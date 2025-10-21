Россияне ударились в патриотизм. В стране небывалый спрос на ТВ отечественных брендов

Телевизоры, продающиеся под собственными торговыми марками российских ритейлеров, расположились на первом месте по популярности среди россиян. Они успешно соперничают с китайскими смарт-ТВ. При покупке ТВ потребители руководствуются не только логотипом на корпусе, но и количеством пространства, которое новый телевизор займет в комнате – модели с большим экраном набирают популярность.

Если телевизор, то российский

Телевизоры российских ритейлеров, которые они продают под своими брендами, в 2025 г. оказались весьма востребованными среди россиян. Как сообщили CNews представители «М.Видео», по итогам первых трех кварталов 2025 г. (1 января – 30 сентября) они вышли на первое место по популярности, заняв 21% рынка.

Свои бренды ТВ есть, у «М.Видео» (Novex), «Эльдорадо» (Hi), Ozon (Hartens), DNS (Dexp), Wildberries (RAZZ) и пр. На вопрос CNews, учитываются в этой статистике телевизоры Сбербанка и «Яндекса», представители «М.Видео» ответили, что они считаются отдельно и в категорию «Телевизоры собственных торговых марок» не входят.

В общей сложности за первые девять месяцев 2025 г. в России было продано в пределах 4,7 млн телевизоров на сумму около 141 млрд руб. На вопрос редакции о динамике продаж в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. представители «М.Видео» отвечать отказались.

Jonas Leupe / Unsplash В России постепенно переходят на крупные телевизоры. Но 32-дюймовые по-прежнему самые популярные

Важно подчеркнуть, что средняя цена смарт-ТВ в России за год почти не выросла, несмотря на инфляцию и прочие негативные факторы. Она увеличилась всего на 2%, составив 30,1 тыс. руб.

Если рассматривать только III квартал 2025 г. (1 июля – 30 сентября), то за этот период в России было продано 1,5 млн ТВ на сумму 44 млрд руб. Динамику продаж «М.Видео», опять же, не приводит. Активнее всего россияне приобретали модели среднего и высокого ценовых сегментов.

Основные конкуренты

Ритейлеры делят российский рынок телевизоров преимущественно с китайскими производителями. Япония в лице Sharp, Sony, Panasonic и других компаний не входит в топ-5 по объемам продаж, равно как и корейская компания Samsung.

21% рынка занимают ТВ собственных торговых марок ритейлеров. За ним идет компания Haier, у которой 15%, а третье место досталось Xiaomi с результатом 9%. на четвертой строчке – Hisense (8%) и TCL – 7%. Последняя, напомним, в недавнем прошлом отказалась производить свои ТВ в России, поставив тем самым под угрозу закрытия несколько отечественных заводов.

В денежном выражении рынок выглядит немного иначе. На первом месте Haier (19% продаж), на втором Samsung (12%), а третье место делят между собой Hisense и СТМ-телевизоры (по 11%). TCL идет в хвосте со своими 10%.

Российский бренд, но не прошивка

Примечателен тот факт, что, предпочитая ТВ российских брендов, россияне отказываются от моделей с отечественными прошивками. Наибольшим спросом среди них пользуются смарт-ТВ на Android TV – 45% продаж за январь-сентябрь 2025 г.

Второе место с большим отставанием – у прошивки YaOS от «Яндекса», которая на заре своего существования устанавливалась на телевизоры различных брендов. Ее доля – 16%. В апреле 2025 г. CNews писал о планах «Яндекса» встроить в нее рекламу.

Третья строчка – за прошивкой VIDAA, устанавливаемой на умные телевизоры Hisense (8%). У российской «Салют ТВ» от Сбербанка – 7%.

Топ-6 закрывают фирменные оболочки компаний, которые решили поддержать антироссийские санкции. Это корейские LG (webOS, 5%) и Samsung (Tizen, 5%).

Отличительной особенностью Android TV является возможность установки десятков тысяч приложений на любой вкус из Google Play и сторонних магазинов, а также напрямую через АРК-файлы. В ряде других прошивок схожая функция тоже есть, но не все поддерживают Android-приложения, а программы непосредственно под них почти никто не пишет ввиду общей их популярности в сравнении с Android TV.

Чем больше, тем лучше

По данным «М.Видео», россияне постепенно переключаются на ТВ с большими диагоналями. Речь в данном случае не идет о гигантах 75 дюймов и больше.

65-дюймовые модели занимают около 7% рынка в натуральном выражении, 50-дюймовые – 12%, а 55-дюймовые – 15%.

Крошечные по современным меркам 32-дюймовые модели пока что в лидерах – у них около 27% рынка. За ними следуют 43-дюймовые – 22,6%.

Динамику продаж компания «М.Видео» не предоставила сообщив лишь, что все больше покупателей предпочитают телевизоры с большим экраном, обеспечивающие эффект присутствия и комфортный просмотр контента в высоком разрешении, особенно в семьях и для гостиных пространств».