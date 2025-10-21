Подтверждена совместимость «Конвертум» и операционной системы «Ред ОС 8»

Компании «Клевер Системс» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость своих продуктов. Результаты испытаний зафиксированы в сертификатах совместимости и подтверждают корректную работу решений. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В ходе испытаний была проведена проверка корректности установки и функционирования продукта Конвертум в среде операционной системы «Ред ОС 8». Решение показало полную совместимость с операционной системой, что позволяет российским организациям эффективно переходить на отечественные платформы, сокращать расходы на сопровождение и снижать зависимость от зарубежных технологий.

«Ред ОС» — операционная система для серверов и рабочих станций. Надежная и стабильная операционная система семейства Linux, которая позволяет строить функциональные ИТ-инфраструктуры для комфортного перехода с зарубежных решений. «Ред ОС» активно внедряется в государственных органах, промышленности, здравоохранении, образовании, банковском секторе, телекоме и транспортных компаниях.

«Конвертум» — интеллектуальная программа для автоматизированной миграции баз данных, разработанная для упрощения и ускорения перехода на новые технологии. Программа поддерживает конвертацию таблиц, схем баз данных, SQL-скриптов, API, бизнес-логики и встроенных SQL-выражений. Конвертум также включен в Единый реестр программного обеспечения государств ЕАЭС.

Обе стороны подчеркивают важность проекта для обеспечения импортонезависимости и технологического суверенитета.

«Совместимость платформы Конвертум с «Ред ОС» демонстрирует возможность безопасной и эффективной миграции баз данных в среде отечественной операционной системы. Вместе мы делаем уверенные шаги в сторону модернизации и технологической независимости», — сказал руководитель отдела миграции баз данных Алексей Мигуцкий.

«Мы рады подтвердить, что продукт Конвертум полностью совместим с «Ред ОС 8». Это важный шаг в развитии отечественной ИТ-экосистемы. Теперь российским организациям доступен еще один надежный инструмент для комплексной миграции баз данных на отечественную программную платформу», — сказала руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт» Виктория Костина.

Партнерство важно для формирования целостной отечественной ИТ-экосистемы. Преимущество заключается в создании готового, сертифицированного решения для безопасной и эффективной миграции баз данных с импортных платформ на российские, что позволяет организациям снижать риски, затраты и зависимость от зарубежных вендоров, повышая свою технологическую самостоятельность.