Корсик Константин
Корсик Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24656 1
|Oracle Corporation 6704 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 447 1
|Триасофт 6 1
|Иванов Дмитрий 88 2
|Шадаев Максут 1014 1
|Греф Герман 421 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Мартынова Елена 87 1
|Голобоков Владимир 7 1
|Козлов Евгений 34 1
|Днепровский Петр 4 1
|Российская газета 271 1
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