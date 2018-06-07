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Индексная книга (каталог) CNews*
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Козырев Алексей

СОБЫТИЯ


07.06.2018 Россиянам создадут «цифровых двойников»: Как это будет

граждан России Минкомсвязи выступает за создание для граждан России «цифровых двойников». Об этом в кулуарах проходящей в Иннополисе (республика Татарстан) конференции ЦИПР сообщил замминистра связи Алексей Козырев. «Цифровой двойник» будет знать всю необходимую информацию о реальном гражданине - паспортные данные, телефон и т.п., - и сможет представлять его интересы при общении с государс
13.12.2017 Все государственные сайты и сервисы объединят на единой платформе

мсвязи создаст единый госпортал В 2018 г. в России может появиться единая платформа, на которой будут объединены все государственные сайты и сервисы страны. Такими планами поделился замминистра связи Алексей Козырев в ходе конференции «Рунет 2017: итоги года». По его мнению, в России будет востребована некая платформа-агрегатор с товарами и услуги, созданная по принципу маркетплейса, в кото
20.10.2017 Обновленная ЕСИА поможет россиянам переводить деньги без платежных систем

В ЕСИА появится биометрия Заместитель министра связи Алексей Козырев рассказал о планах по расширению возможностей Единой системы идентификации (ЕСИА). Презентация состоялась на организованной Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК
14.11.2016 Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев о новом электронном правительстве

я госуслуг. Один из вопросов — утверждение единых требований к порядку работы сотрудников органов власти с информационными системами. Правильно ли я понимаю, что сейчас этих требований не существует? Алексей Козырев: Представьте себе: заявления в электронном виде поступают в государственную информационную систему. Они отображаются на экране у ответственных сотрудников. И обработка происходи
29.06.2015 Алексей Козырев: Электронные услуги так же популярны, как интернет-магазины

петербургском форуме «IT Диалог» высказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев. Согласно приведенной замминистра статистике, 35% граждан РФ пользовались эле
14.11.2014 Минкомсвязи в два раза расширяет список требований к электронным госуслугам

Выступая 12 ноября на CNews FORUM 2014, замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев представил проект постановления, определяющего новые требования к предоставле
09.10.2014 С начала 2014 г. граждане получили более 12 млн услуг в электронном виде

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев выступил на пленарном заседании форума «Информационное общество-2014: достижения и перспективы», организованного Правительством и Министерством информационных технологий и связи
29.09.2014 Замминистра связи Алексей Козырев: «Перевод услуг в электронный вид требует работы над ошибками»

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев в ходе своего выступления на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» рассказал о
11.09.2014 Алексей Козырев: «Все сервисы электронного правительства будут доступны по одному главному логину и паролю гражданина»

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев принял участие в VII Всероссийском форуме «Электронное правительство — современный механизм управления регионом», а также посетил выставку «Инфотех-2014». Он рассказал о работе

30.06.2014 Алексей Козырев: вход на сайты госуслуг должен осуществляться через единый логин и пароль

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев в рамках форума «IT-диалог 2014» рассказал о деятельности Минкомсвязи России по оптимизации электронного правительства. Об этом CNews сообщили в Министерстве связи и массовых ко
04.02.2014 Алексей Козырев: О планах развития ЕПГУ, СМЭВ и других систем электронного правительства

CNews: Как вы оцениваете итоги 2013 года с точки зрения развития электронного правительства? Что удалось, что нет? Алексей Козырев: 2013 год был направлен на реализацию нескольких проектов. Их можно разделить на две категории: развитие инфраструктуры электронного правительства и развитие функциональности ка
07.11.2012 В Минкомсвязи назначен директор департамента электронного правительства

С понедельника, 12 ноября, на работу в Минкомсвязи выходит директор департамента развития электронного правительства Алексей Козырев, рассказал CNews источник, знакомый с деятельностью министерства. Данный департамент возник в связи с переименованием департамента госполитики в области создания и развития элек

Публикаций - 328, упоминаний - 344

Козырев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 103
9594 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 39
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 35
Microsoft Corporation 25775 34
МегаФон 10742 31
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 30
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
Diasoft - Диасофт 1144 27
R-Vision - Р-Вижн 267 25
Schneider Electric 614 23
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 21
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 20
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 20
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 20
Центр2М - Center2М 67 19
Газинформсервис - ГИС 496 19
Ситилабс 44 19
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 19
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 19
Rimini Street 77 19
АйТи 1519 19
Schneider Electric Secure Power 65 19
Такском - Taxcom 256 19
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 18
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 17
Oracle Corporation 7074 16
VK - Mail.ru Group 3602 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 16
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 15
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 15
Ростелеком - TData - ТДата 71 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 76
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 60
Почта России ПАО 2370 55
РЖД - Российские железные дороги 2096 51
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 46
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 44
Сургутнефтегаз - СНГ 288 43
Ингосстрах СПАО 478 41
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 35
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 35
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 34
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 32
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 30
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 30
Альфа-Банк 1979 29
Газпром нефть 725 29
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 28
ПСБ - Промсвязьбанк 963 28
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 26
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 24
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 24
Абсолют Банк 249 24
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 23
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 23
Кофемания 85 23
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 23
Роснефть НК - нефтяная компания 562 23
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 22
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 22
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 22
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 20
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 19
OKS Group 51 19
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 17
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 275
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 106
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 106
Федеральное казначейство России 1949 105
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 100
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 75
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 63
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 57
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 53
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 52
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 47
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 46
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 42
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 42
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 41
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 40
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 40
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 38
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 37
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 29
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 24
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 22
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 22
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 22
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 21
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 20
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 20
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 20
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 18
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 18
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 18
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 18
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 190
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 141
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 116
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 105
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 102
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 98
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 88
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 74
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 64
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 62
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 60
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 59
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 57
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 52
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 45
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 43
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 37
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 32
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 28
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 26
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 26
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 26
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 24
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 24
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 22
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 21
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 21
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 21
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 21
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 157
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 78
1С:ERP Управление предприятием 841 35
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 29
Новые облачные технологии - МойОфис 958 25
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 24
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 24
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 24
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 22
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 20
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 20
НКТ - Р7-Офис 543 20
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 15
Microsoft Windows 2000 8678 13
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 11
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 11
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 10
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 10
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 9
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 9
НКТ - Р7-графика 47 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Протек - Здравсити 32 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 8
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 7
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 7
Евраев Михаил 266 112
Шадаев Максут 1210 110
Фомичев Олег 139 90
Ермолаев Артем 379 77
Гуральников Сергей 164 77
Авербах Владимир 127 63
Бойко Елена 152 61
Никифоров Николай 1138 57
Чаркин Евгений 317 50
Нестеров Алексей 175 50
Казарин Станислав 175 46
Натрусов Артем 313 45
Иванов Алексей 163 45
Волков Никита 80 43
Онищенко Владислав 98 43
Гимранов Ринат 126 43
Попов Андрей 116 42
Сахаров Александр 93 42
Аксаков Анатолий 163 42
Шипов Савва 102 42
Звягина Наталья 64 41
Белоусов Максим 109 41
Клепиков Алексей 121 40
Абакумов Евгений 227 38
Власов Сергей 101 35
Медведев Дмитрий 1665 35
Урусов Виктор 157 35
Громов Иван 102 35
Стрельцов Андрей 62 34
Елистратов Николай 90 34
Лысенко Эдуард 317 34
Сотин Денис 216 32
Никуличев Андрей 43 31
Лигачев Глеб 120 29
Кравченко Константин 101 26
Богданов Кирилл 112 26
Сыкулев Андрей 85 26
Лопаткин Герман 104 25
Козак Николай 209 25
Матвеева Татьяна 110 25
Россия - РФ - Российская федерация 166168 297
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 126
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 86
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 39
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 39
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 33
Европа Восточная 3138 32
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 29
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 29
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 28
Россия - ПФО - Самарская область 1577 27
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 22
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 21
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Россия - УФО - Тюменская область 1365 20
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 20
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 19
Россия - УФО - Челябинская область 1512 18
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 17
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 15
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 15
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 15
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 14
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 14
Россия - ПФО - Пензенская область 637 12
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 12
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 11
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 9
Европа 24964 9
Россия - ЮФО - Севастополь 613 9
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 294
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