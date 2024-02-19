Разделы

Кибербезопасность PKI Public Key Infrastructure ИОК Инфраструктура открытых ключей

Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


19.02.2024 Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server

ИТ-инфраструктуры, завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов ViPNet PKI Service 2.3 и JaCarta Authentication Server. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТе
24.10.2023 ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет»

стимость и корректность установки, функционирования и обновления продуктов ViPNet Client 4U, ViPNet PKI Client на платформе «Аврора центр» и их совместимость с корпоративным магазином доверенны
23.03.2023 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5 

«Рутокен». Подтверждена корректная совместная работа устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC 3100 и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС» . ViPNet PKI

08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов

«Аванпост», разработчик систем аутентификации и управления доступом, выпустила новую промежуточную версию Avanpost PKI, продукта, предназначенного для централизованного управления всеми элементами инфраструктуры открытых ключей (PKI) из единого центра. Среди основных нововведений: возможность взаимод
31.05.2022 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6

й подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» и системы управления элементами инфраструктуры открытых ключей Avanpost PKI версии 6 от «Аванпост». Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт Jacarta PKI, Jacarta PRO, «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-2 PKI
23.05.2022 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на Vipnet PKI Client

«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСБ России о соответствии Vipnet PKI Client требованиям к СКЗИ классов КС1, КС2 и КС3 (для исполнений 1, 2 и 3 соответственно) и требованиям к средствам электронной подписи (ЭП), установленным для классов КС1, КС2 и КС3 (для и
01.03.2022 Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства

ост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), обновила систему управления корпоративной инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI и реализовала в ней возможность интеграции с удостоверяющими центрами Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства России. Новая функция позволит организациям, взявшим на себя р
16.12.2021 «Аванпост» продолжает развивать систему Avanpost PKI

ями настройки и редактирования интерфейсов личного кабинета и электронных заявок. Теперь в Avanpost PKI есть возможность полноценно кастомизировать интерфейс системы, к примеру, создать собстве
02.12.2021 Система Avanpost PKI поддерживает работу со всеми типами ключевых носителей ФОРОС

обеспечения информационной безопасности, завершили испытания на совместимость ключевых носителей ФОРОС и системы управления всеми элементами инфраструктуры открытых ключей из единого центра Avanpost PKI v 6.0. Система Avanpost PKI предназначена для учета и управления жизненным циклом цифровых сертификатов и лицензий на СКЗИ, автоматизации процесса выпуска сертификатов на носители, п
10.08.2021 14-16 сентября в гостинице «Кортъярд Санкт-Петербург Центр» состоится PKI-Форум Россия

14-16 сентября в гостинице Кортъярд Санкт-Петербург Центр состоится PKI-Форум Россия. Впервые за 19 лет своей истории PKI-Форум пройдет в условиях таких г
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows

«Аладдин Р.Д.» и «Инфотекс» — завершили тестирование своих продуктов на совместимость. Тестовые испытания подтвердили корректность работы программного комплекса ViPNet PKI Client (версии 1.4 под управлением ОС Windows), разработанного «Инфотекс», USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta от компании «Аладдин Р.Д.», а именно JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, Ja
20.08.2019 «Аванпост» выпустил новую версию Avanpost PKI

пного релиза своего программного продукта для управления инфраструктурой открытых ключей – Avanpost PKI 6.0. Новая версия существенно расширяет возможности этой системы: обеспечивает потребност
23.11.2018 Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте»

екта по внедрению комплексного решения на основе двух программных продуктов линейки Avanpost (IDM и PKI) в российской процессинговой компании «Мультикарта». Процессинговый центр (ПЦ) «Мультикар
09.11.2018 «Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России»

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения Avanpost PKI и Avanpost SSO в «Кумертауском авиационном производственном предприятии» («КумАПП», входит в «Вертолеты России» и «Оборонпром»), крупном авиастроительном предприятии, производящем вертолеты
30.08.2018 «Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров

«Аванпост» объявила о создании новой подсистемы программного продукта Avanpost PKI, позволяющей организациям автоматизировать процессы выдачи и отзыва сертификатов — с учетом особенностей заказчика и в полном соответствии с требованиями ФЗ-63 Об электронной подписи, включ
21.03.2018 «Аванпост» объявил об интеграции PKI 5.4 со СМЭВ

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), объявил о том, что программный продукт Avanpost PKI 5.4 интегрирован с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и поддерживает как проверку данных получателей сертификатов через сервисы органов государственной вла
26.04.2017 Как сократить расходы на поддержку электронных подписей?

С каждым днем поддержка PKI становится более трудоемкой и сложной задачей. Рост числа цифровых сертификатов увеличивает нагрузку на службы ИТ и ИБ, так как необходимо контролировать срок их действия и своевременно обн
24.11.2016 Gemalto обеспечит поставщиков доверительных услуг соответствием требованиям eIDAS

Gemalto объявила о том, что ее портфель инфраструктуры открытых ключей (PKI) теперь включает в себя решения для формирования квалифицированных электронных подписей, что обеспечит соответствие новому регламенту eIDAS (электронной идентификации и услуг), принятому в 
31.05.2016 Avanpost PKI интегрирован со средством защиты от несанкционированного доступа «Аккорд-АМДЗ»

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM) и управления инфраструктурой открытых ключей (PKI), объявила об интеграции системы Avanpost PKI с аппаратным модулем защиты от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) «Аккорд-АМДЗ». Создание нового коннектора — это важнейший этап в р
01.03.2016 Avanpost PKI интегрирован с сервером электронной подписи «КриптоПро DSS»

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM) и управления инфраструктурой открытых ключей (PKI), объявила о выпуске модуля сопряжения (коннектора) Avanpost PKI с сервером электронной подписи «КриптоПро DSS». Об этом говорится в заявлении «Аванпост», поступившем в редакцию CNew
02.02.2016 Россельхозбанк внедрил Avanpost PKI для управления электронными ключами сотрудников и клиентов банка

тификации и хранения ключевой информации (токенов) в Россельхозбанке. В результате решение Avanpost PKI используется в качестве централизованной базы информации о токенах, выдаваемых не только

08.12.2015 Решения Gemalto Bluetooth Smart позволяют компаниям выполнять строгую PKI-аутентификацию на мобильных устройствах

o объявила о доступности своих решений SafeNet MobilePKI, призванных обеспечить возможность строгой PKI-аутентификации и использования приложений систем безопасности на любых устройствах, в том
21.10.2015 «Аванпост» перешел на мультипродуктовую модель бизнеса и выпустил новую версию ПК Avanpost

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM) и управления инфраструктурой открытых ключей (PKI), объявила о выпуске нового (пятого) релиза своего флагманского программного продукта — программного комплекса (ПК) Avanpost 5.0. В этой версии кардинально переработаны все функциональные м
21.07.2015 Система управления инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI внедрена в УК «Роснано»

щищённого программно-аппаратного комплекса управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации в УК «Роснано». Об этом CNews сообщили в «Аванпост». Как результат, решение Avanpost PKI позволило сократить время на выдачу электронных ключей, автоматизировать учет ключевых носителей и СКЗИ в соответствии с требованиями ФСБ России. Установку и техническую поддержку Avanpost

26.02.2015 ФТС России выбрала Avanpost PKI в качестве одного из ключевых элементов системы ИБ

к систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM) – официально объявил о том, что ФТС России (Федеральная Таможенная служба) выбрала российское решение Avanpost PKI в качестве системы учета, управления и аудита средств аутентификации и хранения ключевой информации (токенов). К этой системе будут подключены все сотрудники ФТС, использующие токены, – око
31.05.2013 Система ИБ: когда не работают механизмы защиты

Итак, системы PKI и SSO позволяют противодействовать киберпреступлениям, совершаемым сотрудником или другим лицом, использующим его пароль для доступа к корпоративной информации. Причем действительно эффекти
20.06.2012 Электронные ключи eToken сертифицированы на совместимость с продуктами «Сигнал-КОМ»

ректность работы электронного ключа eToken ГОСТ с программными комплексами Inter-PRO Client и Admin PKI. Программный комплекс Inter-PRO предназначен для криптографической защиты информационных

19.08.2009 eToken PKI Client теперь поддерживает BlackBerry, Mac и Linux

емых eToken платформ: теперь к ним добавились коммуникаторы BlackBerry, а также последние версии операционных систем Mac OS X и Linux. Новая версия программного обеспечения промежуточного слоя eToken PKI Client 5 обеспечивает возможности двухфакторной аутентификации при доступе к информационным ресурсам для приверженцев новых версий операционных систем Mac OS X и Linuх, а также пользователе
27.10.2008 В МТС создан корпоративный удостоверяющий центр

ументов с использованием инфраструктуры открытых ключей. Технология инфраструктуры открытых ключей (PKI) является основой для построения целостной системы ИБ, взаимоувязывающей нормативные, тех
18.03.2008 Обновленный пакет ПО eToken PKI Client работает с Linux

Компания Aladdin объявляет о выпуске нового пакета программного обеспечения eToken PKI Client версии 4.55 для операционных систем на базе Linux. eToken PKI Client 4.55 о
22.01.2008 Как заставить PKI работать. Опыт Минобороны США

технологических до организационных. Эти проблемы будут "тормозить" процесс внедрения и эксплуатации PKI, что, безусловно, увеличит временные и, прежде всего, финансовые затраты на проект. Здесь
24.10.2007 6-8 ноября пройдет «PKI-форум 2007»

6 - 8 ноября 2007 г в .г.Санкт-Петербурге пройдет конференция «PKI-форум 2007» Организаторы: Росинформтехнологии, Ассоциация (ЗАО АНК, Unizeto, Международна
19.10.2007 6 ноября откроется конференция «PKI-форум 2007»

6 - 8 ноября 2007 г .в Сантк-Петербурге пройдет 5-я международная научно-практическая конференции «PKI-форум 2007». Организаторы: Росинформтехнологии, Ассоциация (ЗАО АНК, Unizeto, Международн
08.06.2007 Первый сертификационный PKI центр России - RBC

нников, а так же надежно защитить информацию от перехвата путем ее шифрования. Для проверки подлинности узлов интернета, в первую очередь сайтов, в рамках внедрения SSL развернуты центры сертификации PKI. Эти центры осуществляют цифровую подпись ключевой информации, которая используется при установлении SSL-соединения. Благодаря этому, при попытке захода на сайт, содержащий некорректную циф
03.04.2007 «КриптоТри» - комплексный продукт для работы в PKI

«КриптоТри» - это комплексный продукт для организации рабочего места в инфраструктуре открытых ключей (PKI): шифрования и электронной цифровой подписи (ЭЦП) документов, управления цифровыми сертификатами, аутентификации и т.д. Продукт предназначен для обеспечения технической составляющей при пос
29.03.2007 Вышла новая версия eToken PKI Client 3.65 для Mac

Российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений по информационной безопасности Aladdin сообщает о выходе новой версии eToken PKI Client 3.65 для Mac. Новое ПО промежуточного слоя включает три независимых модуля: для ОС Microsoft Windows (2000/XP/2003/Vista), Linux, а теперь и для Macintosh. В частности, eToken PKI
22.02.2007 Вышла новая версия eToken PKI Client 3.65 для Linux

и, продуктов и решений по информационной безопасности Aladdin сообщает о выходе новой версии eToken PKI Client 3.65 для Linux. ПО eToken PKI Client предлагает новые возможности применени
09.02.2007 eToken и HASP поддерживают Windows Vista

кого ПО для USB-ключей и смарт-карт eToken, отражающая актуальную тенденцию массового использования PKI-технологий. Новый пакет ПО, сменивший выпускавшийся ранее комплект драйверов eToken Run T
30.11.2006 "Сигнал-Ком" предложил услугу аутсорсинга в области PKI

ние современных технологий защиты информации с использованием ЭЦП и Инфраструктуры Открытых Ключей (PKI) требует от корпораций значительных затрат, квалифицированных кадров и, как правило, отни
08.12.2005 PKI: передел рынка токенов

го документооборота или проведения электронных платежей, то использование любых иных решений, кроме PKI, будет неоправданным, как с точки зрения усложнения существующей ИС, так и с точки зрения

