Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken на, подчеркнули в «Аладдин Р.Д.». Согласно результатам тестирования, электронный ключ и смарт-карта eToken PRO 72K (Java), eToken NG-Flash (Java) совместимы с моделями «Тонк» 1207/1407/1607/180

«Аладдин Р.Д.» защитил систему ДБО «Райффайзенбанка» с помощью eToken PRO (Java) «Райффайзенбанк» и компания «Аладдин Р.Д.» сообщили о завершении проекта по внедрению в банке технологии защиты системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet на базе устройств eToken PRO (Java). Предпосылкой к реализации проекта стало внедрение в «Райффайзенбанке» современной системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet для юридических лиц. Она осн

Ключи eToken PRO (Java) интегрированы с кроссплатформенным продуктом LirCryptoki Java Card Компании «Лисси» и «Аладдин Р.Д.» сообщили об успешной интеграции LirCryptoki Java Card (LirCryptoki JC) с eToken PRO (Java). Корректность работы и полная совместимость решений подтверждена в результате сертификационных испытаний. LirCryptoki JC — новый кроссплатформенный продукт, разработанный комп

«Русь-Банк» повысил безопасность дистанционного обслуживания с помощью eToken PRO ния (ДБО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Благодаря внедрению электронных ключей eToken PRO (Java) корпоративные клиенты обеспечили высокий уровень безопасности финансовых оп

ФОМС строит защищенный документооборот с помощью Aladdin eToken компанией «Крипто-Про» – были протестированы такие устройства, как ПСКЗИ ШИПКА, ruToken, ActivKey и eToken PRO. Основным требованием при выборе носителей ключевой информации являлось наличие со

Средства аутентификации eToken от Aladdin сертифицированы в Казахстане осударственной Системы Технического Регулирования республики Казахстан на электронные ключи моделей eToken PRO 32К и eToken PRO (Java). Данный шаг со стороны представительства Aladdin в

eToken TMS от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России Компания Aladdin объявила о завершении сертификации системы управления аппаратными средствами аутентификации пользователей в масштабах предприятия eToken TMS Федеральной службой по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК России). На практике получение сертификата ФСТЭК означает, что комплексная система eToken TMS (Token Manageme

eToken PRO обеспечивает безопасный доступ к «1С:8» для «дочки» «Сухого» ы Сухого» (дочернее образование компании «Сухой») специального модуля интеграции, построенного базе eToken PRO, для работы в системе «1С:Предприятие 8». По итогам закрытого тендера по созданию

eToken защищает агентов платежной системы ОСМП ении проекта по обеспечению безопасного удаленного доступа с использованием персонального USB-ключа eToken PRO для агентов платежной системы ОСМП («Объединенная система моментальных платежей»).

В Учебном центре «Информзащита» научат управлять eToken TMS 2.0 обучения специалистов работе с системой управления жизненным циклом средств аутентификации Aladdin eToken TMS 2.0. Сегодня в условиях широкого распространения средств защиты информации, значит

Токены Aladdin защищают маршрутизаторы Cisco sco семейства ISR с новой версией операционной системы реализована поддержка электронных USB-ключей eToken PRO от Aladdin. Компания Aladdin, российский разработчик средств аутентификации, проду

Aladdin: eToken TMS 2.0 раздает «виртуальные ключи» eToken TMS поддерживает работу с новыми моделями электронных ключей eToken, таких как eToken PASS и eToken PRO (Java). Значительное внимание разработчики TMS уделили упрощению процедуры установ

BCC внедрил комплекс единой авторизации в аппарате губернатора ЯНАО комплекс авторизации пользователей, состоящий из объектов Citrix Password Manager и Aladdin eToken. eToken PRO - это защищенное USB-устройство, предназначенное для строгой аутентификации, безоп

Обеспечена защита корпоративного портала "ЕЭС России" й аутентификации при доступе к ресурсам портала, физически размещенным в различных ИС. Однократная аутентификация выполняется по защищенной двухфакторной схеме, на основе сертифицированных USB-ключей Aladdin eToken PRO 32K. Для необходимого уровня производительности операций аутентификации использованы SSL-акселераторы nForce компании nCipher. Помимо ключей аутентификации на USB-ключах разм

Aladdin выпускает новый eToken электронных ключей для безопасного доступа как в сеть, так и в помещение, и представляет новый ключ eToken PRO/32K RM-HID. eToken PRO/32K RM-HID представляет собой устройство типа «два в

Aladdin представляет новый eToken ационной безопасности Aladdin расширяет линейку электронных ключей eToken и представляет новый ключ eToken PRO 32K RM-EMM с имплантированной RFID-меткой производства EM-Marin (Швейцария). eT

Aladdin начинает продажу новых продуктов опасности Aladdin объявляет о начале продаж сертифицированных версий продуктов Secret Disk NG 3.1 и eToken PRO 64K. Требования российского рынка информационной безопасности обусловили необходим

Aladdin представляет новую версию eToken TMS ода. Для использования в одном домене электронных ключей различных типов (допустим, eToken NG-OTP и eToken PRO) с различными настройками форматирования в eToken TMS для каждого из них может быт

Aladdin выпустила сертифицированные USB-ключи и смарт-карты eToken PRO Компания Aladdin объявила о выпуске сертифицированных аппаратных средств аутентификации пользователей — смарт-карт eToken PRO и электронных ключей для USB-портов. eToken PRO является аппаратно-программным средством аутентификации пользователей в автоматизированных системах, обрабатывающих конфиденциа

Aladdin укрепил защиту в СУБД Oracle кая проблема отпадает. Для обеспечения надежной аутентификации могут использоваться смарт-карты и USB-ключи eToken. Это персональные средства строгой двухфакторной (ключ или смарт-карта + PIN

Вышла новая версия Secret Disk Server нения информации о ключах шифрования теперь используются смарт-карты и электронные ключи eToken R2, eToken Pro, eToken Pro Smartсard. Еще одно нововведение – с учетом того, что многие по

USB-ключ eToken от Aladdin получил сертификацию OPSEC n полностью интегрирован с такими продуктами, как Check Point NG VPN-1 SecureClient и SecureRemote. USB-ключ eToken обеспечивает двухфакторную аутентификацию, а также создание и безопасное хран