Решения «Клевер Системс» ускорят миграцию компаний на российскую систему управления данными от «СберТеха»

Разработчики «СберТех» и «Клевер Системс» подтвердили совместимость своих программных продуктов. В ходе тестирования был успешно проверен перенос данных и бизнес-логики в СУБД Platform V Pangolin DB от «СберТеха» с использованием автоматизированного решения «Конвертум» от «Клевер Системс». Конвертация объектов базы данных и импорт различных типов данных прошли успешно, что позволяет российским компаниям применять инструменты разработчиков в комплексе для вендорозамещения СУБД. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Platform V Pangolin DB — это система управления данными (СУБД) от российского разработчика «СберТех» с ядром на PostgreSQL и дополнительными улучшениями для безопасной и отказоустойчивой работы в высоконагруженных системах корпоративного уровня. В свою очередь, комплексное решение «Конвертум» от «Клевер Системс» обеспечивает выполнение миграционных задач. В частности, «Конвертум Мастер» осуществляет автоматический перенос данных и схемы, а «Конвертум Сканер» собирает параметры исходных баз.

Комплексное использование решений формирует технологический стек, который позволяет бизнесу сократить сроки и снизить риски миграции с зарубежных СУБД на российскую. Такой подход помогает компаниям ускорить реализацию проектов импортозамещения и цифровой трансформации.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Благодаря подтвержденной совместимости Platform V Pangolin DB и инструментов «Конвертум» мы можем предложить российским компаниям надежный комплекс технологий для модернизации систем управления базами данных. Он позволит предприятиям из разных отраслей экономики перейти на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру без потери производительности, повысить ее устойчивость и масштабируемость. Клиенты, которые при помощи наших продуктов откажутся от устаревших и неактуальных систем, смогут сократить затраты на сопровождение решений по работе с данными и сделают вклад в собственную технологическую независимость».

Алексей Мигуцкий, руководитель отдела миграции баз данных «Клевер Системс»: «Комплексное использование продуктов «СберТеха» и «Конвертум» — это не просто технологическая интеграция, а реальная возможность для российских компаний быстро перейти на отечественную СУБД, снизить зависимость от западных вендоров и обеспечить бесперебойную работу критичных систем. Синергия наших технологий позволит бизнесу автоматизировать миграцию, упростить и ускорить перенос данных и бизнес-логики в Platform V Pangolin DB и на базе этой системы построить современный и безопасный процесс управления данными».

