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Козырев Алексей
СОБЫТИЯ
|07.06.2018
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Россиянам создадут «цифровых двойников»: Как это будет
граждан России Минкомсвязи выступает за создание для граждан России «цифровых двойников». Об этом в кулуарах проходящей в Иннополисе (республика Татарстан) конференции ЦИПР сообщил замминистра связи Алексей Козырев. «Цифровой двойник» будет знать всю необходимую информацию о реальном гражданине - паспортные данные, телефон и т.п., - и сможет представлять его интересы при общении с государс
|13.12.2017
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Все государственные сайты и сервисы объединят на единой платформе
мсвязи создаст единый госпортал В 2018 г. в России может появиться единая платформа, на которой будут объединены все государственные сайты и сервисы страны. Такими планами поделился замминистра связи Алексей Козырев в ходе конференции «Рунет 2017: итоги года». По его мнению, в России будет востребована некая платформа-агрегатор с товарами и услуги, созданная по принципу маркетплейса, в кото
|20.10.2017
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Обновленная ЕСИА поможет россиянам переводить деньги без платежных систем
В ЕСИА появится биометрия Заместитель министра связи Алексей Козырев рассказал о планах по расширению возможностей Единой системы идентификации (ЕСИА). Презентация состоялась на организованной Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК
|14.11.2016
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Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев о новом электронном правительстве
я госуслуг. Один из вопросов — утверждение единых требований к порядку работы сотрудников органов власти с информационными системами. Правильно ли я понимаю, что сейчас этих требований не существует? Алексей Козырев: Представьте себе: заявления в электронном виде поступают в государственную информационную систему. Они отображаются на экране у ответственных сотрудников. И обработка происходи
|29.06.2015
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Алексей Козырев: Электронные услуги так же популярны, как интернет-магазины
петербургском форуме «IT Диалог» высказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев. Согласно приведенной замминистра статистике, 35% граждан РФ пользовались эле
|14.11.2014
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Минкомсвязи в два раза расширяет список требований к электронным госуслугам
Выступая 12 ноября на CNews FORUM 2014, замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев представил проект постановления, определяющего новые требования к предоставле
|09.10.2014
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С начала 2014 г. граждане получили более 12 млн услуг в электронном виде
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев выступил на пленарном заседании форума «Информационное общество-2014: достижения и перспективы», организованного Правительством и Министерством информационных технологий и связи
|29.09.2014
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Замминистра связи Алексей Козырев: «Перевод услуг в электронный вид требует работы над ошибками»
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев в ходе своего выступления на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» рассказал о
|11.09.2014
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Алексей Козырев: «Все сервисы электронного правительства будут доступны по одному главному логину и паролю гражданина»
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев принял участие в VII Всероссийском форуме «Электронное правительство — современный механизм управления регионом», а также посетил выставку «Инфотех-2014». Он рассказал о работе
|30.06.2014
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Алексей Козырев: вход на сайты госуслуг должен осуществляться через единый логин и пароль
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев в рамках форума «IT-диалог 2014» рассказал о деятельности Минкомсвязи России по оптимизации электронного правительства. Об этом CNews сообщили в Министерстве связи и массовых ко
|04.02.2014
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Алексей Козырев: О планах развития ЕПГУ, СМЭВ и других систем электронного правительства
CNews: Как вы оцениваете итоги 2013 года с точки зрения развития электронного правительства? Что удалось, что нет? Алексей Козырев: 2013 год был направлен на реализацию нескольких проектов. Их можно разделить на две категории: развитие инфраструктуры электронного правительства и развитие функциональности ка
|07.11.2012
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В Минкомсвязи назначен директор департамента электронного правительства
С понедельника, 12 ноября, на работу в Минкомсвязи выходит директор департамента развития электронного правительства Алексей Козырев, рассказал CNews источник, знакомый с деятельностью министерства. Данный департамент возник в связи с переименованием департамента госполитики в области создания и развития элек
Козырев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Евраев Михаил 266 112
|Шадаев Максут 1210 110
|Фомичев Олег 139 90
|Ермолаев Артем 379 77
|Гуральников Сергей 164 77
|Авербах Владимир 127 63
|Бойко Елена 152 61
|Никифоров Николай 1138 57
|Чаркин Евгений 317 50
|Нестеров Алексей 175 50
|Казарин Станислав 175 46
|Натрусов Артем 313 45
|Иванов Алексей 163 45
|Волков Никита 80 43
|Онищенко Владислав 98 43
|Гимранов Ринат 126 43
|Попов Андрей 116 42
|Сахаров Александр 93 42
|Аксаков Анатолий 163 42
|Шипов Савва 102 42
|Звягина Наталья 64 41
|Белоусов Максим 109 41
|Клепиков Алексей 121 40
|Абакумов Евгений 227 38
|Власов Сергей 101 35
|Медведев Дмитрий 1665 35
|Урусов Виктор 157 35
|Громов Иван 102 35
|Стрельцов Андрей 62 34
|Елистратов Николай 90 34
|Лысенко Эдуард 317 34
|Сотин Денис 216 32
|Никуличев Андрей 43 31
|Лигачев Глеб 120 29
|Кравченко Константин 101 26
|Богданов Кирилл 112 26
|Сыкулев Андрей 85 26
|Лопаткин Герман 104 25
|Козак Николай 209 25
|Матвеева Татьяна 110 25
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