Сбер Салют-ТВ Сберсалют
|28.11.2023
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Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск
Обновление появилось на всех гаджетах, где есть Салют ТВ. Это ТВ-приставка SberBox, медиацентр SberBox Top и медиаколонка SberBox Time, телев
|24.10.2023
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«Сбер» обновил операционную систему «Салют ТВ» на умных устройствах
В операционной системе «Салют ТВ» полностью обновили интерфейс, улучшили поиск по всем предустановленным сервисам, до
|28.03.2022
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В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена
троена поддержка 20 базовых ТВ-каналов России. Базовый интерфейс «Салют-ТВ» Со слов разработчиков, «Салют ТВ» является своего рода эволюцией прошивки StarOS, которая была создана SberDevices дл
|28.03.2022
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BQ представила «умные» телевизоры на операционной системе «Салют ТВ»
й бренд техники и электроники BQ представил на российском рынке телевизоры на операционной системе «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Теперь все пользователи вместе с высокотехнол
|18.01.2022
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В Россию едут дешевые телевизоры с отечественным «убийцей» Android TV. Цены
ров для рынка России. Смарт-ТВ поставляются с экранами от 40 до 65 дюймов по диагонали с прошивкой «Салют ТВ». За ее разработку отвечала компания SberDevices – «дочка» Сбербанка. В зависимости
|17.01.2022
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Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ»
Бренд потребительской электроники Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Пользователь может управлять своим телевизором голосом благодаря семейству виртуальных ассистентов Салют, смотреть любимые фильмы в онлайн-киноте
|20.05.2021
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Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров
льта. В телевизионной ОС Сбербанка есть специальный «детский режим», активируемый через приложение «Сберсалют». Он обеспечивает блокировку контента «для взрослых» и лишает детей возможности сов
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
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