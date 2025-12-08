Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Аудитория CNews продолжает расти: по итогам октября 2025 г. месячная аудитория портала достигла рекордных 5,95 млн человек. CNews остается самым читаемым русскоязычным изданием о цифровизации бизнеса и государства.



CNews наращивает посещаемость

В октябре 2025 г. месячная аудитория CNews составила рекордные 5,95 млн человек, по данным «Яндекс.Метрики». Предыдущий рекорд был поставлен в июле 2022 г., когда порталу удалось перешагнуть отметку в 5,9 млн посетителей в месяц.

80% аудитории CNews сегодня приходится на мужчин, 20% — на женщин. Более 75% аудитории CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.

По данным «Яндекс.Метрики», в октябре 2025 года аудитория CNews достигла 5,95 млн человек

По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews живут на территории России, еще по 3% — в Белоруссии, Казахстане и Германии. Подробнее об аудитории CNews можно узнать на портале для рекламодателей издания.

Как нейросети влияют на трафик СМИ

Рост аудитории CNews подтверждает тренд к увеличению посещаемости отраслевых изданий на фоне общего падения охватов медиа.

Напомним, медиа по всему миру сегодня сталкиваются с падением поискового трафика из-за того, что нейросети стали заменять классический поиск информации. С января 2024 по май 2025 г. число новостных запросов в ChatGPT выросло на 212%, и новостные порталы в общей сложности потеряли около четверти посетителей.

Российские СМИ, как деловые, так и общего профиля, в этом году также лишились от 20 до 40% дневных охватов в сравнении с 2024 годом, сообщали аналитики iTrend. Во второй половине 2025 г. CNews писал о падении трафика из поисковиков у мировых новостных ресурсов уже на уровне 25%, ссылаясь на данные некоммерческой международной аналитической компании Digital Content Next (DCN).

Такая тенденция может объясняться тем, что на отраслевые СМИ, в частности, на CNews аудитория приходит за аргументированными ответами на конкретные отраслевые вопросы, за авторитетным мнением — иными словами, чтобы не просто получить новостной срез по рынку, но и углубиться в качественную аналитику, экспертный контент.

«Ядро нашей аудитории формировалось 25 лет, и оно расширяется по мере того, как растет цифровая экономика. Мы надеемся, что использование материалов СМИ моделями искусственного интеллекта будет аккуратно отрегулировано государством – таким образом, чтобы справедливо учесть права создателей контента и в то же время не сдерживать развитие очень важных и перспективных технологий в нашей стране. В то же время мы занимаемся развитием собственных ИИ-сервисов прямо на портале CNews, которые будут давать пользователям доступ к уникальному контенту в новом формате. Развитие в этом направлении кажется нам очень перспективным», — отмечает Александра Кирьянова, главный редактор издания CNews.

Эксперты отмечают, что B2B-аудитория сегодня стала больше ценить, когда медиаресурс не просто транслирует новости, а выдает экспертное мнение и анализирует данные — именно на этом поле сегодня СМИ может конкурировать с искусственным интеллектом.

CNews исполнилось 25 лет

В этом году издание CNews празднует 25-летие со дня основания. К юбилею приурочен выход масштабного спецпроекта «25 лет CNews — 25 знаковых событий ИТ-отрасли», в котором собраны самые яркие эпизоды в развитии российского рынка информационных технологий за последние четверть века, сопутствующие им экономические условия и госинициативы. Главные действующие лица — лидеры цифровизации страны и, порой, журналисты CNews.

CNews собрал 25 знаковых для ИТ-отрасли событий

«CNews — одно из авторитетных российских изданий о высоких технологиях. Оно заслуженно находит признание как среди профильных специалистов, так и среди широкой читательской аудитории, — поздравил издание Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. — Аудитория CNews — это представители одной из самых быстро растущих сфер российской экономики — ИТ-отрасли. Поздравляю CNews с достижением рекордной посещаемости».

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2025 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews500, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли. За годы работы агентство углубило свою экспертизу по отечественным ИТ-решениями и помимо классических маркетинговых исследований готовит аналитику в формате баттл-карт.

Мероприятия под брендом CNews

Ежегодно под брендом CNews проводится свыше 50 мероприятий, организуются премии CNews Awards, «Инновация года», «Импортозамещение года», Data Fusion, а также оказывается организационная и экспертная поддержка в проведении мероприятий ИТ-компаний, банков, госструктур.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах.

Помимо традиционных конференционных форматов CNews экспериментирует с новыми форматами: митапы, «ИТ-грабли», «Визионерский хаб».



CNewsMarket: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. CNewsMarket занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

Зачастую ZOOM.CNews первым получает экземпляры продукции, представляя материалы в формате «Первый тест в России»

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.



Сегодня CNews продолжает держать высокую планку в публикации оперативных и эксклюзивных новостей, подготовке глубокой аналитики. Издание экспериментирует с новыми форматами, активно развивая направление объяснительной журналистики и видеоподкастов.

