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Днепровский Петр



21.02.2025 В «Сбербанк Онлайн» можно восстановить пароль от «Госуслуг» 1
09.08.2024 280 млн поездок в общественном транспорте оплачивается банковской картой через эквайринг Сбербанка 1
18.10.2023 Россияне получили простой и удобный способ записи к нотариусу 1
27.02.2023 Бумажные доверенности в прошлом. Сбербанк перешел на электронные во имя безопасности россиян 1
20.05.2020 Сервис по выбору и приобретению жилья «Домклик» интегрирован с порталом госуслуг 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Днепровский Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 985 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 3
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2902 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2914 1
Электронная доверенность - Electronic power of attorney 20 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 116 1
Нотариат электронный - Electronic notary - Цифровизация нотариусов 22 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24594 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1450 1
Аналоговые технологии 2775 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3847 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 508 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10569 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11116 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 768 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 18 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 1
Корсик Константин 12 1
Зарипов Тимур 6 1
Шадаев Максут 1016 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1529 1
Россия - СФО - Омская область 677 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1786 1
Россия - ЦФО - Калужская область 986 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 354 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1209 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1293 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 434 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7649 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5869 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 89 1
Паспорт - Паспортные данные 2525 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8085 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1450 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 571 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1893 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169193.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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