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Россия ЦФО Ивановская область

Россия - ЦФО - Ивановская область

СОБЫТИЯ


23.01.2026 Ивановская область стала лидером по доле продавцов с высокими оборотами на Wildberries

на увеличение продаж и повышение узнаваемости брендов с собственным производством. Производители из Ивановской области в проекте показывают одни из самых высоких результатов. От региона к «Плат
15.01.2026 ИИ поможет сохранить народное наследие Ивановской области

ализа данных» представитель команды ИвГУ, директор Института гуманитарных наук Светлана Маник. По ее словам, кластеризация подготовленного датасета позволит выделить ключевые темы фольклорных текстов Ивановской области. Итогом проекта должна стать структурированная база данных, которая будет доступна на сайте библиотеки вуза. Пользоваться базой смогут исследователи со всей России, в том чис
10.10.2025 «МегаФон» подключил к 4G 11 сел Ивановской области

еменные услуги связи «МегаФона» получили две с половиной тысячи жителей 11 малых населенных пунктов Ивановской области. Реализация программы осуществлялась в рамках проекта «Устранение цифровог
29.08.2025 В Ивановском районе улучшили качество связи

обходимые работы для увеличения покрытия и улучшения качества связи, чтобы наши абоненты могли пользоваться с комфортом всеми необходимыми сервисами», — отметил Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.
08.08.2025 Улучшаем 4G: в Ивановской области ускорили интернет

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям Родниковского района Ивановской области. Запуск базовых станций помог расширить покрытие мобильной сети четвёртого
07.03.2025 «МегаФон» устранил цифровое неравенство еще в 20 поселениях Ивановской области

Жители еще 20 небольших деревень и сел Ивановской области теперь могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения от «МегаФо
17.01.2025 «МегаФон» ускорил интернет в деревнях Ивановской области

ых пунктах. Всего за 2024 г. с помощью дополнительного низкочастотного диапазона 800 МГц зона покрытия была увеличена более чем в 70 деревнях и селах», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.
14.10.2024 «МегаФон» улучшил качество связи в четырех районах Ивановской области

Почти 25 тыс. жителей 11 малых населенных пунктов Ивановской области получили расширенное покрытие сети LTE и более стабильный мобильный интерн
17.09.2024 В Ивановском «МегаФоне» назначен директор

Директором «МегаФона» в Ивановской области назначен Евгений Кочетов. Ранее он отвечал в компании за продажи на массов
10.09.2024 МТС прокачала фиксированную сеть для цифровизации производства и бизнеса в Ивановской области

уровень качества сети уже доступен геймерам и любителям онлайн-просмотра фильмов в HD качестве. «В Ивановской области за последнее время было проложено более 120 километров ВОЛС, что позволило
24.07.2024 «МегаФон» улучшил 4G‑покрытие в 12 районах Ивановской области

«МегаФон» запустил телеком‑объекты в 17 малых населенных пунктах Ивановской области. Дополнительный слой LTE обеспечит качественную голосовую связь и увеличен
12.04.2024 «МегаФон» увеличил скорости интернета в 30 деревнях и поселках Ивановской области

и скоростным 4G-интернетом и расширили зону покрытия для четырех поселков и двадцати шести деревень Ивановской области. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобил
09.01.2024 МТС запустила цифровой гид по региону левитановских пейзажей и наследию «ситцевых королей»

истема, сообщает, что сервис бронирования отелей МТС Travel запустил онлайн-путеводитель для гостей Ивановской области. Въезжая в регион, туристы теперь будут получать приветственное SMS-сообще
21.12.2023 МТС прокачала сеть в селах Гаврило-Посадского района Ивановской области

и также будет способствовать развитию туризма, к ГЭС в Петровский многие приезжают ради впечатляющих фотосессий. Теперь фото и видео можно выкладывать в сеть с места съемок», — сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и

19.06.2023 «Круг» разработала проектно-конструкторскую документацию на шкаф управления ГРП Ивановской ТЭЦ-3

Компания «Круг» выполнила разработку проектно-конструкторской документации на шкаф управления газорегуляторным пунктом (ГРП) Ивановской ТЭЦ-3. Проект выполнен в рамках технического перевооружения ГРП на базе российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса Круг-2000 (ПАК «ПТК Круг-2000»). Для по
13.03.2023 В Ивановской области скорость мобильного интернета в сети МТС выросла на 30%

Компания МТС завершила масштабное обновление сети в Ивановской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территори
08.11.2022 Правительство Ивановской области обновило систему документационного управления «Приоритет» для ускорения процесса работы с обращениями граждан

С 2011 г. Правительство Ивановской области использует систему документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приорите
24.05.2022 Wildberries открыл пункт приемки товаров от предпринимателей Ивановской области

ставители Wildberries. Появление нового центра также улучшит работу логистической службы компании в Ивановской области, ускорит доставку заказов до покупателей из региона, а также позволит улуч
25.12.2020 «Код безопасности» защитит региональную медицинскую инфосистему Ивановской области

«Код безопасности» подключила региональную медицинскую информационную систему Ивановской области к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последс
11.11.2020 Органы исполнительной власти Ивановской области перейдут на Astra Linux

В Ивановской области стартовал перевод ИТ-инфраструктур 26 органов исполнительной власти на опе
22.05.2020 Ивановская область и «Цифровая экономика» ускорят внедрение цифровых решений в социально-экономической сфере

Правительство Ивановской области и организация «Цифровая экономика» договорились о сотрудничестве в рамках

06.06.2019 Ивановская область расширит сотрудничество с «1С»

рума подписано cоглашение о сотрудничестве в области информационных технологий между правительством Ивановской области и компанией «1С». Подписи под документом поставили губернатор Станислав Во
28.03.2019 Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области

марта 2019 г. начал предоставлять услуги мобильной связи и высокоскоростного мобильного интернета в Ивановской области. Компания развернула в регионе эталонную сеть: уже на старте она покрывает
14.02.2019 Tele2 направит 252 млн рублей на развертывание мобильных сетей в Ивановской области

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и правительство Ивановской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. В 2019
26.12.2018 «Световые Технологии ЭСКО» и «ЭР-Телеком Холдинг» запустили проект «Умный свет» в Ивановской области

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский принял участие в запуске «Умного света». Проект ре
29.03.2016 Услуга по выдаче разрешений на строительство в Ивановской области станет электронной

ститель начальника информационного департамента Александр Балакирев с участием представителей администрации города Иваново, Ивановского муниципального района, Департамента строительства и архитектуры Ивановской области, а также профильных коммерческих организаций и общественных объединений. Александр Балакирев рассказал, что в настоящее время Департамент ведет работу по внедрению на региона
10.03.2016 В Ивановской области уточнены перспективы информатизации на 2016 г.

В Ивановской области региональный департамент развития информационного общества уточнил основны
26.02.2016 Работа универсальной карты школьника в Ивановской области будет оптимизирована

Модернизация функционала универсальной карты школьника в Ивановской области обсуждалась на совещании 25 февраля. Мероприятие под председательством зам
09.02.2016 40% государственных и муниципальных услуг в Ивановской области оказываются в электронном виде

В 2015 г. в Ивановской области органами государственной власти и местного самоуправления было оказано око
18.01.2016 В Ивановской области стартовала электронная запись детей в школы

В Ивановской области успешно стартовала электронная запись детей в школы. Одной из первых средн
13.01.2016 2715 жителей Ивановской области записали детей в оздоровительные лагеря через региональный портал госуслуг

Департамент развития информационного общества и Департамент социальной защиты населения Ивановской области подвели предварительные итоги первых дней заявочной кампании на постановку
01.12.2015 В Ивановской области появится реестр местных производителей ПО

а себя обязательство установить на своем рабочем компьютере операционную систему Linux, чтобы лично протестировать ее на предмет введения этой ОС в качестве обязательной для сотрудников правительства Ивановской области.
27.10.2015 «Почта России» увеличит количество пунктов зачисления средств на социальную карту жителя Ивановской области

Список отделений «Почты России», осуществляющих зачисление средств на социальную карту жителя Ивановской области, будет расширен. Об этом заявил начальник Департамента развития информацио
15.10.2015 Каждый шестой житель Ивановской области пользуется электронными услугами

Почти 162 тыс. жителей Ивановской области старше 14 лет являются пользователями федерального и регионального портало
02.03.2015 В Ивановской области будет реанимирована комиссия по информационной безопасности

В Ивановской области после длительного перерыва будет возобновлена деятельность комиссии по инф
18.02.2015 В Ивановской области завершается промышленное тестирование АИС МФЦ

На базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ивановской области завершается промышленное тестирование автоматизированной информационной си
11.02.2015 Еще одна государственная услуга в Ивановской области переведена в электронный вид

аждан в форме бесплатного предоставления в собственность гражданам земельных участков» переведена в Ивановской области в электронный вид. Подать заявление на постановку в очередь на получение з
13.01.2015 В Ивановской области назначен начальник департамента развития информационного общества

Новым начальником департамента развития информационного общества Ивановской области стал Дмитрий Косарев, до этого, в 2010-2014 гг. работавший в департаменте

19.12.2014 Ивановская область станет территорией апробации электронных платежей в системе ЖКХ

и. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи и.о. начальника Управления по информатизации Ивановской области Александра Балакирева с директором Департамента по реализации законодатель
12.12.2014 Электронную путевку в детский лагерь Ивановской области можно будет оформить онлайн

С 12 января 2015 г. жителям Ивановской области станет доступна в электронном виде государственная услуга «Постановка в оч

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 81
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 72
МегаФон 10742 69
Ростелеком 10948 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 33
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 28
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 18
Восход ФГБУ НИИ 721 15
Microsoft Corporation 25775 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Yandex - Яндекс 9216 13
9594 13
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 13
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 12
Cisco Systems 5372 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
Intel Corporation 12811 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
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IBM - International Business Machines Corp 9699 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 9
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Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 7
СМАРТС Пенза-GSM 25 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
Jabil - Джейбил 31 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 6
МегаФон - Мобиком 230 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Почта России ПАО 2370 20
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Angentro Trading and Investments 23 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Россети Ленэнерго 1699 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Совкомбанк ПАО 316 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
Транснефть 335 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-6 - Территориальная генерирующая компания №6 9 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Связной ГК 1401 3
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