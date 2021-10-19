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Козырев Алексей


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 2
03.11.2020 Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
09.09.2020 Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе» 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
12.12.2018 В Минкомсвязи появился замминистра - экс-помощник Владислава Суркова 1
30.11.2018 Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС 1
08.11.2018 Куда уходят из Минкомсвязи? Экс-заместители министра занялись «умными городами» и беспилотным транспортом 4
07.11.2018 Главный по электронному правительству в Минкомсвязи перешел в Сбербанк 1
31.08.2018 Экс-замглавы Минкомсвязи возглавил Nokia в России 1
21.08.2018 В старое кресло главы Минкомсвязи сел его экс-заместитель 1
20.08.2018 В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился 1
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1
20.07.2018 Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов 1
20.07.2018 Из Минкомсвязи уволились два замминистра 1
19.07.2018 Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 1
28.06.2018 Из Минкомсвязи уходят заместители министра 2
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 2
07.06.2018 Россиянам создадут «цифровых двойников»: Как это будет 5
28.04.2018 «Ростелеком» представил определения и типизацию цифровых платформ 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
20.02.2018 Банки начали собирать биометрию россиян для дистанционного открытия счета и выдачи кредитов 2
08.02.2018 Минкомсвязи подвело итоги работы Единого портала госуслуг в 2017 году 2

Публикаций - 270, упоминаний - 432

Козырев Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 81
Microsoft Corporation 10997 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 21
АйТи 748 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 16
VK - Mail.ru Group 2482 15
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 14
Yandex - Яндекс 4098 8
3726 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
Cinimex - Синимекс 160 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Schneider Electric 408 5
Программный продукт ГК 92 5
Rambler Group - Рамблер ГК 483 5
Custis 73 5
Ланит ГК 1154 4
РТЛабс 145 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
Abbyy 793 4
IBM 3524 4
ОТР 133 4
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 4
Brocade Communications Systems 141 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
Бинго-Софт - Акцент 10 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Diasoft - Диасофт 353 3
Базальт СПО 206 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Webmoney 327 3
SAP SE 3207 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
IBM Европа 7 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 3
HERE 63 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
Почта России ПАО 1570 16
ПСБ - Промсвязьбанк 613 13
Газпромбанк - ГПБ 692 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 9
Уралсиб Банк 389 8
X5 Group 599 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 7
Аэрофлот 492 7
Газпром нефть 380 7
Сургутнефтегаз - СНГ 123 7
Открытие ФК 538 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Альфа-Банк 1122 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Черкизово ГК 73 6
Локотех - Локомотивные технологии 40 5
Adidas 94 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
Ингосстрах СПАО 210 5
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Rietumu Banka 17 4
Мелстон ГК 11 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 4
Норникель - Норильский никель 177 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
Citibank - Ситибанк 170 4
ВТБ24 583 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
Интер РАО ПАО 158 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Рольф 39 3
Банк Зенит 131 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Почта Банк 289 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 91
Федеральное казначейство России 766 51
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 45
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 35
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 30
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 28
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 22
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 21
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Правительство РФ 2198 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 16
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 16
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 15
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 14
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 13
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Правительство Москвы 649 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 11
Правительство Самарской области 48 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 10
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 9
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 9
Президент Российской Федерации 1439 9
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 8
ПФР Департамент информационных технологий 102 8
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 8
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 39
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 34
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 23
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 19
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 7
Безопасный город 347 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 134 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 598 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
Проверка контрагентов 53 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 45
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 12
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 9
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 8
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 7
Apple iOS 5741 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
Google Android 10750 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Microsoft Windows 10 6602 4
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Apple iPad mini 375 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
Chrysler Dodge Caravan 6 2
IBM Watson 105 1
Apple macOS 921 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 950 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Microsoft Lync 272 1
Microsoft Windows 8 1228 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Евраев Михаил 222 55
Авербах Владимир 121 45
Гуральников Сергей 161 39
Четвернин Алексей 651 35
Фомичев Олег 107 34
Бойко Елена 151 34
Звягина Наталья 64 34
Шадаев Максут 384 30
Власов Сергей 76 28
Елистратов Николай 90 27
Ермолаев Артем 340 27
Стрельцов Андрей 53 23
Никифоров Николай 1126 23
Никуличев Андрей 43 23
Казарин Станислав 100 22
Бутенко Юрий 64 21
Нечепоренко Юрий 25 20
Лопаткин Герман 102 20
Петрушин Андрей 64 20
Строкович Антон 45 19
Дюбанов Анатолий 86 19
Матвеева Татьяна 83 18
Лысенко Эдуард 209 18
Фишер Андрей 54 17
Медведев Дмитрий 1433 17
Громов Иван 96 17
Калина Роман 60 15
Абызов Михаил 64 14
Прокошев Андрей 30 14
Холодняков Юрий 15 14
Нестеренко Татьяна 36 14
Клементьев Андрей 18 14
Ляшенко Сергей 29 14
Чаркин Евгений 182 14
Калугин Сергей 162 13
Скляр Алексей 49 13
Гуревич Раиса 16 12
Цариковский Федор 31 12
Исмаилов Рашид 47 12
Гаттаров Руслан 117 12
Россия - Российская федерация - РФ 57124 221
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 37
Россия - Ростовская область 859 22
Россия - Вологодская область 314 21
Восточная Европа 1667 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 16
Россия - Новосибирская область 810 15
Россия - Владимирская область 366 15
Россия - Челябинская область 658 14
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 12
Россия - Республика Мордовия 386 12
Россия - Тульская область 752 12
Россия - Калужская область 568 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 12
Россия - Тамбовская область 321 11
Россия - Самарская область 557 10
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 9
Россия - Республика Алтай 681 7
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 7
Украина 3344 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 6
Россия - Калининградская область 531 6
Россия - Республика Крым 625 6
Россия - Липецкая область 291 6
Россия - Нижегородская область 736 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
Россия - Иннополис 292 5
Россия - Тюменская область 581 4
Россия - Республика Ингушетия 188 4
Россия - ПФО - Казань 1507 4
Франция - Французская Республика 2109 4
Россия - Республика Дагестан 260 4
Россия - Севастополь 419 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 4
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 38
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 20
Доктрина информационной безопасности России 14 8
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 8
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 4
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Федеральное законодательство 254 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
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