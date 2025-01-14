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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ларин Андрей



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
20.12.2011 «Микротест» приступила к поставкам решений Cisco для создания частных «облаков» 1
16.03.2011 КАМАЗ потратил 300 млн руб. на SAP 1
05.07.2007 «Микротест» продвигает решение Oracle для биллинга в России 1
20.04.2007 «Микротест» стал лидером по внедрению SAP 1
18.05.2004 "Микротест" провёл испытания системы обеспечения безопасности движения поездов 1
27.02.2003 Холдинг "Микротест": в 2003 году "старому" клиенту уготована лишь четверть объема планируемого оборота 1
26.02.2003 "Микротест" образует холдинг 1
09.06.2000 Французская Bull построит общенациональную сеть российской налоговой полиции с помощью оборудования Cisco Systems 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Ларин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Ростелеком 9699 14
8213 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Diasoft - Диасофт 870 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 12
R-Vision - Р-Вижн 153 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
Базальт СПО - BaseALT 654 12
SAP SE 5276 9
Микротест 278 7
Cisco Systems 5114 3
Oracle Corporation 6687 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Telegram Group 1983 3
Microsoft Corporation 24623 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Микротест Программ лайн 6 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
ИАС Диджитал 7 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Интелком 22 1
Adobe Systems 1549 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Broadcom - VMware 2359 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Cloud4Y 285 1
МегаФон 8803 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Picvario - Пикварио 15 1
OpenAI 217 1
Google LLC 11775 1
Apple Inc 12099 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 14
Кофемания 51 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 10
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 3
Альфа-Банк 1769 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 2
Микротест Инвест 4 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
КамАЗ Металлургия 6 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
КамАЗ ТЗА - Туймазинский завод автобетоновозов 5 1
Главстрой 17 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 21 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 19
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 15
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 12
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 3
Linux OS 9936 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
NetApp FlexPod 24 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
SAP for Automotive - mySAP Automotive 6 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Cisco IOS Firewall 4 1
Infor - SSA Global Technologies 27 1
Google Android 13994 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise Manager - PPEM 10 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 18 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
Шадаев Максут 1008 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Масляный Константин 18 14
Семенов Михаил 22 14
Кирьянова Александра 135 14
Глухов Иван 27 14
Давиденко Алексей 15 14
Урусов Виктор 127 13
Анпилов Антон 17 13
Суровец Дмитрий 76 12
Глазков Александр 137 12
Кубарев Алексей 52 12
Мельникова Алиса 90 12
Козырев Алексей 321 12
Панченко Иван 138 10
Пирогова Ирина 28 5
Лазуков Станислав 29 5
Галкин Николай 104 4
Шустрова Наталья 14 4
Богдашов Валерий 20 4
Желтухин Вадим 31 3
Игошин Юрий 4 2
Мартынов Владислав 113 1
Гаджиев Георгий 3 1
Клочков Юрий 3 1
Слепцова Марина 3 1
Леляков Игорь 1 1
Мишустин Михаил 676 1
Апалькова Наталья 1 1
Немудрая Наталья 1 1
Путин Владимир 3171 1
Кибалко Кирилл 34 1
Григорян Александр 12 1
Евсеев Артем 14 1
Граденко Михаил 5 1
Кузнецов Никита 9 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Беляев Владислав 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 22 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Индия - Bharat 5431 1
Индонезия - Республика 956 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Америка - Американский регион 2160 1
Нидерланды 3517 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 14
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
Экономический эффект 1067 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 256 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 53 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Микротест УЦ - Учебный центр 11 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 11
CNews FORUM Кейсы 225 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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