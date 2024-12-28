Минцифры отметило наградой главного редактора CNews

Глава Минцифры Максут Шадаев поблагодарил главного редактора CNews Александру Кирьянову за вклад в популяризацию отрасли ИТ и телекоммуникаций, а также за самые интересные мероприятия с его участием.



За популяризацию ИКТ и самые интересные мероприятия

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев объявил благодарность Александре Кирьяновой, главному редактору CNews. Ведомственная награда вручена за вклад в популяризацию отрасли ИТ и телекоммуникаций, а также за самые интересные мероприятия с участием министра.



Большая команда журналистов и аналитиков, публикующих эксклюзивные новости, интервью с ключевыми спикерами в области ИТ, исследования и постоянно растущая аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации о цифровизации бизнеса и государства.

Глава Минцифры Максут Шадаев выразил благодарность главному редактору CNews Александре Кирьяновой

CNews был и остается самым цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий. Портал также признавался лучшим изданием в ИТ-отрасли такими авторитетными объединениями, как Российский Союз промышленников и предпринимателей и ассоциация «Руссофт».

В октябре 2024 г. команде CNews вручили премию имени Александра Беляева. Жюри премии отметило вклад издания в освещение и популяризацию развития науки, технологий и общества. Награда присуждена за публикации о прорывных решениях и исследованиях в области искусственного интеллекта.

CNews FORUM

7 ноября 2024 г. прошел семнадцатый CNews FORUM. Открыло мероприятие интервью Максута Шадаева, которое провела Александра Кирьянова. Стала известна дата CNews FORUM Кейсы — мероприятие пройдет 24 июня 2025 г.

CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. Форум 2024 года стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM 2024 посетили более 1800 человек. Было заслушано около 150 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 70 стендов.