служба МТТ, центр коммутации оператора подключен к локальному
30.07.2003 Интеллектуальные сети принесли "МТУ-Информ" $3,6 млн. за полгода

Компания "МТУ-Информ" объявила вчера, 29 июля, о результатах реализации продуктов семейства "Лоджик Лайн" (услуг связи на базе интеллектуальной сети) в первом полугодии 2003 года. Выручка от продажи инте
14.05.2003 «МТУ-Информ» решил заняться картами

По данным собственного исследования «МТУ-Информ», объем московского рынка телефонных карт в 2003 г. должен составить около $50 млн., тогда как в 2002 г. он составил около $35 млн. По прогнозам компании, к 2005 г. этот показатель,

13.05.2003 "МТУ-Информ" представил свою телефонную карту

Компания ЗАО «МТУ-Информ» объявила сегодня о выводе на рынок нового продукта — телефонной «МАКСИкарты»
13.05.2003 "МТУ-Информ" планирует занять 20% московского рынка телефонных карт

Ежемесячный объем продаж телефонных карт компании ЗАО "МТУ-Информ" к середине 2004 г. составит $500 тыс. Как сообщил на пресс-конференции генеральны
23.01.2003 Завершен первый этап объединения сетей "МТУ-Информ" и "Голден Лайн"

Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет о создании единого центра управления сетями передачи данных компаний "МТУ-Информ" и "Голден Лайн". Таким обр
18.12.2002 "МТУ-Информ" обновил корпоративный сайт

Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет об окончании работ по реконструкции корпоративного сайта. Сегодня компания представила своим существующим и потенци
01.08.2002 "МТУ-Информ" развивает кабельные сети

Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет об успешном окончании тестирования кабельных модемов производства компании Motorola. Внедрение и запуск оборудовани
27.04.2002 Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2)

ет продукт, обладающий свойствами оборудования операторского класса". Юлия Ясиновская, PR-менеджер "МТУ-Информ": "Новые стандарты имеют колоссальные перспективы, так как мировые производители г
17.04.2002 "МТУ-Информ" провела модернизацию транспортной сети

Компания "МТУ-Информ", коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявила о завершении работ по модернизации периферийного кольца собственной волоконно-оптической транспортной сети SDH в Северно-Зап
03.04.2002 "МТУ-Информ" обеспечивает поддержку промо-акции "Старого мельника" и расширяет возможности телефонного центра

Компания "МТУ-Информ", коммерческий оператор телефонной связи, объявляет о расширении технических возмо
03.12.2001 Новогодние подарки от "МТУ-Информ"

Крупнейший столичный коммерческий оператор связи, компания "МТУ-Информ", объявляет о проведении маркетинговой акции по продвижению услуги Logic Line Office - "Интеллектуальный Новый Год". Акция будет проходить с 1 декабря 2001 года по 31 января 2002 год
03.12.2001 Компания "МТУ-Информ" стала партнером телеигры "Что? Где? Когда?"

Компания "МТУ-Информ" стала официальным партнером серии зимних игр "Что? Где? Когда?". "МТУ-Информ" обеспечивает техническую поддержку голосования телезрителей во время игры. Эта интеллектуальная

21.08.2001 "МТУ-Информ": локальная сеть и высокоскоростной доступ в интернет по телефонным проводам

скорость передачи данных - от 1 до 10 Мбит/с, а также возможность создания локальной сети без использования дополнительных кабелей. Данная технология теперь будет применяться при реализации проектов "МТУ-Информ" по оказанию комплексных услуг связи в жилых домах Москвы и ближайшего Подмосковья. "Технология HPNA позволяет организовать локальную сеть на базе существующей в здании стандартной т
21.08.2001 "МТУ-Информ" внедряет новую технологию доступа в интернет

Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявила о введении новой услуги подключения к интернету по технологии HPNA. Данная технология будет применяться, в первую оч
25.06.2001 "МТУ-Информ" обеспечит услугами связи жителей домов на юго-западе Москвы

Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, заключила договор с товариществом собственников жилья (ТСЖ) "На юго-западе" о предоставлении услуг связи в восьми жилых здани
16.05.2001 "МТУ-Информ" будет предоставлять услуги телевидения

На состоявшейся пресс-конференции, представители "МТУ-Информ" сообщили о новом проекте компании по предоставлению услуг мультисервисной сети. К
22.02.2001 "МТУ-Информ" объявила о введении в эксплуатацию нового канала доступа в интернет

Компания "МТУ-Информ", ведущий оператор связи Москвы, объявила о введении в эксплуатацию нового канала доступа в международную сеть Интернет с пропускной способностью 45 Мбит/с. Канал предоставлен компан
14.12.2000 Журнал "Компания" признал "МТУ-Информ" интернет-провайдером года

По итогам конкурса "Компания года-2000", проведенного журналом "Компания", группа компаний "МТУ-Информ" признана интернет-провайдером года. "МТУ-Информ" начала предоставлять дост
20.11.2000 "МТУ-Информ" и "ПТТ-Телепорт Москва" заключили межоператорское соглашение

Сегодня крупные операторы связи Москвы, ЗАО "Компания МТУ-Информ" и "ПТТ-Телепорт Москва", входящие в холдинг "Система Телеком", объявили о подписа
17.11.2000 "МТУ-Информ" расширит модемный пул

Группа компаний МТУ-Информ, коммерческий оператор телефонной связи и Интернет-провайдер Москвы, объявила о расширении своего модемного пула, обеспечивающего коммутируемый доступ в сеть Интернет и являющегося с
13.11.2000 "МТУ-Информ" начала эксплуатацию сети кабельного телевидения в жилом комплексе "Кунцево"

Компания "МТУ-Информ объявила о начале эксплуатации сети кабельного телевидения, построенной компанией

08.11.2000 "МТУ-Информ" создает локальные сети для доступа в Интернет в домах компании "ДОН-Строй"

Компания "МТУ-Информ", крупнейший коммерческий оператор телефонной связи и ведущий Интернет-провайдер Москвы, объявила о запуске локальных вычислительных сетей (ЛВС) в двух жилых зданиях, построенных ком
23.10.2000 "МТУ-Информ" автоматизировала процесс поддержки клиентов

Компания "МТУ-Информ", коммерческий оператор телефонной связи и крупный интернет-провайдер Москвы, совместно с компанией TopS, одним из российских системных интеграторов, завершила внедрение Системы опер
19.10.2000 Акции "МТУ-Информ" "Московский образовательный Интернет" исполнилось два года

Сегодня исполнилось два года с момента начала акции "Московский образовательный Интернет", осуществляемой группой компаний "МТУ-Информ" и Московским комитетом образования. В течение этих лет "МТУ-Информ" бесплатно подключила к интернету более 1000 средних школ, колледжей, техникумов, учебно-производственных к
12.10.2000 "МТУ-Информ" снизила тарифы на предоплаченный доступ к международной и междугородной телефонной связи

Сегодня компания "МТУ-Информ",- оператор телефонной связи и крупный интернет-провайдер Москвы, объявила о сниже
04.09.2000 "МТУ-Информ" начала трансляцию ТВ-каналов через интернет

Компания "МТУ-Информ", московский оператор телефонной связи и интернет-провайдер, подключилась к московской точке обмена мультикастовым трафиком М9-MIX (multiсаst - технология "группового вещания"). Благ
01.09.2000 "МТУ-Информ" предложила собственный вариант обеспечения населения Москвы телевидением

Компания "МТУ-Информ" предложила собственный вариант обеспечения населения Москвы многопрограммным ТВ-в
21.08.2000 "МТУ-Информ" ввела в эксплуатацию международный канал в интернет с пропускной способностью 16 Мбит/с

Компания "МТУ-Информ" - коммерческий оператор телефонной связи и интернет-провайдер Москвы, объявила сегодня о введении в эксплуатацию нового международного канала доступа в интернет с пропускной способн
20.07.2000 МТУ-Информ сообщила о работе по телефонизации новостроек компаний "ДОН-Строй" и "Тема", а также Рублево-Успенского направления Подмосковья

Исполнительный директор МТУ-Информ Александр Громов на семинаре, посвященном программе услуг связи компании для жилого комплекса Московского региона, сообщил, что в настоящее время транспортная SDH сеть компании имеет

Публикаций - 189, упоминаний - 243

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 79
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 70
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 68
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 61
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
МТС - Система Телеком 239 37
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 32
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Ростелеком 10948 18
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 16
Ростелеком - Связьинвест 1719 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
МегаФон 10742 10
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 38 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
Cisco Systems 5372 9
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 8
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 7
Сонет 173 7
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
Intel Corporation 12811 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 6
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Oracle Corporation 7074 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Открытые технологии 732 5
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 5
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 5
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 5
Motorola Inc 1156 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 13
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 12
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 11
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 10
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 8
Альфа-Банк 1979 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Альфа-Групп 745 6
Транснефть 335 5
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 4
ABN AMRO 100 4
Олимпийский КБ 7 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Visa International 1993 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 4
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 4
Евросеть - Техмаркет 81 3
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 3
Альфа-Эко 55 3
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 3
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Империя-Фарма 91 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
Автокард холдинг 21 2
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 2
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
First National Holdings 40 2
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
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