Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Козырев Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 270, упоминаний - 432
Козырев Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евраев Михаил 222 55
|Авербах Владимир 121 45
|Гуральников Сергей 161 39
|Четвернин Алексей 651 35
|Фомичев Олег 107 34
|Бойко Елена 151 34
|Звягина Наталья 64 34
|Шадаев Максут 384 30
|Власов Сергей 76 28
|Елистратов Николай 90 27
|Ермолаев Артем 340 27
|Стрельцов Андрей 53 23
|Никифоров Николай 1126 23
|Никуличев Андрей 43 23
|Казарин Станислав 100 22
|Бутенко Юрий 64 21
|Нечепоренко Юрий 25 20
|Лопаткин Герман 102 20
|Петрушин Андрей 64 20
|Строкович Антон 45 19
|Дюбанов Анатолий 86 19
|Матвеева Татьяна 83 18
|Лысенко Эдуард 209 18
|Фишер Андрей 54 17
|Медведев Дмитрий 1433 17
|Громов Иван 96 17
|Калина Роман 60 15
|Абызов Михаил 64 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Нестеренко Татьяна 36 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Ляшенко Сергей 29 14
|Чаркин Евгений 182 14
|Калугин Сергей 162 13
|Скляр Алексей 49 13
|Гуревич Раиса 16 12
|Цариковский Федор 31 12
|Исмаилов Рашид 47 12
|Гаттаров Руслан 117 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754750, в очереди разбора - 658441.
Создано именных указателей - 46345.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754750, в очереди разбора - 658441.
Создано именных указателей - 46345.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru