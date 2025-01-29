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Мигуцкий Алексей



29.01.2025 «Конвертум» и Postgres Pro подтвердили технологическую совместимость 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мигуцкий Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Конвертум 2 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 394 1
Teradata 212 1
Oracle Corporation 6708 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 123 1
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 708 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
ЕАЭС - Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 15 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 602 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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