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TFTP Trivial File Transfer Protocol простой протокол передачи файлов
TFTP и организации, системы, технологии, персоны:
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 2
|РЖД - Российские железные дороги 1928 1
|Родник 87 1
|Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
|Демократическая политическая партия США 116 1
|Мельникова Анастасия 400 2
|Новиков Евгений 44 1
|Назаров Владимир 17 1
|Вайчикаускас Антон 1 1
|Москвин Вячеслав 3 1
|Суханов Денис 1 1
|Juniper Research 529 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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