Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Выручка компании оборот и объём продаж Company revenue
Публикаций - 231, упоминаний - 285
Выручка компании упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галактика - Корпорация 1046 3
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 71 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 222 1
|WhatsApp Messenger 713 4
|Rakuten Viber 472 3
|Apple Mac - Apple Macintosh 2583 2
|Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1037 2
|HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 920 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175064, в очереди разбора - 990561.
Создано именных указателей - 70845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175064, в очереди разбора - 990561.
Создано именных указателей - 70845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru