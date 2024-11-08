Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Pangolin
Platform V Pangolin SE — это система управления базами данных (СУБД), которая:
- основана на открытой СУБД PostgreSQL
- сертифицирована по 4-му уровню доверия ФСТЭК, что позволяет использовать СУБД в критических системах с повышенными требованиями защищённости; обеспечивает безопасность хранимых данных и удобство эксплуатации
|08.11.2024
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Platform V Pangolin признана СУБД года для корпоративного сегмента
х продуктов компании «СберТех» стал лауреатом премии CNews Awards. Система управления базами данных Platform V Pangolin получила премию «СУБД года для корпоративного сегмента». Церемония награж
|30.09.2024
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Разработчики получили тестовый доступ к дистрибутиву СУБД «СберТеха» для работы с «1С:Предприятие»
йский разработчик ПО, открыл тестовый доступ к дистрибутиву системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin. Его можно скачать, заполнив форму на сайте разработчика. Об этом CNews с
|12.09.2024
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Сбербанк планирует полностью импортозаместить зарубежные СУБД в значимых объектах критической инфраструктуры к концу 2024 года
ачимых объектах критической информационной инфраструктуры с иностранных СУБД на собственное решение Platform V Pangolin. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Реляционная СУБД Plat
|22.08.2024
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Platform V Pangolin и RuBackup помогут бизнесу обеспечить сохранность данных и их оперативное восстановление
Астра») сообщают об успешном тестировании своих продуктов — системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об эт
|22.07.2024
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СУБД Platform V Pangоlin — основа для работы высоконагруженных систем, согласно тестированию компании «ИТ-Экспертиза»
х корпораций, провела нагрузочное тестирование отечественных СУБД. Согласно полученным результатам, Platform V Pangolin от «СберТеха» выдержала стрессовую нагрузку в виде одновременного подключ
|24.04.2024
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«CберТех» расширил возможности СУБД Platform V Pangolin
й разработчик программного обеспечения, продолжает расширять функциональность флагманского продукта Platform V Pangolin — системы управления базами данных (СУБД) корпоративного уровня. В версии
|19.03.2024
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«СберТех» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления бизнес-процессами
я «СберТех» и фирма «1С» завершили тестовые испытания по взаимодействию своих флагманских продуктов Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители Сбе
|11.03.2024
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«1С» и Platform V Pangolin для бизнеса – вебинар «СберТеха»
14 марта 2024 г. «СберТех» проведет вебинар, посвященный обновлениям СУБД «СберТеха» – Platform V Pangolin SE. Одной из главных тем вебинара станет интеграция решений «СберТеха» и
|29.02.2024
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Как импортозаместить зарубежные решения с 1С и Platform V Pangolin – вебинар СберТеха
амещению СУБД в компаниях, использующих продукты «1С». СберТех и «1С» завершили тесты по интеграции Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Результаты доказали эффективное совместн
|01.09.2023
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СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений
решение обеспечивало стабильную работу в корпоративном сегменте, соответствовало требованиям надежности и имело необходимые сервисы поддержки. Для решения этих задач СберТех создал реляционную СУБД — Platform V Pangolin. О продукте рассказывает Антон Атоян, директор производства продуктов Platform V «СберТеха». Какие задачи помогает решать Platform V Pangolin Большинство популярных з
|16.05.2023
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«Сбертех» и «Галактика» предлагают отечественные решения для работы с данными
ктика» завершили тестовые испытания по взаимодействию системы управления реляционными базами данных Platform V Pangolin SE (версия 5.2.1) с продуктом «Галактика ERP». Об этом CNews сообщили пре
|13.02.2023
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«Сбер» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для работы с данными
«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», и «1С» успешно завершили тестовые испытания по взаимодействию платформы «1С:Предприятие 8» с системой управления реляционными базами данных Platform V Pangolin (версия 5.3.0). Тесты показали совместимость и высокую производительность двух ИТ-решений. Совместное использование Platform V Pangolin и «1С:Предприятие 8» поможет к
|12.12.2022
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«Первый бит» перешла на российскую СУБД
В рамках корпоративной программы импортозамещения специалисты компании «Первый бит» перевели всю внутреннюю инфраструктуру на СУБД Platform V Pangolin от «Сбертеха». «Первый бит» готов переводить 250 тыс. своих клиентов на Platform V Pangolin. Platform V Pangolin — реляционная система управления базами данных
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
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