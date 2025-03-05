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Газинформсервис Efros ПАК Efros CI Efros Config Inspector Efros ACS Efros Access Control Server Efros DefOps Efros Defence Operations

Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations

05.03.2025 Вышло обновление Efros DefOps: акцент на безопасности и удобстве управления

Компания «Газинформсервис» представила обновление модульной платформы по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps — релиз 2.12. Платформа получила ряд исправлений, повышающих удобство работы и о
06.12.2024 Efros Defence Operations, релиз 2.11: умная киберзащита

я «Газинформсервис» выпустила обновление 2.11 своей модульной платформы по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps, сфокусировавшись на улучшении ключевых модулей и добавлении функций, которые не
04.12.2024 «Газинформсервис» и ЮУрГУ подписали договор о сотрудничестве

о студенты ЮУрГУ получат доступ к флагманскому продукту компании — системе защиты ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations. Предоставление платформы осуществляется на безвозмездной основе. Об
03.09.2024 Подтверждена совместимость Efros DefOps и Ideco VPN

й позволит укрепить сетевую защиту, обеспечивая защищенный доступ работы для удаленных сотрудников. Efros DefOps – это многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры (сетевых и оконеч
06.08.2024 «Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» подтверждают совместимость продуктов для комплексной защиты инфраструктуры

изощренными, компании «Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» завершили совместные испытания продуктов Efros Defence Operations и «С-Терра Шлюз». Об этом CNews сообщили представители компании «Газ
15.05.2023 Реализована технологическая интеграция продуктов СКДПУ НТ и Efros Config Inspector

и «Айти бастион» реализовали технологическую интеграцию своих продуктов – «СКДПУ НТ Шлюз доступа» и Efros Config Inspector (Efros CI). Благодаря этой интеграции упрощается процесс поиска факта

01.12.2022 Продукты Efros пополнили бизнес-портфель RRC

ис». В состав линейки Efros входят два основных продукта: Efros Access Control Server (Efros ACS) и Efros Config Inspector (Efros CI). Efros ACS — программный комплекс, предназначенный для обес
21.02.2022 Система прогностики ПРАНА совершенствует защиту от киберугроз с помощью Газинформсервиса

ования. АО «РОТЕК» и ООО «Газинформсервис» заключили соглашение об интеграции программного продукта Efros Config Inspector в модули Системы ПРАНА. Теперь в Систему интегрирован Efros CI, позвол
04.12.2020 ПК Efros Config Inspector «Газинформсервиса» совместим с ОС РЕД ОС

я был подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы программного комплекса «Efros Config Inspector» под управлением операционной системы РЕД ОС 7.2 МУРОМ. ПК Efros Co
23.09.2014 «Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции

ентов РФ в части контроля целостности. Решение отличает широкий спектр поддерживаемого оборудования (в том числе производства 3Com Corporation, РКСС, «С-Терра СиЭсПи», VMware, HP, Crossbeam, Oracle). ПАК EFROS в Ramec рекомендуют компаниям, имеющим в своей инфраструктуре значительный парк сетевого/серверного оборудования.

Публикаций - 56, упоминаний - 91

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 283 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 26
8288 26
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 26
Ланит Интеграция 190 26
Сбер - СберБизнес Софт 57 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 449 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 198 26
R-Vision - Р-Вижн 159 26
Polymedia - Полимедиа 138 26
ФинГрад - FinGrad 33 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 26
Аусферр ИТЦ 28 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 15
Diasoft - Диасофт 887 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1216 13
Северсталь Инфоком 65 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 39 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 6
МегаФон 8985 6
Picvario - Пикварио 15 6
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Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 5
SAP SE 5293 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 4
Oracle Corporation 6719 4
Microsoft Corporation 24692 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 4
Cisco Systems 5127 3
InfoWatch - Инфовотч 1026 3
РЖД - Российские железные дороги 1916 26
ВТБ - Почта Банк 467 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 26
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 50 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 14
ФосАгро 126 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 14
Finn Flare - ФФ Стайл 43 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 14
Кофемания 54 14
Cotton Club - Коттон Клаб 21 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 12
Альфа-Банк 1781 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 73 12
Восток-Сервис ГК 52 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 11
Северсталь ПАО - Severstal 487 11
Hansa - Ханса 114 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 9
Альфа-Капитал УК 103 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 28
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 26
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 26
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3357 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 9
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