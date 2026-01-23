Россия - ЦФО - Ивановская область

Ивановская область стала лидером по доле продавцов с высокими оборотами на Wildberries на увеличение продаж и повышение узнаваемости брендов с собственным производством. Производители из Ивановской области в проекте показывают одни из самых высоких результатов. От региона к «Плат

ИИ поможет сохранить народное наследие Ивановской области ализа данных» представитель команды ИвГУ, директор Института гуманитарных наук Светлана Маник. По ее словам, кластеризация подготовленного датасета позволит выделить ключевые темы фольклорных текстов Ивановской области. Итогом проекта должна стать структурированная база данных, которая будет доступна на сайте библиотеки вуза. Пользоваться базой смогут исследователи со всей России, в том чис

«МегаФон» подключил к 4G 11 сел Ивановской области еменные услуги связи «МегаФона» получили две с половиной тысячи жителей 11 малых населенных пунктов Ивановской области. Реализация программы осуществлялась в рамках проекта «Устранение цифровог

В Ивановском районе улучшили качество связи обходимые работы для увеличения покрытия и улучшения качества связи, чтобы наши абоненты могли пользоваться с комфортом всеми необходимыми сервисами», — отметил Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

Улучшаем 4G: в Ивановской области ускорили интернет Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям Родниковского района Ивановской области. Запуск базовых станций помог расширить покрытие мобильной сети четвёртого

«МегаФон» устранил цифровое неравенство еще в 20 поселениях Ивановской области Жители еще 20 небольших деревень и сел Ивановской области теперь могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения от «МегаФо

«МегаФон» ускорил интернет в деревнях Ивановской области ых пунктах. Всего за 2024 г. с помощью дополнительного низкочастотного диапазона 800 МГц зона покрытия была увеличена более чем в 70 деревнях и селах», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

«МегаФон» улучшил качество связи в четырех районах Ивановской области Почти 25 тыс. жителей 11 малых населенных пунктов Ивановской области получили расширенное покрытие сети LTE и более стабильный мобильный интерн

В Ивановском «МегаФоне» назначен директор Директором «МегаФона» в Ивановской области назначен Евгений Кочетов. Ранее он отвечал в компании за продажи на массов

МТС прокачала фиксированную сеть для цифровизации производства и бизнеса в Ивановской области уровень качества сети уже доступен геймерам и любителям онлайн-просмотра фильмов в HD качестве. «В Ивановской области за последнее время было проложено более 120 километров ВОЛС, что позволило

«МегаФон» улучшил 4G‑покрытие в 12 районах Ивановской области «МегаФон» запустил телеком‑объекты в 17 малых населенных пунктах Ивановской области. Дополнительный слой LTE обеспечит качественную голосовую связь и увеличен

«МегаФон» увеличил скорости интернета в 30 деревнях и поселках Ивановской области и скоростным 4G-интернетом и расширили зону покрытия для четырех поселков и двадцати шести деревень Ивановской области. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобил

МТС запустила цифровой гид по региону левитановских пейзажей и наследию «ситцевых королей» истема, сообщает, что сервис бронирования отелей МТС Travel запустил онлайн-путеводитель для гостей Ивановской области. Въезжая в регион, туристы теперь будут получать приветственное SMS-сообще

МТС прокачала сеть в селах Гаврило-Посадского района Ивановской области и также будет способствовать развитию туризма, к ГЭС в Петровский многие приезжают ради впечатляющих фотосессий. Теперь фото и видео можно выкладывать в сеть с места съемок», — сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и

«Круг» разработала проектно-конструкторскую документацию на шкаф управления ГРП Ивановской ТЭЦ-3 Компания «Круг» выполнила разработку проектно-конструкторской документации на шкаф управления газорегуляторным пунктом (ГРП) Ивановской ТЭЦ-3. Проект выполнен в рамках технического перевооружения ГРП на базе российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса Круг-2000 (ПАК «ПТК Круг-2000»). Для по

В Ивановской области скорость мобильного интернета в сети МТС выросла на 30% Компания МТС завершила масштабное обновление сети в Ивановской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территори

Правительство Ивановской области обновило систему документационного управления «Приоритет» для ускорения процесса работы с обращениями граждан С 2011 г. Правительство Ивановской области использует систему документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приорите

Wildberries открыл пункт приемки товаров от предпринимателей Ивановской области ставители Wildberries. Появление нового центра также улучшит работу логистической службы компании в Ивановской области, ускорит доставку заказов до покупателей из региона, а также позволит улуч

«Код безопасности» защитит региональную медицинскую инфосистему Ивановской области «Код безопасности» подключила региональную медицинскую информационную систему Ивановской области к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последс

Органы исполнительной власти Ивановской области перейдут на Astra Linux В Ивановской области стартовал перевод ИТ-инфраструктур 26 органов исполнительной власти на опе

Ивановская область и «Цифровая экономика» ускорят внедрение цифровых решений в социально-экономической сфере Правительство Ивановской области и организация «Цифровая экономика» договорились о сотрудничестве в рамках

Ивановская область расширит сотрудничество с «1С» рума подписано cоглашение о сотрудничестве в области информационных технологий между правительством Ивановской области и компанией «1С». Подписи под документом поставили губернатор Станислав Во

Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области марта 2019 г. начал предоставлять услуги мобильной связи и высокоскоростного мобильного интернета в Ивановской области. Компания развернула в регионе эталонную сеть: уже на старте она покрывает

Tele2 направит 252 млн рублей на развертывание мобильных сетей в Ивановской области Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и правительство Ивановской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. В 2019

«Световые Технологии ЭСКО» и «ЭР-Телеком Холдинг» запустили проект «Умный свет» в Ивановской области Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский принял участие в запуске «Умного света». Проект ре

Услуга по выдаче разрешений на строительство в Ивановской области станет электронной ститель начальника информационного департамента Александр Балакирев с участием представителей администрации города Иваново, Ивановского муниципального района, Департамента строительства и архитектуры Ивановской области, а также профильных коммерческих организаций и общественных объединений. Александр Балакирев рассказал, что в настоящее время Департамент ведет работу по внедрению на региона

В Ивановской области уточнены перспективы информатизации на 2016 г. В Ивановской области региональный департамент развития информационного общества уточнил основны

Работа универсальной карты школьника в Ивановской области будет оптимизирована Модернизация функционала универсальной карты школьника в Ивановской области обсуждалась на совещании 25 февраля. Мероприятие под председательством зам

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В Ивановской области стартовала электронная запись детей в школы В Ивановской области успешно стартовала электронная запись детей в школы. Одной из первых средн

2715 жителей Ивановской области записали детей в оздоровительные лагеря через региональный портал госуслуг Департамент развития информационного общества и Департамент социальной защиты населения Ивановской области подвели предварительные итоги первых дней заявочной кампании на постановку

В Ивановской области появится реестр местных производителей ПО а себя обязательство установить на своем рабочем компьютере операционную систему Linux, чтобы лично протестировать ее на предмет введения этой ОС в качестве обязательной для сотрудников правительства Ивановской области.

«Почта России» увеличит количество пунктов зачисления средств на социальную карту жителя Ивановской области Список отделений «Почты России», осуществляющих зачисление средств на социальную карту жителя Ивановской области, будет расширен. Об этом заявил начальник Департамента развития информацио

Каждый шестой житель Ивановской области пользуется электронными услугами Почти 162 тыс. жителей Ивановской области старше 14 лет являются пользователями федерального и регионального портало

В Ивановской области будет реанимирована комиссия по информационной безопасности В Ивановской области после длительного перерыва будет возобновлена деятельность комиссии по инф

В Ивановской области завершается промышленное тестирование АИС МФЦ На базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ивановской области завершается промышленное тестирование автоматизированной информационной си

Еще одна государственная услуга в Ивановской области переведена в электронный вид аждан в форме бесплатного предоставления в собственность гражданам земельных участков» переведена в Ивановской области в электронный вид. Подать заявление на постановку в очередь на получение з

В Ивановской области назначен начальник департамента развития информационного общества Новым начальником департамента развития информационного общества Ивановской области стал Дмитрий Косарев, до этого, в 2010-2014 гг. работавший в департаменте

Ивановская область станет территорией апробации электронных платежей в системе ЖКХ и. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи и.о. начальника Управления по информатизации Ивановской области Александра Балакирева с директором Департамента по реализации законодатель