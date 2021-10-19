Козырев Алексей

Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год 1

Главный по электронному правительству в Минкомсвязи перешел в Сбербанк 1

Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1

Из Минкомсвязи уволились два замминистра 1

Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 1

Из Минкомсвязи уходят заместители министра 2

Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 2

Банки начали собирать биометрию россиян для дистанционного открытия счета и выдачи кредитов 2