Газинформсервис Litoria Desktop
Litoria Desktop 2 позволяет отказаться от бумажного документооборота и перейти к электронному юридически значимому и конфиденциальному взаимодействию (корпоративному, межкорпоративному, трансграничному). Основное назначение ПК Litoria Desktop 2 – это создание, добавление, заверение и проверка электронной подписи (ЭП), а также шифрование и расшифровывание файлов.
Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
|Согонов Сергей 1 1
|Мишко Богдан 1 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Станкевич Татьяна 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Микроинформ 32 1
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