Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations

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- Efros Config Inspector – программный комплекс, обеспечивающий контроль конфигурации и состояний рабочей среды сетевого оборудования, средств защиты информации, платформ виртуализации и операционных систем. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4618 от 07.12.2022г.) и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 128).
- Efros DefOps – отечественное ПО в сфере кибербезопасности. Использование EFROS DefOps обеспечивает независимость от иностранных поставщиков и защиту от санкционных рисков.
- Efros Defence Operations, объединив в себе возможности решений нескольких классов продуктов позволяет решать спектр задач пользователя. Поддержка широкого перечня оборудования, возможность кластеризации, работа в облачных средах – позволяют размещать ПК в крупных распределенных инфраструктурах с высокими требованиями к ИБ. Это полностью импортонезависимое ПО, совместимое с отечественными ОС: Astra Linux, Ред ОС и СУБД.
|05.03.2025
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Вышло обновление Efros DefOps: акцент на безопасности и удобстве управления
Компания «Газинформсервис» представила обновление модульной платформы по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps — релиз 2.12. Платформа получила ряд исправлений, повышающих удобство работы и о
|06.12.2024
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Efros Defence Operations, релиз 2.11: умная киберзащита
я «Газинформсервис» выпустила обновление 2.11 своей модульной платформы по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps, сфокусировавшись на улучшении ключевых модулей и добавлении функций, которые не
|04.12.2024
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«Газинформсервис» и ЮУрГУ подписали договор о сотрудничестве
о студенты ЮУрГУ получат доступ к флагманскому продукту компании — системе защиты ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations. Предоставление платформы осуществляется на безвозмездной основе. Об
|03.09.2024
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Подтверждена совместимость Efros DefOps и Ideco VPN
й позволит укрепить сетевую защиту, обеспечивая защищенный доступ работы для удаленных сотрудников. Efros DefOps – это многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры (сетевых и оконеч
|06.08.2024
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«Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» подтверждают совместимость продуктов для комплексной защиты инфраструктуры
изощренными, компании «Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» завершили совместные испытания продуктов Efros Defence Operations и «С-Терра Шлюз». Об этом CNews сообщили представители компании «Газ
|15.05.2023
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Реализована технологическая интеграция продуктов СКДПУ НТ и Efros Config Inspector
и «Айти бастион» реализовали технологическую интеграцию своих продуктов – «СКДПУ НТ Шлюз доступа» и Efros Config Inspector (Efros CI). Благодаря этой интеграции упрощается процесс поиска факта
|01.12.2022
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Продукты Efros пополнили бизнес-портфель RRC
ис». В состав линейки Efros входят два основных продукта: Efros Access Control Server (Efros ACS) и Efros Config Inspector (Efros CI). Efros ACS — программный комплекс, предназначенный для обес
|21.02.2022
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Система прогностики ПРАНА совершенствует защиту от киберугроз с помощью Газинформсервиса
ования. АО «РОТЕК» и ООО «Газинформсервис» заключили соглашение об интеграции программного продукта Efros Config Inspector в модули Системы ПРАНА. Теперь в Систему интегрирован Efros CI, позвол
|04.12.2020
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ПК Efros Config Inspector «Газинформсервиса» совместим с ОС РЕД ОС
я был подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы программного комплекса «Efros Config Inspector» под управлением операционной системы РЕД ОС 7.2 МУРОМ. ПК Efros Co
|23.09.2014
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«Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции
ентов РФ в части контроля целостности. Решение отличает широкий спектр поддерживаемого оборудования (в том числе производства 3Com Corporation, РКСС, «С-Терра СиЭсПи», VMware, HP, Crossbeam, Oracle). ПАК EFROS в Ramec рекомендуют компаниям, имеющим в своей инфраструктуре значительный парк сетевого/серверного оборудования.
Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Никитин Сергей 72 31
|Каушанский Александр 33 26
|Соловьев Виталий 37 26
|Урусов Виктор 130 26
|Абакумов Евгений 206 26
|Аксенов Олег 44 26
|Шадаев Максут 1018 26
|Врацкий Андрей 135 26
|Харитонов Вадим 28 26
|Нестеров Алексей 144 26
|Ульянов Николай 112 26
|Калякин Павел 66 26
|Оберемок Надежда 30 26
|Аникин Дмитрий 45 26
|Нальский Максим 36 26
|Натрусов Артем 284 26
|Чаркин Евгений 296 26
|Малышев Сергей 83 26
|Новикова Елена 88 26
|Теплицкий Дмитрий 73 26
|Воронин Павел 139 26
|Петухов Антон 46 26
|Денисов Анатолий 35 26
|Распопов Алексей 34 26
|Шмаков Антон 46 26
|Шаев Виталий 43 26
|Милованов Андрей 31 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Белан Иван 26 26
|Желнова Алина 27 26
|Артюхов Сергей 42 26
|Замаруев Владимир 40 15
|Суровец Дмитрий 77 14
|Глазков Александр 138 14
|Михалев Евгений 89 14
|Краснов Александр 74 14
|Галкин Николай 107 14
|Цыганков Дмитрий 37 14
|Кузнецов Евгений 52 14
|Ермаков Николай 16 14
|Мобильные системы 116 1
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