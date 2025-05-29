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ABP2B АБП2Б

ABP2B - АБП2Б

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «АБП2Б» представила обновленную версию корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» 1
29.11.2024 Российский корпоративный менеджер паролей «ОдинКлюч» совместим «Ред ОС» 1
31.07.2024 «АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

ABP2B и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 793 1
Microsoft Corporation 24849 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26002 2
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 63 1
ECDSA - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm - алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи 15 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1165 1
VNC - Virtual Network Computing - RFB - Remote FrameBuffer - система удалённого доступа к рабочему столу компьютера - удалённый кадровый буфер 9 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 165 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 1
Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager 102 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1309 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 361 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24836 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8064 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 217 1
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SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 402 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4384 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12890 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 300 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1047 2
Putty - свободный клиент управления удаленными узлами 11 1
MobaXterm 1 1
Linux OS 10230 1
Microsoft Windows 15903 1
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Рустамов Рустам 439 1
Макович Вячеслав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6423 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1271 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
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