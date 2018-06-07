Козырев Алексей

граждан России Минкомсвязи выступает за создание для граждан России «цифровых двойников». Об этом в кулуарах проходящей в Иннополисе (республика Татарстан) конференции ЦИПР сообщил замминистра связи Алексей Козырев . «Цифровой двойник» будет знать всю необходимую информацию о реальном гражданине - паспортные данные, телефон и т.п., - и сможет представлять его интересы при общении с государс

Все государственные сайты и сервисы объединят на единой платформе мсвязи создаст единый госпортал В 2018 г. в России может появиться единая платформа, на которой будут объединены все государственные сайты и сервисы страны. Такими планами поделился замминистра связи Алексей Козырев в ходе конференции «Рунет 2017: итоги года». По его мнению, в России будет востребована некая платформа-агрегатор с товарами и услуги, созданная по принципу маркетплейса, в кото