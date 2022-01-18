В Россию едут дешевые телевизоры с отечественным «убийцей» Android TV. Цены

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Под брендом Prestigio в России появятся смарт-телевизоры на базе отечественной прошивки «Салют ТВ», разработанной Сбербанком. Новинки характеризуются матрицей VA с диагональю от 40 до 65 дюймов, поддержкой разрешения 4К и ценой от 23,5 тыс. руб.

Смарт-ТВ с прошивкой Сбербанка

Компания Prestigio сообщила CNews о выпуске новой линейки умных телевизоров для рынка России. Смарт-ТВ поставляются с экранами от 40 до 65 дюймов по диагонали с прошивкой «Салют ТВ». За ее разработку отвечала компания SberDevices – «дочка» Сбербанка.

В зависимости от размера экрана стоимость новых телевизоров Prestigio будет варьироваться от 23,5 тыс. руб. до 59,7 тыс. руб. От выбора модели зависит и разрешение экрана – младшие поддерживают только Full HD, тогда как старшие могут выводить контент в формате Ultra HD (4K).

В российских магазинах новые смарт-ТВ Prestigio с прошивкой «Салют ТВ» появятся до конца января 2022 г. На вопрос CNews о том, в каких именно сетях они будут продаваться, представители Prestigio на момент публикации материала ответить не смогли. Также неизвестно, где осуществляется производство – в России или за ее пределами. На все модели распространяется базовая 12-месячная гарантия.

Параметры экрана и звука

На вопрос CNews о возможностях дисплеев новых телевизоров представители Prestigio ответили, что каждый из них оснащен матрицей VA с временем отклика 8 миллисекунд и пиковой яркостью 250 нит. Частота обновления для каждой из моделей не превышает 60 Гц.

Старший представитель серии характеризуется не только самой большой диагональю в линейке, но и самыми тонкими рамками экрана

Диагонали экрана составляют 40, 43, 50 и 65 дюймов. Все 40-дюймовые модели поддерживают разрешение Full HD (1920x1080 точек), равно как и две 43-дюймовые версии из трех. Еще один ТВ с экраном на 43 дюйма поддерживает 4К (3840х2160 точек), как и более крупногабаритные модели.

Контрастность у телевизоров разная. У смарт-ТВ на 40 и 65 дюймов она составляет 5000:1, у 43-дюймовых – 3000:1, у 50-дюймового – 4000:1.

Звуковая система в каждой из новинок Prestigio одинаковая и не зависит ни от стоимости, ни от диагонали. Это пара мембранных динамиков мощностью 8 Вт каждый.

«Умная составляющая»

Все без исключения смарт-ТВ Prestigio с прошивкой «Салют ТВ» поставляются с 8 ГБ встроенной памяти. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ для всех моделей с Full HD-дисплеем, а в телевизорах с реализованной поддержкой 4К он увеличен до 1,5 ГБ.

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На этом различия в характеристиках моделей заканчиваются. Телевизоры укомплектованы модулем Wi-Fi 802.11ac, работающим на частотах 2,4 и 5 ГГц. Он требуется, например, для подключения к интернету.

Во всех смарт-ТВ имеется и модуль Bluetooth (его версию производитель не уточняет). Этот беспроводной интерфейс позволяет подключать современную периферию – наушники, геймпады, мышки, клавиатуры и пр.

В списке проводных интерфейсов числятся по два порта USB и по три HDMI у каждой из новинок. Также есть порт для CI-карт и цифровой ТВ-тюнер DVB-T/T2/C/S/S2.

На что способна прошивка

Оболочку «Салют ТВ», как сообщал CNews, Сбербанк выпустил в конце мая 2021 г. В числе первых своих смарт-ТВ с этой прошивкой представили компания Hyundai и холдинг ВВК, позже к ним присоединились Huawei и другие бренды.

Интерфейс «Салют ТВ»

«Салют ТВ» поставляется со встроенными голосовыми помощниками линейки «Салют». В общей сложности их три («Афина», «Джой» и «Сбер») они различаются по «характеру», тембру голоса и интонациям. Ассистенты используются в других программных продуктах компании, включая приложение «Сбербанк онлайн». В их задачу входит выполнение голосовых команд пользователя – ответы на вопросы, поиск контента, заказ продуктов и т. д. Дополнительно есть функция управления устройствами умного дома Сбербанка, то есть телевизор будет выступать в качестве хаба для смарт-гаджетов, используемых в быту.

Управление умными устройствами через телевизор

Помимо прочего, помощники могут подсказывать фильмы для просмотра. «Детский режим», защищающий несовершеннолетних пользователей от «взрослого» контента и лишающий их возможности совершать платежи в приложениях, тоже в наличии. При его активации телевизор будет предлагать различные мультфильмы, а также фильмы, ориентированные на юных зрителей.