Интеграция СУБД «СберТеха» с сервисом «ОдинКлюч» позволит российским компаниям усилить защиту данных

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и АБП2Б объявили о совместимости системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB с корпоративным менеджером паролей и секретов «ОдинКлюч». Использование продуктов в связке дает возможность хранить ключи шифрования в сервисе ОдинКлюч и кодировать содержимое баз данных с их использованием. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Интегрированное решение разворачивается исключительно на серверах клиента, позволяя создать единый корпоративный стандарт управления ключами и усилить защиту данных.

Интеграция Platform V Pangolin DB и сервиса «ОдинКлюч» нацелена на цифровые контуры с повышенными требованиями к безопасности и предсказуемости изменений: финансовые и персональные данные, аналитические хранилища, многоуровневые ландшафты. В комплексе решения обеспечивают централизованное управление ключами, а также усиливают защиту данных на уровне СУБД, так как копии и выгрузки без ключей теряют ценность для злоумышленников. Таким образом, в связке продукты позволяют компаниям минимизировать риски и упрощают выполнение регуляторных требований.

«ОдинКлюч» — корпоративный менеджер паролей и секретов с развертыванием on-premise (локально). Централизует хранение учетных данных и ключей, предоставляет журналы операций и политики доступа, интегрируется через API.

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД на базе PostgreSQL, содержащая ряд важных доработок, позволяющих использовать ее в масштабах корпораций. Продукт доказал свою эффективность в ряде крупнейших компаний России. Десятки тысяч инсталляций Platform V Pangolin DB эксплуатируются в составе сервисов и приложений различного уровня масштаба и критичности.