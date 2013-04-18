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Sparxent Distribution

СОБЫТИЯ

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18.04.2013 Система управления ИТ-инфраструктурой Kaseya 6.3 локализована для России 2
13.02.2013 На российский рынок вышел инструмент автоматизации управления ИТ от Kaseya 2
11.06.2009 Российская Arbyte продана американцам 1
11.06.2009 Sparxent завершил приобретение российских компаний Arbyte и Rikkon 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Sparxent Distribution и организации, системы, технологии, персоны:

Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 2
Kaseya 34 2
Nvidia Corp 4002 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 35 1
Microsoft Corporation 25775 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
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Kaspi Bank 31 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
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Microsoft Windows 16882 1
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Европа Восточная 3138 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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