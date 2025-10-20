SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP

И снова - проблема в протоколе SNMP Уязвимость в Cisco SNMP использовалась для серийной установки руткитов под ОС Lin

Разработчик ОС «Альт» и преподаватель факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ Георгий Курячий проводит спецкурсы « Сетевые протоколы в Linux» и «Разработка программного обеспечения для GNU/Linux». Лекции читаются для студентов МГУ, но послушать их онлайн может любой желающий. Курс « Сетевые протоколы

Компании Huawei и HP успешно завершили разработку модуля доступа на базе протокола SNMP (AM), а также серию испытаний на совместимость решений iManager U2000 и HP TeMIP (Telecommunications Management Information Platform – информационной платформы управления телекоммуникацион

комендации, в которых описаны уязвимые точки, позволяющие взломщикам дистанционно с помощью HTTP- и SNMP -запросов отключать защиту межсетевых экранов Cisco. В некоторых версиях PIX firewall мож

зной уязвимостью с середины этой недели переболела добрая часть Сети: информация о дыре в протоколе SNMP стала новостью дня во многих онлайн-изданиях. Дыра в SNMP (Simple Network Managem