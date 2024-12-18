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ФНП РФ ЕИСН Единая информационная система нотариата

ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата


18.12.2024 «Элар» оснащает нотариальную отрасль России цифровым оборудованием 2
13.12.2023 «Форс» обеспечила непрерывность работы СУБД ЕИС нотариата в Федеральной Нотариальной палате 3
18.10.2023 Россияне получили простой и удобный способ записи к нотариусу 1
01.08.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2023 года 1
04.07.2023 Федеральная нотариальная палата запустила цифровой сервис для нотариусов для предоставления данных о владельцах недвижимости 2
07.10.2021 «Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем 1
01.06.2021 Росреестр: зарегистрирована первая электронная сделка, дистанционно заверенная двумя нотариусами 1
07.04.2021 ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
05.07.2019 Правительство России одобрило электронных нотариусов 2
22.07.2016 10 российских банков внедряют решение R-Style Softlab для подключения к ГИС ЖКХ 1
21.06.2016 R-Style Softlab занялась разработкой «коннекторов» для электронного взаимодействия банков с ГИС 1
11.03.2015 TrueConf Server объединил 84 нотариальных палаты России для оперативного взаимодействия 3856 сотрудников 1
14.07.2014 В 2015 г. казахстанцы смогут использовать электронную цифровую подпись с SIM-карты 1
03.07.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2014 г. 1
20.04.2012 «Сбербанк России» внедрит сервис проверки нотариально удостоверенных документов 1
21.12.2011 Российский нотариат станет частью «электронного правительства» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 22

ФНП РФ и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 2
Крок - Croc 1777 1
NetApp - Network Appliance 636 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Мобильные профессионалы 4 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 84 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Земский банк 3 1
МНХБ - Московский нефтехимический банк 4 1
УралКапиталБанк - Уральский капитал 1 1
Русский ипотечный банк 5 1
ФЦИИТ - Фонд Центр инноваций и информационных технологий 2 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 45 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Администрация Курской области 28 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
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Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 70 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 2
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 29 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Правительство Москвы - ГИС ЕПС ПМ - Единая почтовая система правительства Москвы 2 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Apple iPhone 6 4862 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
Муковозов Михаил 4 3
Дробышевский Михаил 53 2
Корсик Константин 11 2
Медведев Дмитрий 1654 1
Ройфман Роман 16 1
Сысоев Александр 41 1
Готальский Михаил 95 1
Мартынова Елена 87 1
Войцук Леонид 1 1
Сазонова Мария 3 1
Диркс Наталья 6 1
Борисенко Елена 1 1
Модин Антон 1 1
Зарипов Тимур 6 1
Плеханов Алексей 2 1
Оспанов Аблайхан 2 1
Днепровский Петр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 57 1
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 52 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
РИА Новости 917 1
Ставропольская правда 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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