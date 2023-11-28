Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Сбер Салют-ТВ Сберсалют



28.11.2023 Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Обновление появилось на всех гаджетах, где есть Салют ТВ. Это ТВ-приставка SberBox, медиацентр SberBox Top и медиаколонка SberBox Time, телев
24.10.2023 «Сбер» обновил операционную систему «Салют ТВ» на умных устройствах

В операционной системе «Салют ТВ» полностью обновили интерфейс, улучшили поиск по всем предустановленным сервисам, до
28.03.2022 В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена

троена поддержка 20 базовых ТВ-каналов России. Базовый интерфейс «Салют-ТВ» Со слов разработчиков, «Салют ТВ» является своего рода эволюцией прошивки StarOS, которая была создана SberDevices дл
28.03.2022 BQ представила «умные» телевизоры на операционной системе «Салют ТВ»

й бренд техники и электроники BQ представил на российском рынке телевизоры на операционной системе «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Теперь все пользователи вместе с высокотехнол
18.01.2022 В Россию едут дешевые телевизоры с отечественным «убийцей» Android TV. Цены

ров для рынка России. Смарт-ТВ поставляются с экранами от 40 до 65 дюймов по диагонали с прошивкой «Салют ТВ». За ее разработку отвечала компания SberDevices – «дочка» Сбербанка. В зависимости

17.01.2022 Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ»

Бренд потребительской электроники Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Пользователь может управлять своим телевизором голосом благодаря семейству виртуальных ассистентов Салют, смотреть любимые фильмы в онлайн-киноте
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров

льта. В телевизионной ОС Сбербанка есть специальный «детский режим», активируемый через приложение «Сберсалют». Он обеспечивает блокировку контента «для взрослых» и лишает детей возможности сов

Публикаций - 78, упоминаний - 97

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 60
Yandex - Яндекс 7340 12
BBK Electronics Corp 313 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 7
Google LLC 11775 6
Samsung Electronics 10255 6
Apple Inc 12101 5
Xiaomi 1732 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 4
Huawei 3933 4
DEXP 53 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 4
LG Electronics 3614 4
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 4
Amlogic 35 4
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 3
Цифровые активы 118 3
Digt - Цифровые технологии 10 3
Sony 6544 3
Haier Group 165 3
Telegram Group 1983 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
Microsoft Corporation 24625 2
Intel Corporation 12197 2
STARWIND 27 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 2
СалютДевайсы - Элпитех 21 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Merlion - Сеть компьютерных клиник 38 1
Merlion - Мерлион 793 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Merlion Бюрократ 44 1
ParaType - ПараТайп 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 74
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 12
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 12
Hyundai Motor Company 383 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 3
Связной ГК 1369 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
TÜV Rheinland Group 135 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Сбер - СберАвто 30 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Landor&Fitch 3 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
Сбер - SberShop 3 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 5 1
Кофемания 51 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Grundig 41 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 34
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 23
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 19
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 17
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 17
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 17
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 16
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 15
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 15
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 13
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 11
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 10
Контрастность 2824 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 8
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 24
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 18
СалютДевайсы - GigaChat 190 14
Сбер - SberPortal 31 13
Google Android 13994 12
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 11
Google Android TV 316 9
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 8
Apple iOS 7809 7
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 7
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 7
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 6
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 6
Сбер - SberBox Time 8 6
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 5
Google YouTube - Видеохостинг 2747 4
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
Сбер - СберПрайм 45 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 4
Google Android Package Kit - APK 178 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 4
Яндекс.Маркет 937 4
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 3
Apple - App Store 2890 3
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 3
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 3
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 26 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 3
Сбер - Сбердиск 13 2
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 7 2
Google Android 9 - Android Pie 210 2
VK - Яндекс.Дзен 188 2
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 2
VK RuStore - Рустор 328 2
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 2
Microsoft Windows 15657 2
Филиппов Денис 54 22
Афанасьев Денис 71 8
Круглов Константин 28 2
Пузанов Владимир 14 2
Грищенков Александр 16 2
Белевцев Андрей 63 2
Карчев Олег 34 1
Мангутов Владислав 32 1
Абрамов Алексей 48 1
Левин Леонид 130 1
Греф Герман 419 1
Хасис Лев 105 1
Левин Борис 55 1
Колбин Евгений 67 1
Могилин Артём 6 1
Мельников Михаил 5 1
Высоцкая Юлия 3 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Мыздриков Иван 29 1
Линева Ольга 2 1
Дорошенко Елена 3 1
Болотская Мария 5 1
Пепперштейн Павел 1 1
Шибанов Кирилл 13 1
Шамшилов Рагим 1 1
Чивин Дмитрий 4 1
Марков Сергей 14 1
Калякин Павел 66 1
Пузанов Михаил 2 1
Федюкин Юрий 9 1
Чернов Федор 30 1
Щиров Илья 45 1
Морозов Виктор 7 1
Соловьев Игорь 52 1
Пчелин Юрий 38 1
Кравченко Юлия 2 1
Соколова Яна 5 1
Силанова Ольга 3 1
Петряева Марина 3 1
Лазаревская Екатерина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 18
Южная Корея - Республика 6646 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Беларусь - Белоруссия 5664 4
Казахстан - Республика 5526 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 3
Армения - Республика 2280 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Украина 7608 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Малайзия 865 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 228 1
Донбасс 59 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Европа Восточная 3075 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Япония 13282 1
Швеция - Королевство 3619 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Польша - Республика 1959 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Индонезия - Республика 957 1
Испания - Королевство 3706 1
Грузия 1240 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Нидерланды 3517 1
Румыния 728 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Европа 21767 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 20
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 13
Афина - множественное значение 55 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 11
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 6
Английский язык 6634 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 9
Forbes - Форбс 817 1
Huawei Central 13 1
Ведомости 996 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TrendForce 113 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
INFOLine-Аналитика 53 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Открытое образование 10 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 22 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще