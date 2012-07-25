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Aladdin eToken TMS eToken Management System Aladdin eToken PRO
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.07.2012
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Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken
на, подчеркнули в «Аладдин Р.Д.». Согласно результатам тестирования, электронный ключ и смарт-карта eToken PRO 72K (Java), eToken NG-Flash (Java) совместимы с моделями «Тонк» 1207/1407/1607/180
|27.09.2011
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«Аладдин Р.Д.» защитил систему ДБО «Райффайзенбанка» с помощью eToken PRO (Java)
«Райффайзенбанк» и компания «Аладдин Р.Д.» сообщили о завершении проекта по внедрению в банке технологии защиты системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet на базе устройств eToken PRO (Java). Предпосылкой к реализации проекта стало внедрение в «Райффайзенбанке» современной системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet для юридических лиц. Она осн
|13.05.2011
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Ключи eToken PRO (Java) интегрированы с кроссплатформенным продуктом LirCryptoki Java Card
Компании «Лисси» и «Аладдин Р.Д.» сообщили об успешной интеграции LirCryptoki Java Card (LirCryptoki JC) с eToken PRO (Java). Корректность работы и полная совместимость решений подтверждена в результате сертификационных испытаний. LirCryptoki JC — новый кроссплатформенный продукт, разработанный комп
|23.11.2010
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«Русь-Банк» повысил безопасность дистанционного обслуживания с помощью eToken PRO
ния (ДБО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Благодаря внедрению электронных ключей eToken PRO (Java) корпоративные клиенты обеспечили высокий уровень безопасности финансовых оп
|09.07.2009
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ФОМС строит защищенный документооборот с помощью Aladdin eToken
компанией «Крипто-Про» – были протестированы такие устройства, как ПСКЗИ ШИПКА, ruToken, ActivKey и eToken PRO. Основным требованием при выборе носителей ключевой информации являлось наличие со
|10.12.2008
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Средства аутентификации eToken от Aladdin сертифицированы в Казахстане
осударственной Системы Технического Регулирования республики Казахстан на электронные ключи моделей eToken PRO 32К и eToken PRO (Java). Данный шаг со стороны представительства Aladdin в
|30.10.2008
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eToken TMS от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России
Компания Aladdin объявила о завершении сертификации системы управления аппаратными средствами аутентификации пользователей в масштабах предприятия eToken TMS Федеральной службой по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК России). На практике получение сертификата ФСТЭК означает, что комплексная система eToken TMS (Token Manageme
|21.08.2008
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eToken PRO обеспечивает безопасный доступ к «1С:8» для «дочки» «Сухого»
ы Сухого» (дочернее образование компании «Сухой») специального модуля интеграции, построенного базе eToken PRO, для работы в системе «1С:Предприятие 8». По итогам закрытого тендера по созданию
|14.07.2008
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eToken защищает агентов платежной системы ОСМП
ении проекта по обеспечению безопасного удаленного доступа с использованием персонального USB-ключа eToken PRO для агентов платежной системы ОСМП («Объединенная система моментальных платежей»).
|10.06.2008
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В Учебном центре «Информзащита» научат управлять eToken TMS 2.0
обучения специалистов работе с системой управления жизненным циклом средств аутентификации Aladdin eToken TMS 2.0. Сегодня в условиях широкого распространения средств защиты информации, значит
|12.03.2008
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Токены Aladdin защищают маршрутизаторы Cisco
sco семейства ISR с новой версией операционной системы реализована поддержка электронных USB-ключей eToken PRO от Aladdin. Компания Aladdin, российский разработчик средств аутентификации, проду
|06.02.2008
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Aladdin: eToken TMS 2.0 раздает «виртуальные ключи»
eToken TMS поддерживает работу с новыми моделями электронных ключей eToken, таких как eToken PASS и eToken PRO (Java). Значительное внимание разработчики TMS уделили упрощению процедуры установ
|06.02.2008
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BCC внедрил комплекс единой авторизации в аппарате губернатора ЯНАО
комплекс авторизации пользователей, состоящий из объектов Citrix Password Manager и Aladdin eToken. eToken PRO - это защищенное USB-устройство, предназначенное для строгой аутентификации, безоп
|22.12.2006
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Обеспечена защита корпоративного портала "ЕЭС России"
й аутентификации при доступе к ресурсам портала, физически размещенным в различных ИС. Однократная аутентификация выполняется по защищенной двухфакторной схеме, на основе сертифицированных USB-ключей Aladdin eToken PRO 32K. Для необходимого уровня производительности операций аутентификации использованы SSL-акселераторы nForce компании nCipher. Помимо ключей аутентификации на USB-ключах разм
|18.05.2006
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Aladdin выпускает новый eToken
электронных ключей для безопасного доступа как в сеть, так и в помещение, и представляет новый ключ eToken PRO/32K RM-HID. eToken PRO/32K RM-HID представляет собой устройство типа «два в
|14.03.2006
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Aladdin представляет новый eToken
ационной безопасности Aladdin расширяет линейку электронных ключей eToken и представляет новый ключ eToken PRO 32K RM-EMM с имплантированной RFID-меткой производства EM-Marin (Швейцария). eT
|06.02.2006
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Aladdin начинает продажу новых продуктов
опасности Aladdin объявляет о начале продаж сертифицированных версий продуктов Secret Disk NG 3.1 и eToken PRO 64K. Требования российского рынка информационной безопасности обусловили необходим
|27.01.2006
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Aladdin представляет новую версию eToken TMS
ода. Для использования в одном домене электронных ключей различных типов (допустим, eToken NG-OTP и eToken PRO) с различными настройками форматирования в eToken TMS для каждого из них может быт
|01.09.2004
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Aladdin выпустила сертифицированные USB-ключи и смарт-карты eToken PRO
Компания Aladdin объявила о выпуске сертифицированных аппаратных средств аутентификации пользователей — смарт-карт eToken PRO и электронных ключей для USB-портов. eToken PRO является аппаратно-программным средством аутентификации пользователей в автоматизированных системах, обрабатывающих конфиденциа
|16.06.2004
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Aladdin укрепил защиту в СУБД Oracle
кая проблема отпадает. Для обеспечения надежной аутентификации могут использоваться смарт-карты и USB-ключи eToken. Это персональные средства строгой двухфакторной (ключ или смарт-карта + PIN
|16.12.2003
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Вышла новая версия Secret Disk Server
нения информации о ключах шифрования теперь используются смарт-карты и электронные ключи eToken R2, eToken Pro, eToken Pro Smartсard. Еще одно нововведение – с учетом того, что многие по
|06.03.2002
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USB-ключ eToken от Aladdin получил сертификацию OPSEC
n полностью интегрирован с такими продуктами, как Check Point NG VPN-1 SecureClient и SecureRemote. USB-ключ eToken обеспечивает двухфакторную аутентификацию, а также создание и безопасное хран
|09.10.2001
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USB-брелок eToken Pro теперь совместим с PGP версии 7.1.
Компания Aladdin Software Security R.D. объявила сегодня о том, USB-брелок eToken Pro теперь может использоваться с PGP версии 7.1.PGP (Pretty Good Privacy) - распростр
Aladdin eToken TMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Крячков Антон 20 6
|Сабанов Алексей 21 4
|Груздев Сергей 48 4
|Шалманов Сергей 202 2
|Калемберг Денис 32 2
|Гонебный Игорь 8 2
|Скида Максим 8 2
|Груданов Сергей 24 2
|Полякова Оксана 9 2
|Ксенин Алекс 311 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Ференец Вадим 29 1
|Каманин Константин 8 1
|Уханов Дмитрий 3 1
|Чуров Владимир 25 1
|Ступин Сергей 11 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Гаврилов Роман 5 1
|Турсков Виктор 2 1
|Конягин Кирилл 9 1
|Разумов Илья 13 1
|Дрожжевкин Михаил 10 1
|Попова Зоя 9 1
|Гришин Андрей 8 1
|Горшков Дмитрий 10 1
|Демьянкова Татьяна 9 1
|Нахаев Юрий 2 1
|Грязнов Валентин 5 1
|Бабенко Андрей 2 1
|Гусаков Андрей 3 1
|Мещеряков Дмитрий 2 1
|Грибков Сергей 3 1
|Ченцов Сергей 2 1
|Сергеева Ольга 2 1
|Букатов Кирилл 2 1
|Гайнутдинов Рустам 2 1
|Сенченко Никита 3 1
|Сазонова Мария 3 1
|Плотников Олег 4 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|РИА Новости 1033 1
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