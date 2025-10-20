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SNMP Simple Network Management Protocol Простой протокол сетевого управления Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP

SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.10.2025 Хакеры массово перехватывали управление роутеров под Linux через «дыру» в Cisco

И снова - проблема в протоколе SNMP Уязвимость в Cisco SNMP использовалась для серийной установки руткитов под ОС Lin
12.01.2024 Разработчик ОС «Альт» в МГУ учит программировать и управлять сетями под Linux

Разработчик ОС «Альт» и преподаватель факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ Георгий Курячий проводит спецкурсы «Сетевые протоколы в Linux» и «Разработка программного обеспечения для GNU/Linux». Лекции читаются для студентов МГУ, но послушать их онлайн может любой желающий. Курс «Сетевые протоколы

25.03.2010 Huawei и HP представили решение iManager U2000-TeMIP на базе протокола SNMP

Компании Huawei и HP успешно завершили разработку модуля доступа на базе протокола SNMP (AM), а также серию испытаний на совместимость решений iManager U2000 и HP TeMIP (Telecommunications Management Information Platform – информационной платформы управления телекоммуникацион
22.12.2003 Cisco предупреждает о дырах в системах PIX firewall

комендации, в которых описаны уязвимые точки, позволяющие взломщикам дистанционно с помощью HTTP- и SNMP-запросов отключать защиту межсетевых экранов Cisco. В некоторых версиях PIX firewall мож
15.02.2002 Сеть и Безопасность: Не все "валентинки" одинаково полезны...

зной уязвимостью с середины этой недели переболела добрая часть Сети: информация о дыре в протоколе SNMP стала новостью дня во многих онлайн-изданиях. Дыра в SNMP (Simple Network Managem
13.02.2002 CERT: протокол SNMP имеет серьезную системную ошибку

программы-заплатки для собственного оборудования, однако коллективного решения для самого протокола в настоящее время еще не существует. При этом, как отмечают эксперты CERT, запрет на использование SNMP в глобальных и локальных сетях вряд ли является эффективной мерой, поскольку одновременно из строя окажутся выведены множество сетевых сервисов, основанных на этом протоколе, например, сис
13.02.2002 CERT предупреждает о серьезной системной ошибке протокола SNMP

предупреждение об опасной уязвимости протокола передачи данных Simple Network Management Protocol (SNMP), при помощи которого системные администраторы осуществляют конфигурацию и управление се
10.09.2001 Optical Access расширила возможности управления SNMP на всю линейку устройств беспроводной оптической связи TereScope

я городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о реализации поддержки управления SNMP в младших моделях семейства устройств беспроводной инфракрасной связи TereScope. Ранее п
16.08.2001 Invensys Powerware выпустила адаптер ConnectUPS-BD Web/SNMP

информационных технологий и систем телекоммуникации, объявила о выпуске адаптера ConnectUPS-BD Web/SNMP. Адаптер предназначен для работы с источником бесперебойного питания нового поколения Po
11.08.2000 Avaya представила ПО сетевого управления CajunView 3 на базе SNMP

10 августа компания Avaya представила программное обеспечение сетевого управления CajunView v.3 на базе SNMP. ПО облегчает задачи конфигурирования, мониторинга и контроля сетей Cajun Campus без необходимости дополнительного обучения персонала или установки нового оборудования. В новом ПО CajunVie

Публикаций - 619, упоминаний - 707

SNMP и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 395 54
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 47
Cisco Systems 5372 33
Microsoft Corporation 25775 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 19
Zabbix SIA - Заббикс 175 18
Intel Corporation 12811 18
Oracle Corporation 7074 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
HP Inc. 5883 16
Broadcom - VMware 2610 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 13
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 13
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 12
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Telegram Group 2940 10
Netgear 253 10
Schneider Electric 614 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Powercom - Пауэрком 76 9
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 9
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 9
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 8
Eltex - Предприятие Элтекс 273 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
HP 3Com 681 8
Dell EMC 5180 8
Huawei 4676 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Red Hat 1378 7
Qtech - Кьютэк 211 7
Google LLC 12688 7
Zelax - Зелакс 90 7
Xerox - The Haloid Company 1168 6
Sony 6739 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 6
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 6
Merlion - Ippon 54 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Россети Ленэнерго 1699 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
UPS 216 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Альфа-Банк 1979 3
Boeing 1031 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Транснефть 335 2
Верный - торговая сеть 326 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 2
Родник 91 2
Импроком - Импровизаторы 4 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Татнефть 243 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OIN - Open Invention Network 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 203
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 152
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 133
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 132
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 121
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 114
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 107
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 107
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 107
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 106
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 101
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 100
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 99
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 98
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 97
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 94
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 92
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 86
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 82
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 77
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 75
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 74
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 70
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 70
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 68
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 66
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 66
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 65
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 64
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 61
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 59
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 57
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 56
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 56
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 56
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 55
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 54
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 54
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 53
Microsoft Windows 16882 62
Linux OS 11533 61
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 36
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 36
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 29
D-Link LBD - Loopback Detection 33 23
Microsoft Windows 2000 8678 23
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 21
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 19
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 17
D-Link Safeguard Engine 20 15
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 15
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 14
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
D-Link ISM VLAN 15 13
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 12
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 12
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 12
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 11
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 11
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Microsoft Windows XP 2431 9
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 9
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 8
DeviceLock DLP 82 8
Microsoft Windows Server 2003 571 8
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 8
Netgear VPN ProSafe 52 8
D-Link D-View 10 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг 30 8
Apple iOS 8583 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 7
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 34 7
Захаров Илья 17 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Оганесян Ашот 152 2
Арсентьев Андрей 79 2
Карпов Илья 32 2
Нилов Александр 2 2
Владышев Алексей 6 2
Вецпер Евгений 2 2
Хомутов Дмитрий 62 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Беспалов Александр 15 2
Зенкин Денис 263 2
Шалманов Сергей 202 2
Рамендик Михаил 19 2
Момчилович Ирина 28 2
Генина Надежда 6 2
Козелев Михаил 2 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Глазков Андрей 6 2
Беляев Сергей 10 2
Дибров Дмитрий 5 2
Хайдаршин Анвар 3 2
Прямов Кирилл 21 2
Хозяинов Борис 3 2
Горбачев Иван 15 2
Шернек Ольга 10 2
Мензовитый Алексей 28 2
Пушной Александр 8 2
Мусагалиев Азамат 6 2
Харламов Игорь - Харламов Гарик 6 2
Старый Андрей 2 2
Хлебунов Михаил 48 2
Терещенко Артем 48 2
Singh Amit - Синх Амит 7 2
Яблоков Михаил 5 2
Яловик Виталий 5 2
Graham Jef - Грехем Джеф 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 242
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Европа 24964 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Япония 13807 6
Европа Восточная 3138 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Китай - Тайвань 4245 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Украина 7928 4
Испания - Королевство 3840 4
Нидерланды 3746 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 4
Казахстан - Республика 6048 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Франция - Французская Республика 8177 3
Венгрия 855 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 61
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 36
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 31
Металлы - Медь - Copper 862 28
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 21
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 20
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 16
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 11
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 11
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Английский язык 7030 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 5
N+1 - Издание 188 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
Bloomberg 1627 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
РБК ТВ - телеканал 83 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
9to5Google 60 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Hacker News 92 1
Telegraph 199 1
ComputerWorld 144 1
Network World 31 1
9to5Mac 70 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
Silicon.com 364 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
The Observer 40 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
Gartner - Гартнер 3658 7
IDC - International Data Corporation 4975 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Forbes Global 2000 50 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Tolly Group 14 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Dell'Oro Group 66 1
Aberdeen Group 53 1
Gartner - Meta Group 8 1
MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 2 1
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
Информзащита Учебный центр 38 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
Oulun yliopisto - University of Oulu - Оулуский университет - Университет Оулу 5 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CeBIT 614 3
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
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Intel Developer Forum - IDF 317 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
CSTB Telecom & Media 83 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
LinuxWorld 52 1
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Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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