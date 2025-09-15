«АРМО-Системы» начала поставлять 10-гигабитные модульные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M бренда Symanitron с гибкой конфигурацией интерфейсов

Линейку оборудования российского бренда Symanitron, поставляемого компанией «АРМО-Системы», пополнили модульные высокопроизводительные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M третьего уровня, предназначенные для построения безотказных сетей промышленных объектов. Ключевая особенность этой серии сетевого оборудования — гибкость конфигурации интерфейсов: наличие четырех слотов для установки модулей позволяет выбирать требуемое число и тип портов (максимально до 24 портов Gigabit Ethernet или SFP и до 4-х SFP+ 10G Base-X). Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Новые промышленные управляемые коммутаторы предлагаются в исполнении с низким или высоким уровнем напряжения резервированного питания, поддерживают современные протоколы защиты и резервирования сети MRP и PRP/HSR (опция), а гарантийный срок на SWMR10G-244M составляет пять лет.

Работа в режиме 24/7 и пропускная способность 128 Гбит/с позволяют задействовать управляемые коммутаторы семейства SWMR10G-244M для построения безотказной современной Ethernet-инфраструктуры. Эти промышленные управляемые коммутаторы обеспечивают простое планирование сети, поддерживают различные протоколы маршрутизации, включая RIP и VRRP, и все ключевые функции управления сетью, такие как SNMP, RMON и Port Trunking. Централизованное управление SWMR10G-244M и другими промышленными коммутаторами Symanitron можно реализовать с помощью специализированного ПО Sy-View. Поддерживается также управление через веб-интерфейс, Telnet и консоль (CLI).

Модульный дизайн управляемого коммутатора предусматривает на выходе множество конфигураций устройства с различным числом портов – медных, SFP либо комбинированных гигабитных, а также 10-гигабитных интерфейсов SFP+ и наличием/отсутствием коннекторов типа SC или ST. Для установки модулей с требуемым набором сетевых интерфейсов промышленные управляемые коммутаторы снабжены четырьмя слотами. При этом в максимальной конфигурации эти промышленные коммутаторы могут иметь 24х1G и 4х10G разъема.

Поддержка коммутаторами SWMR10G-244M протоколов резервирования (PRP/HSR и MSTP (RSTP/STP)) позволяет предотвратить утрату данных в приложениях, чувствительных к сбоям и неисправностям каналов связи. Сохранность информации в сетях со сложной кольцевой топологией промышленные управляемые коммутаторы обеспечивают за счет поддержки протокола Sy-Union, а используя протокол Sy-Ring – восстанавливают соединение с 250 подключенными устройствами за сотые доли секунды. Для моделей с индексом DC или HI доступно резервирование питания: низковольтного (24/48 В пост. тока (20–72 В пост. тока)) либо высоковольтного (88–264 В перем. тока / 100–370 В пост. тока ), соответственно.

Соответствие требованиям стандарта МЭК 61850-3 делает управляемые коммутаторы серии SWMR10G-244M подходящими для применения на электрических подстанциях. При этом гигабитные промышленные управляемые коммутаторы с низковольтным или высоковольтным питанием помещены в корпус, соответствующий классу IP30, и протестированы на устойчивость к ударам, вибрации и свободному падению. Нижняя граница диапазона рабочих температур для моделей, не оснащенных модулем с двумя или четырьмя портами 10G SFP+, находится на уровне -40 °C. Если же модуль данного типа используется, промышленный управляемый коммутатор может безопасно эксплуатироваться при температуре до -20 °C.

Модульные промышленные управляемые коммутаторы Symanitron SWMR10G-244M уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».