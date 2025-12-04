Разделы

ФНП РФ Федеральная нотариальная палата Российской Федерации

ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации

СОБЫТИЯ


04.12.2025 НОТА обновила продукт «Модус.Взыскание» 1
12.09.2025 Число нотариальных машиночитаемых доверенностей с начала года выросло вдвое – до 26 тыс. 2
13.02.2025 Федеральная нотариальная палата разворачивает узел блокчейн РЦИС 2
09.01.2025 Столичные приборостроители расширяют ассортимент и наращивают производство 1
18.12.2024 «Элар» оснащает нотариальную отрасль России цифровым оборудованием 3
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
10.09.2024 Число удаленных нотариальных действий в 2024 г. выросло на 47% 1
26.07.2024 ДИТ Москвы: на mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу» 1
25.04.2024 Число нотариальных действий онлайн в 2023 году выросло в 5,5 раз 2
31.01.2024 Российские нотариусы удостоверили более 2,3 тыс. машиночитаемых доверенностей 2
31.01.2024 «Автокод Профи» запустил проверку автовладельца 1
13.12.2023 «Форс» обеспечила непрерывность работы СУБД ЕИС нотариата в Федеральной Нотариальной палате 1
07.11.2023 «Сберкорус» открыл доступ к сервису для проверки благонадежности физических лиц 1
18.10.2023 Россияне получили простой и удобный способ записи к нотариусу 4
04.07.2023 Федеральная нотариальная палата запустила цифровой сервис для нотариусов для предоставления данных о владельцах недвижимости 4
31.05.2023 В Мурманске оцифруют нотариальные документы на «Эларскан» 1
27.02.2023 Бумажные доверенности в прошлом. Сбербанк перешел на электронные во имя безопасности россиян 2
14.04.2022 Решение Кворум для взаимодействия с Федеральной нотариальной палатой по вопросам розыска имущества наследодателей 4
07.10.2021 «Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем 5
01.06.2021 Росреестр: зарегистрирована первая электронная сделка, дистанционно заверенная двумя нотариусами 3
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
07.04.2021 ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
09.09.2020 Решение «Лаборатории Касперского» обеспечит информационную безопасность нотариальных контор 4
28.07.2020 Сбербанк и Федеральная нотариальная палата запустили «Электронные нотариальные доверенности» 3
02.06.2020 Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата 1
20.02.2020 Сбербанк и Федеральная нотариальная палата внедряют оплату по QR-коду 2
10.02.2020 Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года 1
30.10.2019 «33 Слона» (Mail.ru Group) и ФНП запустили сервис «Безопасная сделка» 3
05.07.2019 Правительство России одобрило электронных нотариусов 2
03.05.2018 В России разрешат охотиться на интернет-троллей с онлайн-нотариусами 1
24.04.2017 R-Style Softlab выпустила решение для электронного взаимодействия банков с ФНП 4
31.03.2017 Белгородсоцбанк намерен развивать ИТ-сервисы вместе с R-Style Softlab 1
08.02.2016 Как защитить информацию в базе данных 1
25.11.2015 Федеральный нотариат оставил без победителя мегатендер на постройку своей ИС 4
11.03.2015 TrueConf Server объединил 84 нотариальных палаты России для оперативного взаимодействия 3856 сотрудников 4
15.07.2014 В Нотариате Крыма обеспечен юридически значимый электронный документооборот с помощью решений «Аладдин Р.Д.» 1
10.07.2014 Шквал запросов через СМЭВ физически ломает оборудование Росреестра 2
03.07.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2014 г. 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1

Публикаций - 48, упоминаний - 96

ФНП РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 2
Oracle Corporation 6867 2
TrueConf - ТруКонф 428 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 2
Триасофт 6 2
Северсталь Инфоком 91 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 239 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Мобильные профессионалы 4 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 87 1
Ростелеком - TData - ТДата 48 1
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
Avid Life Media 2 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Microsoft Corporation 25236 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Крок - Croc 1814 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 667 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
АйТи 1439 1
Quorum - Кворум - 130 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 107 1
ФОРС - Центр разработки 679 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 62 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
8983 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
ФЦИИТ - Фонд Центр инноваций и информационных технологий 2 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 1
Транснефть - Диаскан ЦТД/НТЦ - Центр технической диагностики 4 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 1
Автобан ДСК ГК 18 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Кофемания 70 1
Тяжпромарматура НПО - Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры 2 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 1
Белгородсоцбанк УКБ 1 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
Совкомбанк ПАО 285 1
Ак Барс Банк 274 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
АльфаСтрахование СГ 354 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 112 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 3
Федеральное казначейство России 1879 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 20 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 15
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 8
Оповещение и уведомление - Notification 5376 7
Электронный документ - Electronic document 1529 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 5
Нотариат электронный - Electronic notary - Цифровизация нотариусов 22 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 5
Оцифровка - Digitization 4933 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 875 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1851 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 3
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 357 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1835 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 19 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 2
Aladdin Secret Disk 88 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 304 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 72 2
КриптоПро CSP СКЗИ 227 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 332 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 2
ЭЛАР ЭларСкан 164 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 1
TrueConf Online 30 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Правительство Москвы - ГИС ЕПС ПМ - Единая почтовая система правительства Москвы 3 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 26 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 206 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 62 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 66 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
Cognitive Passport 32 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
TrueConf Terminal 10 1
Cognitive Scanify 17 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
ЭЛАР СканИмидж 27 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 1
Корсик Константин 12 10
Муковозов Михаил 4 4
Шадаев Максут 1146 4
Сазонова Мария 3 3
Медведев Дмитрий 1662 2
Герман Владимир 9 2
Днепровский Петр 6 2
Мишустин Михаил 734 2
Козырев Алексей 326 2
Якушев Михаил 50 1
Селин Владимир 14 1
Разумовский Дмитрий 124 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Гусев Анатолий 4 1
Лебедев Иван 14 1
Диркс Наталья 6 1
Попова Анна 18 1
Мартынова Елена 87 1
Кроликов Артём 6 1
Френкель Лев 51 1
Ельцин Борис. 94 1
Закоржевский Вячеслав 73 1
Урусов Виктор 149 1
Усова Марина 24 1
Ермаков Иван 30 1
Ведешкина Татьяна 7 1
Готальский Михаил 95 1
Кубарев Алексей 56 1
Баранов Александр 16 1
Луцкий Алексей 3 1
Макаров Станислав 117 1
Стуров Дмитрий 33 1
Прокудин Аркадий 9 1
Чаплыгин Роман 22 1
Якупов Лев 11 1
Агеев Денис 38 1
Ильин Николай 25 1
Климов Евгений 19 1
Трандин Сергей 104 1
Засинец Игорь 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 334 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 59 1
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 56 1
Франция - Корсика 8 1
Россия - ДФО - Амурская область 850 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 1
Украина 7793 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 1
Россия - УФО - Челябинская область 1387 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ЦФО - Курская область 697 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 1
Россия - ДФО - Магаданская область 477 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 575 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 348 1
Россия - СФО - Республика Тыва 361 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 24
Нотариат - Notary Public - Нотариус 90 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 6
Паспорт - Паспортные данные 2734 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 226 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Российская газета 275 1
Автокод (портал) 37 1
Ставропольская правда 4 1
РИА Новости 984 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
НИУ ВШЭ - Институт права цифровой среды - Институт проблем правового регулирования 2 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews AWARDS - награда 549 1
