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Aladdin eToken TMS eToken Management System Aladdin eToken PRO

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.07.2012 Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken

на, подчеркнули в «Аладдин Р.Д.». Согласно результатам тестирования, электронный ключ и смарт-карта eToken PRO 72K (Java), eToken NG-Flash (Java) совместимы с моделями «Тонк» 1207/1407/1607/180
27.09.2011 «Аладдин Р.Д.» защитил систему ДБО «Райффайзенбанка» с помощью eToken PRO (Java)

«Райффайзенбанк» и компания «Аладдин Р.Д.» сообщили о завершении проекта по внедрению в банке технологии защиты системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet на базе устройств eToken PRO (Java). Предпосылкой к реализации проекта стало внедрение в «Райффайзенбанке» современной системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet для юридических лиц. Она осн
13.05.2011 Ключи eToken PRO (Java) интегрированы с кроссплатформенным продуктом LirCryptoki Java Card

Компании «Лисси» и «Аладдин Р.Д.» сообщили об успешной интеграции LirCryptoki Java Card (LirCryptoki JC) с eToken PRO (Java). Корректность работы и полная совместимость решений подтверждена в результате сертификационных испытаний. LirCryptoki JC — новый кроссплатформенный продукт, разработанный комп
23.11.2010 «Русь-Банк» повысил безопасность дистанционного обслуживания с помощью eToken PRO

ния (ДБО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Благодаря внедрению электронных ключей eToken PRO (Java) корпоративные клиенты обеспечили высокий уровень безопасности финансовых оп
09.07.2009 ФОМС строит защищенный документооборот с помощью Aladdin eToken

компанией «Крипто-Про» – были протестированы такие устройства, как ПСКЗИ ШИПКА, ruToken, ActivKey и eToken PRO. Основным требованием при выборе носителей ключевой информации являлось наличие со
10.12.2008 Средства аутентификации eToken от Aladdin сертифицированы в Казахстане

осударственной Системы Технического Регулирования республики Казахстан на электронные ключи моделей eToken PRO 32К и eToken PRO (Java). Данный шаг со стороны представительства Aladdin в

30.10.2008 eToken TMS от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России

Компания Aladdin объявила о завершении сертификации системы управления аппаратными средствами аутентификации пользователей в масштабах предприятия eToken TMS Федеральной службой по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК России). На практике получение сертификата ФСТЭК означает, что комплексная система eToken TMS (Token Manageme
21.08.2008 eToken PRO обеспечивает безопасный доступ к «1С:8» для «дочки» «Сухого»

ы Сухого» (дочернее образование компании «Сухой») специального модуля интеграции, построенного базе eToken PRO, для работы в системе «1С:Предприятие 8». По итогам закрытого тендера по созданию

14.07.2008 eToken защищает агентов платежной системы ОСМП

ении проекта по обеспечению безопасного удаленного доступа с использованием персонального USB-ключа eToken PRO для агентов платежной системы ОСМП («Объединенная система моментальных платежей»).
10.06.2008 В Учебном центре «Информзащита» научат управлять eToken TMS 2.0

обучения специалистов работе с системой управления жизненным циклом средств аутентификации Aladdin eToken TMS 2.0. Сегодня в условиях широкого распространения средств защиты информации, значит
12.03.2008 Токены Aladdin защищают маршрутизаторы Cisco

sco семейства ISR с новой версией операционной системы реализована поддержка электронных USB-ключей eToken PRO от Aladdin. Компания Aladdin, российский разработчик средств аутентификации, проду
06.02.2008 Aladdin: eToken TMS 2.0 раздает «виртуальные ключи»

eToken TMS поддерживает работу с новыми моделями электронных ключей eToken, таких как eToken PASS и eToken PRO (Java). Значительное внимание разработчики TMS уделили упрощению процедуры установ
06.02.2008 BCC внедрил комплекс единой авторизации в аппарате губернатора ЯНАО

комплекс авторизации пользователей, состоящий из объектов Citrix Password Manager и Aladdin eToken. eToken PRO - это защищенное USB-устройство, предназначенное для строгой аутентификации, безоп
22.12.2006 Обеспечена защита корпоративного портала "ЕЭС России"

й аутентификации при доступе к ресурсам портала, физически размещенным в различных ИС. Однократная аутентификация выполняется по защищенной двухфакторной схеме, на основе сертифицированных USB-ключей Aladdin eToken PRO 32K. Для необходимого уровня производительности операций аутентификации использованы SSL-акселераторы nForce компании nCipher. Помимо ключей аутентификации на USB-ключах разм
18.05.2006 Aladdin выпускает новый eToken

электронных ключей для безопасного доступа как в сеть, так и в помещение, и представляет новый ключ eToken PRO/32K RM-HID. eToken PRO/32K RM-HID представляет собой устройство типа «два в
14.03.2006 Aladdin представляет новый eToken

ационной безопасности Aladdin расширяет линейку электронных ключей eToken и представляет новый ключ eToken PRO 32K RM-EMM с имплантированной RFID-меткой производства EM-Marin (Швейцария). eT
06.02.2006 Aladdin начинает продажу новых продуктов

опасности Aladdin объявляет о начале продаж сертифицированных версий продуктов Secret Disk NG 3.1 и eToken PRO 64K. Требования российского рынка информационной безопасности обусловили необходим
27.01.2006 Aladdin представляет новую версию eToken TMS

ода. Для использования в одном домене электронных ключей различных типов (допустим, eToken NG-OTP и eToken PRO) с различными настройками форматирования в eToken TMS для каждого из них может быт
01.09.2004 Aladdin выпустила сертифицированные USB-ключи и смарт-карты eToken PRO

Компания Aladdin объявила о выпуске сертифицированных аппаратных средств аутентификации пользователей — смарт-карт eToken PRO и электронных ключей для USB-портов. eToken PRO является аппаратно-программным средством аутентификации пользователей в автоматизированных системах, обрабатывающих конфиденциа
16.06.2004 Aladdin укрепил защиту в СУБД Oracle

кая проблема отпадает.   Для обеспечения надежной аутентификации могут использоваться смарт-карты и USB-ключи eToken. Это персональные средства строгой двухфакторной (ключ или смарт-карта + PIN
16.12.2003 Вышла новая версия Secret Disk Server

нения информации о ключах шифрования теперь используются смарт-карты и электронные ключи eToken R2, eToken Pro, eToken Pro Smartсard. Еще одно нововведение – с учетом того, что многие по
06.03.2002 USB-ключ eToken от Aladdin получил сертификацию OPSEC

n полностью интегрирован с такими продуктами, как Check Point NG VPN-1 SecureClient и SecureRemote. USB-ключ eToken обеспечивает двухфакторную аутентификацию, а также создание и безопасное хран
09.10.2001 USB-брелок eToken Pro теперь совместим с PGP версии 7.1.

Компания Aladdin Software Security R.D. объявила сегодня о том, USB-брелок eToken Pro теперь может использоваться с PGP версии 7.1.PGP (Pretty Good Privacy) - распростр

Публикаций - 146, упоминаний - 212

Aladdin eToken TMS и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 41
Aladdin Software Security R.D. 118 38
Microsoft Corporation 25775 19
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 10
Oracle Corporation 7074 9
Информзащита 941 6
Cisco Systems 5372 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
Код Безопасности 812 5
9594 4
Thales - Gemalto - SafeNet 140 4
Крок - Croc 1964 4
HID Global - HID Corporation 125 4
Broadcom - VMware 2610 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 3
Citrix Systems 868 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
ОТР ГК - ОТР 2000 227 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 3
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 3
Tonk - Тонк ГК 63 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 2
Thales - Gemalto - GemPlus 52 2
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 2
HP Inc. 5883 2
Check Point Software Technologies 829 2
Directum - Директум 1268 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 2
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 2
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 32 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Renault Groupe 166 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Ак Барс Банк 283 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ПРБ - Первый Республиканский Банк 7 1
Метробанк 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Уралпромбанк - Уральский промышленный банк 2 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
ФЦИИТ - Фонд Центр инноваций и информационных технологий 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
НС-Банк 11 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Татнефть 243 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
АСПЭК Групп - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 12 1
DuPont - Дюпон 101 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Государственная система технического регулирования республики Казахстан 4 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 111
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 72
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 54
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 54
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 39
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 15
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 12
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 8
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Электронный документ - Electronic document 1579 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 106
Oracle Java - язык программирования 3469 47
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 43
Microsoft Windows 16882 24
Linux OS 11533 15
Aladdin Secret Disk 91 15
КриптоПро CSP СКЗИ 255 14
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 12
Microsoft Windows Server 2003 571 12
Aladdin eToken ГОСТ 41 11
Aladdin JaCarta PKI 90 11
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 11
Microsoft Windows XP 2431 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 9
Aladdin eToken PKI Client 11 7
Microsoft Windows Server 2008 483 7
Apple macOS 2419 6
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 6
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 6
Microsoft Windows XP Professional 235 5
Aladdin eToken Network Logon 8 5
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 5
Aladdin eSafe 37 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Thales - Gemalto - SafeNet Authentication Manager (SAM) - SafeNet Network Logon - SafeNet Trusted Access - SafeNet Aithentication Client 28 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 4
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 3
Aladdin eToken PASS 20 3
Microsoft Office 4170 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 3
Крячков Антон 20 6
Сабанов Алексей 21 4
Груздев Сергей 48 4
Шалманов Сергей 202 2
Калемберг Денис 32 2
Гонебный Игорь 8 2
Скида Максим 8 2
Груданов Сергей 24 2
Полякова Оксана 9 2
Ксенин Алекс 311 1
Мамыкин Владимир 44 1
Гайкович Владимир 40 1
Ференец Вадим 29 1
Каманин Константин 8 1
Уханов Дмитрий 3 1
Чуров Владимир 25 1
Ступин Сергей 11 1
Момчилович Ирина 28 1
Гаврилов Роман 5 1
Турсков Виктор 2 1
Конягин Кирилл 9 1
Разумов Илья 13 1
Дрожжевкин Михаил 10 1
Попова Зоя 9 1
Гришин Андрей 8 1
Горшков Дмитрий 10 1
Демьянкова Татьяна 9 1
Нахаев Юрий 2 1
Грязнов Валентин 5 1
Бабенко Андрей 2 1
Гусаков Андрей 3 1
Мещеряков Дмитрий 2 1
Грибков Сергей 3 1
Ченцов Сергей 2 1
Сергеева Ольга 2 1
Букатов Кирилл 2 1
Гайнутдинов Рустам 2 1
Сенченко Никита 3 1
Сазонова Мария 3 1
Плотников Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Казахстан - Республика 6048 3
Европа 24964 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Украина 7928 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 169 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
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