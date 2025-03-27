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RMON Remote Network MONitoring протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей


27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
27.03.2018 Интернет в офисе: как настроить без участия админа 1
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 1
27.10.2016 D-Link представил коммутатор с увеличенным количеством медных портов 1
10.10.2016 D-Link представил настраиваемый коммутатор с оптическими портами 10G SFP+ 1
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME 1
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet 1
18.03.2014 TP-Link выпустил Smart-коммутатор с 24 гигабитными портами с поддержкой PoE и 4 комбинированными разъемами SFP 1
06.08.2012 D-Link расширила линейку настраиваемых коммутаторов серии Web Smart 1
29.07.2011 D-Link выпустил новые управляемые стекируемые коммутаторы L2 с поддержкой PoE для СМБ 1
14.07.2011 D-Link представил новые коммутаторы для сетей Metro Ethernet 1
27.05.2011 TP-Link выпустил новое поколение управляемых коммутаторов серии JetStream для СМБ 1
30.11.2010 TP-Link представила управляемый коммутатор TL-SL5428E с поддержкой Gigabit Ethernet 1
27.10.2010 GE/UTC Fire & Security выпустила 24-портовые коммутаторы с пропускной способностью 48 Гб/с 1
18.10.2010 D-Link представил новые управляемые гигабитные коммутаторы 1
08.06.2010 MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet серии OptiSwitch 304S 1
06.04.2010 MRV выпустила компактные 10-гигабитные транспондеры DWDM для платформы LambdaDriver c поддержкой FEC 1
22.07.2008 MRV представила новый 24-портовый коммутатор 2-го уровня 1
24.03.2008 MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор 1
05.02.2008 MRV выпустила новые сервисные модули FiberDriver 1
13.11.2007 MRV выпустила 10-гигабитные транспондеры DWDM 1
24.10.2007 MRV представила новые 24-портовые коммутаторы 2-го уровня 1
11.12.2006 ПФР Петербурга закупает коммутаторы 1
17.10.2006 MRV представила новый 24-портовый гигабитный коммутатор 1
12.04.2005 MRV представила систему абонентского доступа OA2000 1
16.09.2004 MRV представила маршрутизирующий коммутатор MR3312 DaVinci 1
25.05.2004 MRV расширил опции электропитания для коммутаторов OSM105 1
20.05.2004 3Com представил приложение сетевого управления 1
19.01.2004 D-Link обновил линейку гигабитных коммутаторов 1
18.11.2003 MRV Communications представил абонентские устройства OSM105 1
07.10.2003 D-Link представил гигабитный стекируемый коммутатор DGS-3224SR 1
14.08.2003 D-Link представил новое поколение стекируемых коммутаторов 1
27.06.2003 DES-7000 - 14-слотовый коммутатор с поддержкой 288 портов 1
31.12.2002 Без современной корпоративной сети нет бизнеса 1
31.12.2002 Без современной корпоративной сети нет бизнеса 1
30.08.2002 MAS Elektronik AG начала поставки новых коммутаторов третьего уровня CNet CNSH-2402Gi и CNSH-2422Gi 1
22.03.2002 MAS Elektronik AG представила новые управляемые коммутаторы HardLink HS-224RM и HS-224RFM 1

Публикаций - 49, упоминаний - 49

RMON и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 368 17
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 12
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 7
TP-Link - ТП-Линк 205 3
Cisco Systems 5136 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 3
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 2
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 2
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Intel Corporation 12245 2
HP 3Com 677 1
Cabletron Systems 71 1
HP Inc. 5701 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
HPE Aruba Networks 88 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 297 1
HPE Networking - HPE ProCurve 80 1
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 1
CNet Technology 22 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 479 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12627 32
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 801 30
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2928 28
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 215 27
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2122 27
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 324 26
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3661 25
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 106 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11251 22
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 326 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 20
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 127 19
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 386 18
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 255 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10855 17
Командная строка - Command Line 374 17
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 238 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4140 16
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 54 15
Web Interface - Веб-интерфейс 1709 14
IPv4 - Internet Protocol version 4 255 14
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 386 14
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 137 14
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 250 14
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 57 14
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 982 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4704 13
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 114 13
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 508 12
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 765 11
TFTP - Trivial File Transfer Protocol - простой протокол передачи файлов 39 11
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 54 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6450 10
Port Security - функция коммутатора 22 9
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 29 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8241 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8690 8
D-Link ISM VLAN 13 9
D-Link LBD - Loopback Detection 31 9
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 8
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 7
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 14 6
D-Link Safeguard Engine 19 6
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 2
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 2
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 2
Intel NetStructure 23 2
Microsoft Edge - браузер 1998 1
Cabletron SmartTRUNK 1 1
Google Play - Google Store - Android Market 3321 1
Apple - App Store 2913 1
HPE OfficeConnect - HP 3Com OfficeConnect 27 1
D-Link Network Assistant 6 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 1
CNet CNSH - серия коммутаторов 4 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
HPE OmniStack 4 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniVista Virtual Machine Manager 6 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniStack 1 1
D-Link D-View 9 1
HP 3Com - 3Com Network Supervisor - 3Com Network Administrator - 3Com Network Direct 8 1
Глазков Андрей 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 146658 10
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 649 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 2
Европа 21852 2
Европа Восточная 3106 1
Германия - Федеративная Республика 12739 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2464 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7583 1
Германия - Гамбург 183 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1500 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 277 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1487 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2001 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1239 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2282 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4012 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1687 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2781 1
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 723 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1169 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1100 1
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ММБ - малый бизнес и микробизнес 978 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 725 1
РБК ТВ - телеканал 81 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 199 2
Bloomberg 1304 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
Dell'Oro Group 62 1
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