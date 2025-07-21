Рынок ИТ: итоги 2024
21.07.2025
CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
По оценке CNews Analytics, российский ИТ-рынок в 2024 г. вырос на 18,7% и достиг ₽3,1 трлн. Высокие темпы развития связаны с растущей зрелостью цифровых решений — отечественные вендоры вырастили собственные компетенции и вышли к потребителям с комплексными разработками. Значительную роль начинают играть технологические гиганты, предлагающие заказчикам не только автоматизацию отдельных участков, но и масштабную экосистему ИТ-продуктов. Еще одна тенденция — укрупнение компаний, которое позволяет сократить издержки на разработку, поддержку и расширить географию присутствия.Читать полностью
CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России
CNews Analytics впервые публикует рейтинг 500 крупнейших российских компаний. В 2024 г. их суммарная выручка без учета НДС достигла почти ₽3,3 трлн. Если говорить о компаниях только из первой сотни, то они заработали почти ₽2,8 трлн. Им удалось увеличить выручку за год на 24,7%. При сравнении досанкционного 2021 г. и прошедшего 2024 г., позитивная динамика составила почти 50%. Основными драйверами развития остаются импортозамещение, которое перешло на качественно иной уровень, и государственная поддержка. За последние пару лет российские компании серьезно нарастили экспертизу и расширили портфель решений, стали выходить на рынки дружественных стран, которые по примеру России хотят избавиться от зависимости от западных решений. Впереди — перестройка цифрового фундамента для укрепления технологического суверенитета государства.Читать полностью
Российские ИТ-компании меняют бизнес-модели
Отечественный ИТ-рынок переживает беспрецедентную трансформацию. По мнению опрошенных CNews экспертов, после скачкообразного роста наступает период стабилизации. Многие отечественные ИТ-компании адаптировались к новым условиям, смогли нарастить уровень собственной экспертизы и расширить продуктовый портфель. Несмотря на очевидные успехи, ряд серьезных барьеров остается, среди которых — нехватка специалистов, рост кибератак, а также отсутствие российских аналогов некоторых западных решений. Если говорить о целях на ближайшие несколько лет, то главная — создание эффективных, масштабируемых экосистемных решений, что позволит укрепить технологический суверенитет страны.Читать полностью
Российские ИТ-компании замедлили темпы роста
По итогам 2024 г. агентство CNews Analytics составило рейтинг самых быстрорастущих компаний CNewsFast на основе данных первой сотни CNews500. Лидером стал системный интегратор «Хайтэк-Интеграция». За год компании удалось увеличить объем выручки на 356%. Стоит сказать, что темпы роста российских ИТ-компаний несколько замедлились. Годом ранее в аналогичном рейтинге на первой позивии был разработчик ПО «Интеллектуальные технологии». Его выручка в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросла на 790,6% до ₽12 192 млн без учета НДС.Читать полностью
CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании
|№2024
|№ в CNews500
|Компания
|Совокупная выручка компании в 2024 г., в ₽млн без НДС
|Совокупная выручка компании в 2023 г., в ₽млн без НДС
|Рост выручки
|
1
|
33
|
18 748
|
4 109
|
356,27%
|
2
|
74
|
Центр открытых разработок
|
7 428
|
1 648
|
350,73%
|
3
|
56
|
Атомдата
|
11 803
|
4 304
|
174,23%
|
4
|
88
|
ACT
|
6 176
|
2 571
|
140,22%
|
5
|
24
|
Инвента
|
28 553
|
12 630
|
126,07%
Конкуренция между российскими разработчиками усиливается
В рамках исследования CNews500 аналитики подготовили «Рейтинг крупнейших разработчиков 2024», он объединил 100 отечественных компаний-производителей аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS. Суммарная выручка всех участников рейтинга по итогам 2024 г. составила ₽912 млрд, прирост за год — почти 32%. На первом месте, как и годом ранее, — «ИКС Холдинг». На второй строке — лидер CNews500 ИТ-холдинг «Т1». Замыкает тройку лидеров «Лаборатория Касперского», опустившаяся со второй строки на третью.Читать полностью
CNews Analytics: Рейтинг российских разработчиков
|№2024
|№2023
|Компания
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2024 г., без НДС, ₽млн
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2023 г., без НДС, ₽млн
|Динамика выручки 2024/2023, %
|
1
|
1
|
179 855
|
126 341
|
42,36%
|
2
|
—
|
ИТ-холдинг Т1
|
105 731
|
85 422
|
23,77%
|
3
|
2
|
77 300
|
66 800
|
15,72%
|
4
|
4
|
СКБ Контур
|
37 100
|
30 300
|
22,44%
|
5
|
14
|
Инвента
|
28 553
|
12 630
|
126,07%
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