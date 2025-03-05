Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations

Вышло обновление Efros DefOps: акцент на безопасности и удобстве управления Компания «Газинформсервис» представила обновление модульной платформы по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps — релиз 2.12. Платформа получила ряд исправлений, повышающих удобство работы и о

Efros Defence Operations, релиз 2.11: умная киберзащита я «Газинформсервис» выпустила обновление 2.11 своей модульной платформы по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps, сфокусировавшись на улучшении ключевых модулей и добавлении функций, которые не

«Газинформсервис» и ЮУрГУ подписали договор о сотрудничестве о студенты ЮУрГУ получат доступ к флагманскому продукту компании — системе защиты ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations. Предоставление платформы осуществляется на безвозмездной основе. Об

Подтверждена совместимость Efros DefOps и Ideco VPN й позволит укрепить сетевую защиту, обеспечивая защищенный доступ работы для удаленных сотрудников. Efros DefOps – это многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры (сетевых и оконеч

«Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» подтверждают совместимость продуктов для комплексной защиты инфраструктуры изощренными, компании «Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» завершили совместные испытания продуктов Efros Defence Operations и «С-Терра Шлюз». Об этом CNews сообщили представители компании «Газ

Реализована технологическая интеграция продуктов СКДПУ НТ и Efros Config Inspector и «Айти бастион» реализовали технологическую интеграцию своих продуктов – «СКДПУ НТ Шлюз доступа» и Efros Config Inspector (Efros CI). Благодаря этой интеграции упрощается процесс поиска факта

Продукты Efros пополнили бизнес-портфель RRC ис». В состав линейки Efros входят два основных продукта: Efros Access Control Server (Efros ACS) и Efros Config Inspector (Efros CI). Efros ACS — программный комплекс, предназначенный для обес

Система прогностики ПРАНА совершенствует защиту от киберугроз с помощью Газинформсервиса ования. АО «РОТЕК» и ООО «Газинформсервис» заключили соглашение об интеграции программного продукта Efros Config Inspector в модули Системы ПРАНА. Теперь в Систему интегрирован Efros CI, позвол

ПК Efros Config Inspector «Газинформсервиса» совместим с ОС РЕД ОС я был подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы программного комплекса «Efros Config Inspector» под управлением операционной системы РЕД ОС 7.2 МУРОМ. ПК Efros Co