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RADIUS Remote Authentication in Dial-In User Service протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.11.2025 «Мультифкатор» усовершенствовала Radius Adapter

Компания «Мультифкатор» усовершенствовала собственный Radius Adapter для инфраструктур на базе Windows и Linux, который используется в системе двух
19.08.2025 В файерволлах Cisco найдена десятибалльная уязвимость

объявила об устранении десятибалльной уязвимости в своей системе Secure Firewall Management Center (FMC), предназначенной для управления фаерволами. Уязвимость непосредственно затрагивает подсистему RADIUS и в случае успешной эксплуатации обеспечивает потенциальному злоумышленнику полный контроль над FMC. Cisco FMC обеспечивает системным администраторам централизованный доступ к файерволом
11.11.2024 В систему управления доступом RooX UIDM добавлена поддержка протокола Radius

В систему управления доступом RooX UIDM добавлена поддержка протокола Radius. Это позволяет расширить спектр устройств и ПО, подключенных к единой учетной записи с
21.08.2024 В одном из фундаментальных протоколов интернета несколько десятилетий существует опасная «дыра»

лифорнийского университета в Сан-Диего изучила протокол Remote Authentication Dial-In User Service (Radius) и обнаружила уязвимость, которую они назвали Blast-Radius и которая существует
28.07.2022 Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую

Импортозамещение в девелопменте Российская девелоперская компания Radius Group (ООО «Радиус групп») заменила американскую CRM (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами) SalesForce на российский продукт InState Real Es
07.10.2014 Luxoft купил американского разработчика ПО для анализа «интернета вещей»

Компания Luxoft, входящий в группу IBS разработчик ПО под заказ, заявила о приобретении американской технологической компании Radius Inc., работающей в сфере «интернета вещей». Согласно документам, опубликованным на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, сумма сделки составила $19,8 млн. Из них $7,92

19.05.2014 IBM завершила комплексный аудит инфраструктуры ЦОД Radius Group

Корпорация IBM и компания Radius Group завершили проект по комплексному аудиту инженерной инфраструктуры центра обработки данных Radius Group в Алабушево. Как CNews сообщили в IBM, в рамках аудита была проведена

28.07.2010 Ericsson заключил контракт с Radius Infratel на строительство FTTH-сети в Индии

Ведущий индийский поставщик оборудования для инфраструктуры фиксированной связи Radius Infratel Pvt. Ltd. начал подключение домов индийцев к высокоскоростной оптической сети еще в 2009 г. Решение стало пользоваться успехом как среди обычных пользователей, так и среди застр
19.10.2009 Radius Group построила ЦОД в Химках

Компания «Радиус-ВИП», входящая группу компаний «Радиус» (Radius Group), объявила о завершении проекта строительства центра обработки данных в Химках для коммерческого заказчика. Специалисты «Радиус-ВИП» выполнили полный комплекс работ от поиска прием
03.08.2009 Radius Group берет на вооружение продукты Parallels

Группа компаний Radius Group начинает активное использование технологий виртуализации Parallels Virtuozzo Containers. С их помощью Radius Group планирует повысить эффективность собственных центров обраб
31.08.2006 Seamless Display объединил 3 монитора в 1

Компания Seamless Display создала 50-дюймовый жидкокристаллический монитор из трех 20,1-дюймовых. Модель, получившая название Radius 320, имеет разрешение 4800 х 1200 пикселей. Благодаря специальным линзам, переходов между дисплеями практически не видно. Монитор «3 в 1» Radius 320 Новинка может работать со всем
19.07.2006 "СтартМастер" сертифицировал ПК по программе NVidia Business Platform

Компания «СтартМастер» начинает поставки ПК StartMaster Radius R306NBP, сертифицированных по программе NVidia Business Platform, на корпоративный рынок. Компания стала первой среди российских производителей компьютерной техники, успешно прошедших те
04.02.2004 Radius Group создал подразделение для дистрибуции ИБП
04.12.2003 Radius-VIP создает ИT-холдинг

 3 декабря 2003 года компания Radius-VIP заявила о создании группы компаний “Радиус”. Помимо системного интегратора Radius-VIP, в холдинг вошли: компания “Интернет Проекты” (Online-Control.net, Mirron.com), разрабаты

Публикаций - 302, упоминаний - 346

RADIUS и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 395 25
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 22
Microsoft Corporation 25775 16
Cisco Systems 5372 14
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 14
Eltex - Предприятие Элтекс 273 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 11
Multifactor - Мультифактор 132 10
Check Point Software Technologies 829 10
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 9
Broadcom - VMware 2610 8
Oracle Corporation 7074 8
Telegram Group 2940 8
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 8
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 8
2domains 4 8
HP Inc. 5883 7
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 7
АйТи 1519 7
Netgear 253 7
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 6
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 6
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 68 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
9594 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) - Кнопп 29 6
АйТи Бастион - IT Bastion 154 6
HP 3Com 681 6
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 6
Luxoft - Insys Group 8 5
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 5
Luxoft - Excellian 8 5
Ростелеком 10948 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 5
Smart-Soft - Смарт-Софт 75 4
TRENDnet 88 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Mazalt Group - Мазальт Групп 3 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
Силовые машины 166 2
Родник 91 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Luxoft - Pelagicore 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Volvo Trucks 13 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
Шереметьево Хэндлинг 50 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Tesla Motors 461 1
UPS 216 1
Visa International 1993 1
Русагро Группа Компаний 379 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 198
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 106
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 92
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 79
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 72
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 69
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 67
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 67
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 65
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 60
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 632 60
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 55
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 55
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 73 54
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 51
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 44
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 41
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 41
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 40
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 38
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 35
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 35
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 34
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 305 32
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 31
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 30
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 29
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 28
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 28
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 74 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 27
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 145 26
Linux OS 11533 48
Microsoft Windows 16882 38
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 38
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 19
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 106 14
D-Link LBD - Loopback Detection 33 14
D-Link ISM VLAN 15 12
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 34 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
D-Link Safeguard Engine 20 8
Apple iOS 8583 8
2Test Профишкаф 1 8
Netgear VPN ProSafe 52 7
Ideco NGFW 52 7
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 7
Google Android 15243 7
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 6
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 22 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 6
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 6
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 76 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 5
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 4
RooX UIDM 59 4
HID ActivIdentity - 4TRESS Authentication Appliance 10 4
Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager - Eltex Configuration and Control Manager 22 4
Apple macOS 2419 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 4
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 65 4
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 4
Грудинин Дмитрий 27 12
Терещенко Артем 48 6
Хомутов Дмитрий 62 5
Лощинин Дмитрий 41 4
Шадаев Максут 1210 3
Мариничев Дмитрий 24 3
Сепиашвили Ян 3 3
Давидович Андрей 10 2
Прямов Кирилл 21 2
Корсаков Константин 23 2
Башкатов Роман 19 2
Magnusson-Rosario Linda - Магнуссон-Росарио Линда 2 2
Ширикалов Алексей 7 2
Натрусов Артем 313 2
Ульянов Николай 176 2
Бочкарев Сергей 72 2
Груздев Сергей 48 2
Хаустов Иван 21 2
Анохина Полина 4 1
Нальский Максим 53 1
Добровольский Михаил 41 1
Захарова Лидия 1 1
Квашук Сергей 14 1
Проскурин Дионисий 1 1
Врацкий Андрей 175 1
Голованов Леонид 9 1
Стоянов Алексей 56 1
Сарыгин Алексей 2 1
Стуров Дмитрий 33 1
Самойленко Максим 67 1
Мякишева Марина 84 1
Заянц Илья 57 1
Дбар Федор 51 1
Соловьев Виталий 52 1
Николаев Виталий 6 1
Груздев Антон 45 1
Кондратьев Сергей 29 1
Душа Игорь 23 1
Мухин Денис 58 1
Челышев Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 123
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Европа 24964 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Украина 7928 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 5
Индия - Bharat 5869 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 4
Казахстан - Республика 6048 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 3
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 3
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
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