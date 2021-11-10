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Выручка компании оборот и объём продаж Company revenue



10.11.2021 Участники рейтинга крупнейших игроков рынка видеонаблюдения в 2020 г. заработали почти на 50% больше, чем годом ранее
28.07.2021 «Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики
30.07.2020 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4%
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост
31.07.2019 Выручка Huawei за первую половину 2019 года выросла на 23,2%
24.06.2019 Квартальная выручка Red Hat выросла на 15% и составила $934 миллиона
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей
03.06.2019 Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Порог входа перевалил за миллиард
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост
24.05.2019 Годовая выручка Lenovo выросла на 12,5% и составила рекордные $51 млрд
17.05.2019 Tadviser: суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний составила почти 1,5 трлн рублей
15.05.2019 Консолидированная выручка «ЭР-телеком холдинга» выросла на 13%, превысив 10 млрд рублей
14.05.2019 Выручка Tele2 выросла на 15% и превысила 37 млрд рублей
29.04.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в ритейл
25.04.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40%
25.04.2019 «Яндекс» нарастил выручку на 45%
25.04.2019 Выручка Mail.ru выросла на 22%
24.04.2019 Выручка «Крок» выросла на 34,5% до 30,32 млрд рублей
17.04.2019 J’son & Partners Consulting: выручка российского рынка мобильного информирования составила 22,97 млрд рублей
17.04.2019 Прибыль и выручка IBM резко упали. Продажи мейнфреймов провальны
16.04.2019 Выручка легальных онлайн-видеосервисов в 2018 году выросла до 16,49 млрд рублей
27.03.2019 Выручка Acer за 2018 год выросла на 8,7%
26.03.2019 J’son & Partners Consulting: общая выручка легальных видеосервисов в России превысила 24 млрд рублей
22.03.2019 Итоги 2018 года: «Мегафон» потратил в России больше «Билайна» и МТС
19.03.2019 У МТС на треть выросли продажи техники из-за любви россиян к дорогим смартфонам
19.03.2019 Выручка облачного бизнеса «Крока» в 2018 г. превысила 1,35 миллиарда
12.03.2019 Выручка радиоэлектронного кластера Ростеха превысила 266 млрд рублей
12.03.2019 Годовая выручка «Системного софта» превысила пять миллиардов
12.03.2019 Выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла за квартал до 57%
06.03.2019 Годовая выручка Tele2 от интернет-продаж в Москве выросла на 20%
06.03.2019 Годовая выручка Dell выросла на 15% до $90,6 млрд
05.03.2019 Выручка Abbyy в России подскочила в полтора раза за счет нефтегаза, финансов и энергетики
01.03.2019 Выручка Mail.Ru выросла на треть
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей
25.02.2019 «Вымпелком» за год увеличил выручку на 5,7%
21.02.2019 Выручка Tele2 в сегменте B2G в Москве выросла в четыре раза
15.02.2019 Выручка Softline приблизилась к 100 миллиардам. Реанимированы планы по IPO
15.02.2019 Чистая прибыль «Яндекса» взлетела на 430% до 46 миллиардов

Публикаций - 231, упоминаний - 285

Выручка компании упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1046 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1609 7
Роснефть НК 423 3
Газпром ПАО 874 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 3
Qiwi 854 2
Northzone 1 1
Kinnevik Investment AB 18 1
X5 Group - Перекрёсток 285 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 71 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 222 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1798 9
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 132 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 728 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1845 2
Настольный компьютер - Десктоп - Desktop computer 114 2
Холодильник 239 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 90 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 271 1
WhatsApp Messenger 713 4
Rakuten Viber 472 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2583 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1037 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 920 1
Россия - СФО - Новосибирск 3161 8
Беларусь - Белоруссия 3359 7
Австралия - Австралийский Союз 2694 4
Иран - Исламская Республика Иран 940 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1103 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 819 2
Земля - планета Солнечной системы 6921 1
Бразилия - Федеративная Республика 1915 1
Греция - Греческая Республика 711 1
Австрия - Австрийская Республика 990 1
Япония - Токио 901 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 321 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 999 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1173 51
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1400 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 790 3
Cashback - Кэшбэк 57 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175064, в очереди разбора - 990561.
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