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Мишко Богдан


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Подтверждена совместимость средства криптографической защиты информации Litoria Desktop 2 с операционной системой «ОСнова» 1
21.08.2024 Litoria Desktop 2 теперь доступна для пользователей «Ред ОС» 8 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мишко Богдан и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 335 2
НППКТ 41 1
Ред Софт - Red Soft 856 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4562 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 291 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 374 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4452 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26362 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4038 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21371 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5915 1
Linux OS 10390 1
Газинформсервис - Litoria Desktop 7 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1126 1
Рустамов Рустам 470 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8064 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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