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Мишко Богдан
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Подтверждена совместимость средства криптографической защиты информации Litoria Desktop 2 с операционной системой «ОСнова» 1
|21.08.2024
|Litoria Desktop 2 теперь доступна для пользователей «Ред ОС» 8 1
Мишко Богдан и организации, системы, технологии, персоны:
|Газинформсервис - ГИС 335 2
|НППКТ 41 1
|Ред Софт - Red Soft 856 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4562 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 1
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
|Linux OS 10390 1
|Газинформсервис - Litoria Desktop 7 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1126 1
|Рустамов Рустам 470 1
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