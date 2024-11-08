х продуктов компании «СберТех» стал лауреатом премии CNews Awards. Система управления базами данных Platform V Pangolin получила премию «СУБД года для корпоративного сегмента». Церемония награж

Разработчики получили тестовый доступ к дистрибутиву СУБД «СберТеха» для работы с «1С:Предприятие» йский разработчик ПО, открыл тестовый доступ к дистрибутиву системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin. Его можно скачать, заполнив форму на сайте разработчика. Об этом CNews с