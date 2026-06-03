Рекламная выручка Rutube в I квартале 2026 года выросла почти в 3 раза ормы. Сейчас этот рост начинает конвертироваться в финансовый результат. По итогам первого квартала рекламная выручка Rutube выросла почти в три раза к аналогичному периоду прошлого года, а сре

Выручка холдинга «ON Медиа» в I квартале составила почти 7 млрд рублей нижном сервисе «Кион Строки»: +20%. Среднее время прослушивания на пользователя в «Кион Музыка»: +11%. Общая стоимость проданных билетов (GMV) направления «МТС Live» составила 10,6 млрд руб. (+1,4%). Выручка холдинга: 6,965 млрд руб. (против 6,708 млрд руб. годом ранее). «Кион» – ставка на оригинальный контент Платящая аудитория онлайн-кинотеатра «Кион» в I квартале 2026 г. выросла на 30% п

Выручка «дочки» Amdocs в России упала почти вдвое Снижение выручки Как выяснил CNews, выручка компании Amdocs за 2025 г. сократилась на 44%, до 3,1 млрд руб. В 2024 г. она составляла 5,55 млрд руб., а в 2023 г. — 5,02 млрд руб. Таким образом, динамика была такой: рост на 10,6% в

Выручка Selectel составила 5 млрд рублей по итогам I квартала 2026 года стой прибыли в размере 18%. Уровень долговой нагрузки остается комфортным. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM составило 1,8х по состоянию на 31 марта 2026 года. «Selectel сохранил двузначный рост выручки, несмотря на текущую непростую макроэкономическую конъюнктуру и эффект высокой базы в I квартале прошлого года. При этом сейчас клиентский портфель растет ускоренными темпами, что

Выручка ИТ-«дочки» Сбербанка выросла на треть Рост выручки Выручка компании «Сбертех» (дочернее ИТ-предприятие Сбербанка) за 2025 г. увеличилась на 37,4

Выручка разработчика знаменитой российской СУБД снизилась почти на 2 миллиарда Снижение выручки Как выяснил CNews, совокупная выручка Postgres Professional за 2025 г. снизилась на 20,71% — с 8,744 млрд руб. до 6,933 млрд руб. Падение выручки обусловлено переходом на новую методологию финансового учета, рекомендованную аудиторами — объяснили CNews представители компании. При этом, по оценкам Центра стратегических раз

Выручка Gmonit выросла в 3,6 раза за 2025 год — до 398 млн рублей Разработчик российской observability-платформы Gmonit подвел финансовые итоги 2025 г. Выручка компании достигла 398 млн руб., что в 3,6 раза превышает показатель предыдущего года. Прирост составил 286 млн руб. по сравнению с 2024 г. Генеральный директор Gmonit Игорь Пустоветов с

Топ-100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования заработали 35,5 миллиардов за квартал Лидером рынка остается «Синергия» (выручка 3,9 млрд руб., рост год к году 20,4%). На втором месте — Skyeng (выручка 3,3 млрд руб., рост 10%), с минимальным отрывом — Skillbox Holding (принадлежит VK, выручка компании за период сократилась на 11%, до 2,9 млрд руб.). Четвертое место — у платформы «Учи.ру/Тетрика» (выручка 2,3 млрд руб., рост 21%). Замыкает топ-5 «Яндекс Практикум», чья выручк

Компания «Ред Софт» объявляет о финансовых результатах деятельности за 2025 год 5 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам 2025 года выручка компании «Ред Софт» составила 4,62 млрд рублей, увеличившись на 21,84% по сравнению с

Выручка MCN Telecom по итогам 2025 года увеличилась на 8% подвел итоги работы за 2025 г. Количество абонентов компании по итогам года осталось сопоставимым с предыдущим периодом, при этом выручка выросла на 8%. Об этом CNews сообщил представитель оператора. Рост выручки обеспечен развитием дополнительных сервисов телеком-платформы и увеличением голосового трафика. В частности, услуги «Виртуальной АТС» демонстрируют устойчивую положительную динамик

Выручка GreenData за 2025 год превысила 1,8 млрд рублей Компания GreenData, российский разработчик low-code-платформы, объявила финансовые результаты за 2025 г. Несмотря на возросшую налоговую нагрузку и сложность проектов, выручка компании увеличилась на 25%, а прибыль (EBITDA) выросла более чем в 5 раз. Минувший год стал для GreenData также первым периодом работы с НДС – ранее компания пользовалась налоговыми ль

Выручка Steplife за I квартал 2026 г. почти вдвое превысила выручку за I квартал 2025 года Российский производитель бионических протезов, компания Steplife, отчиталась перед своими акционерами о выручке за первый квартал 2026 г. Она составила 296 млн руб. Для сравнения, выручка компании за аналогичный период 2025 г. составила 163,6 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Steplife. Это самая большая поквартальная выручка компании за период 2025-202

Выручка «Корус Консалтинг» за 2025 г. выросла на 19% , ERP-, WMS- и BI-решений, а также внедрения ИИ-сервисов. Также компания нарастила объемы продаж в таких отраслях как ритейл и дистрибуция, промышленность и производство, транспорт и логистика. Общая выручка группы компаний за 2025 г.* составила 10,8 млрд руб.** – это на 19% больше, чем за 2024 г. Выручка от продажи ИТ-услуг (внедрение ПО, сопровождение и техническая поддержка, консалтингов

Совладелец «Яндекса» заработал за 2025 г. более 1 триллиона ии» (владелец «Т-Банка» и совладелец «Яндекса») представила финансовые и операционные итоги 2025 г. Выручка компании за год увеличилась на 49% и составила 1,4 трлн руб., то есть выручка комп

Везение кончилось. После бурного роста выручка бежавшей из России LG обрушилась на миллиарды тву одна из первых компаний, решивших поддержать антироссийские санкции. Она бежала из России почти одновременно с Apple и Samsung – в марте 2022 г., четыре года назад. В 2024 г. LG показала в России рост выручки – впервые с 2022 г. За этот период она выросла на 14% год к году, до 41 млрд руб. При этом чистая прибыль компании в 2024 г. сократилась на 22%, до 2,5 млрд руб. Есть секрет Чистая

VK в 4 раза сократила убытки и в 2 раза — долги Итоги работы VK за 2025 г. Группа VK представила финансовые и операционные итоги 2025 г. Выручка компании выросла за год на 8% и составила 159,96 млрд руб. В том числе выручка от онлайн-рекламы малого и среднего бизнеса — 37,7 млрд руб. (рост - 12%), от социальной коммерции — 1,3 м

У крупного российского дистрибутора вычислительной техники упала выручка, зато прибыль выросла млрд рублей В рейтинге CNews500 по итогам 2024 г. компания занимала седьмое место. Ситуация на рынке 2025 г. был для производителей электроники и дистрибуторов непростым: большинство игроков показали падение выручки в пределах 15–30% в сравнении с 2024 г., рассказала CNews директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. По ее словам, ситуацию усложн

Выручка «МТС Линк» в 2025 году выросла на 39% ес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила финансовые результаты за 2025 г. В данных учтены результаты ООО «Вебинар» и ее дочерних организаций ООО «Вебинар Технологии» и ООО «Винтео». Выручка группы выросла на 39% год к году и составила 2,532 млрд руб. В частности, выручка от продаж одного из ключевых сервисов платформы — корпоративного мессенджера «Чаты» — увеличилась втрое

Внешняя выручка «МТС Web Services» в 2025 году выросла на 53% «МТС Web Services», объединяющая ключевые ИТ-активы группы МТС (MWS AI, MWS Cloud, «МТС Digital», Big Data) объявила финансовые результаты за 2025 г. Общая выручка компании составила 63,8 млрд руб., внешняя выручка увеличилась на 53%. Ключевыми драйверами роста стали облачный бизнес и направление искусственного интеллекта. Выручка МWS Cloud в прош

Web3 Tech подвела итоги 2025 г.: рост выручки на 70% и фокус на формирование инфраструктуры для регулируемого крипторынка Компания Web3 Tech, разработчик корпоративных блокчейн-решений и провайдер web3-сервисов, по итогам 2025 г. зафиксировала рост выручки на 70%. По словам Артема Калихова, генерального директора компании, на этот результат повлиял запуск новых продуктов, а также положительная динамика российского рынка в области циф

Huawei получила рекордную выручку несмотря на американские санкции и вытесняет Apple из Китая ранять высокую операционную устойчивость и конкурентоспособность в условиях внешнего давления. Указанная динамика демонстрирует, что после существенного спада в 2021-2023 г. Huawei смогла возобновить рост выручки, опираясь на внутренний рынок Китая, развитие собственных технологий и в первую очередь в области полупроводников, ОС и облачных решений, а также укрепить свои позиции в сегментах

«Базис» построил экосистему и заработал 2 миллиарда на дополнительных продуктах компании по приоритизации подписной модели бизнеса, что ведет «к сглаживанию сезонной волатильности признания выручки». Доля комплементарных продуктов в годовом выручке выросла на 8 процентных

«Базис» выполнил прогноз: рост выручки по итогам 2025 года составил 37% омпании по приоритезации подписочной модели бизнеса, что ведет к сглаживанию сезонной волатильности признания выручки. Выручка от флагманских продуктов, включающих решения для серверной виртуал

Выручка «Яндекса» за 2025 г. выросла на треть. Компания научилась использовать ИИ в рекламе е и операционные итоги 2025 г. Выручка за год выросла на 32% и составила 1,44 трлн руб. В том числе рекламная выручка выросла на 13,5% до 449,1 млрд руб., подписная выручка – на 44,9% до 89,8 м

Выручка топ-20 поставщиков ИТ-решений для образования за год выросла на 50% ы без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что дает возможность точнее сравнивать масштаб бизнеса участников. Выручка первой двадцатки за 2024 г. составила ₽20,5 млрд. В 2023 г. — ₽13,6 млрд, рост выручки достиг 51%.Представители первой десятки получили в 2024 г. ₽19,3 млрд, что на 68% больше, чем в 2023 г., когда этот показатель составил ₽12,3 млрд. На пятерку лидеров в текущем год

Результаты VK за девять месяцев 2025 года Max. Число зарегистрированных пользователей превысило 55 млн. «Образовательные технологии» Сегмент «Образовательные технологии», представленный образовательными платформами Учи.ру и Тетрика, показал рост выручки на 20% год к году до 5,4 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2025 г; Скорректированная EBITDA сегмента выросла более чем в два раза до 0,5 млрд руб.; Драйверами роста выручки сегмен

Выручка «МТС AdTech» возросла на 16,5% по итогам III квартала 2025 года среди которых «Магнит», X5 Group, КХЛ, «М.Видео-Эльдорадо» и другие. В III квартале 2025 г. около половины всех кампаний в Telegram Ads были запущены на больших данных МТС и партнеров. Дополнительный рост выручки обеспечил запуск каскадных коммуникаций с помощью MMS, SMS и Telegram, в том числе через прямой технологический стек с «МегаФоном». В первом полугодии 2025 г. «МТС AdTech» инвестир

Выручка VK Tech за девять месяцев 2025 г. выросла на 39% год к году до 10,7 млрд рублей тыс. Среди клиентов VK Tech компании из различных отраслей экономики, включая телекоммуникации, ритейл, финансовый и нефтегазовый секторы. Выручка от крупных клиентов увеличилась на 40,5% год к году, рост выручки от клиентов малого и среднего размера составил 34,8%. На долю крупных клиентов приходится 70% выручки. В отчетном периоде реализованы крупные проекты, в том числе, с такими компани

Выручка Selectel достигла 13,5 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2025 года сочетая рост с поддержанием операционной эффективности и комфортной долговой нагрузки. В условиях непростой макроэкономической среды наша бизнес-модель демонстрирует устойчивость: мы видим уверенный рост выручки и расширение клиентской базы, диверсифицированной как по размеру, так и по отраслям. При этом успешно поддерживаем высокую рентабельность по скорректированной EBITDA за счет вертик

Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения однако остаются достаточно высокими. По данным нового рейтинга CNews Security, в 2024 г. топ-30 российских поставщиков заработали ₽380 млрд, включая НДС, что на 25% больше, чем годом ранее. При этом рост выручки замедлился по сравнению с 2023 г., когда оборот топ-30 увеличился сразу на треть (+34%) по сравнению с 2022 г. Таким образом, динамика сегмента безопасности приблизилась к общим по

Центры обработки данных 2023 жности, которые возникли в проектах по модернизации и строительству новых площадок. По данным рейтинга CNews, выручка крупнейших коммерческих дата-центров России по итогам 2022 г. увеличилась на 29%. Рост выручки произошел благодаря вынужденной миграции российских компаний из иностранных облаков. Ускорили переход в коммерческие ЦОД и проблемы с поставками ИТ-оборудования. Рост спроса (а так

Кадровый электронный документооборот 2023 пандемии. Важнейшим его драйвером стали усилия государства, не только принимающего соответствующие законы, но и предоставившее российским предприятиям собственный сервис для организации КЭДО. Резкий рост выручки участников первого рейтинга CNews по сравнению с прошлым годом показывает, что эти усилия не пропадают даром. Подготовлено 19.06.2023 Токен: Kra23YxYL Рекламодатель: ООО «Компания

Рынок ИТ: итоги 2022 ширять спектр оказываемых услуг и развивать собственные экосистемы. Подготовлено Партнеры 05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России Уход зарубежных ИТ-компаний с российского рынка подстегнул рост выручки отечественных игроков. Суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний, вошедших в рейтинг CNews100, в 2022 г. увеличилась почти на 9% и достигла ₽2,2 трлн. Особенно успешн

Рынок ИТ: итоги 2021 . Читать полностью CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021 № 2021 № 2020 Название компании Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2021/2020, в % 1 2 OCS Distribution 261 239 804 214 991 706 21,5% 2 4 Марвел-Дистрибуция 210 776 072 156 139 390 35,0% 3 5 Softline 166 254 716 131 953 000 26,0% 4 6 ИКС Холдинг 10

У российских производителей оборудования для чипов с 2022 года выручка выросла втрое гарантийное обслуживание своего оборудования». «В направлении по производству и реализации технологического оборудования из контура «Элемента» работает в основном Группа «Нанотроника», включая НИИТМ. Рост выручки по годам обусловлен исполнением программы электронного машиностроения Минпромторга России, поддержкой в виде государственных субсидий, а также реализацией крупных инфраструктурных

У российского производителя радаров и средств связи упали выручка и прибыль. Рынок в застое CNews, финансовые показатели томского производителя телекомоборудования и микроэлектроники «Микран» в I полугодии 2025 г. сократились. Это следует из бухгалтерской отчетности компании за этот период. Выручка компании упала с 3,1 млрд руб. до 2,5 млрд руб., то есть сократилась на 19,3%. Более чем на треть (34,8%) сократилась прибыль «Микрана» с 143,1 млн руб. до 93,3 млн руб. «Разница в фина

Выручка «Группы Астра» достигла 7 млрд руб. в первом полугодии 2025 года . выросли на 4% год к году, до 5,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 34% по сравнению с 2024 г. и составила 6,6 млрд руб. Существенный вклад внесли признание выручки от ранее осуществленных отгрузок и рост выручки от сопровождения продуктов. Скорректированная EBITDA достигла 1,3 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 0,6 млрд руб. Чистый долг/ cкорр. EBITDA LTM на 30 июня 2025 г. сост