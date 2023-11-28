Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск Обновление появилось на всех гаджетах, где есть Салют ТВ. Это ТВ-приставка SberBox, медиацентр SberBox Top и медиаколонка SberBox Time, телев

«Сбер» обновил операционную систему «Салют ТВ» на умных устройствах В операционной системе «Салют ТВ» полностью обновили интерфейс, улучшили поиск по всем предустановленным сервисам, до

В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена троена поддержка 20 базовых ТВ-каналов России. Базовый интерфейс «Салют-ТВ» Со слов разработчиков, «Салют ТВ» является своего рода эволюцией прошивки StarOS, которая была создана SberDevices дл

BQ представила «умные» телевизоры на операционной системе «Салют ТВ» й бренд техники и электроники BQ представил на российском рынке телевизоры на операционной системе «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Теперь все пользователи вместе с высокотехнол

В Россию едут дешевые телевизоры с отечественным «убийцей» Android TV. Цены ров для рынка России. Смарт-ТВ поставляются с экранами от 40 до 65 дюймов по диагонали с прошивкой «Салют ТВ». За ее разработку отвечала компания SberDevices – «дочка» Сбербанка. В зависимости

Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ» Бренд потребительской электроники Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Пользователь может управлять своим телевизором голосом благодаря семейству виртуальных ассистентов Салют, смотреть любимые фильмы в онлайн-киноте