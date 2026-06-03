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Индексная книга (каталог) CNews*
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Выручка компании оборот и объём продаж Company revenue

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Рекламная выручка Rutube в I квартале 2026 года выросла почти в 3 раза

ормы. Сейчас этот рост начинает конвертироваться в финансовый результат. По итогам первого квартала рекламная выручка Rutube выросла почти в три раза к аналогичному периоду прошлого года, а сре
22.05.2026 Выручка холдинга «ON Медиа» в I квартале составила почти 7 млрд рублей

нижном сервисе «Кион Строки»: +20%. Среднее время прослушивания на пользователя в «Кион Музыка»: +11%. Общая стоимость проданных билетов (GMV) направления «МТС Live» составила 10,6 млрд руб. (+1,4%). Выручка холдинга: 6,965 млрд руб. (против 6,708 млрд руб. годом ранее). «Кион» – ставка на оригинальный контент Платящая аудитория онлайн-кинотеатра «Кион» в I квартале 2026 г. выросла на 30% п
21.05.2026 Выручка «дочки» Amdocs в России упала почти вдвое

Снижение выручки Как выяснил CNews, выручка компании Amdocs за 2025 г. сократилась на 44%, до 3,1 млрд руб. В 2024 г. она составляла 5,55 млрд руб., а в 2023 г. — 5,02 млрд руб. Таким образом, динамика была такой: рост на 10,6% в
15.05.2026 Выручка Selectel составила 5 млрд рублей по итогам I квартала 2026 года

стой прибыли в размере 18%. Уровень долговой нагрузки остается комфортным. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM составило 1,8х по состоянию на 31 марта 2026 года. «Selectel сохранил двузначный рост выручки, несмотря на текущую непростую макроэкономическую конъюнктуру и эффект высокой базы в I квартале прошлого года. При этом сейчас клиентский портфель растет ускоренными темпами, что

14.05.2026 Выручка ИТ-«дочки» Сбербанка выросла на треть

Рост выручки Выручка компании «Сбертех» (дочернее ИТ-предприятие Сбербанка) за 2025 г. увеличилась на 37,4
13.05.2026 Выручка разработчика знаменитой российской СУБД снизилась почти на 2 миллиарда

Снижение выручки Как выяснил CNews, совокупная выручка Postgres Professional за 2025 г. снизилась на 20,71% — с 8,744 млрд руб. до 6,933 млрд руб. Падение выручки обусловлено переходом на новую методологию финансового учета, рекомендованную аудиторами — объяснили CNews представители компании. При этом, по оценкам Центра стратегических раз
06.05.2026 Выручка Gmonit выросла в 3,6 раза за 2025 год — до 398 млн рублей

Разработчик российской observability-платформы Gmonit подвел финансовые итоги 2025 г. Выручка компании достигла 398 млн руб., что в 3,6 раза превышает показатель предыдущего года. Прирост составил 286 млн руб. по сравнению с 2024 г. Генеральный директор Gmonit Игорь Пустоветов с
06.05.2026 Топ-100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования заработали 35,5 миллиардов за квартал

Лидером рынка остается «Синергия» (выручка 3,9 млрд руб., рост год к году 20,4%). На втором месте — Skyeng (выручка 3,3 млрд руб., рост 10%), с минимальным отрывом — Skillbox Holding (принадлежит VK, выручка компании за период сократилась на 11%, до 2,9 млрд руб.). Четвертое место — у платформы «Учи.ру/Тетрика» (выручка 2,3 млрд руб., рост 21%). Замыкает топ-5 «Яндекс Практикум», чья выручк
04.05.2026 Компания «Ред Софт» объявляет о финансовых результатах деятельности за 2025 год

5 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам 2025 года выручка компании «Ред Софт» составила 4,62 млрд рублей, увеличившись на 21,84% по сравнению с
29.04.2026 Выручка MCN Telecom по итогам 2025 года увеличилась на 8%

подвел итоги работы за 2025 г. Количество абонентов компании по итогам года осталось сопоставимым с предыдущим периодом, при этом выручка выросла на 8%. Об этом CNews сообщил представитель оператора. Рост выручки обеспечен развитием дополнительных сервисов телеком-платформы и увеличением голосового трафика. В частности, услуги «Виртуальной АТС» демонстрируют устойчивую положительную динамик
28.04.2026 Выручка холдинга «Экспанта» в I квартале 2026 года в три раза превысила показатели прошлого года
28.04.2026 Выручка Ozon подскочила на 100 миллиардов
14.04.2026 Выручка GreenData за 2025 год превысила 1,8 млрд рублей

Компания GreenData, российский разработчик low-code-платформы, объявила финансовые результаты за 2025 г. Несмотря на возросшую налоговую нагрузку и сложность проектов, выручка компании увеличилась на 25%, а прибыль (EBITDA) выросла более чем в 5 раз. Минувший год стал для GreenData также первым периодом работы с НДС – ранее компания пользовалась налоговыми ль
06.04.2026 Выручка Steplife за I квартал 2026 г. почти вдвое превысила выручку за I квартал 2025 года

Российский производитель бионических протезов, компания Steplife, отчиталась перед своими акционерами о выручке за первый квартал 2026 г. Она составила 296 млн руб. Для сравнения, выручка компании за аналогичный период 2025 г. составила 163,6 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Steplife. Это самая большая поквартальная выручка компании за период 2025-202
06.04.2026 Выручка «Корус Консалтинг» за 2025 г. выросла на 19%

, ERP-, WMS- и BI-решений, а также внедрения ИИ-сервисов. Также компания нарастила объемы продаж в таких отраслях как ритейл и дистрибуция, промышленность и производство, транспорт и логистика. Общая выручка группы компаний за 2025 г.* составила 10,8 млрд руб.** – это на 19% больше, чем за 2024 г. Выручка от продажи ИТ-услуг (внедрение ПО, сопровождение и техническая поддержка, консалтингов
20.03.2026 Совладелец «Яндекса» заработал за 2025 г. более 1 триллиона

ии» (владелец «Т-Банка» и совладелец «Яндекса») представила финансовые и операционные итоги 2025 г. Выручка компании за год увеличилась на 49% и составила 1,4 трлн руб., то есть выручка комп
20.03.2026 Везение кончилось. После бурного роста выручка бежавшей из России LG обрушилась на миллиарды

тву одна из первых компаний, решивших поддержать антироссийские санкции. Она бежала из России почти одновременно с Apple и Samsung – в марте 2022 г., четыре года назад. В 2024 г. LG показала в России рост выручки – впервые с 2022 г. За этот период она выросла на 14% год к году, до 41 млрд руб. При этом чистая прибыль компании в 2024 г. сократилась на 22%, до 2,5 млрд руб. Есть секрет Чистая
20.03.2026 VK в 4 раза сократила убытки и в 2 раза — долги

Итоги работы VK за 2025 г. Группа VK представила финансовые и операционные итоги 2025 г. Выручка компании выросла за год на 8% и составила 159,96 млрд руб. В том числе выручка от онлайн-рекламы малого и среднего бизнеса — 37,7 млрд руб. (рост - 12%), от социальной коммерции — 1,3 м
12.03.2026 У крупного российского дистрибутора вычислительной техники упала выручка, зато прибыль выросла

млрд рублей В рейтинге CNews500 по итогам 2024 г. компания занимала седьмое место. Ситуация на рынке 2025 г. был для производителей электроники и дистрибуторов непростым: большинство игроков показали падение выручки в пределах 15–30% в сравнении с 2024 г., рассказала CNews директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. По ее словам, ситуацию усложн
05.03.2026 Выручка «МТС Линк» в 2025 году выросла на 39%

ес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила финансовые результаты за 2025 г. В данных учтены результаты ООО «Вебинар» и ее дочерних организаций ООО «Вебинар Технологии» и ООО «Винтео». Выручка группы выросла на 39% год к году и составила 2,532 млрд руб. В частности, выручка от продаж одного из ключевых сервисов платформы — корпоративного мессенджера «Чаты» — увеличилась втрое
05.03.2026 Внешняя выручка «МТС Web Services» в 2025 году выросла на 53%

«МТС Web Services», объединяющая ключевые ИТ-активы группы МТС (MWS AI, MWS Cloud, «МТС Digital», Big Data) объявила финансовые результаты за 2025 г. Общая выручка компании составила 63,8 млрд руб., внешняя выручка увеличилась на 53%. Ключевыми драйверами роста стали облачный бизнес и направление искусственного интеллекта. Выручка МWS Cloud в прош
04.03.2026 Web3 Tech подвела итоги 2025 г.: рост выручки на 70% и фокус на формирование инфраструктуры для регулируемого крипторынка

Компания Web3 Tech, разработчик корпоративных блокчейн-решений и провайдер web3-сервисов, по итогам 2025 г. зафиксировала рост выручки на 70%. По словам Артема Калихова, генерального директора компании, на этот результат повлиял запуск новых продуктов, а также положительная динамика российского рынка в области циф
25.02.2026 Huawei получила рекордную выручку несмотря на американские санкции и вытесняет Apple из Китая

ранять высокую операционную устойчивость и конкурентоспособность в условиях внешнего давления. Указанная динамика демонстрирует, что после существенного спада в 2021-2023 г. Huawei смогла возобновить рост выручки, опираясь на внутренний рынок Китая, развитие собственных технологий и в первую очередь в области полупроводников, ОС и облачных решений, а также укрепить свои позиции в сегментах

25.02.2026 «Базис» построил экосистему и заработал 2 миллиарда на дополнительных продуктах

компании по приоритизации подписной модели бизнеса, что ведет «к сглаживанию сезонной волатильности признания выручки». Доля комплементарных продуктов в годовом выручке выросла на 8 процентных

25.02.2026 «Базис» выполнил прогноз: рост выручки по итогам 2025 года составил 37%

омпании по приоритезации подписочной модели бизнеса, что ведет к сглаживанию сезонной волатильности признания выручки. Выручка от флагманских продуктов, включающих решения для серверной виртуал
17.02.2026 Выручка «Яндекса» за 2025 г. выросла на треть. Компания научилась использовать ИИ в рекламе

е и операционные итоги 2025 г. Выручка за год выросла на 32% и составила 1,44 трлн руб. В том числе рекламная выручка выросла на 13,5% до 449,1 млрд руб., подписная выручка – на 44,9% до 89,8 м
28.11.2025 Выручка топ-20 поставщиков ИТ-решений для образования за год выросла на 50%

ы без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что дает возможность точнее сравнивать масштаб бизнеса участников. Выручка первой двадцатки за 2024 г. составила ₽20,5 млрд. В 2023 г. — ₽13,6 млрд, рост выручки достиг 51%.Представители первой десятки получили в 2024 г. ₽19,3 млрд, что на 68% больше, чем в 2023 г., когда этот показатель составил ₽12,3 млрд. На пятерку лидеров в текущем год
20.11.2025 Результаты VK за девять месяцев 2025 года

Max. Число зарегистрированных пользователей превысило 55 млн. «Образовательные технологии» Сегмент «Образовательные технологии», представленный образовательными платформами Учи.ру и Тетрика, показал рост выручки на 20% год к году до 5,4 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2025 г; Скорректированная EBITDA сегмента выросла более чем в два раза до 0,5 млрд руб.; Драйверами роста выручки сегмен
13.11.2025 Выручка «МТС AdTech» возросла на 16,5% по итогам III квартала 2025 года

среди которых «Магнит», X5 Group, КХЛ, «М.Видео-Эльдорадо» и другие. В III квартале 2025 г. около половины всех кампаний в Telegram Ads были запущены на больших данных МТС и партнеров. Дополнительный рост выручки обеспечил запуск каскадных коммуникаций с помощью MMS, SMS и Telegram, в том числе через прямой технологический стек с «МегаФоном». В первом полугодии 2025 г. «МТС AdTech» инвестир
12.11.2025 Выручка VK Tech за девять месяцев 2025 г. выросла на 39% год к году до 10,7 млрд рублей

тыс. Среди клиентов VK Tech компании из различных отраслей экономики, включая телекоммуникации, ритейл, финансовый и нефтегазовый секторы. Выручка от крупных клиентов увеличилась на 40,5% год к году, рост выручки от клиентов малого и среднего размера составил 34,8%. На долю крупных клиентов приходится 70% выручки. В отчетном периоде реализованы крупные проекты, в том числе, с такими компани
10.11.2025 Выручка Selectel достигла 13,5 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2025 года

сочетая рост с поддержанием операционной эффективности и комфортной долговой нагрузки. В условиях непростой макроэкономической среды наша бизнес-модель демонстрирует устойчивость: мы видим уверенный рост выручки и расширение клиентской базы, диверсифицированной как по размеру, так и по отраслям. При этом успешно поддерживаем высокую рентабельность по скорректированной EBITDA за счет вертик
28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения

однако остаются достаточно высокими. По данным нового рейтинга CNews Security, в 2024 г. топ-30 российских поставщиков заработали ₽380 млрд, включая НДС, что на 25% больше, чем годом ранее. При этом рост выручки замедлился по сравнению с 2023 г., когда оборот топ-30 увеличился сразу на треть (+34%) по сравнению с 2022 г. Таким образом, динамика сегмента безопасности приблизилась к общим по
Центры обработки данных 2023

жности, которые возникли в проектах по модернизации и строительству новых площадок. По данным рейтинга CNews, выручка крупнейших коммерческих дата-центров России по итогам 2022 г. увеличилась на 29%. Рост выручки произошел благодаря вынужденной миграции российских компаний из иностранных облаков. Ускорили переход в коммерческие ЦОД и проблемы с поставками ИТ-оборудования. Рост спроса (а так
Кадровый электронный документооборот 2023

пандемии. Важнейшим его драйвером стали усилия государства, не только принимающего соответствующие законы, но и предоставившее российским предприятиям собственный сервис для организации КЭДО. Резкий рост выручки участников первого рейтинга CNews по сравнению с прошлым годом показывает, что эти усилия не пропадают даром. Подготовлено 19.06.2023 Токен: Kra23YxYL Рекламодатель: ООО «Компания

Рынок ИТ: итоги 2022

ширять спектр оказываемых услуг и развивать собственные экосистемы. Подготовлено Партнеры 05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России Уход зарубежных ИТ-компаний с российского рынка подстегнул рост выручки отечественных игроков. Суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний, вошедших в рейтинг CNews100, в 2022 г. увеличилась почти на 9% и достигла ₽2,2 трлн. Особенно успешн
Рынок ИТ: итоги 2021

. Читать полностью CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021 № 2021 № 2020 Название компании Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2021/2020, в % 1 2 OCS Distribution 261 239 804 214 991 706 21,5% 2 4 Марвел-Дистрибуция 210 776 072 156 139 390 35,0% 3 5 Softline 166 254 716 131 953 000 26,0% 4 6 ИКС Холдинг 10
10.09.2025 У российских производителей оборудования для чипов с 2022 года выручка выросла втрое

гарантийное обслуживание своего оборудования». «В направлении по производству и реализации технологического оборудования из контура «Элемента» работает в основном Группа «Нанотроника», включая НИИТМ. Рост выручки по годам обусловлен исполнением программы электронного машиностроения Минпромторга России, поддержкой в виде государственных субсидий, а также реализацией крупных инфраструктурных

03.09.2025 У российского производителя радаров и средств связи упали выручка и прибыль. Рынок в застое

CNews, финансовые показатели томского производителя телекомоборудования и микроэлектроники «Микран» в I полугодии 2025 г. сократились. Это следует из бухгалтерской отчетности компании за этот период. Выручка компании упала с 3,1 млрд руб. до 2,5 млрд руб., то есть сократилась на 19,3%. Более чем на треть (34,8%) сократилась прибыль «Микрана» с 143,1 млн руб. до 93,3 млн руб. «Разница в фина
28.08.2025 Выручка «Группы Астра» достигла 7 млрд руб. в первом полугодии 2025 года

. выросли на 4% год к году, до 5,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 34% по сравнению с 2024 г. и составила 6,6 млрд руб. Существенный вклад внесли признание выручки от ранее осуществленных отгрузок и рост выручки от сопровождения продуктов. Скорректированная EBITDA достигла 1,3 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 0,6 млрд руб. Чистый долг/ cкорр. EBITDA LTM на 30 июня 2025 г. сост
19.08.2025 Выручка МТС AdTech возросла на 25,2% по итогам второго квартала

ы значительно опережают результаты основных конкурентов. Доходы VK от рекламы среднего и малого бизнеса во II кв. 2025 г. выросли на 16% за год и достигли 17,6 млрд руб., говорится в отчете компании. Рекламная выручка «Яндекса» во II кв. 2025 г. увеличилась на 12% за год и достигла 115,3 млрд руб.

Публикаций - 5111, упоминаний - 5622

Выручка компании и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 348
Ростелеком 10948 344
Microsoft Corporation 25774 336
Intel Corporation 12811 235
МегаФон 10742 233
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 226
IBM - International Business Machines Corp 9699 223
HP Inc. 5883 217
HP - Hewlett-Packard 3662 199
Yandex - Яндекс 9215 194
9594 188
Softline - Софтлайн 3743 187
Apple Inc 13154 184
SAP SE 5601 173
Samsung Electronics 11064 169
Google LLC 12687 153
Oracle Corporation 7074 150
VK - Mail.ru Group 3602 137
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 132
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 130
Крок - Croc 1964 125
Dell EMC 5180 124
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 120
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 119
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 117
Cisco Systems 5372 113
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 109
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 102
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 99
Huawei 4675 98
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 97
AMD - Advanced Micro Devices 4641 96
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 92
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 87
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 86
Lenovo Group 2446 83
Ростелеком - Связьинвест 1719 83
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 80
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 77
ИКС 538 75
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 256
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 174
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 157
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 145
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 97
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 95
РЖД - Российские железные дороги 2096 88
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 86
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 85
ГПБ - Газпромбанк 1273 69
Евросеть 1421 68
Газпром ПАО 1493 67
Альфа-Банк 1979 63
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 57
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 56
Почта России ПАО 2370 55
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 54
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 41
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 41
Россети Ленэнерго 1699 40
Роснефть НК - нефтяная компания 562 39
Связной ГК 1401 38
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 38
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 37
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 36
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 34
eBay Inc 1640 34
Газпром нефть 725 34
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 32
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 32
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 30
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 30
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 29
Uber 357 29
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 28
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 26
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 25
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 171
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 136
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 119
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 94
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 77
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 76
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 75
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 73
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 69
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 65
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 63
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 61
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 57
Федеральное казначейство России 1949 55
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 47
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 44
Судебная власть - Judicial power 2500 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 43
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 42
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 37
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 34
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 29
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 28
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 27
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 22
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 22
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 17
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 73
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 34
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 9
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 9
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 8
OpenCAPI Consortium 13 8
Gen-Z Consortium 11 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
Bryan Norris Associates 14 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
Ассоциация менеджеров 107 2
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 1000
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 694
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 683
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 614
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 552
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 526
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 493
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 493
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 489
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 484
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 480
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 415
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 400
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 316
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 288
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 271
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 270
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 264
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 254
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 243
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 242
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 237
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 222
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 221
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 220
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 215
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 212
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 210
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 203
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 201
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 196
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 194
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 189
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 187
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 186
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 175
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 172
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 170
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 170
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 168
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 284
Microsoft Windows 2000 8678 205
Google Android 15243 129
Microsoft Windows 16882 118
Linux OS 11533 113
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 90
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 75
Apple iPhone 6 4861 75
Apple iOS 8583 68
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 67
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 63
FreePik 1841 60
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 55
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 55
Intel x86 - архитектура процессора 2151 51
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 51
Microsoft Azure 1526 50
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 50
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 44
Новые облачные технологии - МойОфис 958 43
Microsoft Office 4170 43
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 41
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 41
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 41
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 40
Oracle Java - язык программирования 3469 40
Microsoft Office 365 1042 40
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 39
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 38
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 37
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 34
Apple iPad 4011 33
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 32
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 32
Apple - App Store 3109 32
1С:ERP Управление предприятием 841 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 29
Google YouTube - Видеохостинг 3002 28
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 28
Путин Владимир 3454 44
Шадаев Максут 1210 35
Волож Аркадий 268 29
Гришин Дмитрий 210 26
Кузовкин Алексей 155 23
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 22
Любимов Олег 57 22
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 22
Осеевский Михаил 350 21
Черепенников Антон 86 21
Калинин Александр 189 21
Ермаков Валерий 140 21
Трандин Сергей 128 21
Карачинский Анатолий 96 20
Брюквин Юрий 300 20
Добкин Аркадий 82 20
Рейман Леонид 1065 19
Усманов Алишер 311 19
Панченко Иван 197 19
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 19
Урусов Виктор 157 18
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 18
Лазуков Станислав 52 18
Бобровников Борис 104 18
Солдатенков Сергей 162 18
Глазков Александр 151 17
Нестеров Алексей 175 17
Мацоцкий Сергей 180 17
Мельникова Алиса 100 17
Кирьянова Александра 169 17
Ларин Андрей 23 17
Семенов Михаил 41 16
Аникин Дмитрий 68 16
Анпилов Антон 23 16
Добродеев Борис 97 16
Макаров Валентин 251 16
Делицын Леонид 137 16
Галкин Николай 140 16
Козырев Алексей 328 16
Шарак Андрей 67 16
Россия - РФ - Российская федерация 166163 2852
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 1026
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 823
Европа 24962 477
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 414
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 390
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 382
Украина 7928 241
Германия - Федеративная Республика 13220 232
Япония 13807 181
Казахстан - Республика 6047 173
Беларусь - Белоруссия 6289 169
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 167
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 141
Азия - Азиатский регион 5920 135
Ближний Восток 3154 133
Франция - Французская Республика 8176 131
Китай - Тайвань 4245 128
Африка - Африканский регион 3640 124
Индия - Bharat 5869 122
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 117
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 110
Южная Корея - Республика 7051 109
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 102
Европа Восточная 3138 102
Россия - СФО - Новосибирск 4875 101
Узбекистан - Республика 2005 86
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 86
Швеция - Королевство 3781 80
США - Калифорния 4828 79
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 72
Финляндия - Финляндская Республика 3697 67
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 67
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 59
Канада 5081 59
Турция - Турецкая республика 2620 58
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 57
Америка - Американский регион 2205 56
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 55
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 2138
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 2074
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 962
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 734
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 628
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 413
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 413
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 381
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 373
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 346
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 343
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 329
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 284
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 275
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 274
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 256
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 255
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 245
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 232
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 220
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 219
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 218
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 213
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 191
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2390 181
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 180
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 177
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 176
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 164
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 159
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 158
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 157
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 149
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 149
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 147
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 146
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 145
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 141
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 131
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 131
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 572
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 205
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 86
Bloomberg 1627 81
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 56
Ведомости 1466 51
TAdviser - Центр выбора технологий 468 50
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 47
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 47
Forbes - Форбс 1002 37
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 28
The Register - The Register Hardware 1783 26
AP - Associated Press 2007 26
FT - Financial Times 1295 24
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 18
DigiTimes - Издание 1331 18
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 18
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 17
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 15
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 14
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 13
NYT - The New York Times 1099 13
CNET Networks - CNET News 1643 12
Times 661 10
РИА Новости 1033 10
IDG - International Data Group 117 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 8
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 8
Fortune 211 8
The Verge - Издание 619 7
ZDnet 663 7
Tom’s Hardware 600 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 7
Yahoo! Finance 122 7
РБК ТВ - телеканал 83 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 6
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 6
Ars Technica 450 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 441
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 415
IDC - International Data Corporation 4975 229
Gartner - Гартнер 3658 116
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 37
CNews Рынок ИТ-услуг 171 28
CNews Fast рейтинг 55 23
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 23
Thomson Financial - Thomson First Call 386 22
Рустелеком ТК 305 20
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 16
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 16
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 16
Fortune Global 500 295 15
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 15
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 13
CNews Mobile - рейтинг 23 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 12
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 12
Forrester Research 834 11
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 11
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 10
TrendForce 187 10
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 10
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 9
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 9
CNews SaaS рейтинг 28 9
NPD DisplaySearch 285 8
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 8
IDC Russia - IDC Россия 183 8
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 7
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
Fortune Global 100 142 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 6
comScore 379 6
Gartner - Dataquest 353 6
Deloitte Technology Fast 16 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 24
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 21
Т1 Цифровая академия 54 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 15
VK - Skillbox - Скилбокс 146 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 13
РАН - Российская академия наук 2122 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 10
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 9
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 9
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 7
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 6
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
Информзащита Учебный центр 38 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 3
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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