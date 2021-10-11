Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Ивановская область
Публикаций - 266, упоминаний - 474
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 16
|Евраев Михаил 222 12
|Кирюшин Геннадий 34 9
|Путин Владимир 1840 8
|Косарев Дмитрий 11 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Балакирев Александр 9 7
|Эмдин Сергей 67 5
|Маевский Игорь 23 5
|Воскресенский Станислав 10 5
|Гуральников Сергей 161 4
|Попов Алексей 319 4
|Козырев Алексей 270 4
|Степанов Денис 6 4
|Авербах Владимир 121 4
|Маевский Леонид 24 4
|Евтушенков Владимир 134 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Шибанов Владимир 18 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Массух Илья 192 3
|Кузьминов Илья 8 3
|Крюков Дмитрий 11 3
|Мень Михаил 9 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Жаров Александр 165 3
|Григорян Гагик 7 3
|Беляков Денис 5 3
|Кривошеев Евгений 5 3
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Бородин Андрей 31 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Нуралиев Борис 206 2
|Примаков Евгений 6 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Швецов Денис 11 2
|Виноградов Сергей 8 2
|Филатов Андрей 99 2
|Шадаев Максут 384 2
|CNews Analytics 2006 6
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|Juniper Research 280 1
|Gartner 2230 1
|SimilarWeb 24 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786345, в очереди разбора - 690021.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786345, в очереди разбора - 690021.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru