Минцифры отметило наградой главного редактора CNews
Глава Минцифры Максут Шадаев поблагодарил главного редактора CNews Александру Кирьянову за вклад в популяризацию отрасли ИТ и телекоммуникаций, а также за самые интересные мероприятия с его участием.
За популяризацию ИКТ и самые интересные мероприятия
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев объявил благодарность Александре Кирьяновой, главному редактору CNews. Ведомственная награда вручена за вклад в популяризацию отрасли ИТ и телекоммуникаций, а также за самые интересные мероприятия с участием министра.
Большая команда журналистов и аналитиков, публикующих
эксклюзивные новости,
интервью с ключевыми спикерами в области ИТ, исследования и постоянно растущая
аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации
о цифровизации бизнеса
и государства.
В октябре 2024 г. команде CNews вручили премию имени Александра Беляева.
Жюри премии отметило вклад издания в освещение и популяризацию развития науки,
технологий и общества. Награда присуждена за публикации о прорывных решениях и
исследованиях в области искусственного интеллекта.
CNews FORUM
7 ноября 2024 г. прошел семнадцатый CNews FORUM. Открыло мероприятие
интервью Максута Шадаева, которое провела Александра Кирьянова. Стала известна
дата CNews FORUM Кейсы — мероприятие пройдет 24
июня 2025 г.
CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи
ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. Форум
2024 года стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM 2024 посетили
более 1800 человек. Было заслушано около 150 экспертных докладов. На
выставочном пространстве форума было представлено более 70 стендов.
Виктор Урусов, генеральный директор компании «Скала^р»: Выручка компании выросла в прошлом году на 40%, продажи отдельных типов машин взлетели в несколько раз. Сегодня компания выступает за новый подход построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, когда вместо точечного импортозамещения создается целостный технологически независимый ИТ-ландшафт на готовых и предустановленных программного-аппаратных комплексах
Темой выступления Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям компании «СИБУР»: Значительный потенциал для повышения эффективности крупных компаний скрыт не только во внутренний цифровизации, но и в налаживании с помощью информационных систем межотраслевой кооперации.
Награждение CNews AWARDS Константина Масляного, бизнес-партнера CoWork в номинации «Коммуникационная платформа: продукт года»
Участники форума заглянули в будущее ИТ-отрасли России и оценили пять трендов цифровизации ближайших лет в докладе Дмитрия Цыганкова, вице-президента по ИТ и цифровой трансформации, ГК ФСК
О том как четыре платформенных low-code-решения в сегменте корпоративного софта вошли в единый продуктовый портфель рассказал Андрей Шарак, генеральный директор компании LANSOFT
Награждение CNews AWARDS Михаила Семенова, лидера продукта Platform V Pangolin в номинации «СУБД для корпоративного сегмента»
Иван Панченко, заместитель генерального директора компании Postgres Pro: По итогам прошлого года доля рынка российских разработчиков систем управления базами данных выросла с 66% до 82%, а выручка, в среднем, увеличилась на 48%.
Награждение CNews AWARDS Анны Филипиди, дирекция по Информационным системам ИТ, «ЕВРАЗ» и Станислава Лазукова, генерального директора Tdata в номинации «Управление данными в промышленности»
О новых трендах рынка виртуализации рассказывает Иван Ермаков, коммерческий директор компании «Базис»