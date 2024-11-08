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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Pangolin


Platform V Pangolin SE — это система управления базами данных (СУБД), которая:

  • основана на открытой СУБД PostgreSQL
  • сертифицирована по 4-му уровню доверия ФСТЭК, что позволяет использовать СУБД в критических системах с повышенными требованиями защищённости; обеспечивает безопасность хранимых данных и удобство эксплуатации

08.11.2024 Platform V Pangolin признана СУБД года для корпоративного сегмента

х продуктов компании «СберТех» стал лауреатом премии CNews Awards. Система управления базами данных Platform V Pangolin получила премию «СУБД года для корпоративного сегмента». Церемония награж
30.09.2024 Разработчики получили тестовый доступ к дистрибутиву СУБД «СберТеха» для работы с «1С:Предприятие»

йский разработчик ПО, открыл тестовый доступ к дистрибутиву системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin. Его можно скачать, заполнив форму на сайте разработчика. Об этом CNews с
12.09.2024 Сбербанк планирует полностью импортозаместить зарубежные СУБД в значимых объектах критической инфраструктуры к концу 2024 года

ачимых объектах критической информационной инфраструктуры с иностранных СУБД на собственное решение Platform V Pangolin. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Реляционная СУБД Plat
22.08.2024 Platform V Pangolin и RuBackup помогут бизнесу обеспечить сохранность данных и их оперативное восстановление

Астра») сообщают об успешном тестировании своих продуктов — системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об эт
22.07.2024 СУБД Platform V Pangоlin — основа для работы высоконагруженных систем, согласно тестированию компании «ИТ-Экспертиза»

х корпораций, провела нагрузочное тестирование отечественных СУБД. Согласно полученным результатам, Platform V Pangolin от «СберТеха» выдержала стрессовую нагрузку в виде одновременного подключ
24.04.2024 «CберТех» расширил возможности СУБД Platform V Pangolin

й разработчик программного обеспечения, продолжает расширять функциональность флагманского продукта Platform V Pangolin — системы управления базами данных (СУБД) корпоративного уровня. В версии
19.03.2024 «СберТех» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления бизнес-процессами

я «СберТех» и фирма «1С» завершили тестовые испытания по взаимодействию своих флагманских продуктов Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители Сбе
11.03.2024 «1С» и Platform V Pangolin для бизнеса – вебинар «СберТеха»

14 марта 2024 г. «СберТех» проведет вебинар, посвященный обновлениям СУБД «СберТеха» – Platform V Pangolin SE. Одной из главных тем вебинара станет интеграция решений «СберТеха» и

29.02.2024 Как импортозаместить зарубежные решения с 1С и Platform V Pangolin – вебинар СберТеха

амещению СУБД в компаниях, использующих продукты «1С». СберТех и «1С» завершили тесты по интеграции Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Результаты доказали эффективное совместн
01.09.2023 СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений

решение обеспечивало стабильную работу в корпоративном сегменте, соответствовало требованиям надежности и имело необходимые сервисы поддержки. Для решения этих задач СберТех создал реляционную СУБД — Platform V Pangolin. О продукте рассказывает Антон Атоян, директор производства продуктов Platform V «СберТеха». Какие задачи помогает решать Platform V Pangolin Большинство популярных з
16.05.2023 «Сбертех» и «Галактика» предлагают отечественные решения для работы с данными

ктика» завершили тестовые испытания по взаимодействию системы управления реляционными базами данных Platform V Pangolin SE (версия 5.2.1) с продуктом «Галактика ERP». Об этом CNews сообщили пре
13.02.2023 «Сбер» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для работы с данными

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», и «1С» успешно завершили тестовые испытания по взаимодействию платформы «1С:Предприятие 8» с системой управления реляционными базами данных Platform V Pangolin (версия 5.3.0). Тесты показали совместимость и высокую производительность двух ИТ-решений. Совместное использование Platform V Pangolin и «1С:Предприятие 8» поможет к
12.12.2022 «Первый бит» перешла на российскую СУБД

В рамках корпоративной программы импортозамещения специалисты компании «Первый бит» перевели всю внутреннюю инфраструктуру на СУБД Platform V Pangolin от «Сбертеха». «Первый бит» готов переводить 250 тыс. своих клиентов на Platform V Pangolin. Platform V Pangolin — реляционная система управления базами данных

Публикаций - 59, упоминаний - 87

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 37
8213 25
Ростелеком 9700 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 18
Базальт СПО - BaseALT 655 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Diasoft - Диасофт 870 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
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CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
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Oracle Corporation 6687 5
Microsoft Corporation 24624 4
Ред Софт - Red Soft 700 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 3
МСК Групп - Даком М 61 3
Telegram Group 1983 3
ИАС Диджитал 7 3
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Red Hat 1305 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 2
Галактика - Корпорация 1467 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 2
МегаФон 8804 2
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ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Selectel - Селектел 385 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 40
Кофемания 51 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 10
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 3
Альфа-Банк 1769 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 3
Газпром ПАО 1342 2
Polylog - Агентство Полилог 22 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Русагро Группа Компаний 277 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Транснефть 299 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Силовые машины 111 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 12 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
EPSI HighAdvance 1 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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