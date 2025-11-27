Разделы

«АБП2Б» обновила SSH-клиент MС22 до версии 1.4

Компания «АБП2Б» представила обновление для своего SSH-клиента MC22. Это инструмент, который используют администраторы и инженеры для работы с серверами в корпоративных инфраструктурах. Программа работает на Windows, macOS и Linux и поддерживает SSH, SFTP, Telnet, Serial, RDP и VNC.

Версия 1.4 стала плановым обновлением. В него вошли функции, которые пользователи просили чаще всего, а также ряд технических доработок, облегчающих ежедневную работу.

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code
Что нового: отображение статуса лицензии. Теперь в интерфейсе видно, что клиент работает в демо-режиме; подсветка синтаксиса. В схему добавили больше цветов, перевели палитру в RGB. Исправили ошибку, из-за которой несколько совпадений в одной строке могли не отображаться; макросы в быстрых командах. Появились {{clipboard}}, {{date}}, {{time}}. Их можно использовать в повторяющихся действиях; дополнительный вариант RDP-подключения. Этот режим применяется там, где основной работает нестабильно; профиль «по умолчанию». Упрощает запуск программы на новых рабочих местах, настройки запоминаются; подтверждение вставки больших текстов. Терминал предупреждает, если вставляется большой объём. Это снижает риск случайных команд; возможность импорта/экспорта конфигурации ПО в зашифрованном виде. Файлы настроек теперь можно передавать в защищённом виде; генерация SSH-ключей. Ключи создаются прямо в MS22, без сторонних утилит; импорт закладок в формате CSV, XLSX, XML, JSON. Система автоматический определяет формат, список и поля, после чего предлагает соотнести их с полями необходимыми в приложении для дальнейшего импорта; исправления поиска. Устранено копирование элементов из поиска при включённой функции «Копирование при выделении»; точечные изменения в интерфейсе. Переработано расположение ряда элементов, улучшена читаемость.

В обновление вошли функции, улучшающие повседневную работу: расширенный импорт закладок, более удобная подсветка, защита конфигураций и новые инструменты для терминала. По словам команды «АБП2Б», релиз ориентирован на сценарии крупных инфраструктур и задачи российских компаний, работающих с распределёнными системами.

Техника

