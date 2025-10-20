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SNMP Simple Network Management Protocol Простой протокол сетевого управления Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP
СОБЫТИЯ
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|20.10.2025
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Хакеры массово перехватывали управление роутеров под Linux через «дыру» в Cisco
И снова - проблема в протоколе SNMP Уязвимость в Cisco SNMP использовалась для серийной установки руткитов под ОС Lin
|12.01.2024
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Разработчик ОС «Альт» в МГУ учит программировать и управлять сетями под Linux
Разработчик ОС «Альт» и преподаватель факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ Георгий Курячий проводит спецкурсы «Сетевые протоколы в Linux» и «Разработка программного обеспечения для GNU/Linux». Лекции читаются для студентов МГУ, но послушать их онлайн может любой желающий. Курс «Сетевые протоколы
|25.03.2010
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Huawei и HP представили решение iManager U2000-TeMIP на базе протокола SNMP
Компании Huawei и HP успешно завершили разработку модуля доступа на базе протокола SNMP (AM), а также серию испытаний на совместимость решений iManager U2000 и HP TeMIP (Telecommunications Management Information Platform – информационной платформы управления телекоммуникацион
|22.12.2003
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Cisco предупреждает о дырах в системах PIX firewall
комендации, в которых описаны уязвимые точки, позволяющие взломщикам дистанционно с помощью HTTP- и SNMP-запросов отключать защиту межсетевых экранов Cisco. В некоторых версиях PIX firewall мож
|15.02.2002
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Сеть и Безопасность: Не все "валентинки" одинаково полезны...
зной уязвимостью с середины этой недели переболела добрая часть Сети: информация о дыре в протоколе SNMP стала новостью дня во многих онлайн-изданиях. Дыра в SNMP (Simple Network Managem
|13.02.2002
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CERT: протокол SNMP имеет серьезную системную ошибку
программы-заплатки для собственного оборудования, однако коллективного решения для самого протокола в настоящее время еще не существует. При этом, как отмечают эксперты CERT, запрет на использование SNMP в глобальных и локальных сетях вряд ли является эффективной мерой, поскольку одновременно из строя окажутся выведены множество сетевых сервисов, основанных на этом протоколе, например, сис
|13.02.2002
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CERT предупреждает о серьезной системной ошибке протокола SNMP
предупреждение об опасной уязвимости протокола передачи данных Simple Network Management Protocol (SNMP), при помощи которого системные администраторы осуществляют конфигурацию и управление се
|10.09.2001
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Optical Access расширила возможности управления SNMP на всю линейку устройств беспроводной оптической связи TereScope
я городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о реализации поддержки управления SNMP в младших моделях семейства устройств беспроводной инфракрасной связи TereScope. Ранее п
|16.08.2001
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Invensys Powerware выпустила адаптер ConnectUPS-BD Web/SNMP
информационных технологий и систем телекоммуникации, объявила о выпуске адаптера ConnectUPS-BD Web/SNMP. Адаптер предназначен для работы с источником бесперебойного питания нового поколения Po
|11.08.2000
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Avaya представила ПО сетевого управления CajunView 3 на базе SNMP
10 августа компания Avaya представила программное обеспечение сетевого управления CajunView v.3 на базе SNMP. ПО облегчает задачи конфигурирования, мониторинга и контроля сетей Cajun Campus без необходимости дополнительного обучения персонала или установки нового оборудования. В новом ПО CajunVie
SNMP и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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