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TFTP Trivial File Transfer Protocol простой протокол передачи файлов


31.03.2025 D-Link выпустила новое ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 1
02.05.2024 Шесть ботнетов паразитируют на одной старой уязвимости 1
02.04.2024 Придумана DDoS-атака, легко выводящая из строя любую пару серверов 1
11.10.2023 Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32 1
19.04.2023 США и Англия бьют тревогу: «русские» внедряются в сети через древние «дыры» в роутерах Cisco 1
24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ» 1
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
11.10.2022 Завершение разработки абонентского терминала NTU-52W 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
10.09.2018 В России создано первое в мире бесплатное решение для безопасности АСУ ТП 1
16.02.2018 Positive Technologies обнаружила уязвимости в популярной программе управления сетью 1
25.08.2017 Dr.Web обнаружил загрузчик троянца для «умных» Linux-устройств на базе MIPS и MIPSEL 1
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks 1
14.10.2015 «АйПиМатика» объявила о возобновлении продаж в России SIP-домофонов ITS 1
10.12.2014 ОС Asustor Data Master теперь доступна для всех NAS от Asustor 1
08.10.2013 «Родник» начал поставку обновленной линейки преобразователей XDirect 1
05.03.2013 Synology обновила ОС для NAS-серверов DiskStation Manager до версии 4.2 1
07.11.2012 «Манго Телеком» начинает продажи SIP-телефонов Grandstream нового поколения 1
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
14.07.2011 D-Link представил новые коммутаторы для сетей Metro Ethernet 1
09.06.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии xStack для сетей Metro Ethernet 1
29.10.2010 IMAQLIQ протестировал оборудование ШПД на базе технологии GEPON на модельной сети технопарка ЦНИИС 1
08.06.2010 MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet серии OptiSwitch 304S 1
22.07.2008 MRV представила новый 24-портовый коммутатор 2-го уровня 1
10.06.2008 vLite 1.2 Beta: персональная компоновка дистрибутива Windows Vista 1
24.03.2008 MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор 1
24.10.2007 MRV представила новые 24-портовые коммутаторы 2-го уровня 1
01.08.2007 СПбГУВК объявил конкурс на поставку лицензионного ПО 1
13.12.2006 Lightcom представил новый коммутатор LC-S100-8E 2
17.10.2006 MRV представила новый 24-портовый гигабитный коммутатор 1
10.11.2005 Juniper: новая версия ScreenOS 1
25.04.2005 "Зелакс" начала производство маршрутизатора ММ-106 1
12.04.2005 MRV представила систему абонентского доступа OA2000 1
24.11.2004 "Зелакс" начала производство нового маршрутизатора 1
09.11.2004 В Волгограде запущен триединый сервис широкополосной связи 1
16.09.2004 MRV представила маршрутизирующий коммутатор MR3312 DaVinci 1
19.01.2004 D-Link обновил линейку гигабитных коммутаторов 1
07.10.2003 D-Link представил гигабитный стекируемый коммутатор DGS-3224SR 1
21.07.2003 D-Link представил SHDSL-маршрутизаторы DSL-1500G/DSL-1501G с интерфейсом Ethernet 1
27.06.2003 DES-7000 - 14-слотовый коммутатор с поддержкой 288 портов 1

Публикаций - 40, упоминаний - 41

TFTP и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 369 7
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 7
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 7
Eltex - Предприятие Элтекс 158 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4968 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1236 2
Zelax - Зелакс 90 2
Cisco Systems 5136 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1465 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12969 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 264 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
HPE - Juniper Networks 427 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
ASUS - Asustor 17 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 9 1
Cisco - Scientific Atlanta 56 1
Siemens AG - Siemens Group 2597 1
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 1
Dr.Web - Доктор Веб 1257 1
А-Реал Консалтинг 4 1
IPmatika - АйПиМатика 22 1
Box inc - box.com - box.net 362 1
Lantronix 18 1
Grandstream Networks 18 1
Lenovo Motorola 3503 1
Progress Software - IpSwitch 6 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
SkyDNS - СкайДНС 34 1
НППКТ 32 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 27 1
ZyXEL Communications 299 1
Microsoft Corporation 24735 1
Honeywell 284 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 2
РЖД - Российские железные дороги 1928 1
Родник 87 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1145 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 39 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 33 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Демократическая политическая партия США 116 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 480 22
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 215 22
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 256 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4146 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12635 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11261 17
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2932 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24474 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 15
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3662 14
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 801 14
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2122 13
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 389 13
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 326 12
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 239 12
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 325 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 12
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 128 11
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 55 11
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 49 11
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 857 10
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 983 10
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 107 10
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 58 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5807 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6450 10
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IPv4 - Internet Protocol version 4 256 6
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IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 54 6
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ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 7
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 5
D-Link LBD - Loopback Detection 32 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2991 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 3
D-Link Safeguard Engine 19 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1347 2
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 67 2
D-Link ISM VLAN 14 2
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 2
Linux OS 10111 2
Microsoft Windows 15802 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 1
Apple AirPlay 118 1
Apple iOS 7896 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 73 1
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 83 1
Synology RackStation RS - серия СХД 40 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 24 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 47 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 1
Progress Software - IpSwitch WhatsUP 4 1
Imaqliq PON 1 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 1
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 92 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 30 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 45 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Google Android 14146 1
NVision Барьер 664 1
Apple iPhone 6 4862 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
Eltex ECCM 2 1
Eltex ACS - система управления абонентскими устройствами 7 1
Eltex ONT NTU-RG - серия маршрутизаторов 3 1
Microsoft NLB IPv6 1 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 301 1
Adblock 33 1
OpenVPN 69 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Мельникова Анастасия 400 2
Новиков Евгений 44 1
Назаров Владимир 17 1
Вайчикаускас Антон 1 1
Москвин Вячеслав 3 1
Суханов Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7592 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1030 1
Россия - ПФО - Самарская область 1347 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 120 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 43 1
Бразилия - Федеративная Республика 2380 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1371 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 1
Украина 7645 1
Россия - УФО - Свердловская область 1544 1
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Металлы - Медь - Copper 797 4
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
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ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 13 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
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