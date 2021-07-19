SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP

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Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP


19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
31.05.2021 Микроконтроллерное ПО Delta BMC включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 1
09.02.2021 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО 1
13.01.2021 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
05.01.2021 D-Link представила защищенную точку доступа AC1300 Wave 2 DWL-8720AP. Цена 1
24.12.2020 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
16.11.2020 Игорь Поздняков, Kehua Tech: Потребность в наращивании мощности диктует спрос на модульные ИБП для дата-центров 2
25.09.2020 Vertiv представила систему мониторинга, расширяющую возможности малых и средних ЦОДов 1
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 3
30.07.2020 Rittal выпустила новое поколение PDU 1
28.07.2020 Dell EMC устранил уязвимость в серверном контроллере удаленного доступа iDRAC, выявленную Positive Technologies 3
23.07.2020 MaxPatrol SIEM выявляет еще семь сетевых аномалий 1
13.07.2020 Zyxel представила гибридный коммутатор с тремя режимами управления 2
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 1
21.05.2020 «Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД 1
14.05.2020 Pure Storage расширила возможности FlashBlade 1
13.05.2020 UserGate представила UserGate Log Analyzer 1
19.02.2020 CyberPower начала продажи нового поколения профессиональной серии ИБП 1
13.01.2020 RCNTEC представила облачный сервис для управления электропитанием 1
26.12.2019 D-Link начала российские поставки AC1750 Wave 2 точки доступа DAP-2680 1
04.12.2019 TSC Business monitoring включена в реестр отечественного ПО 1
28.05.2019 ИБП серии Easy UPS 3M 1
13.03.2019 ADVA представила новую открытую SDN-платформу FSP3000 OLS 1
28.01.2019 Ippon выпустил линейку ИБП с разъемами питания Schuko 1
24.01.2019 Cyberpower объявила о старте продаж системы управления зарядом аккумуляторных батарей 1
20.12.2018 ИТ-мониторинг на производстве: что выходит из-под контроля 1
06.12.2018 RСNTec поставил Smart PDU RPCM «Салым петролеум» для повышения доступности инфраструктуры узлов связи 1
28.11.2018 Tripp Lite представляет новую линейку компактных трехфазных ИБП для критически важного оборудования 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 2
19.09.2018 D-Link представила новую версию двухдиапазонной точки доступа DWL-6610AP 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
10.09.2018 В России создано первое в мире бесплатное решение для безопасности АСУ ТП 1
31.08.2018 Easy UPS 3S 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
25.06.2018 «Армо-Системы» представила новые промышленные управляемые коммутаторы с пропускной способностью 128 Гбит/с 1
20.06.2018 2test осуществила поставки промышленных коммутаторов для Bombardier 1
30.05.2018 Решение «АМТ-Груп» поможет ФИЦ РАН контролировать работу ИТ-инфраструктуры 1
30.05.2018 Компания Rittal расширяет присутствие на рынке ИБП для СМБ 1
30.05.2018 Rittal сообщила о выходе на рынок ИБП для малого и среднего бизнеса 1
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T 2

Публикаций - 164, упоминаний - 197

SNMP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

D-Link 189 26
VMware 1829 7
Netgear 163 6
Oracle Corporation 3344 6
Schneider Electric 408 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 5
Cisco Systems 2040 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 4
ZyXEL Communications 168 4
HP Inc. 2909 4
Microsoft Corporation 11077 4
Zelax - Зелакс 42 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 3
Intel Corporation 4175 3
Zabbix SIA - Заббикс 34 3
Citrix Systems 571 3
CyberPower Systems 17 3
TP-Link 158 3
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 3
Facebook 3765 3
Rittal 23 3
Dell EMC 2400 3
IBM 3539 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 166 2
Sony 2362 2
Lantech Communications Global 4 2
Red Hat 665 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
TRENDnet 49 2
Xerox 516 2
Veritas Technologies 74 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 130 2
CA Technologies 60 2
Samsung Electronics 5666 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
OLS - Original Live Systems 6 2
Parallels Holdings 470 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Huawei 2730 2
Softline - Софтлайн 1474 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпром ПАО 520 1
Takeda Pharmaceutical 15 1
Альфа-Банк 1123 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Татнефть 112 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум 6 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Родник 45 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роснано 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 34
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 30
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 30
PoE - Power over Ethernet 275 28
Web Interface - Веб-интерфейс 177 26
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 24
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 23
Gigabit Ethernet 358 23
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 23
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 21
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 20
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 19
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 18
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 19 18
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 15
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 15
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 14
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 57 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 13
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 20 13
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 12
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 12
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 12
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 14 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 11
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 10
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 10
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 10
Port Security - функция коммутатора 15 10
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 128 10
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 9
MLD Snooping - Multicast Listener Query 10 9
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 31 8
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 7
D-Link LBD - Loopback Detection 21 14
Linux OS 4257 11
Microsoft Windows 10 6635 9
Apple Mac 1456 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 8
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 7
D-Link ISM VLAN 7 7
SQL - Язык программирования 433 6
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 31 4
Microsoft Windows 853 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 4
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 62 4
RCNTEC RPCM.Cloud - RCNTEC Resilient Power Control Module 6 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 3
D-Link Network Assistant 6 3
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 3
Microsoft Skype 1467 3
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 66 3
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 3
Microsoft SQL Server 793 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 88 3
Apple iOS 5742 3
Google Android 10751 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Citrix XenApp 84 2
Apache OpenOffice 264 2
VMware ESXi 142 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Windows XP 887 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 2
HPE ArcSight 50 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 21 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Вецпер Евгений 2 2
Нилов Александр 2 2
Карпов Илья 27 2
Щукин Кирилл 3 1
Антонов Сергей 2 1
Архипов Дмитрий 5 1
Изумрудов Олег 16 1
Лобов Сергей 15 1
Morkel Paul - Моркель Пол 1 1
Murley Chris - Мерли Крис 1 1
Нештун Денис 11 1
Суханов Денис 1 1
Башлыков Михаил 21 1
Ермолов Марк 8 1
McDowell Steve - Макдауэлл Стив 2 1
Поздняков Игорь 1 1
Шанин Алексей 1 1
Хайретдинов Рустэм 42 1
Burr Matt - Барр Мэтт 3 1
Tsai Charles - Цай Чарльз 4 1
Заболотный Алексей 2 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Wu Crowley - Ву Кроули 13 1
Оганесян Ашот 58 1
Малышев Сергей 46 1
Арсентьев Андрей 54 1
Иванов Александр 71 1
Ершов Андрей 45 1
Васильев Владислав 39 1
Стюгин Михаил 15 1
Дружинин Евгений 19 1
Рахметов Руслан 23 1
Пономарев Павел 10 1
Платонов Сергей 10 1
Харитонов Николай 4 1
Карпинский Алексей 37 1
Смирнов Андрей 23 1
Чернышов Андрей 14 1
Иванов Константин 17 1
Данилов Максим 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Россия - Рязань 353 3
Испания - Королевство 1253 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Восточная Европа 1678 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - Краснодар 1039 1
США - Сан-Франциско 692 1
Россия - Челябинск 772 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Ярославль 404 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - Ульяновск 292 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 1
Россия - Магнитогорск 149 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Германия - Нюрнберг 7 1
Россия - Новочебоксарск 24 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Япония 2780 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Россия - Владивосток 864 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Индия - Республика 2169 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 1
Израиль 721 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
КПД - Коэффициент полезного действия 64 3
Русский язык 982 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 2
Спам - Spam 101 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
N+1 - Издание 94 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
Gartner 2190 4
Juniper Research 278 1
Tolly Group 6 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
CeBIT 85 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760635, в очереди разбора - 664325.
Создано именных указателей - 46354.
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