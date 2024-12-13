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Газинформсервис Litoria Desktop


Litoria Desktop 2 позволяет отказаться от бумажного документооборота и перейти к электронному юридически значимому и конфиденциальному взаимодействию (корпоративному, межкорпоративному, трансграничному). Основное назначение ПК Litoria Desktop 2 – это создание, добавление, заверение и проверка электронной подписи (ЭП), а также шифрование и расшифровывание файлов.


13.12.2024 СПбГМТУ получит ПО от «Газинформсервиса» 1
11.10.2024 «Газинформсервис» адаптировал Litoria Desktop 2 к новым правилам ЭП 1
21.08.2024 Litoria Desktop 2 теперь доступна для пользователей «Ред ОС» 8 3
05.04.2024 Учебный центр «Микроинформ» стал официальным партнером по обучению компании «Газинформсервис» 1
02.11.2016 Подтверждена совместимость электронных идентификаторов «Рутокен» и программного комплекса Litoria Desktop 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 272 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Broadcom - VMware 2359 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 12 1
Газинформсервис - Ankey IDM 24 1
Газинформсервис - SafeERP 13 1
Linux OS 9937 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Согонов Сергей 1 1
Мишко Богдан 1 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Станкевич Татьяна 1 1
Рустамов Рустам 412 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Экономический эффект 1067 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Аренда 2416 1
Микроинформ 32 1
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