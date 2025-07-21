CNews Analytics впервые публикует рейтинг 500 крупнейших российских компаний. В 2024 г. их суммарная выручка без учета НДС достигла почти ₽3,3 трлн. Если говорить о компаниях только из первой сотни, то они заработали почти ₽2,8 трлн. Им удалось увеличить выручку за год на 24,7%. При сравнении досанкционного 2021 г. и прошедшего 2024 г., позитивная динамика составила почти 50%. Основными драйверами развития остаются импортозамещение, которое перешло на качественно иной уровень, и государственная поддержка. За последние пару лет российские компании серьезно нарастили экспертизу и расширили портфель решений, стали выходить на рынки дружественных стран, которые по примеру России хотят избавиться от зависимости от западных решений. Впереди — перестройка цифрового фундамента для укрепления технологического суверенитета государства.