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«МегаФон» увеличил скорости интернета в 30 деревнях и поселках Ивановской области

Инженеры оператора обеспечили скоростным 4G-интернетом и расширили зону покрытия для четырех поселков и двадцати шести деревень Ивановской области. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 20% для 34 тыс. жителей региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Апгрейд сети в высокочастотном диапазоне LTE прошел в поселках Савино, Палех, Пестяки и Шилыково, а также еще в 26 деревнях и селах, расположенных в Кинешемском, Шуйском, Приволжском, Верхнеландеховском, Южском, Лухском и Фурмановском районах. Специалисты МегаФона смонтировали и запустили новое телеком-оборудование с поддержкой 4G, которое обеспечивает быстрый интернет на скорости до 40 Мбит/с на всей территории населенных пунктов. Теперь базовые станции, работающие на более высоких скоростях, смогут одновременно обслуживать больше пользователей.

«Доступ к связи и интернету для жителей небольших населенных пунктов – это одна из приоритетных задача для нашей компании. Помимо местных жителей, получивших возможность ежедневно использовать современные цифровые технологии, автомобилистам-путешественникам также важно оставаться всегда на связи в поездках. Так, для обеспечения комфортной скорости на дорогах мы построили новые и модернизировали существующие мобильные базовые станции по направлениям Иваново-Лежнево, Иваново-Ново-Талицы, Шуя-Палех-Мыт-Пестяки, Лух – Порздни, Палех-Южа», — сказала Ирина Манова, директор «МегаФона» в Ивановской области.

Оператор ведет масштабную работу по улучшению сетевой инфраструктуры во всех районах Ивановской области: всего за прошлый год было запущено и модернизировано около 80 объектов связи.

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«МегаФон» – оператор цифровых возможностей Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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