Получите все материалы CNews по ключевому слову
RADIUS Remote Authentication in Dial-In User Service протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|06.11.2025
|
«Мультифкатор» усовершенствовала Radius Adapter
Компания «Мультифкатор» усовершенствовала собственный Radius Adapter для инфраструктур на базе Windows и Linux, который используется в системе двух
|19.08.2025
|
В файерволлах Cisco найдена десятибалльная уязвимость
объявила об устранении десятибалльной уязвимости в своей системе Secure Firewall Management Center (FMC), предназначенной для управления фаерволами. Уязвимость непосредственно затрагивает подсистему RADIUS и в случае успешной эксплуатации обеспечивает потенциальному злоумышленнику полный контроль над FMC. Cisco FMC обеспечивает системным администраторам централизованный доступ к файерволом
|11.11.2024
|
В систему управления доступом RooX UIDM добавлена поддержка протокола Radius
В систему управления доступом RooX UIDM добавлена поддержка протокола Radius. Это позволяет расширить спектр устройств и ПО, подключенных к единой учетной записи с
|21.08.2024
|
В одном из фундаментальных протоколов интернета несколько десятилетий существует опасная «дыра»
лифорнийского университета в Сан-Диего изучила протокол Remote Authentication Dial-In User Service (Radius) и обнаружила уязвимость, которую они назвали Blast-Radius и которая существует
|28.07.2022
|
Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую
Импортозамещение в девелопменте Российская девелоперская компания Radius Group (ООО «Радиус групп») заменила американскую CRM (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами) SalesForce на российский продукт InState Real Es
|07.10.2014
|
Luxoft купил американского разработчика ПО для анализа «интернета вещей»
Компания Luxoft, входящий в группу IBS разработчик ПО под заказ, заявила о приобретении американской технологической компании Radius Inc., работающей в сфере «интернета вещей». Согласно документам, опубликованным на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, сумма сделки составила $19,8 млн. Из них $7,92
|19.05.2014
|
IBM завершила комплексный аудит инфраструктуры ЦОД Radius Group
Корпорация IBM и компания Radius Group завершили проект по комплексному аудиту инженерной инфраструктуры центра обработки данных Radius Group в Алабушево. Как CNews сообщили в IBM, в рамках аудита была проведена
|28.07.2010
|
Ericsson заключил контракт с Radius Infratel на строительство FTTH-сети в Индии
Ведущий индийский поставщик оборудования для инфраструктуры фиксированной связи Radius Infratel Pvt. Ltd. начал подключение домов индийцев к высокоскоростной оптической сети еще в 2009 г. Решение стало пользоваться успехом как среди обычных пользователей, так и среди застр
|19.10.2009
|
Radius Group построила ЦОД в Химках
Компания «Радиус-ВИП», входящая группу компаний «Радиус» (Radius Group), объявила о завершении проекта строительства центра обработки данных в Химках для коммерческого заказчика. Специалисты «Радиус-ВИП» выполнили полный комплекс работ от поиска прием
|03.08.2009
|
Radius Group берет на вооружение продукты Parallels
Группа компаний Radius Group начинает активное использование технологий виртуализации Parallels Virtuozzo Containers. С их помощью Radius Group планирует повысить эффективность собственных центров обраб
|31.08.2006
|
Seamless Display объединил 3 монитора в 1
Компания Seamless Display создала 50-дюймовый жидкокристаллический монитор из трех 20,1-дюймовых. Модель, получившая название Radius 320, имеет разрешение 4800 х 1200 пикселей. Благодаря специальным линзам, переходов между дисплеями практически не видно. Монитор «3 в 1» Radius 320 Новинка может работать со всем
|19.07.2006
|
"СтартМастер" сертифицировал ПК по программе NVidia Business Platform
Компания «СтартМастер» начинает поставки ПК StartMaster Radius R306NBP, сертифицированных по программе NVidia Business Platform, на корпоративный рынок. Компания стала первой среди российских производителей компьютерной техники, успешно прошедших те
|04.02.2004
|Radius Group создал подразделение для дистрибуции ИБП
|04.12.2003
|
Radius-VIP создает ИT-холдинг
3 декабря 2003 года компания Radius-VIP заявила о создании группы компаний “Радиус”. Помимо системного интегратора Radius-VIP, в холдинг вошли: компания “Интернет Проекты” (Online-Control.net, Mirron.com), разрабаты
RADIUS и организации, системы, технологии, персоны:
|Грудинин Дмитрий 27 12
|Терещенко Артем 48 6
|Хомутов Дмитрий 62 5
|Лощинин Дмитрий 41 4
|Шадаев Максут 1210 3
|Мариничев Дмитрий 24 3
|Сепиашвили Ян 3 3
|Давидович Андрей 10 2
|Прямов Кирилл 21 2
|Корсаков Константин 23 2
|Башкатов Роман 19 2
|Magnusson-Rosario Linda - Магнуссон-Росарио Линда 2 2
|Ширикалов Алексей 7 2
|Натрусов Артем 313 2
|Ульянов Николай 176 2
|Бочкарев Сергей 72 2
|Груздев Сергей 48 2
|Хаустов Иван 21 2
|Анохина Полина 4 1
|Нальский Максим 53 1
|Добровольский Михаил 41 1
|Захарова Лидия 1 1
|Квашук Сергей 14 1
|Проскурин Дионисий 1 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Голованов Леонид 9 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Сарыгин Алексей 2 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Самойленко Максим 67 1
|Мякишева Марина 84 1
|Заянц Илья 57 1
|Дбар Федор 51 1
|Соловьев Виталий 52 1
|Николаев Виталий 6 1
|Груздев Антон 45 1
|Кондратьев Сергей 29 1
|Душа Игорь 23 1
|Мухин Денис 58 1
|Челышев Сергей 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.