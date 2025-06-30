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Курасов Алексей
УПОМИНАНИЯ
Курасов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 753 1
|Свердлов Денис 200 1
|Макаров Валентин 235 1
|Ершов Павел 37 1
|Земков Сергей 159 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Козлов Михаил 175 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Бяков Юрий 42 1
|Шабанов Илья 60 1
|Трещук Андрей 22 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Красовский Александр 29 1
|Морошкин Александр 118 1
|Андреев Сергей 64 1
|Коняев Андрей 16 1
|Невская Екатерина 19 1
|Кукушкин Олег 9 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Сайфутдинова Галия 6 1
|Штейнсапир Дмитрий 2 1
|Верещагин Нил 10 1
|Стасюк Наталья 1 1
|Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 1
|Добрынин Сергей 5 1
|Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 18 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Рахими Тимур 3 1
|Семейко Алексей 2 1
|Мурлейкин Никита 1 1
|Майоров Артем 1 1
|Sunde Peter - Зунде Петер 26 1
|Neij Hans Fredrik - Нейи Ханс Фредрик 21 1
|Rosso Wayne - Россо Вейн 5 1
|Bloomberg 1330 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|TorrentFreak (TF) 145 1
|Ведомости 1093 1
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