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Курасов Алексей


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Алексей Курасов -

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

 1
25.08.2023 Ozon не запускает торги на бирже в Казахстане, так как не может найти брокера 1
21.01.2010 Россия: две ИКТ-компании передумали идти на биржу 1
10.11.2009 «Касперский» стал 4-м в мире 1
23.09.2009 В российские наночернила и принтеры вложат миллиард 1
11.08.2009 Oracle пересчитала российских партнеров 1
04.08.2009 Загадочные русские могли купить The Pirate Bay 1
16.07.2009 Удачная сделка Luxoft потянула вверх цену других ИТ-компаний России 1
11.06.2009 Российская Arbyte продана американцам 1
26.05.2009 «Астерос» не дорос до своих прогнозов 1
15.05.2009 «Техносерв» купил пропуск в энергетику 1
20.04.2009 Рынок СЭД в России надеется устоять 1
07.04.2009 Разработчикам ПО обещают резко снизить налоги 1
06.04.2009 Госзаказ на ИТ сократится: мнения участников рынка 1
17.03.2009 Россия: Представлен первый WiMAX-нетбук 1
14.11.2008 Кризис выбил Nokia из колеи 1
14.11.2008 Россия: первое ИТ-поглощение во время кризиса 1
01.04.2008 «Систематика» купила Ensys и Landata 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Курасов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 424 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 2
Intel Corporation 12339 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 2
Samsung Electronics 10395 1
Broadcom - VMware 2411 1
МегаФон 9377 1
SAP SE 5345 1
Cisco Systems 5165 1
Microsoft Corporation 24908 1
Qualcomm Technologies 1857 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
8540 1
Oracle Corporation 6765 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8954 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
ZyXEL Communications 299 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1500 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
D-Link - Д-Линк Трейд 373 1
Trend Micro 619 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
Grokster 39 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 1
Leta IT-company 134 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 109 1
Verysell - Верисел 317 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 453 1
АСК 43 1
Белый Ветер 356 1
UniCredit Securities - Юникредит Секьюритиз 5 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 47 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Наукоград - технопарк 146 1
Наука НПО 25 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1481 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 1
Русагро Группа Компаний 302 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Ренессанс Брокер 9 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Euroclear 18 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7737 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2761 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2214 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 753 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7160 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12926 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21257 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7790 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 823 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8724 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16341 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1799 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1299 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6926 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1309 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5988 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 359 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21294 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16495 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 321 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14688 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 1
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1327 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6560 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17448 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7570 1
Принтер струйный - Inkjet printer 728 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6383 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1098 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 949 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 66 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 115 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 16 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 1
ВТБ Мои Инвестиции 54 1
Реестр добросовестных экспортеров 206 1
САН - Sunflower NANOink 3 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Свердлов Денис 200 1
Макаров Валентин 235 1
Ершов Павел 37 1
Земков Сергей 159 1
Корнеев Сергей 84 1
Ананьев Алексей 110 1
Козлов Михаил 175 1
Баласанян Владимир 45 1
Бяков Юрий 42 1
Шабанов Илья 60 1
Трещук Андрей 22 1
Кузовкин Алексей 155 1
Красовский Александр 29 1
Морошкин Александр 118 1
Андреев Сергей 64 1
Коняев Андрей 16 1
Невская Екатерина 19 1
Кукушкин Олег 9 1
Дегтярев Алексей 57 1
Сайфутдинова Галия 6 1
Штейнсапир Дмитрий 2 1
Верещагин Нил 10 1
Стасюк Наталья 1 1
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 1
Добрынин Сергей 5 1
Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 18 1
Гольденберг Леонид 61 1
Рахими Тимур 3 1
Семейко Алексей 2 1
Мурлейкин Никита 1 1
Майоров Артем 1 1
Sunde Peter - Зунде Петер 26 1
Neij Hans Fredrik - Нейи Ханс Фредрик 21 1
Rosso Wayne - Россо Вейн 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 4
Казахстан - Республика 5674 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 3
Украина 7684 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 2
Индия - Bharat 5564 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4108 2
Италия - Итальянская Республика 4391 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1092 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2333 1
Беларусь - Белоруссия 5861 1
Швеция - Королевство 3648 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3124 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3066 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3554 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Германия - Федеративная Республика 12803 1
Франция - Французская Республика 7911 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1411 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1759 1
Бразилия - Федеративная Республика 2403 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1064 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 903 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Испания - Королевство 3739 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2073 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1628 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1622 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1182 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1052 1
Португалия - Португальская Республика 930 1
Греция - Греческая Республика 988 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 302 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 954 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5620 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16818 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 4
Энергетика - Energy - Energetically 5278 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 3
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8022 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3538 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 2
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 354 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3029 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6402 1
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