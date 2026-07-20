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Telnet Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.07.2026 Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации 1
13.07.2026 Российский разработчик ПО для удаленного администрирования «АБП2Б» полностью переписал клиент МС22 на языке Rust 1
30.06.2026 Uvatron расширяет линейку оборудования для управления ProAV и мультимедиа инфраструктурой 1
15.05.2026 Аэропорт «Шереметьево» отказывается от латвийской ИТ-системы и ставит российскую, сделанную на ее основе 1
07.05.2026 Eltex обновил систему управления сетевым оборудованием ECCM до версии 2.7 1
24.04.2026 Количество срабатываний по атакам на IoT-устройства приблизилось к 590 млн 1
10.04.2026 BI.Zone представила платформу для управления поверхностью атаки BI.Zone EASM 1
06.02.2026 R-Vision назвал три самые критичные уязвимости января 3
23.01.2026 «АБП2Б» обновила SSH-клиент MC22 1
23.01.2026 В древней Linux-утилите найдена критическая «дыра», которую не замечали 11 лет. Она открывает всем желающим root-доступ. Эксплойт умещается в одну строку 1
27.11.2025 «АБП2Б» обновила SSH-клиент MС22 до версии 1.4 1
19.11.2025 Treolan начинает поставки Uvatron 1
20.10.2025 Хакеры массово перехватывали управление роутеров под Linux через «дыру» в Cisco 1
15.10.2025 Компания Uvatron и SNK-S объединяют усилия для развития российского ProAV-рынка 1
15.09.2025 «АРМО-Системы» начала поставлять 10-гигабитные модульные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M бренда Symanitron с гибкой конфигурацией интерфейсов 1
15.08.2025 «Информзащита»: атаки на сетевое и охранное оборудование выросли почти на четверть в 2025 году 1
20.05.2025 Компания Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5 1
13.05.2025 «АйТи Бастион» представила ИБ-решение для малого и среднего бизнеса 1
27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 1
27.02.2025 D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250 1
26.02.2025 «Гарда Deception» повышает достоверность имитируемой ИТ-инфраструктуры 1
05.02.2025 Гигантский производитель роутеров перешел на темную сторону и помогает хакерам. Он отказался устранять «дыры» в своих маршрутизаторах 1
20.01.2025 Eltex начала производство мультигигабитного коммутатора доступа с возможностью резервирования питания 1
18.10.2024 WMS-системы и тренды CeMAT RUSSIA 2024 1
21.08.2024 Вышло первое масштабное обновление системы для управления уязвимостями R-Vision VM 5.4 1
31.07.2024 «АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22 1
19.02.2024 D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с портами 10G SFP+ 1
17.01.2024 В PT ISIM расширена поддержка РСУ Emerson и добавлено 3000 индикаторов угроз 1
25.12.2023 Eltex начала серийный выпуск точки доступа WOP-30LS со встроенной секторной антенной 1
15.12.2023 Два десятка новых проблем в промышленных роутерах Sierra угрожают критической инфраструктуре 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
11.10.2023 Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32 1
22.09.2023 DDoS, программы-вымогатели, майнеры: «Лаборатория Касперского» проанализировала ландшафт киберугроз для интернета вещей 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
19.07.2023 Компания ORIGO представляет новые управляемые L2-коммутаторы OS3110P/135W и OS3120P/250W с поддержкой PoE+ 1
15.06.2023 «Сиссофт» предложит рынку отечественные системы управления инфраструктурой 1
13.06.2023 Подтверждена совместимость CyberLympha Datapk и «СКДПУ НТ» 1
19.04.2023 Украинские хакеры развернули мощную атаку на российскую промышленность. От пострадавших компаний требуют выкуп в $1-2 млн 1
09.01.2023 Eltex начала серийный выпуск новой внешней точки доступа Wi-Fi WOP-20L 1

Публикаций - 233, упоминаний - 241

Telnet и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 395 39
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 16
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 14
Microsoft Corporation 25775 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Cisco Systems 5372 11
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 9
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 8
Eltex - Предприятие Элтекс 273 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Google LLC 12690 5
Zelax - Зелакс 90 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
X Corp - Twitter 2938 5
Информзащита 941 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Yahoo! 3726 5
АйТи Бастион - IT Bastion 154 4
TRENDnet 88 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Oracle Corporation 7074 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Realtek Semiconductor 66 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 3
Moxa - Моха 34 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 3
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 77 3
Фаматек 22 3
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 3
ABP2B - АБП2Б 13 3
Uvatron - АВИ 8 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Huawei 4677 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
HP Inc. 5883 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Microsoft - LinkedIn 699 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
101Hotels.com 456 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
JCB International 146 1
Airbnb 101 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Intel Capital 148 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Родник 91 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
NetInfo 8 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Русагро Группа Компаний 379 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
American Express - Amex 338 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 99
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 90
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 76
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 72
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 66
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 65
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 65
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 61
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 61
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 59
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 59
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 48
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 48
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 45
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 43
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 43
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 41
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 41
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 40
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 39
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 39
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 38
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 38
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 36
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 35
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 113 35
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 34
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 34
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 34
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 74 33
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 33
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 73 29
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 50 29
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 28
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 28
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 27
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 26
Microsoft Windows 16882 38
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 32
Linux OS 11533 26
D-Link LBD - Loopback Detection 33 15
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 13
D-Link ISM VLAN 15 12
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 12
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 12
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 10
D-Link Safeguard Engine 20 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Microsoft Windows 2000 8678 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Apple iOS 8583 5
Apple macOS 2419 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 33 4
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 4
Microsoft Windows Server 2003 571 4
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 40 4
Zyxel Vantage CNM 6 4
Google Android 15243 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 3
Myspace - социальная сеть 640 3
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 5 3
D-Link DMS - D-Link DES - D-Link DIS - серия коммутаторов 18 3
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 3
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 3
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 123 3
Microsoft Windows Live Mail 31 3
Yahoo! Mail - @yahoo.com 106 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Малышев Сергей 99 2
Родин Константин 34 2
Schiavo Vincent - Скиаво Винсент 3 2
Яловик Виталий 5 2
Галушкин Олег 182 2
Кузнецов Сергей 163 1
Плешков Алексей 68 1
Нестеров Алексей 175 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Раменский Демьян 18 1
Новожилов Александр 21 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Карпов Илья 32 1
Захаров Юрий 15 1
Никитин Сергей 96 1
Трифонов Владимир 12 1
Дащенко Владимир 18 1
Новикова Елена 105 1
Ярмак Владислав 1 1
Кирьянова Александра 169 1
Андреев Алексей 23 1
Суворов Андрей 47 1
Schuchman Kenneth Currin - Шухман Кеннет Кёррин 1 1
Сергеев Михаил 115 1
Ульянов Николай 176 1
Килюшева Екатерина 10 1
Баулин Валерий 55 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Воронин Павел 196 1
Суханов Денис 1 1
Houdini Harry - Гудини Гарри 4 1
Durumeric Zakir - Закир Дюрумерик 1 1
Ramilli Marco - Рамилли Марко 1 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Cashdollar Larry - Кэшдоллар Ларри 2 1
Шанин Алексей 6 1
Gaffney Tom - Гаффни Том 2 1
Anubhav Ankit - Анубхав Анкит 1 1
Урусов Виктор 157 1
Петухов Антон 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Европа 24964 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Индия - Bharat 5869 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 4
Европа Восточная 3138 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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