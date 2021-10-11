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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
Ивановская область

Россия - ЦФО - Ивановская область


11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 4
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
09.08.2021 В НИИ «Восход» назначена исполняющая обязанности директора 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 3
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 2
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
21.01.2021 Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода 1
19.01.2021 Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
25.12.2020 «Код безопасности» защитит региональную медицинскую инфосистему Ивановской области 3
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 1
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
20.11.2020 Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции 2
12.11.2020 Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 7
11.11.2020 Органы исполнительной власти Ивановской области перейдут на Astra Linux 5
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
05.08.2020 «Аквариус» удвоил мощности по производству российских ПК, серверов и ноутбуков 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 1
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 2
22.05.2020 Ивановская область и «Цифровая экономика» ускорят внедрение цифровых решений в социально-экономической сфере 9
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
02.03.2020 Чистая прибыль Tele2 выросла на 145% до 6,6 млрд рублей 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
18.12.2019 Банк ДОМ.РФ и «Диасофт» запустили ИТ-решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам 1
13.12.2019 «Аквариус» выпустил планшет с российской мобильной ОС «Аврора» 2
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1

Публикаций - 266, упоминаний - 474

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 18
СМАРТС Компания 236 13
Aquarius - Аквариус 215 9
Ростелеком ЦентрТелеком 219 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 8
АФК Система ПАО 1057 8
Microsoft Corporation 11628 7
Скай Линк - Skylink 548 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
IBM 3677 6
Ланит ГК 1185 6
Yandex - Яндекс 4129 6
3934 6
AMD Graphics Product Group - ATI 362 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 4
Cisco Systems 2158 4
Ростелеком Связьинвест 773 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация 165 4
Восход ФГБУ НИИ 368 4
Nokia Corporation 2546 4
Diasoft - Диасофт 361 3
Samsung Electronics 5878 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 437 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Код Безопасности 365 3
Huawei 2750 3
Freshtel 49 3
Lenovo Group 1667 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 3
Технопром Инновационная корпорация 25 3
АйТи 771 3
HP Inc. 3043 3
Oracle Corporation 3466 3
Ericsson 899 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Почта России ПАО 1586 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 11
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
РЖД - Российские железные дороги 1093 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
Газпромбанк - ГПБ 696 4
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Алроса АК 81 3
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 16 3
Связной ГК 897 2
Wildberries 128 2
Qiwi 783 2
Евросеть 939 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Ак Барс Банк 174 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
РТС - Фондовая биржа 175 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
Связь-банк 83 2
Восток-Сервис ГК 11 2
УЦ Профи 2 2
ЕС-лизинг 13 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
Lamoda 83 1
Россети ПАО 168 1
Русагро Группа Компаний 143 1
CyberPlat - КиберПлат 210 1
Открытие ФК 542 1
Альфа-Банк 1135 1
РВК - Российская венчурная компания 482 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Уралсиб Банк 391 1
Daimler AG 71 1
Металлинвестбанк 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 19
Правительство РФ 2226 18
Президент Российской Федерации 1447 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 10
Правительство Ивановской области 11 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 9
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 8
Федеральное казначейство России 766 7
Арбитражный суд города Москвы 347 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 5
Правительство Москвы 660 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 4
Администрация Президента РФ 274 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
Руссофт - Russoft 269 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 15 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 19
3G - Стандарт мобильной связи 3835 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 4
Безопасный город 348 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 568 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 3
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
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ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 8
Linux OS 4386 8
Microsoft Windows 10 6810 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 7
Google Android 10752 7
Apple iOS 5744 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 6
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 6
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 323 6
Apple iPad 3263 4
Pokémon Go 45 4
Aquarius Cmp NS - Серия ноутбуков 7 4
Microsoft SQL Server 814 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 3
Microsoft Office 2004 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 82 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
КриптоПро СКЗИ CSP 100 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 2
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple macOS 944 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Microsoft Word 360 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 2
Microsoft Exchange 695 2
WhatsApp Messenger 654 2
Intel Core - Семейство процессоров 866 2
Орловский Виктор 229 16
Евраев Михаил 222 12
Кирюшин Геннадий 34 9
Путин Владимир 1840 8
Косарев Дмитрий 11 7
Никифоров Николай 1126 7
Балакирев Александр 9 7
Эмдин Сергей 67 5
Маевский Игорь 23 5
Воскресенский Станислав 10 5
Гуральников Сергей 161 4
Попов Алексей 319 4
Козырев Алексей 270 4
Степанов Денис 6 4
Авербах Владимир 121 4
Маевский Леонид 24 4
Евтушенков Владимир 134 3
Валяева Елизавета 72 3
Шибанов Владимир 18 3
Контрабаев Артур 66 3
Массух Илья 192 3
Кузьминов Илья 8 3
Крюков Дмитрий 11 3
Мень Михаил 9 3
Щеголев Игорь 676 3
Жаров Александр 165 3
Григорян Гагик 7 3
Беляков Денис 5 3
Кривошеев Евгений 5 3
Медведев Дмитрий 1437 3
Бородин Андрей 31 2
Юсуфов Виталий 24 2
Нуралиев Борис 206 2
Примаков Евгений 6 2
Ермолаев Артем 340 2
Гордеев Алексей 10 2
Швецов Денис 11 2
Виноградов Сергей 8 2
Филатов Андрей 99 2
Шадаев Максут 384 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 151
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 87
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 74
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 195 54
Россия - ЦФО - Тульская область 760 52
Россия - ЦФО - Костромская область 234 49
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 42
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 41
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 41
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 35
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 35
Россия - ЦФО - Калужская область 584 35
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 34
Россия - ПФО - Пензенская область 359 32
Россия - ЦФО - Курская область 342 32
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 31
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 30
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 30
Россия - ПФО - Самарская область 580 30
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 29
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 28
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 26
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 25
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 24
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 24
Россия - УФО - Челябинская область 674 23
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 22
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 22
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 22
Россия - СФО - Омская область 395 21
Россия - ЦФО - Тверская область 251 20
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 20
Россия - УФО - Свердловская область 822 19
Россия - ПФО - Саратовская область 364 19
Россия - Ивановская область - Шуя 31 19
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 6
Информационное общество - Государственная программа 282 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 6
Региональное законодательство 45 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
НКО - Некоммерческая организация 91 4
Федеральное законодательство 254 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Образование в России 381 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 2
POI - points of interest 60 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Всероссийская перепись населения 31 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
Великая Отечественная война 130 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 35 1
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