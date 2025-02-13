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Корсик Константин



13.02.2025 Федеральная нотариальная палата разворачивает узел блокчейн РЦИС 1
26.07.2024 ДИТ Москвы: на mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу» 1
25.04.2024 Число нотариальных действий онлайн в 2023 году выросло в 5,5 раз 1
31.01.2024 Российские нотариусы удостоверили более 2,3 тыс. машиночитаемых доверенностей 1
18.10.2023 Россияне получили простой и удобный способ записи к нотариусу 1
28.06.2023 За два года сервисом записи к нотариусу на mos.ru воспользовались более 47 тыс. раз 1
12.01.2022 Москвичи записались к нотариусам через сайт мэра Москвы более 8500 раз 1
01.06.2021 Росреестр: зарегистрирована первая электронная сделка, дистанционно заверенная двумя нотариусами 1
28.07.2020 Сбербанк и Федеральная нотариальная палата запустили «Электронные нотариальные доверенности» 1
20.02.2020 Сбербанк и Федеральная нотариальная палата внедряют оплату по QR-коду 1
03.05.2018 В России разрешат охотиться на интернет-троллей с онлайн-нотариусами 1
25.11.2015 Федеральный нотариат оставил без победителя мегатендер на постройку своей ИС 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Корсик Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24656 1
Oracle Corporation 6704 1
Новые облачные технологии (НОТ) 447 1
Триасофт 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 4
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 833 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4770 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50808 8
Нотариат электронный - Electronic notary - Цифровизация нотариусов 22 3
Оповещение и уведомление - Notification 4651 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1716 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66485 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12795 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3839 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 776 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 38 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2488 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1535 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11182 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5317 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29817 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3038 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5031 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7629 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30875 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12217 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 191 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Электронная доверенность - Electronic power of attorney 20 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6273 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24540 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 2
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 18 2
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 11 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 172 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 289 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 268 1
Иванов Дмитрий 88 2
Шадаев Максут 1014 1
Греф Герман 421 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Мартынова Елена 87 1
Голобоков Владимир 7 1
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Днепровский Петр 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43344 7
Россия - РФ - Российская федерация 145023 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1778 2
Россия - ДФО - Амурская область 739 1
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 53 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1200 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1290 1
Россия - ЦФО - Калужская область 985 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1525 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48189 3
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Нотариат - Notary Public - Нотариус 89 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4838 2
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5392 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 1
Российская газета 271 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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