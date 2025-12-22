Разделы

TACACS TACACS+ Terminal Access Controller Access Control System сеансовый протокол


СОБЫТИЯ

22.12.2025 D-Link начала продажи коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 с новым ПО 1
20.11.2025 Eltex выпустил большое обновление системы NAICE 1.0 2
11.09.2025 L3-коммутаторы Origo OS3228 и OS3254 получили сертификат соответствия средств связи 2
02.09.2025 UserGate запускает Data Center Firewall для корпоративных клиентов 2
11.04.2025 Axel PRO улучшила производительность платформы в новой версии AxelNAC 1.2.0 4
31.03.2025 D-Link выпустила новое ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 2
27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 2
27.02.2025 D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250 2
22.01.2025 Вышла новая версия СКАТ DPI от VAS Experts 2
20.01.2025 Eltex начала производство мультигигабитного коммутатора доступа с возможностью резервирования питания 2
25.12.2024 Разработчик «АйТи Бастион» обновил продукт «СКДПУ НТ Шлюз доступа» 2
27.12.2023 Разработчик NGR Softlab получил сертификат ФСТЭК на продукт класса PAM Infrascope 2
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 2
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 2
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 2
19.07.2023 Компания ORIGO представляет новые управляемые L2-коммутаторы OS3110P/135W и OS3120P/250W с поддержкой PoE+ 2
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 2
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 2
25.06.2018 «Армо-Системы» представила новые промышленные управляемые коммутаторы с пропускной способностью 128 Гбит/с 2
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 2
27.10.2016 D-Link представил коммутатор с увеличенным количеством медных портов 2
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME 2
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet 2
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
14.07.2011 D-Link представил новые коммутаторы для сетей Metro Ethernet 2
18.10.2010 D-Link представил новые управляемые гигабитные коммутаторы 2
14.10.2010 D-Link выпустил новое ПО для коммутаторов DES-1210-28/ME семейства Metro Ethernet 2
19.01.2010 QTECH произвела обновление линейки Ethernet коммутаторов доступа 1
22.07.2008 MRV представила новый 24-портовый коммутатор 2-го уровня 2
24.04.2008 Система аутентификации ActivIdentity пополнилась модулем для Microsoft IIS 2
24.03.2008 MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор 2
05.02.2008 Allied Telesis анонсировала новые стекируемые гигабитные коммутаторы 2-ого уровня 2
23.01.2008 Rainbow Technologies представила новое средство аутентификации 2
21.12.2007 ZyXEL анонсирует новые микропрограммы для Ethernet-коммутаторов 5
24.10.2007 MRV представила новые 24-портовые коммутаторы 2-го уровня 2
01.06.2007 ZyXEL расширяет функциональность коммутаторов 5
24.10.2006 MRV выпустила системы удаленного управления электропитанием для LX 2
17.10.2006 MRV представила новый 24-портовый гигабитный коммутатор 2
04.07.2006 MRV выпустил новую линейку систем удаленного присутствия 2

Публикаций - 61, упоминаний - 125

TACACS и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 15
D-Link - Д-Линк Трейд 382 14
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 6
Cisco Systems 5224 5
Check Point Software Technologies 801 4
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 3
ZyXEL Communications 302 3
Microsoft Corporation 25256 3
Zelax - Зелакс 90 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 2
HID ActivIdentity 16 2
ORIGO 18 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
HP Inc. 5763 2
Eltex - Предприятие Элтекс 196 2
АйТи Бастион - IT Bastion 131 2
АйТи 1440 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 508 2
Lantech Communications Global 4 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 70 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
AlgoSec 8 1
Сбер - СберБизнес Софт 88 1
Tufin 9 1
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 46 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 114 1
Аусферр ИТЦ 43 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
9025 1
Oracle Corporation 6879 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 649 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 489 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 569 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Uber 338 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
Абсолют Банк 240 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 1
Альфа-Банк 1872 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 272 53
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 44
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 583 40
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 478 35
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 28
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3794 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12995 28
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 223 26
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3187 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 25
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 447 24
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 367 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 19
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 523 18
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 109 18
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 275 18
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 130 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 18
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 73 17
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1033 17
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 17
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2207 16
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 50 15
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 15
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 259 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 14
IPv4 - Internet Protocol version 4 266 13
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 533 13
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 57 12
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 398 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 12
TFTP - Trivial File Transfer Protocol - простой протокол передачи файлов 41 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 11
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3523 10
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 9
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 9
D-Link LBD - Loopback Detection 33 12
D-Link ISM VLAN 15 9
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 32 9
D-Link Safeguard Engine 20 8
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 7
Linux OS 10934 6
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 5
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 3
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 2
HID ActivIdentity - 4TRESS Authentication Appliance 10 2
Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager 12 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - ВЕРБА-W - ВЕРБА-OW - СКЗИ 11 2
Microsoft Windows 16354 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 2
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 83 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1535 2
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 103 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 47 2
Eltex MES - серия коммутаторов 11 1
Eaton HotSync 23 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
D-Link DMS - D-Link DES - D-Link DIS - серия коммутаторов 17 1
UserGate MC - UserGate Management Center 20 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 109 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 1
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 1
Allied Telesis - AlliedWare Plus OS 11 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 1
Oracle - Sun Fire 113 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
HID ActivIdentity - ActivKey Display 1 1
HID ActivIdentity - ActivIdentity SecureLogin SSO - ActivIdentity SecureLogin Single Sign-On 7 1
HID ActivIdentity - ActivClient 2 1
Microsoft NLB IPv6 1 1
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 39 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 78 1
Нальский Максим 51 1
Врацкий Андрей 165 1
Соловьев Виталий 52 1
Родин Константин 30 1
Захаркина Ольга 24 1
Ярных Андрей 16 1
Левашов Михаил 9 1
Удалов Сергей 7 1
Каушанский Александр 53 1
Балабанов Виктор 1 1
Колесов Юрий 4 1
Калякин Павел 76 1
Денисов Анатолий 57 1
Распопов Алексей 49 1
Харитонов Вадим 43 1
Шмаков Антон 68 1
Ложкин Руслан 34 1
Рахимбабаев Тимур 1 1
Шаев Виталий 59 1
Аксенов Олег 61 1
Оберемок Надежда 45 1
Аникин Дмитрий 65 1
Милованов Андрей 46 1
Заболотный Дмитрий 1 1
Солдатенкова Ксения 41 1
Белан Иван 41 1
Желнова Алина 42 1
Артюхов Сергей 63 1
Терещенко Артем 30 1
Санагурский Николай 3 1
Chapman Kevin - Чепмэн Кевин 3 1
Кирьянова Александра 158 1
Шадаев Максут 1151 1
Абакумов Евгений 224 1
Нестеров Алексей 172 1
Ульянов Николай 162 1
Воронин Павел 181 1
Демидов Сергей 128 1
Чаркин Евгений 314 1
Пудов Дмитрий 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 3
Европа 24650 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4289 2
Россия - СФО - Новосибирск 4666 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1699 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Канада 4986 1
Азия Восточная 182 1
Казахстан - Республика 5807 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3275 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1212 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2211 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1699 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 787 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1575 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 3
Металлы - Медь - Copper 829 3
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1728 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 432 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 81 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Visionary - Визионер - Визионерство 125 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Федеральный закон 266-ФЗ 3 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
CNews Инновация года - награда 133 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 100 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
CNews AWARDS - награда 556 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
